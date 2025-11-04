03.11.2025, 10:35 103486
ОПЕК+ увеличит добычу нефти в декабре
Фото: Depositphotos
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) увеличат предельный уровень добычи нефти в декабре на 137 тысяч баррелей в сутки, заявили в ОПЕК.
Восемь стран-участниц решили скорректировать добычу на 137 тысяч баррелей в сутки в дополнение к 1,65 миллиона баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года. Эта корректировка будет реализована в декабре 2025 года", - говорится в сообщении.
Помимо декабря, в связи с сезонными факторами восемь стран также решили приостановить наращивание производства в январе, феврале и марте 2026 года.
Следующая встреча восьми стран запланирована на 30 ноября 2025 года.
04.11.2025, 10:14 9496
Рекордный урожай зерновых и масличных собрали в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день по республике уборка зерновых колосовых завершена, с 16 млн га при средней урожайности 17 ц/га (2024 год - 16,2 ц/га) намолочено 27,1 млн тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров в ходе заседания правительства.
C 12,2 млн га (при урожайности 16,6 ц/га) пшеницы намолочено 20,3 млн тонн, что на полмиллиона тонн больше уровня предыдущего года. Ячменя намолочено порядка 4 млн тонн, что на уровне прошлого года", - сказа министр.
Он отметил, что несмотря на сокращение посевной площади пшеницы в рамках диверсификации почти на 900 тыс. га, объем производства не только сохранен, но и значительно увеличен, что еще раз свидетельствует о возросшем уровне применения агротехнологий.
Текущий год стал рекордным не только по зерновым, но и по основным высокорентабельным и востребованным культурам, такие как бобовые и масличные, на которые акцентировалось внимание при диверсификации посевных площадей", - сказал Сапаров.
По его словам, впервые урожай бобовых культур составил 1 млн тонн.
Уже собран рекордный урожай маслосемян в объеме 4,3 млн тонн, при этом уборка масличных еще продолжается", - сообщил глава МСХ.
Также собрано 2,9 млн тонн картофеля, 3,8 млн тонн овощей и 2,6 млн тонн бахчевых культур. Завершена уборка хлопчатника. Благодаря внедрению современных технологий выращивания, в том числе капельного орошения, некоторые хозяйства получили до 50 ц/га. В целом при средней урожайности почти 30 ц/га собрано 428 тыс. тонн хлопка-сырца, или на 42% больше уровня прошлого года.
Напомним, в 2024 году в Казахстане было намолочено 26,7 млн тонн зерна.
03.11.2025, 16:47 78526
Экспорт казахстанского зерна достиг двух млн тонн
Рост экспорта зерна демонстрирует укрепление позиций Казахстана на международных рынках
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Экспорт казахстанского зерна с сентября по октябрь 2025 год составил два млн тонн, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
Экспорт в Узбекистан увеличился на 42% - с 738 тысяч до 1049 тысяч тонн, объем поставок в Кыргызстан вырос в 2,6 раза - с 24 тысяч до 64 тысяч тонн, в Азербайджан - в 3,1 раза - с 18 тысяч до 56 тысяч тонн, в Афганистан - на 42,5% - с 73 тысяч до 104 тысяч тонн, в Туркменистан - в 2,3 раза - с 3 тысяч до 7 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что рост экспорта зерна демонстрирует укрепление позиций Казахстана на международных рынках и повышение конкурентоспособности национальной сельскохозяйственной продукции.
Ранее сообщалось, что Казахстан экспортировал 1,6 млн тонн зерна.
03.11.2025, 16:02 81456
С 1 января 2026 года доходы физлиц будут рассчитываться налоговиками по-новому
Фото: Depositphotos
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан утвердило правила определения объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением, косвенным методом. Правила вступят в силу с 1 января 2026 года, передает корреспондент агентства.
Правила будут действовать в отношении физлиц, не состоящих на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой, а также в случаях нарушения порядка ведения учета, или утраты (уничтожения) учетной документации.
Органы госдоходов будут применять следующие виды косвенного метода определения дохода физического лица:
1) метод прироста стоимости активов;
2) метод учета затрат;
3) метод учета движения средств на банковских счетах.
Для ведения расчетов органы госдоходов будут использовать следующие сведения:
- об остатках и движении денег на банковских счетах физического лица, о предоставленных кредитах физическому лицу и расходов на погашение вознаграждения по ипотечным жилищным займам;
- об имуществе, находящемся на территории Казахстана, о расходах на медицину и образование, по сделкам и договорам физических лиц, в том числе договорам страхования, сделках физических лиц с ценными бумагами, биржевыми товарами и об отчислениях и выплатах по социальным платежам;
- об имуществе, находящемся в иностранном государстве, в том числе с льготным налогообложением;
- из форм налоговой отчетности, представленные физическими и юридическими лицами;
- полученные по результатам форм налогового и таможенного контроля и др.
В случае, если доходы физического лица, отраженные в налоговой отчетности, не соответствуют его расходам, произведенным на личное потребление, в том числе на приобретение имущества, органы государственных доходов определяют доход и налог на основе произведенных им расходов с учетом доходов прошлых периодов. При отсутствии у физического лица документов, подтверждающих стоимость активов, в том числе объектов незавершенного строительства, транспортных средств, земельных участков, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости и иного имущества в доход данного физического лица включается рыночная стоимость указанного актива", - говорится в документе.
