11.07.2024, 12:17 23276
На Павлодарском НХЗ завершают ремонт
Вывести предприятие на полную мощность обещают к 16 июля
Фото: КазМунайГаз
Рассказать друзьям
Павлодар. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На Павлодарском нефтехимическом заводе завершаются планово-предупредительные работы, сообщили в пресс-службе АО "НК "КазМунайГаз".
ТОО "ПНХЗ" вышло на завершающий этап планово-предупредительных работ (ППР). Средний показатель выполнения работ по заводу на сегодня достиг 98,5%, на крупных установках мероприятия ППР практически полностью завершены. За период остановки предприятия объемы всех резервных запасов нефтепродуктов сократились более чем в два раза", - говорится в информации.
По данным КМГ, запуск производства согласно утвержденному Министерством энергетики РК графику ожидается к концу текущей недели, а выход завода на полную мощность - до 16 июля включительно.
Напомним, 20 июня ПНХЗ остановили на плановый ремонт. Тогда на предприятии заверили, что на время остановки работы завода запасы бензина и дизтоплива накоплены в достаточном количестве.
новости по теме
12.07.2024, 12:01 3001
Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 14,25%
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
Рассказать друзьям
Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Годовая инфляция в мае и июне продолжила постепенное снижение, складываясь в пределах прогнозов Национального банка и располагаясь ниже их центрального значения. Инфляционные ожидания населения после высоких апрельских значений снизились. Внешний инфляционный фон становится менее благоприятным ввиду роста цен на продовольствие в мире и ускорения инфляции в России. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление вследствие устойчивого внутреннего спроса, поддерживаемого фискальным стимулированием и потребительским кредитованием, а также продолжающейся реформы регулируемых цен", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что банк будет отслеживать поступающие данные, в том числе устойчивую часть инфляции и траекторию схождения общей инфляции к таргету.
В рамках предстоящего в августе прогнозного раунда будет оценен формируемый баланс рисков, включая параметры фискальной политики, а также эффект смягчения денежно-кредитных условий вследствие курсового фактора. Денежно-кредитные условия будут поддерживаться умеренно жесткими продолжительное время для закрепления тренда на замедление роста цен и достижения цели по инфляции в 5%", - заявили в Нацбанке.
Также сообщается, что годовая инфляция в июне снизилась до 8,4%.
Основной вклад в замедление роста цен вносит более низкая инфляция продовольственных товаров, а также снизившиеся темпы реализации тарифной реформы", - добавили в пресс-службе.
Ранее Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 14,50%.
12.07.2024, 11:10 3981
Казахстан намерен ввести временный запрет на вывоз лома черных металлов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан намерен ввести временный запрет на вывоз лома черных металлов железнодорожным транспортом, сообщили в Министерстве промышленности и строительства РК.
Проектом приказа предусматривается введение временного запрета на вывоз с территории Республики Казахстан лома черных металлов железнодорожным видом транспорта с целью обеспечения внутреннего рынка", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что в Казахстане лом и отходы черных и цветных металлов являются единственным стратегическим видом сырья для 11 отечественных металлургических предприятий.
В мировой практике применение вторичных металлов в виде сырья является стратегически важным направлением ввиду экологической чистоты и минимальной энергозатратности при его переработке", - добавили в министерстве.
Проект приказа "О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных металлов" опубликован на портале "Открытые НПА". Согласно тексту документа, запрет намерены ввести на полгода.
Напомним, в апреле стало известно, что Минпром продлил запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов из Казахстана.
12.07.2024, 08:45 7206
Минсельхоз ввел QR-коды на мясо, по которым можно узнать о качестве продукции
Рассказать друзьям
Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Для обеспечения пищевой безопасности Министерством сельского хозяйства ведется работа по обеспечению полной прослеживаемости животноводческой продукции, сообщили в министерстве.
В целях недопущения убоя животных для реализации без предубойного ветеринарного осмотра и послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов ведомством разработан модуль "Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса". Система автоматизирует бизнес-процессы выдачи акта экспертизы после прохождения ветеринарно-санитарной экспертизы на объектах убоя и на объектах внутренней торговли, а также формирует QR-код с информацией о полном жизненном цикле животного. Данный QR размещается в местах реализации мяса, что позволяет предотвратить убой животных без ветеринарного осмотра и экспертизы туш и органов", - проинформировали в МСХ.
