25.08.2025
Быстро зреет и потребляет меньше воды: новый сорт риса вывели в Казахстане
Фото: Минводы РК
Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Испытания нового сорта, потребляющего меньше воды, проводит в Кызылординской области Казахский научно-исследовательский институт рисоводства имени И. Жахаева, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
Выведенный специалистами института сорт "Сыр Сұлуы" требует меньше времени на созревание и таким образом потребляет меньше воды. Результаты испытаний показывают, что новый сорт риса созревает за 105-110 дней, имеет высокую урожайность и полностью адаптирован к местному климату и почве. При правильном соблюдении всех агротехнических мероприятий сорт способен выдавать урожай в 80-85 центнеров с гектара", - рассказали в ведомстве.
Там добавили, что в данный момент в Кызылординской области выращиваются российские сорта риса, которые созревают за 120-125 дней.
️
Водохозяйственная ситуация в южных регионах Казахстана выдвигает необходимость поиска и разработки новых способов экономии воды. С учетом глобального изменения климата подобные сорта сельскохозяйственных культур могут стать убедительной альтернативой существующим водоемким сортам. Результат данной научной работы положительно повлияет на развитие сельского хозяйства и сокращение потребления воды рисовыми полями", - отметил заместитель председателя правления по научной работе Казахского НИИ рисоводства им. И. Жахаева Жанузак Байманов.
Кроме того, научно-исследовательский институт в рамках сотрудничества с Министерством водных ресурсов и ирригации продолжает испытания венгерского препарата Water Retainer, предназначенного для удержания влаги в почве. В текущем году проводится работа по практическому применению препарата на орошаемых землях Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Карагандинской, Акмолинской областей и области Жетысу.
️
Первый этап испытаний, в котором приняли участие 4 научно-исследовательских института показал, что препарат позволяет сократить время вегетации риса и за счет этого добиться значительной экономии воды. Традиционным способом рис поливают в течение 90 дней, а при использовании препарата для удержания влаги достаточно полива в течение 51 дня", - сообщила директор департамента научных и инновационных технологий Министерства водных ресурсов и ирригации Лаззат Джусипова.
Напомним, что на полив полей в Кызылординской области выделен миллиард тенге. Новое оборудование позволит поддерживать полив на площади свыше 6 тыс. гектаров даже при низком уровне воды в магистральных каналах.
Ранее фермеры Туркестанской области столкнулись с нехваткой поливной воды. Несмотря на ее дефицит, власти региона заключили вне плана больше тысячи договоров с аграриями на полив рисовых полей, при том, что рис считается одной из самых водоемких культур. За это руководители областного филиала "Казводхоза" получили строгие выговоры.
новости по теме
25.08.2025
Порядка 6,8 трлн тенге необходимы для ремонта коммунальных сетей в Казахстане - МНЭ
Фото: Depositphotos
Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Для снижения износа инфраструктуры в сферах тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения до уровня ниже 50% необходимо привлечение инвестиций на сумму 6,8 трлн тенге для ремонта 86 тыс. километров коммунальных сетей. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Тимур Косымбаев.
В текущем году в приоритетном порядке рассмотрены и отобраны 48 субъектов естественных монополий, имеющих подтвержденные документы и готовые к финансированию на общую сумму 144,5 млрд тенге. Это позволит обеспечить проведение ремонтных работ и замену 1 347 км коммунальных сетей и 3 047 единиц оборудования", - сказал спикер.
Директор департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК Асылжан Мусин сообщил, что в рамках нацпроекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" планируется реализовать 29 проектов в сфере энергогенерации общей мощностью 7,3 ГВт. При этом объем инвестиций в сферу модернизации и строительства новых энергообъектов составляет около 6,3 трлн тенге: 14 проектов по модернизации существующих электростанций и 15 проектов по вводу новых источников генерации. Среди важных проектов - перевод на газ Алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, парогазовая установка мощностью 1 ГВт в Туркестанской области, строительство парогазовой установки мощностью 160 МВт на площадке ТОО "МАЭК".
До 2029 года планируется завершить 29 проектов, что позволит снизить средний износ электростанций на 17%. В текущем году запланирован ввод 36 МВт за счет модернизации действующих станций. На сегодняшний день уже введены 24 МВт. В 2026 году планируется ввести 2 517,6 МВт мощностей", - сказал Мусин.
Напомним, десять ТЭЦ Казахстана находятся в зоне высокого риска аварийности.
25.08.2025
В Казахстане намолочено 3,1 млн тонн зерновых
Фото: primeminister.kz
Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане убрано 2,2 млн га зерновых, что составляет 13,7% от общей площади посевов, намолочено 3,1 млн тонн зерна, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.
