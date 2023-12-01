Низкое материально-техническое обеспечение и невысокие зарплаты: в правительстве обсудили проблемы ветеринарии

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Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Низкое материально-техническое обеспечение и невысокие зарплаты в ветеринарной отрасли создают серьезный барьер на пути развития животноводства. Об этом было сказано в ходе - Низкое материально-техническое обеспечение и невысокие зарплаты в ветеринарной отрасли создают серьезный барьер на пути развития животноводства. Об этом было сказано в ходе совещания в правительстве по обсуждению проблем и перспективы данной сферы.





Учитывая объемы производства мяса в Казахстане, а это практически полное покрытие потребности населения, дальнейшее удешевление производства говядины возможно только через открытие экспортных рынков для поставок растущего объема мяса, отметил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.





По его данным, в Казахстане в перечень особо опасных болезней животных включены 68 видов заболеваний, по 45 из них - благополучный статус, по 23 проводятся специальные ветеринарно-профилактические мероприятия.





Одним из факторов, влияющих на эпизоотическую ситуацию страны, является полный и достоверный учет поголовья. Существующая информационная система идентификации сельскохозяйственных животных (ИСЖ) ранее не выдерживала никакой критики. На сегодня проведена большая работа по устранению системных ошибок и интеграции процессов с другими информационными системами. В частности, актуализировано более 1,2 тыс. территориальных единиц в справочнике КАТО, доработан функционал постановки животного на карантин, актуализирована база данных ИСЖ по 28,5 тысячи животных. В рамках реформирования системы ветеринарии разработаны и уже в действии новые цифровые продукты ИСЖ, ЕАСУ, VETMOBILE, TortTulik и др., позволяющие направлять первичные и достоверные данные в автоматическом режиме напрямую в информационные системы", - заявил Амангалий Бердалин.





В рамках плана ветеринарно-профилактических мероприятий на 2023 год намечалось 175,7 млн вакцинаций против 23 болезней животных и птиц. За 10 месяцев текущего года уже проведены 133,9 млн. В целях выявления больных животных проводятся диагностические мероприятия против 28 особо опасных болезней. Планировались на 2023 год 72,7 млн диагностических исследований, за 10 месяцев проведены 56,5 млн.





Благодаря принимаемым мерам по сравнению с аналогичным периодом последних 3 лет наблюдается снижение очагов заболеваний на 44,7% (в 2021 году - 331, в 2022 году - 299, в 2023-м - 205), отметил спикер.





В настоящее время на рассмотрении в парламенте находится законопроект по вопросам ветеринарии, предусматривающий разграничение полномочий между центром и регионами, цифровизацию процессов, автоматизацию сбора и передачи данных, совершенствование системы подготовки кадров и повышение заработных плат специалистов в области ветеринарии, оказание им мер социальной поддержки.





Кроме того, предлагается создание ветеринарного статуарного органа как саморегулируемой профессиональной организации. Основными его функциями будут являться учет и мониторинг кадров в области ветеринарии, повышение квалификации специалистов, рассмотрение ветеринарных инцидентов.





Дальнейшее развитие отрасли животноводства возможно только при открытии экспорта мяса, и мы не должны больше зависеть от вспышек заболеваний скота в отдельных регионах, из-за чего вынуждены закрывать рынки для всей страны. Акиматам областей необходимо взять под свой личный контроль проведение профилактических мероприятий, улучшить материально-техническое оснащение ветеринарных служб и создать условия для ветеринарных работников", - подвел итоги совещания Серик Жумангарин.





Напомним, в прошлом году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил , что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности. По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.





В конце июля прошлого года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.