В настоящее время проект запущен и реализуется во всех регионах и городах республиканского значения. К нему подключены 1664 объекта убоя, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, торговые объекты. В системе зарегистрировано более 1470 ветеринарных врачей, лабораторных сотрудников ЛВСЭ и государственных ветеринарно-санитарных инспекторов.
Посредством QR-кода оформлено свыше 117 тысяч ветеринарных справок и 438 тысяч актов экспертиз.
Система уже успешно апробирована на ветеринарном контрольном пункте "Шарбакты", граничащем с РФ.
11.07.2024, 13:01 22311
Строящую автодорогу Караганда - Балхаш компанию оштрафовали на 1,2 миллиарда тенге
Фото: Департамент экологии Карагандинской области
Рассказать друзьям
Караганда. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент экологии Карагандинской области взыскал свыше 1 млрд тенге с филиала Citic Construction Co. LTD, занимающейся строительством автодороги Караганда - Балхаш, за ущерб, нанесенный окружающей среде.
В ходе проверки установлена добыча общераспространенных полезных ископаемых без наличия экологического разрешения. За нанесенный ущерб окружающей среде департаментом наложен штраф в размере 1,2 млрд тенге. Исковое заявление департамента, направленное в суд, о принудительном взыскании штрафа решением специализированного межрайонного экономического суда удовлетворено полностью", - сообщили в департаменте.
Там уточнили, что 26 июня 2024 года штраф с компании Citic Construction Co. LTD в Казахстане взыскан в полном объеме.
Ранее в Актюбинской области 18 компаний уличили в самовольной добыче полезных ископаемых. Из них только 3 добровольно оплатили ущерб на общую сумму порядка 2 млн тенге. Остальные должны государству более 500 млн.
Также сообщалось о вопиющем случае добычи ископаемых на сопке Темiр, ради которых компания "Темiрбетон" уничтожает уникальные петроглифы сакской и более ранних эпох.
10.07.2024, 17:46 36536
Нацбанк Казахстана и Народный банк Китая договорились о сотрудничестве в области исследования цифровых валют
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана и Народный банк Китая подписали меморандум о сотрудничестве в области исследования цифровых валют центральных банков, сообщает пресс-служба Нацбанка.
Стороны договорились обмениваться знаниями и экспертизой, реализовать совместные исследования в области CBDC, а также развивать компетенции сотрудников через совместное обучение", - проинформировали в пресс-службе.
Как отметили в Нацбанке, подписанный документ подчеркивает важность международного сотрудничества в финансовой сфере и стремление двух стран к инновациям и развитию цифровых технологий.
В исполнении целей меморандума будут участвовать также Национальная платежная корпорация Национального банка Казахстана, а со стороны Народного банка Китая - Институт цифровой валюты", - добавили в пресс-службе.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил состояние казахско-китайского сотрудничества, которое поступательно развивается по всем направлениям.
10.07.2024, 11:04 42286
В первом квартале расходы казахстанцев на еду увеличились на 6,7%
Рассказать друзьям
Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В первом квартале текущего года каждый среднестатистический казахстанец потратил на продукты питания и безалкогольные напитки 131,3 тыс. тенге, что на 6,7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает finprom.kz.
Отмечается, что в первом квартале прошлого года затраты на еду и напитки составляли в среднем 123,1 тыс. тенге на душу населения, а годовой рост достигал заметных 21,1%. Пятью годами ранее, то есть в первом квартале 2019 года, на еду и напитки казахстанцы тратили в среднем всего 72,3 тыс. тенге на душу населения - это на 44,9% меньше, чем в текущем году.
По итогам первого квартала текущего года цены на товары и услуги выросли на 9,3% за год, на продовольственные товары - на 7,5%, а непосредственно на продукты питания и безалкогольные напитки - на 7,2%.
Что касается регионального разреза, наибольшие затраты на еду и напитки понесли жители Алматы: 181,5 тыс. тенге на душу населения в первом квартале текущего года, на 7,7% больше, чем годом ранее. По сравнению со среднереспубликанским значением алматинцы потратили на 38,2% больше.
