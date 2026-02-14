13.02.2026, 18:46 46936
На сколько лет Казахстану хватит запасов нефти
Фото: Depositphotos
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На сколько лет Республике Казахстан хватит запасов нефти, рассказал в ходе брифинга службы центральных коммуникация исполняющий обязанности председателя Комитета геологии Канат Ерубаев.
Если приблизительно сказать, то у нас на государственном учете запасов полезных ископаемых находится более 4 млрд тонн нефти. При существующих объемах добычи этих запасов приблизительно хватит на 50 лет", - цитирует tengrinews.kz Ерубаева.
Он сообщил, что, по данным государственного учета запасов, объем золота в Казахстане составляет около 2,3 тыс. тонн. При текущих объемах добычи этих запасов хватит примерно на 37 лет, сообщает zakon.kz.
Напомним, по итогам 2025 года объем добычи нефти и конденсата составил 26,2 млн тонн, что на 10% выше уровня 2024 года.
В прошлом году три НПЗ "КазМунайГаза" переработали 17,5 млн тонн нефти. Объем производства светлых нефтепродуктов составил 13,6 млн тонн, что на 1,2 млн тонн выше уровня 2024 года.
13.02.2026, 16:47 51691
ЕАБР и Евразийский банк предоставили долгосрочное финансирование для модернизации Усть-Каменогорской ТЭЦ
Фото: ЕАБР
Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) в качестве ведущей финансовой организации и банк второго уровня АО "Евразийский банк" предоставили долгосрочное долговое финансирование на сумму 180 млн долларов США для реализации проекта модернизации и расширения Усть-Каменогорской ТЭЦ, которая входит в группу компаний ТОО "Казахстанские коммунальные системы". Дополнительно ЕАБР предоставил грантовое финансирование для разработки проектно-сметной документации для реализации проекта, рассказали в пресс-службе ЕАБР.
В рамках совместного финансирования, ЕАБР и Евразийский банк открыли долгосрочные кредитные линии в размере 90 млн долларов США от каждого банка. При этом платежные обязательства заемщика по кредиту Евразийского банка покрываются гарантией исполнения платежных обязательств, выпускаемой ЕАБР. Механизм повышения кредитного качества (credit enhancement mechanism) в виде гарантии ЕАБР позволил привлечь долгосрочное финансирование от банка второго уровня на более длительный срок необходимый для финансирования инвестиционного проекта.
В ЕАБР отметили, что проект модернизации и расширения Усть-Каменогорской ТЭЦ увеличит электрическую мощность станции на 100 МВт, а тепловую - на 130 Гкал/ч., что позволит решить проблему дефицита электрической мощности, удовлетворить растущий спрос на электроэнергию, а также обеспечить теплом более 300 жилых многоквартирных домов и социальных объектов города Усть-Каменогорск. Проект входит в национальный проект Республики Казахстан по модернизации энергетического и коммунального секторов, имеет огромное социальное значение для государства и его жителей.
Новый энергоблок будет оснащен современными энергетическими и экологическими системами, полностью соответствующими требованиям Экологического кодекса Республики Казахстан для нового оборудования. Высокий уровень пылеочистки и снижение выбросов оксидов азота, серы и углерода позволят существенно сократить воздействие на окружающую среду.
Энергетика является одной из приоритетных отраслей для инвестиционной деятельности банка, и мы рады, что наше сотрудничество поможет внести значительный вклад в модернизацию энергетической инфраструктуры Восточно-Казахстанской области, а также послужит мощным стимулом для развития всего региона. Данная сделка является успешным примером софинансирования крупного инвестиционного проекта с коммерческим банком, где ЕАБР берет на себя основные финансовые риски по проекту за счет предоставления гарантии платежных обязательств в пользу со-финансирующей организации", - заявил заместитель председателя Правления ЕАБР Руслан Даленов.
Председатель правления АО "Евразийский банк" Ляззат Сатиева подчеркнула, что при реализации проекта жители Усть-Каменогорска получат стабильное тепло и электроэнергию, а экологическая ситуация в регионе существенно улучшится.
Благодаря партнерству с многосторонним банком развития мы вошли в крупный инфраструктурный проект с долгосрочным финансированием и надежным покрытием кредитных рисков. А опыт и экспертиза ЕАБР в структурировании сложных сделок позволяют нам, как отечественному банку, наращивать компетенции в энергетике и капиталоемких отраслях. Особенно ценно для нас быть частью истории, где совмещается бизнес и высокая социальная ответственность", - сказала Сатиева.
Генеральный директор ТОО "Казахстанские коммунальные системы" Сабыргали Идрисов в свою очередь высоко оценил роль ЕАБР в организации финансирования и повышения инвестиционной привлекательности проектов ККС.
Группа компаний Казахстанские коммунальные системы на системной основе инвестирует в модернизацию энергетической инфраструктуры и развитие мощностей дочерних предприятий, последовательно трансформируя инвестиции в надежность энергоснабжения и долгосрочную устойчивость регионов", - сказал он.
