Казахстан вводит временный запрет на вывоз маточного поголовья коров и овец

Фото: Акимат Мангистауской области

Актау. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау на полях форума нефтегазового машиностроения крупнейшие нефтегазовые компании и производители нефтегазового оборудования заключили порядка 40 контрактов, - В Актау на полях форума нефтегазового машиностроения крупнейшие нефтегазовые компании и производители нефтегазового оборудования заключили порядка 40 контрактов, сообщили в акимате Мангистауской области.





В рамках торжественного мероприятия между компаниями NCOC, "Карачаганак Петролеум Оперейтинг", "Тенгизшевройл" и отечественными производителями нефтегазового оборудования, а также поставщиками услуг было заключено около 40 контрактов на общую сумму 244 млрд тенге.





Кроме того, в целях развития сотрудничества с отечественными товаропроизводителями было подписано 19 меморандумов. Эти документы направлены на расширение производственных и сервисных возможностей, а также на стимулирование участия казахстанских поставщиков в цепочке поставок крупных проектов.





Принимавший участие в форуме спикер мажилиса Ерлан Кошанов подчеркнул, что по итогам прошлого года общая сумма закупок услуг и товаров недропользователями только в энергетическом секторе превысила 6 триллионов тенге. Из них 62% приходится на три крупные компании - "Тенгизшевройл", KPO и NCOC. Наблюдается рост объема доли отечественных производителей.



