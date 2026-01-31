30.01.2026, 17:20 34096
МСХ: План по возврату земель в госсобственность перевыполнен в Казахстане
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2025 года республиканский план по возврату 2 млн га неиспользуемых и выданных с нарушениями земель выполнен с превышением, сообщил на пресс-конференции в СЦК председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Мурат Темиржанов.
По словам главы комитета, в 2025 году в рамках плана возвращено 2,1 млн га, из них 1,05 млн га изъято у 370 крупных землепользователей, имевших более 3 тыс. га в одних руках, что составляет 47,6%.
В 2025 году территориальными подразделениями проведено 2053 внеплановые проверки на площади 2,4 млн га. Выдано 1563 предписания об устранении нарушений на 1,9 млн га. По ранее выданным предписаниям начато освоение земель на 986,9 тыс. га. В судах рассматриваются дела по принудительному изъятию на 339,3 тыс. га", - сказал Темиржанов.
В настоящее время предусмотрено возвращение в государственную собственность 1 млн га неиспользуемых земель, прописанных в дорожной карте на 2026 год.
С целью системной реализации данной задачи Министерством сельского хозяйства РК разработан и утвержден детализированный план перераспределения ранее возвращенных земель по областям. План охватывает территории, еще не вовлеченные в хозяйственный оборот, и предусматривает их ускоренное использование в экономических целях. При этом местным исполнительным органам даны конкретные указания учитывать потребности населения в пастбищных угодьях при перераспределении земель", - рассказал спикер.
По состоянию на 1 января 2026 года перераспределены 8,5 млн га возвращенных земель, из них 2,8 млн га передано в общее пользование для выпаса скота местным населением; 5,7 млн га на конкурсной основе предоставлено субъектам сельскохозяйственного производства. До середины 2026 года планируется вовлечение в устойчивый оборот оставшихся 5,1 млн га земель.
Ранее сенатор Сакен Арубаев заявил, что дефицит пастбищ в стране остается критическим, несмотря на возврат миллионов гектаров.
31.01.2026, 12:35 1371
На Тенгизе возобновили добычу нефти
Фото: Depositphotos
Атырау. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области на месторождении Тенгиз возобновили добычу нефти, сообщает Министерство энергетики Республики Казахстан.
Сегодня в 03.35 была успешно открыта первая скважина. Технологические установки запущены и функционируют в штатном режиме. На данный момент в работу введены уже 5 скважин. Технические службы "Тенгизшевройл" ведут подготовку к запуску следующей групповой замерной установки. Наращивание объемов добычи будет происходить поэтапно, по мере стабилизации параметров системы и обеспечения полной безопасности процессов", - заявили в министерстве.
Также по данным ведомства, был запущен завод второго поколения, работа которого обеспечивается сырьем с уже функционирующего Королевского месторождения.
Ситуация находится на постоянном контроле, приоритетом остается соблюдение строгих норм промышленной безопасности", - заверили в пресс-службе.
Напомним, утром 18 января на одном из объектов ТШО в Атырауской области произошло возгорание нескольких трансформаторов газотурбинной электростанции. В компании позже сообщили о полной ликвидации пожара и отсутствии пострадавших среди персонала.
31.01.2026, 11:43 2401
Нацфонд - детям: сколько денег начистили на счета юным казахстанцам
Фото: depositphotos.com
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сколько денег начистили юным казахстанцам в рамках программы "Нацфонд - детям", рассказали в Национальном банке Казахстана.
По итогам 2025 года начислено по 130,71 долларов на счет каждого ребенка. При этом, на конец 2025 года общее количество участников программы составило 6 918 656 детей", - проинформировали в банке.
В пресс-службе напомнили, что программа "Нацфонд - детям" стартовала с 1 января 2024 года.
В 2024 году сумма начисления на каждого ребенка составила 100,52 долларов. В 2025 году начислено по 129,38 долларов", - добавили в банке.
Напомним, что согласно программе "Нацфонд - детям" 50% инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан раз в год распределяется между детьми-гражданами Республики Казахстан, которые родились в 2006 году и позднее.
Совершеннолетние граждане должны самостоятельно получать информацию о своих ЦН посредством их личного кабинета на интернет-ресурсах ЕНПФ либо электронного правительства, чтобы затем обратиться к уполномоченному оператору для открытия банковского счета в долларах США и подачи онлайн-заявления на выплату ЦН для улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования.