Ранее в Минфине определили круг лиц, обязанных сдавать декларацию о доходах.
03.11.2025, 14:49 87071
Снижение тарифов на холодную воду и замедление годовой инфляции - статданные за октябрь
Фото: Depositphotos
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Бюро Национальной статистики Казахстана опубликовало данные по инфляции, тарифам на коммунальные услуги и ценам на продовольственные товары за октябрь 2025 года.
Согласно данным статистики, в сфере жилищно-коммунальных услуг в октябре снизились тарифы на холодную воду на 40%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 10,7%, электроэнергию - на 2%. Цены на услуги общественного питания выросли - на 2%, услуги парикмахерских и салонов красоты - на 1,5%, тренажерных залов - 0,8%.
Из продуктов питания в отчетном периоде снижение цен отмечено на лук репчатый на 7,7%, яблоки - на 6,1%, свеклу - на 5,1%, капусту - на 4,7%, морковь - на 4,4%, сахар-песок - на 2%, виноград - на 1,1%, лимоны - 0,8%. Повышение цен наблюдается на шоколад на 2,3%, кофе, готовые приправы и соусы - по 1,8%, финики - на 1,6%, крупяные изделия - на 0,7%.
Среди непродовольственных товаров в октябре цены на новые автомобили отечественной сборки снизились на 1,5%. Зонт подорожал на 4,2%, электрообогреватель - на 2,5%, цемент - на 0,4%. Уровень цен на моющие и чистящие средства, товары личного пользования вырос по 1%, одежду и обувь, бытовые приборы - по 0,8%.
По итогам октября годовая инфляция снизилась и составила составила 12,6% (в сентябре 2025 года - 12,9%), за месяц - 0,5% (в предыдущем месяце - 1,1%).
Цены на продовольственные товары за год выросли на 13,5% (в сентябре - 12,7%), платные услуги - на 12,9% (в сентябре - 15,3%), непродовольственные товары - на 11% (в сентябре - 10,8%).
Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (5,2 процентных пункта), здравоохранение (1,6 процентных пункта), жилищные услуги (1,3 процентных пункта). За месяц уровень цен непродовольственных товаров повысился на 1,2%, продовольственных товаров - на 1%, платных услуг снизился - на -0,8%", - привели данные в бюро.
Стоит отметить, что в последний раз снижение темпов инфляции наблюдалось в Казахстане почти год назад - в ноябре 2024 года.
Напомним, выступая с посланием народу Казахстана в сентябре, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал одной из главных проблем высокую инфляцию, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Он отметил, что правительству и Нацбанку необходимо объединить усилия для решения данной проблемы. После данного поручения правительство приняло решение ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на комуслуги и бензин до стабилизации уровня инфляции. Цены на ГСМ зафиксировали на уровне 16 октября для сетей автомобильных заправочных станций.
Также обратим внимание, что реальная заработная плата казахстанцев снизилась. Согласно данным статистики, среднемесячная заработная плата в Казахстане во втором квартале текущего года составила 420,9 тысячи тенге. Несмотря на ее рост в номинальном выражении на 9,8% за год, показатель реальной заработной платы сократился на 1,4%.
Исследование показало, что 74,7% казахстанцев обеспокоены ростом цен на продукты питания за последние полгода. Из-за высокой стоимости стали реже покупать мясо, а также овощи и фрукты (24,5%), рыбу (20,5%), молочные продукты (16,9%), хлеб и мучные изделия (12,1%), колбасные изделия (11,2%), сладости и напитки (10,9%).
03.11.2025, 14:28 88301
В ноябре запускается электронная платформа закупок в рамках нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов
Субъекты естественных монополий смогут подавать заявки онлайн на модернизацию своих объектов
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С ноября 2025 года начнет работу электронная платформа закупок в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, сообщили в Министерстве промышленности и строительства Республики Казахстан.
Теперь субъекты естественных монополий смогут подавать заявки онлайн на модернизацию своих объектов, а весь процесс их рассмотрения и утверждения будет проходить оперативно в цифровом формате.
Согласно правилам планирования, отбора, согласования проектов, мониторинга процесса проектирования, строительства и (или) эксплуатации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, сроки согласования заявок строго регламентированы.
Все инструкции и официальные документы доступны на официальном сайте МЭКС - modernization.kz, где участники могут заранее ознакомиться с требованиями.
Электронная платформа закупок МЭКС охватывает полный жизненный цикл проектов модернизации - от подачи заявки до ввода объекта в эксплуатацию. Система автоматизирует ключевые процессы, включая:
1) планирование, отбор и согласование проектов, а также мониторинг их реализации на всех этапах;
2) определение механизмов финансирования модернизации и условий предоставления субсидий по процентным ставкам займов для проектов;
3) закуп работ и услуг для реализации проектов - выбор подрядных организаций и заключение договоров "под ключ" (формат EPC контрактов) в электронном формате;
4) субсидирование ставок по кредитам для субъектов естественных монополий;
5)приобретение оборудования и материалов у казахстанских товаропроизводителей с заключением офтейк-контрактов в целях поддержки отечественного бизнеса;
6) формирование отчетности и аналитики по всем перечисленным процессам для контроля хода реализации проекта.