На втором и третьем местах оказались Восточно-Казахстанская (152,1 тыс. тенге, плюс 4,1%) и Мангистауская (146,7 тыс. тенге, плюс 6,7%) области.
Меньше всего потратили на еду и напитки жители Кызылординской (104,6 тыс. тенге на душу населения), Актюбинской (106,4 тыс. тенге) и Туркестанской (110,4 тыс. тенге) областей.
Из 20 регионов страны только в двух регионах - Актюбинской и Алматинской областях - расходы снизились: на 5,1%, до 106,4 тыс. тенге на душу населения, и на 4,3%, до 124,3 тыс. тенге соответственно. Наибольший годовой рост расходов в секторе зафиксирован в Жетысуской области (на 19,8%, до 141,3 тыс. тенге на душу населения), наименьший - в Акмолинской области (на 1,2%, до 112,4 тыс. тенге).
Треть всех расходов казахстанцев на продукты питания и безалкогольные напитки пришлась на мясо и мясопродукты: 43,3 тыс. тенге на душу населения, на 6,4% больше, чем годом ранее.
Также значительные статьи расходов жителей страны в секторе пришлись на хлебопродукты и крупяные изделия (20,5 тыс. тенге на человека, плюс 8,6% за год) и молочные продукты (14,5 тыс. тенге, плюс 7,7%). В пятерке самых затратных продуктовых категорий также оказались фрукты (11,6 тыс. тенге на душу населения в квартал) и овощи (8,9 тыс. тенге).
На сахар, кондитерские изделия и сладости казахстанцы потратили в среднем 8,7 тыс. тенге на человека за квартал, на масла и жиры - 6,7 тыс. тенге, на рыбу и морепродукты - 5,9 тыс. тенге, на безалкогольные напитки - 5,8 тыс. тенге, на яйца - 3,3 тыс. тенге.
09.07.2024, 16:03 68901
К концу года рост ВВП в Казахстане составит 4,3%
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Экономический рост в Республике Казахстан ускорится во второй половине 2024 года, говорится в региональном экономическом обзоре Евразийского фонда стабилизации и развития.
Казахстан - это единственная страна, в которой экономический рост замедлился в первом квартале и оказался ниже ожиданий, конечно, с учетом наводнений. Но Казахстан это также единственная страна, в которой мы не прогнозируем замедления экономического роста. По существу, мы ожидаем, что во второй половине 2024 года экономический рост ускорится и останется на достаточно высоком уровне в 2025-2026 годах", - проинформировали аналитики Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Об этом сообщили на прошедшей сегодня презентации регионального экономического обзора ЕФСР.
Рост экономики обеспечивался за счет потребительского спроса, в то время как инвестиционная активность снижалась. Импорт сокращался быстрее экспорта на фоне снижения реэкспортных поставок в Россию, что привело к улучшению внешнеторгового сальдо и сокращению дефицита СТО до 0,3% ВВП.
По оценкам фонда, со второго квартала 2024 года экономическая активность ускорится и по итогу года рост реального ВВП составит 4,3%.
У нас есть оценка, что этот экономический рост все равно выше потенциального, что означает, что в республике будет оставаться положительный разрыв выпуска, то есть риск формирования определенных дисбалансов. В целом история экономического роста в Казахстане очень сильно подвержена влиянию стимулирующей бюджетной политики. Нас это немножко тревожит, мы считаем, что иногда она бывает чересчур стимулирующей, по большому счету направлена на рост именно в государственном секторе. У этого есть определенные плюсы и минусы. Структура роста может поменяться и стать менее оптимальной - и по сути дела уязвимость страны к внешним шокам экономического роста может повыситься в долгосрочной перспективе. Задача властей - обеспечить устойчивость экономического роста", - рассказали эксперты.
Темпы роста ВВП могут быть пересмотрены в сторону понижения в случае дальнейших задержек в сроках ввода новых месторождений нефти, а также изменения ограничений в рамках сделки ОПЕК+. Прогноз может быть пересмотрен как в сторону повышения, так и в сторону снижения в случае изменения параметров бюджетной политики - расширения либо, наоборот, сокращения дефицита бюджета по сравнению с запланированными параметрами. В случае более медленной реализации планируемых инвестиционных проектов и имплементации запланированных реформ по повышению конкурентоспособности экономики в сторону понижения может быть переоценен потенциальный рост экономики.