Справочно:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
АО "Евразийский банк" - социально важный коммерческий банк Казахстана, который 26 декабря 2024 года отметил свое 30-летие. Входит в десятку крупнейших банков страны по размеру активов, занимает ведущие позиции на рынке розничного банкинга, предоставляет широкий спектр услуг корпоративным клиентам и субъектам МСБ. Имеет 19 региональных филиалов и 119 расчетно-кассовых отделений на территории Республики Казахстан. Банк относится к экосистеме группы ERG (одна из крупнейших компаний в мире в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов).
Группа компаний "Казахстанские коммунальные системы" - вертикально интегрированный холдинг, оперирующий на рынках генерации, транспортировки и реализации электрической и тепловой энергии. Компания образовалась в 2008 году. Основными видами деятельности ТОО "ККС" являются: производство электроэнергии; производство тепловой энергии; транспортировка электроэнергии; сбыт тепло - и электроэнергии.Компания регионально представлена в 4 областях - Карагандинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской.
ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" - крупнейший производитель тепловой и электрической энергии в Восточно-Казахстанской области. Установленная тепловая мощность - 859,9 Гкал/час, электрическая - 372,5 МВт. Компания обеспечивает производство тепловой энергии для крупных промышленных предприятий и покрывает более 80% нагрузки жилищно-коммунального сектора города. Компания входит в группу ТОО "Казахстанские коммунальные системы" (долгосрочный рейтинг Fitch на уровне "BB-"), которая в свою очередь является одной из крупнейших частных энергетических компаний в Казахстане, осуществляющей генерацию, передачу и сбыт тепловой и электроэнергии.
13.02.2026, 14:48 55751
"КазМунайГаз" увеличил добычу до 26,2 млн тонн в 2025 году
Фото: Depositphotos
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов представил президенту Касым-Жомарту Токаеву информацию о деятельности национальной компании за прошлый год и задачах на предстоящий период.
Как сообщил Асхат Хасенов, в 2025 году заключены контракты с китайскими компаниями CNOOC и Sinopec на недропользование по проектам "Жылыой" в Атырауской области и "Березовский" в Западно-Казахстанской области. Крупные международные компании Turkish Petroleum Corporation, BP и Хорватское агентство по углеводородам изучают перспективные участки в нашей стране.
Президенту было доложено, что в настоящее время "КазМунайГаз" сосредоточен на геологоразведке глубоких и малоизученных участков. В 2025 году завершено бурение 8 поисковых скважин, а до 2029 года планируется пробурить еще 24. Общий объем инвестиций превысит 900 млн долларов.
Согласно представленному отчету, по итогам 2025 года объем добычи нефти и конденсата составил 26,2 млн тонн, что на 10% выше уровня 2024 года. Кроме того, ведется работа по увеличению добычи газа дополнительно на 2,3 млрд кубометров в год на месторождениях Западная Прорва, Центральный Урихтау и Рожковское.
В прошлом году три НПЗ "КазМунайГаза" переработали 17,5 млн тонн нефти. Объем производства светлых нефтепродуктов составил 13,6 млн тонн, что на 1,2 млн тонн выше уровня 2024 года.
Глава государства был ознакомлен с ходом реализации крупных инвестиционных проектов в нефтегазохимии и газопереработке на сумму более 15 млрд долларов. В Мангистауской области введен в эксплуатацию опреснительный завод морской воды "Кендерли" мощностью 50 тысяч кубометров в сутки.
По итогам встречи президент дал ряд поручений по дальнейшему ускорению проведения геологоразведочных работ и своевременной реализации крупных инвестиционных проектов.
12.02.2026, 15:05 101786
Экибастузская ГРЭС-3 будет вырабатывать около 20 млрд кВт/ч в год
Расширение ГРЭС-2 позволит увеличить ее установленную мощность до 2,1 ГВт
Экибастуз. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ключевым этапом укрепления энергобезопасности станет расширение Экибастузской ГРЭС-2, что позволит увеличить ее установленную мощность с 1 ГВт до 2,1 ГВт, а также строительство новой Экибастузской ГРЭС-3 мощностью 2,64 ГВт с применением современных технологий "чистого угля" и модернизация ГРЭС Аксу, рассказали в Министерстве энергетики Казахстана.
Столь масштабное развитие генерации требует опережающего расширения сырьевой базы, где центральное место занимает ТОО "Богатырь Көмір", обеспечивающее 38% всей добычи угля в Казахстане. При балансовых запасах в 2,4 млрд тонн предприятие планирует последовательный рост производственных показателей: с 42,7 млн тонн в 2024 году до 45,2 млн тонн к 2026 году, с выходом на долгосрочный ориентир в 56,5 млн тонн ежегодно к 2032 году", - рассказали в ведомстве.