Уборочные работы проходят в 15 регионах страны, включая Акмолинскую, Актюбинскую, Алматинскую, Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую, Кызылординскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую, Туркестанскую области, а также области Абай, Жетысу и город Шымкент.
Хорошую урожайность показывают Восточно-Казахстанская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Северо-Казахстанская области, Жетысу. Кроме того, собрано 24,4 тыс. тонн масличных культур, 525,5 тыс. тонн картофеля с урожайностью 239 ц/га, 1,6 млн тонн овощей с урожайностью 286 ц/га, 1,8 млн тонн бахчевых культур с урожайностью 269,9 ц/га.
В ведомстве добавили, что высокую урожайность демонстрируют овощи: собрано 319,5 тыс. тонн капусты при урожайности 375,4 ц/га, 256,7 тыс. тонн лука при урожайности 390 ц/га, 98,8 тыс. тонн моркови при урожайности 298,1 ц/га.
В июле сообщалось, что Казахстан на 58% увеличил экспорт зерна. Ключевые направления экспорта: Узбекистан, Таджикистан, Афганистан - 309 тыс. тонн, Кыргызстан, Иран и Азербайджан.
23.08.2025
S&P улучшило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Фото: МНЭ РК
Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 22 августа рейтинговое агентство S&P улучшило прогноз Казахстана в рамках суверенного кредитного рейтинга со "стабильный" на "позитивный", подтвердив рейтинг на уровне "BBB-", сообщает пресс-служба МНЭ РК.
Решение агентства отражает устойчивый прогресс страны в реализации институциональных и экономических реформ, включая принятие новых Бюджетного и Налогового кодексов.
По мнению S&P, введение более строгих фискальных правил в сочетании с масштабным расширением доходной базы будет способствовать консолидации государственных финансов, что позволит сократить дефицит бюджета и сохранить стабильность уровня государственного долга в среднесрочной перспективе.
S&P подчеркивает, что позиция Казахстана как внешнего нетто-кредитора остается прочной благодаря низкому уровню внешнего долга и значительным объемам международных резервов и активов Национального фонда.
В отчете отмечается, что улучшение прогноза также связано с продолжающимися реформами по либерализации и диверсификации экономики. Аналитики ожидают, что реализация национального инфраструктурного плана и других мер по модернизации экономики будет способствовать постепенному снижению зависимости от нефтяных доходов и росту ненефтяных поступлений.
Также указывается, что правительство реализует широкую программу институциональных и социальных реформ, включая меры по противодействию коррупции, децентрализации и повышению прозрачности управления. Аналитики отмечают, что данные шаги укрепили социальную структуру, что отражает широкий общественный консенсус относительно направления реформ.
Агентство оценивает риски наложения вторичных санкций как низкие.
22.08.2025
В Казахстане намолочено 2,4 млн тонн зерна
Фото: primeminister.kz
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане уже убрано 1,7 млн гектаров зерновых и намолочено 2,4 млн тонн зерна, сообщает пресс-служба правительства страны.
В уборочных работах задействовано свыше 300 тысяч единиц техники: 139 тысяч тракторов, 31 тысяча зерноуборочных комбайнов, 17 тысяч жаток и 130 тысяч единиц прочей техники", - заявили в пресс-службе.
Также утвержден график закрепления областей за НПЗ по отгрузке дизельного топлива.
Благодаря этому сельхозпроизводители получают дизельное топливо по цене 254 тенге за литр, что на 18-20% ниже рыночной. В настоящее время отгружено 135,4 тысячи тонн горючего. Фермеры обеспечены минеральными удобрениями на 89% от плана, всего поставлено 1,7 млн тонн. Работа продолжается. На складах в наличии находится еще 43,3 тысячи тонн удобрений", - сообщили в правительстве.
Кроме того, в 2024 году впервые была запущена программа раннего финансирования посевной и уборочной кампании. Сегодня финансирование аграриев продолжается:
- по программе льготного кредитования подано 7594 заявки на 502,7 млрд тенге;
- по программе "Льготный лизинг" заключено договоров на 153,4 млрд тенге;
- фонд "Даму" предоставил 1312 гарантий на 228 млрд тенге.
Для обеспечения сохранности собранного урожая, проводится постоянный мониторинг подготовки элеваторов к приемке нового урожая. Общая емкость хранения зерна в республике по данным акиматов областей составляет 30,7 млн тонн, в том числе на действующих лицензированных хлебоприемных предприятиях - 13,3 млн тонн, у сельхозтоваропроизводителей - 17,4 млн тонн. Указанного объема мощностей хранения достаточно для хранения полученного урожая с учетом переходящих остатков прошлых лет. Загруженность лицензированных зернохранилищ составляет 2,2 млн тонн или 16%. Дефицита мест на элеваторах и зернохранилищах нет", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в двенадцати регионах Казахстана стартовала уборочная кампания.