По-прежнему ключевым источником роста будет внутренний спрос. Бюджетные расходы на социальную сферу и крупные инвестиционные проекты поддержат потребительский и инвестиционный спрос. Инфляция продолжит замедляться и к декабрю 2024 года снизится до 8,6%. Это позволит НБРК продолжить нормализацию денежно-кредитной политики, базовая ставка в среднем за год составит 12,6%.
В обзоре также представлен экономический макропрогноз для других стран ЕФСР: России, Беларуси, Кыргызстана, Армении и Таджикистана.
09.07.2024, 15:43 67201
В Казахстане лекарства подорожали на 11,5 % за год
Производство медикаментов внутри страны выросло на 15,8 %
Рассказать друзьям
Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В мае текущего года цены на фармацевтические препараты выросли в годовой динамике на 11,5%.
По информации energyprom.kz, среди конкретных препаратов наиболее заметный рост цен зафиксирован для таких препаратов, как ацетилсалициловая кислота (на 63,6% за год), активированный уголь (на 32,5%), парацетамол (на 28,4%), хилак форте (на 24,8%), раствор йода (на 21,5%), капли "Фенистил Нью" (на 21%), "Флемоксин Солютаб" (на 19,6%), "Азитромицин" (на 15,8%). Незначительно в годовой динамике выросли цены на корвалол (на 0,7%), "Амброксол" (на 0,8%), "Энап" (на 1,3%), "Нурофен" (на 1,3%), "Ацикловир" (на 1,4%).
По данным аналитиков, за январь-май текущего года в РК произвели лекарств на 70,9 млрд тенге, на 15,8% больше в стоимостном выражении, чем в январе-мае прошлого года.
Импорт медикаментов в Казахстан за январь-апрель текущего года составил 10,5 тыс. тонн на сумму 590,6 млн долларов США. Рост в натуральном выражении достиг 7,8%, в денежном выражении - сразу 29,3%.
Из стран СНГ в Казахстан завезли 4 тыс. тонн медикаментов, что на 38% больше, чем в январе-апреле прошлого года. Среди этих стран наибольшие поставки пришлись на Россию - 2,9 тыс. тонн. Также среди основных поставщиков лекарств в РК стабильно числятся Беларусь (670,9 тонны) и Украина (233,7 тонны). Из остальных стран Казахстан импортировал 6,5 тыс. тонн медикаментов, на 4,9% меньше, чем годом ранее.
Читаемое
12.07.2024, 08:45Минсельхоз ввел QR-коды на мясо, по которым можно узнать о качестве продукции 12.07.2024, 09:503881КНБ РК задержал подозреваемых в экстремистской деятельности 12.07.2024, 10:473311В Алматинской области наградили парня, спасшего тонувшего мальчика 12.07.2024, 11:473001Права людей с онкологическими заболеваниями грубо нарушали в СКО 12.07.2024, 11:102646Казахстан намерен ввести временный запрет на вывоз лома черных металлов 05.07.2024, 11:20Обман на 167 млн тенге: подозреваемую в руководстве финпирамидой экстрадировали из Армении в Казахстан193646Обман на 167 млн тенге: подозреваемую в руководстве финпирамидой экстрадировали из Армении в Казахстан 05.07.2024, 19:13181451КТЖ выявило факты незаконной перепродажи билетов в Алматы 05.07.2024, 11:13169481Полиция задержала Кайрата Нуртаса 05.07.2024, 14:40162661Кайрат Нуртас арестован на 15 суток за драку в самолете 05.07.2024, 09:35161491Пресечен канал поставки наркотиков в Казахстан 30.06.2024, 15:10280681Власти Греции обвинили восьмерых казахстанцев в поджоге леса на Гидре 29.06.2024, 18:26280606Крупную партию огнестрельного оружия изъяли у жителя Актюбинской области 27.06.2024, 13:00277281В МВД рассказали подробности самоубийства девушки в парке Горького 27.06.2024, 11:23275966В Казахстане с начала года выявили 6 фактов торговли детьми 01.07.2024, 18:26263896В России двух казахстанцев приговорили к 13 годам за диверсию
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы проводится реконструкция озера Сайран, которая вызывает недовольство среди горожан. Жители мегаполиса опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб. Как Вы относитесь к реконструкции?