Для достижения этих целей в период 2026-2032 годов предусмотрена масштабная инвестиционная программа объемом 360 млрд тенге, направленная на капитальное строительство, включая внедрение высокоэффективной циклично-поточной технологии на разрезе "Северный" и обустройство новых отвалов.
Кроме того, добавили в Минэнерго, значительная часть средств будет направлена на системное обновление парка горнотранспортного оборудования, а также реконструкцию и капитальный ремонт действующих мощностей, что гарантирует стабильность поставок для обеспечения растущих потребностей энергетического сектора страны.
Ранее сообщалось, что до 2030 года два новых энергоблока введут в эксплуатацию на Экибастузской ГРЭС.
12.02.2026, 10:52 112421
Парламент ратифицировал соглашение между ЕАЭС и Монголией
Документ поспособствует либерализации торговли
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы ратифицировали временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и Монголией.
Соглашение формирует правовую рамку для либерализации торговли и устранения технических барьеров во взаимной торговле", - сообщил руководитель аппарата сената парламента Максим Споткай.
Основные положения:
- документ заключен сроком на три года с возможностью продления;
- предусматривается снижение или обнуление ввозных пошлин по широкому перечню товаров: зерно, мясо птицы, молочная продукция, масла, кондитерские изделия, металлургическая и химическая продукция, транспортные средства и т.д.;
- сотрудничество охватывает таможенную сферу, электронную торговлю, техническое регулирование, санитарные и фитосанитарные меры;
- положения соглашения соответствуют правилам ВТО и направлены на развитие устойчивых торговых связей.
11.02.2026, 13:47 197496
Где построят четвертый казахстанский НПЗ
Фото: depositphotos.com
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев в кулуарах мажилиса рассказал, где могут построить четвертый казахстанский нефтеперерабатывающий завод, передает корреспондент агентства.
Есть вероятность того, что он будет построен в Улытаусткой области. Экспертное сообщество проводит соответствующие расчеты. Поэтому, как только будут известны технические детали, характеристики и локация, об этом будет сообщено дополнительно", - заявил Кайырхан Туткышбаев.
Напомним, вчера на расширенном заседании правительства президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан, являясь одним из крупнейших нефтедобывающих государств, продолжает испытывать зависимость от импорта нефтепродуктов. При годовой добыче около 100 млн тонн нефти внутри страны перерабатывается лишь порядка 18 млн тонн. Президент отметил, что правительству предстоит принять обоснованное решение насчет строительства нового НПЗ - правильно рассчитать, откуда будет поставляться сырье, какую продукцию и в каких объемах он будет производить.
11.02.2026, 12:28 202026
Решение о снятии моратория на рост цен на топливо пока не принято - Минэнерго
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев в кулуарах мажилиса заявил, что решение о снятии моратория на рост цен на топливо пока не принято, передает корреспондент агентства.
Такого решения пока не принято. Как 16 октября был введен мораторий на рост цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо, так он и сохраняется. Мы сейчас не регулируем цены на бензин АИ-95, поэтому какой-либо рост цен на ГСМ на сегодняшний день не обсуждается", - заявил Кайырхан Туткышбаев.
Напомним, в середине октября в правительстве приняли решение ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции. В Казахстане зафиксировали цены на горюче-смазочные материалы на уровне 16 октября для сетей автомобильных заправочных станций. Коридор цен на крупных сетях АЗС составляет от 213 до 239 тенге за литр АИ-92 и от 317 до 337 тенге за литр дизельного топлива.
Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах мажилиса высказался о возможном росте цен на бензин после отмены моратория.
10.02.2026, 17:08 284006
Казахстан запустит новый рейс из Астаны в Гуанчжоу
Запуск рейса планируется 2 июня
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Летом казахстанская авиакомпания Air Astana планирует запустить новый рейс Астана - Гуанчжоу. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации.
Со 2 июня текущего года казахстанская авиакомпания Air Astana планирует открытие нового маршрута в Китай по направлению Астана - Гуанчжоу. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю на воздушных судах типа Airbus A321LR.
Открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами", - отметили в комитете.
Ранее сообщалось, что в 2026 году в Казахстане будут запущены новые авиарейсы и появятся новые аэропорты.
10.02.2026, 15:00 263286
Национальный стратегический крипторезерв появился в Казахстане
Фото: unsplash.com
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный стратегический крипторезерв появился в Республике Казахстан, сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов в ходе расширенного заседания правительства.
Для этого разработаны законодательные поправки и сформирован инвестиционный портфель цифровых активов под управлением Нацбанка. Источниками формирования крипторезерва определены инвестиции из ЗВР и Нацфонда, а также конфискованные активы по решению правительства", - заявил он.
По словам главы Нацбанка, хранение активов будет осуществляться в центральном депозитарии, который выступит криптокастодианом и обеспечит защиту и сохранность суверенных активов от действий зарубежных юрисдикций.
Ранее сообщалось, что в Казахстане увеличат количество проектов с использованием цифрового тенге.