22.08.2025
В 2024 году взаимный товарооборот Казахстана и Кыргызстана достиг $1,7 млрд Дополнено
Фото: depositphotos.com
Бишкек. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе брифинга для представителей средств массовой информации заявил, что в 2024 году взаимный товарооборот Казахстана и Кыргызстана достиг $1,7 млрд, сообщает пресс-служба главы государства.
Казахстан является одним из ключевых партнеров Кыргызстана в сферах торговли и инвестиций. В прошлом году взаимный товарооборот достиг $1,7 млрд. Показатели за первую половину этого года также обнадеживающие. Мы заинтересованы в увеличении объема торговли до $3 млрд в ближайшие 5 лет. Поэтому сегодня была подписана специальная дорожная карта. В целом, есть большие возможности для увеличения двустороннего товарооборота. В следующем году планируется запустить индустриальный торгово-логистический комплекс, который строится на казахско-кыргызской границе", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что обе страны располагают огромным потенциалом в агропромышленном секторе.
На эту сферу приходится 25% от общего товарооборота. Поэтому крайне важно увеличить объемы торговли и открывать совместные предприятия. В связи с этим правительствам обеих стран было поручено принять дорожную карту на ближайшие два года", - добавил глава государства.
Также президент Касым-Жомарт Токаев наградил государственных и общественных деятелей Кыргызстана.
Указом главы нашего государства за весомый вклад в развитие дружественных и союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном ордена "Достық" І степени был удостоен заместитель председателя кабинета министров - председатель ГКНБ Кыргызской Республики Камчыбек Ташиев", - говорится в сообщении.
Кроме того, орденом "Достық" ІІ степени награждены депутат жогорку кенеша VII созыва Кыргызской Республики Дастанбек Джумабеков, советник президента Кыргызстана Арслан Койчиев, общественный деятель Аскар Салымбеков.
В своем выступлении президент Казахстана отметил, что видные государственные деятели Кыргызской Республики своим самоотверженным трудом и преданностью делу вносят большую лепту в развитие двустороннего сотрудничества.
Дополнено 22.08.2025, 17.30
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Кыргызстана Садыр Жапаров открыли памятник "Золотой мост дружбы" в Бишкеке, сообщает Акорда.
Монумент посвящен выдающимся писателям двух народов - Мухтару Ауэзову и Чингизу Айтматову. Проект, инициированный Ассоциацией казахов Кыргызстана, получил поддержку президентов двух стран", - говорится в сообщении.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул исключительную важность этого события для казахского и кыргызского народов.
Ранее президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели переговоры в Бишкеке.
22.08.2025
Свыше тысячи китайских автопоездов прошло через пост "Курык" по Транскаспийскому маршруту
Активно развивается и портовая инфраструктура за пределами Казахстана
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В первой половине 2025-го года свыше тысячи китайских автопоездов прошло через пост "Курык" по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Не менее значимым событием стало и начало движения китайских автопоездов по Транскаспийскому маршруту: в 2024 году через порт Курык проследовало почти 3,5 тысячи грузовиков, а в первой половине 2025-го - свыше тысячи", - заявили в пресс-службе.
Также, подчеркнули в правительстве, активно развивается и портовая инфраструктура за пределами Казахстана. В частности, в июне 2025 году в грузинском порту Поти начал работу казахстанский мультимодальный терминал площадью 8,9 га и мощностью 120 тысяч контейнеров в год.
Результаты показывают значительное увеличение: за последние 5 лет объем грузоперевозок по маршруту вырос в шесть раз - с 0,8 млн тонн в 2020 году до 4,5 млн тонн в 2024 год. Только за прошлый год объем перевозок увеличился на 62%, а контейнерные перевозки выросли в 2,7 раза. За первое полугодие 2025 года перевозки достигли 2,3 млн тонн, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.
Кроме того отмечается, что существенный рост контейнерных перевозок стал возможен благодаря автоматизации таможенных процедур: теперь оформление одного контейнерного поезда занимает всего 30 минут, ранее этот процесс длился до трех часов.
Ранее сообщалось, что объем перевозок по Транскаспийскому маршруту достиг 4,5 млн тонн.
22.08.2025
Казахстан планирует вдвое увеличить авиапарк к 2030 году
Фото: Depositphotos
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана планирует пополнить авиационный парк страны еще 103 самолетами к 2030 году. Об этом рассказали в пресс-службе кабмина РК.