31.01.2026, 11:11 3556
В ЕЭК обнулили таможенную пошлину на импорт в Казахстан сахара-сырца
Фото: Pixabay.com
Москва. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании совета Евразийской экономической комиссии принято решение об обнулении ввозной таможенной пошлины на импорт в Казахстан сахара-сырца в объеме до 100 тысяч тонн сроком до конца 2026 года, сообщает пресс-служба правительства.
Данная мера направлена на обеспечение загрузки казахстанских сахарных заводов сырьем и производство доступного по цене сахара для внутреннего рынка", - заявили в пресс-службе.
По данным правительства, в настоящее время основной объем сахара в Казахстане производится из тростникового сырца.
При этом в рамках комплексного плана развития сахарной отрасли предусмотрена поэтапная диверсификация производства, включая строительство новых мощностей по переработке сахарной свеклы. С учетом длительности этого процесса импорт тростникового сырца остается необходимым условием стабильной работы отрасли", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, до конца 2026 года от уплаты ввозной таможенной пошлины освобождается импорт в Казахстан штейна медного и меди цементационной в совокупном объеме до 2,5 тысячи тонн.
Решение принято в целях поддержки предприятий цветной металлургии за счет оптимизации затрат на приобретение сырья и повышения конкурентоспособности готовой продукции", - говорится в сообщении.
Также принято решение об обнулении сроком на три года ввозных таможенных пошлин на ряд товаров, ввозимых в Казахстан и другие страны ЕАЭС, предназначенных для обработки текстильных материалов, кожи, меха и других материалов химической промышленности.
Помимо этого, на совете ЕЭК договорились до 15 мая 2026 года освободить от таможенных пошлин ввоз в Казахстан вишни, абрикосов, черешни, сливы.
Участники заседания совета ЕЭК договорились оказывать финансовую поддержку для совместных кооперационных проектов в сфере АПК. Такая возможность будет доступна для сельскохозяйственных предприятий стран-участниц ЕАЭС после внесения необходимых поправок в право ЕАЭС", - добавили в пресс-службе.
Ранее в ЕАЭС установили порог беспошлинного ввоза в 200 евро для онлайн-покупок.
30.01.2026, 17:49 32636
Два новых энергоблока введут в эксплуатацию к 2030 году на Экибастузской ГРЭС
Это позволит обеспечить прирост электрической мощности станции до 2,1 ГВт
Экибастуз. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - На строительной площадке Экибастузской ГРЭС-2 премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов ознакомился с ходом реализации проекта расширения и реконструкции станции, сообщили в пресс-службе правительства.
Председатель правления АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов доложил премьеру, что ввод в эксплуатацию третьего и четвертого энергоблоков будет обеспечен в сентябре 2028 и сентябре 2030 года соответственно. Суммарный объем инвестиций для реализации проекта расширения превышает 1,2 трлн тенге.
На сегодня установленная мощность составляет 1 ГВт. Строительство энергоблоков № 3 и № 4 позволит обеспечить прирост электрической мощности станции до 2,1 ГВт", - отметили в правительстве.
По проекту строительства ГРЭС-3 отмечено, что планируется создание новой угольной генерации общей мощностью 2,64 ГВт на основе технологии "чистого угля" с поэтапным вводом мощностей.
Запуск дополнительных энергоблоков ГРЭС-2 и начало строительства ГРЭС-3 - это сигнал для всей экономики. Мы постепенно идем к устранению энергодефицита и предоставлению необходимых энергомощностей как для нашего бизнеса, так и для инвесторов", - подчеркнул Бектенов.
Ранее в кулуарах мажилиса министр энергетики Ерлан Аккенженов прокомментировал риски нехватки сырья для вновь вводимых ТЭЦ.
30.01.2026, 11:37 49061
В Казахстане переходят на новый подход к расчету инфляции
Фото: Depositphotos
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - С января 2026 года Бюро национальной статистики РК внедряет обновленный подход к расчету индекса потребительских цен - инфляции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Теперь, помимо традиционного наблюдения за ценами в магазинах и в интернете, в расчетах будут использоваться данные фискальных чеков, пробиваемых через контрольно-кассовые машины. Это позволит получать более точную и полную информацию о фактических ценах и покупках населения", - пояснили в бюро.
Переход осуществляется в рамках концепции развития государственной статистики и национальной экосистемы данных. Его цель заключается в повышении точности, оперативности и качества официальной статистики.