Каждая заявка получает уникальный ID, все действия согласующих лиц и исполнителей подтверждаются электронной цифровой подписью, документы хранятся в электронном виде. Платформа интегрирована с государственными реестрами и отраслевыми базами данных, что исключает дублирование данных и позволяет автоматически проверять необходимые сведения. Такой подход значительно ускоряет процессы и повышает контроль: ответственные органы видят текущий статус каждого проекта, а риски затягивания сроков или несогласованности действий снижаются до минимума", -отметили в Минпроме.
Доступ к платформе имеют уполномоченные лица министерств и акиматов для согласования проектов, а также сами заявители - компании, которые через личный кабинет подают документы и отслеживают ход рассмотрения.
Кроме того, создается открытый аналитический веб-портал (дэшборд) и контакт-центр, через которые общественность сможет получать актуальные данные о ходе реализации нацпроекта. Онлайн-карта объектов и интерактивные панели статистики позволят отслеживать работы по проектам в режиме реального времени. Пользователи смогут видеть, какие объекты находятся на стадии согласования, где уже начаты строительные работы и какие проекты завершены, добавили в пресс-службе ведомства.
03.11.2025, 14:05 91266
Получателя доли Каспия переутвердили в Казахстане
Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана новым постановлением переутвердило получателя доли Казахстана по соглашению о разделе продукции на Северном Каспии.
Определить товарищество с ограниченной ответственностью "PSA" получателем от имени государства доли Республики Казахстан, передаваемой в натуральной форме недропользователем в счет исполнения налогового обязательства, предусмотренного соглашением о разделе продукции по Северному Каспию от 18 ноября 1997 года", - говорится в документе.
Предыдущие постановления от 14 февраля 2017 года и от 6 апреля 2018 года утратили силу.
Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.
03.11.2025, 11:35 97821
Прямые рейсы из Астаны в Белград открылись в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Между столицами Казахстана и Сербии - Астаной и Белградом открыто прямое авиасообщение, сообщает Комитет гражданской авиации.
Договоренность об открытии прямого сообщения была достигнута в рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Сербию. Реализация проекта стала возможной при поддержке Министерства иностранных дел РК и посольства Казахстана в Сербии", - сообщили в комитете.
Открытие прямого авиасообщения между Астаной и Белградом является важным шагом в укреплении связей между Казахстаном и Сербией. Новый маршрут откроет больше возможностей для делового, туристического и культурного сотрудничества между нашими народами", - сообщил вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев.
Между Казахстаном и Сербией действует безвизовый режим. Продолжительность полета составляет 5 часов 40 минут. На данном направлении ожидается высокий пассажирский спрос - на борту первого рейса находились 92 пассажира.
Рейсы Астана - Белград - Астана будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, на современных воздушных судах типа Boeing 737.
02.11.2025, 19:01 152486
Банковские данные казахстанцев будут передавать в КГД: премьер-министр дал разъяснения
Фото: Depositphotos
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос разъяснил проект приказа "Об установлении форм предоставления органу государственных доходов банковскими организациями сведений о наличии банковских счетов и их номерах, остатках и движении денег на этих счетах", передает корреспондент агентства.
Проект приказа предусматривает обязанность банковских организаций представлять при получении запроса налогового органа сведения о наличии банковских счетов и их номерах, остатках и движении денег на этих счетах по проверяемым физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, лицам, занимающимся частной практикой по вопросам, связанным с налогообложением, а также о предоставленных кредитах физическому лицу", - заявил он.
По его словам, целью разработки консолидированного проекта приказа является объединение однородных функций, процедур, сроков, правил и форм с исключением дублирования отдельных актов.
Следовательно, действующее законодательство, включая подзаконные акты, уже предусматривает обязанность банков второго уровня по обмену информацией с органами государственных доходов", - пояснил глава правительства.
Вместе с тем отметил Олжас Бектенов, Национальным банком не допускается безосновательное раскрытие данных клиентов, составляющих банковскую тайну.
Институт банковской тайны является важным инструментом обеспечения доверия населения и бизнеса к финансовой системе, а также отмечается, что конкретные основания, случаи и состав данных, к которым могут получать доступ органы государственных доходов в целях обеспечения функций налогового администрирования, закреплены в законе о банках. Таким образом, проект приказа разработан в строгом соответствии с нормами закона о банках и положениями нового Налогового кодекса, вступающего в действие с 1 января 2026 года", - добавил премьер-министр.
Ранее Министерство финансов РК подготовило приказ "Об утверждении форм предоставления органу государственных доходов банковскими организациями сведений о наличии банковских счетов и их номерах, остатках и движении денег на этих счетах".
Ожидается, что нововведение поможет эффективно выполнять задачи по налоговому администрированию, своевременному установлению лиц, занижающих налогооблагаемый доход или уклоняющихся от уплаты налогов.
