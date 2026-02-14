На сколько лет Казахстану хватит запасов нефти

Фото: ЕАБР

Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) в качестве ведущей финансовой организации и банк второго уровня АО "Евразийский банк" предоставили долгосрочное долговое финансирование на сумму 180 млн долларов США для реализации проекта модернизации и расширения Усть-Каменогорской ТЭЦ, которая входит в группу компаний ТОО "Казахстанские коммунальные системы". Дополнительно ЕАБР предоставил грантовое финансирование для разработки проектно-сметной документации для реализации проекта, рассказали в пресс-службе ЕАБР.





В рамках совместного финансирования, ЕАБР и Евразийский банк открыли долгосрочные кредитные линии в размере 90 млн долларов США от каждого банка. При этом платежные обязательства заемщика по кредиту Евразийского банка покрываются гарантией исполнения платежных обязательств, выпускаемой ЕАБР. Механизм повышения кредитного качества (credit enhancement mechanism) в виде гарантии ЕАБР позволил привлечь долгосрочное финансирование от банка второго уровня на более длительный срок необходимый для финансирования инвестиционного проекта.





В ЕАБР отметили, что проект модернизации и расширения Усть-Каменогорской ТЭЦ увеличит электрическую мощность станции на 100 МВт, а тепловую - на 130 Гкал/ч., что позволит решить проблему дефицита электрической мощности, удовлетворить растущий спрос на электроэнергию, а также обеспечить теплом более 300 жилых многоквартирных домов и социальных объектов города Усть-Каменогорск. Проект входит в национальный проект Республики Казахстан по модернизации энергетического и коммунального секторов, имеет огромное социальное значение для государства и его жителей.





Новый энергоблок будет оснащен современными энергетическими и экологическими системами, полностью соответствующими требованиям Экологического кодекса Республики Казахстан для нового оборудования. Высокий уровень пылеочистки и снижение выбросов оксидов азота, серы и углерода позволят существенно сократить воздействие на окружающую среду.





Энергетика является одной из приоритетных отраслей для инвестиционной деятельности банка, и мы рады, что наше сотрудничество поможет внести значительный вклад в модернизацию энергетической инфраструктуры Восточно-Казахстанской области, а также послужит мощным стимулом для развития всего региона. Данная сделка является успешным примером софинансирования крупного инвестиционного проекта с коммерческим банком, где ЕАБР берет на себя основные финансовые риски по проекту за счет предоставления гарантии платежных обязательств в пользу со-финансирующей организации", - заявил заместитель председателя Правления ЕАБР Руслан Даленов.





Председатель правления АО "Евразийский банк" Ляззат Сатиева подчеркнула, что при реализации проекта жители Усть-Каменогорска получат стабильное тепло и электроэнергию, а экологическая ситуация в регионе существенно улучшится.





Благодаря партнерству с многосторонним банком развития мы вошли в крупный инфраструктурный проект с долгосрочным финансированием и надежным покрытием кредитных рисков. А опыт и экспертиза ЕАБР в структурировании сложных сделок позволяют нам, как отечественному банку, наращивать компетенции в энергетике и капиталоемких отраслях. Особенно ценно для нас быть частью истории, где совмещается бизнес и высокая социальная ответственность", - сказала Сатиева.





Генеральный директор ТОО "Казахстанские коммунальные системы" Сабыргали Идрисов в свою очередь высоко оценил роль ЕАБР в организации финансирования и повышения инвестиционной привлекательности проектов ККС.





Группа компаний Казахстанские коммунальные системы на системной основе инвестирует в модернизацию энергетической инфраструктуры и развитие мощностей дочерних предприятий, последовательно трансформируя инвестиции в надежность энергоснабжения и долгосрочную устойчивость регионов", - сказал он.





Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.





АО "Евразийский банк" - социально важный коммерческий банк Казахстана, который 26 декабря 2024 года отметил свое 30-летие. Входит в десятку крупнейших банков страны по размеру активов, занимает ведущие позиции на рынке розничного банкинга, предоставляет широкий спектр услуг корпоративным клиентам и субъектам МСБ. Имеет 19 региональных филиалов и 119 расчетно-кассовых отделений на территории Республики Казахстан. Банк относится к экосистеме группы ERG (одна из крупнейших компаний в мире в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов).





Группа компаний "Казахстанские коммунальные системы" - вертикально интегрированный холдинг, оперирующий на рынках генерации, транспортировки и реализации электрической и тепловой энергии. Компания образовалась в 2008 году. Основными видами деятельности ТОО "ККС" являются: производство электроэнергии; производство тепловой энергии; транспортировка электроэнергии; сбыт тепло - и электроэнергии.Компания регионально представлена в 4 областях - Карагандинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской.





ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" - крупнейший производитель тепловой и электрической энергии в Восточно-Казахстанской области. Установленная тепловая мощность - 859,9 Гкал/час, электрическая - 372,5 МВт. Компания обеспечивает производство тепловой энергии для крупных промышленных предприятий и покрывает более 80% нагрузки жилищно-коммунального сектора города. Компания входит в группу ТОО "Казахстанские коммунальные системы" (долгосрочный рейтинг Fitch на уровне "BB-"), которая в свою очередь является одной из крупнейших частных энергетических компаний в Казахстане, осуществляющей генерацию, передачу и сбыт тепловой и электроэнергии.