Для использования данных фискальных чеков разработана комплексная методология. Она включает очистку и обработку информации, автоматическую классификацию товаров, группировку данных и современный динамический подход к расчету индекса. Методология прошла проверку и получила положительную оценку Международного валютного фонда и Всемирного банка в рамках технической помощи.
За последние три года была проведена масштабная работа по подготовке данных и классификации товарных наименований в чеках. Мы очистили и классифицировали миллионы товарных наименований. Сегодня в анализе используется информация более чем по 60 миллионам чеков. Это значительно расширяет охват ценовых наблюдений и повышает точность расчетов. Подобную практику применяют лишь немногие страны мира, и для Казахстана это важный шаг вперед", - отметил руководитель бюро Максат Турлубаев.
Отмечается, что использование альтернативных источников ценовой информации, включая фискальные чеки, уже применяется в Бельгии, Швеции, Швейцарии и других странах. В Казахстане этот подход позволит быстрее получать данные, точнее отслеживать изменения цен и расширить аналитические возможности статистики.
Напомним, в декабре 2025 года инфляция составила 0,9%. Цены на продовольственные товары выросли на 1,2%, на непродовольственные товары - на 0,7%, платные услуги подорожали на 0,6%. Годовая инфляция в 2025 году составила 12,3%. Продовольственные товары за год подорожали на 13,5% непродовольственные товары - на 11,1%, платные услуги - на 12%.
29.01.2026, 14:15 94716
В Казахстане изменили правила использования пенсионных излишков при погашении займов
Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане изменили правила использования пенсионных излишков при частичном и полном досрочном погашении займов, передает корреспондент агентства.
С 31 января 2026 года обновляются правила использования пенсионных излишков при частичном и полном досрочном погашении займов. Теперь пенсионные средства можно направлять только на погашение основного долга по кредиту. Проценты и другие обязательные платежи оплачиваются отдельно - за счет собственных средств", - проинформировали в "Отбасы банке".
Как пояснили в пресс-службе, если раньше с помощью ЕПВ можно было закрыть весь ежемесячный платеж, то теперь:
- сначала оплачиваются проценты и обязательные платежи;
- затем пенсионные средства уменьшают сумму основного долга.
Это помогает быстрее снижать тело кредита и сокращать переплату в будущем", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, сообщается, что для обновления онлайн-сервисов прием заявок на погашение за счет ЕПВ будет приостановлен с 31 января по 2 марта 2026 года.
Заявки, поданные до 30 января включительно, будут обработаны по прежним правилам. Все остальные направления использования ЕПВ продолжают работать без изменений", - добавили в пресс-службе.
Ранее использование пенсионных на пластические операции отменили в Казахстане.
28.01.2026, 15:15 170531
Запасов нефти и газа в Казахстане хватит на 40 лет - Минэнерго
Вновь вводимые ТЭЦ не останутся без сырья
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса министр энергетики Ерлан Аккенженов прокомментировал риски нехватки сырья для вновь вводимых ТЭЦ, передает корреспондент агентства.
Глава Минэнерго заверил, что вновь вводимые ТЭЦ не останутся без угля и газа.
По углю у нас запасы 33,6 млрд тонн. Мы добываем сейчас 120 млн тонн угля в год. Поэтому, как говорил президент, наших запасов хватит на 300 лет. По нефти и газу хватит на порядка 40 лет", - сказал Аккенженов.
Напомним, премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил фонду "Самрук-Казына" до конца января заключить контракты по реализации проектов строительства ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.
28.01.2026, 13:38 177176
Выкуп доли "Лукойла": Казахстан направил в США обращение
Фото: depositphotos.com
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики направило в Office of Foreign Assets Control письмо-обращение по вопросу выкупа доли "Лукойла" в Казахстане, сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в мажилисе.
В конце прошлого года я заявил во всеуслышание: в случае реализации активов "Лукойла" в Казахстане мы имеем возможность в рамках законодательства осуществить свое преемственное право на выкуп этой доли. Соответствующее письмо-обращение в OFAC Министерство энергетики направило", - заявил он.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "Лукойл" - одна из авторитетных компаний, успешно работающих в нашей стране. Есть все основания утверждать, что компания, впервые пришедшая в Казахстан в 1995 году, пользуется у нас высокой репутацией. По его мнению, "Лукойл" вносит значительный вклад в укрепление партнерских отношений между Казахстаном и Россией.