На сегодняшний день парк воздушных судов в Казахстане насчитывает 104 единицы, в том числе 6 новых самолетов типа Airbus A320 и 1 новый самолет Boeing 737 MAX 8, поставленные в первом полугодии 2025 года. До 2030 года парк пополнится еще 103 самолетами, что увеличит его до 216 единиц.
В этом году открыто 36 новых международных маршрутов, на рынок пришли 8 иностранных авиакомпаний. Внутри страны действует 61 маршрут с 850 рейсами в неделю", - отметил вице-министр транспорта Максат Калиакпаров.
Также в стране для обеспечения транспортной доступности и поддержки социально значимых направлений действует 21 субсидируемый маршрут в 9 областях Казахстана. На их реализацию в 2025 году выделено 6,4 млрд тенге. Особое внимание уделяется развитию туристических направлений - Ушарал, Урджар, Кокшетау, Туркестан и другие.
В правительстве также рассказали о развитии авиационной инфраструктуры городов.
В Астане стартовал проект модернизации международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" с привлечением инвестиций в объеме $1,1 млрд. В его рамках предусмотрено строительство второй взлетно-посадочной полосы, а также третьего пассажирского и грузового терминала. Также будет создан "Аэротрополис" - многофункциональный комплекс с индустриально-логистической зоной, бизнес-центрами, гостиницами и торговыми площадями.
Алматинский аэропорт модернизируется по генеральному плану развития до 2050 года. Уже начата первая фаза, которая включает реконструкцию терминала внутренних рейсов, строительство рулежной дорожки, обновление ВПП и топливной инфраструктуры, создание современного грузового перрона и ангара техобслуживания. Планируется также возведение отеля и многоуровневой парковки. На строительном этапе будет создано более 1,8 тыс. рабочих мест, еще 550 постоянных рабочих мест будет создано в ходе операционной деятельности.
В Шымкенте в ближайшие годы запланировано строительство новой взлетно-посадочной полосы протяженностью 3,5 тыс. метров. Одновременно ведется работа по созданию мультимодального хаба, который соединит аэропорт с территорией СЭЗ "Онтустик".
В Актобе началось строительство многофункционального логистического хаба с площадью на первом этапе 15 тыс. квадратных метров. Здесь будут предусмотрены современные склады, в том числе для опасных и скоропортящихся грузов, холодильные камеры и секции для ценных товаров. Параллельно реализуется проект модернизации топливно-заправочного комплекса: объем хранения топлива увеличится более чем в два раза. Воздушная гавань станет первым региональным аэропортом, поставляющим топливо марки JET-A1.
Также рассматривается строительство второй ВПП, что позволит проводить капитальный ремонт действующей полосы без приостановки полетов. Дополнительно правительство приняло решение о расширении границ специальных экономических зон на территории крупнейших аэропортов страны.
Также определены площадки для размещения будущих воздушных гаваней в курортных зонах страны. В Зайсане аэропорт будет построен на территории бывшего военного аэродрома близ села Сатпай, в 25 км от города, рядом с одноименным озером. В Катон-Карагайском районе новая воздушная гавань появится возле села Белкарагай, в 27 км от зоны отдыха. В Кендирли аэропорт разместится вблизи курортной зоны, всего в 15 км от побережья Каспия.
Кроме того, в Аркалыке началось восстановление аэропорта. Новый аэровокзальный комплекс и реконструкция ВПП вернут городу воздушное сообщение. Аэропорт Аркалыка не функционировал с 1992 г. Обследование показало, что взлетно-посадочная полоса требует капитального ремонта, а старое здание аэровокзала и инженерные сети требуют полного восстановления. В связи с этим принято решение построить новый современный пассажирский терминал и обновить всю инфраструктуру. Согласно плану, новая ВПП и пассажирский терминал смогут обслуживать до 70 пассажиров в час.
22.08.2025
Средний размер пенсии назвали в Минтруда
Фото: Depositphotos
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Средний размер совокупной пенсии, выплачиваемой из республиканского бюджета, на 1 августа 2025 года составил 143 097 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 95 491 тенге, базовой пенсии - 47 606 тенге, проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты населения.
По данным ведомства, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 451,4 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 793 млрд тенге, солидарной пенсии - 1 трлн 658,4 млрд тенге.
По состоянию на 1 августа 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 497 тыс. человек.
В ведомстве напомнили, что 1 января 2025 года размер базовой пенсионной выплаты увеличен на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии - на 8,5%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.
Кроме того, по поручению главы государства начиная с 2023 года в течение пяти лет осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной - до 120%. С 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер - со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.
Ранее сообщалось, что на социальную помощь населению приходится 22% от всех затрат госбюджета.
