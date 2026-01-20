Перечень лекарств и медизделий со ставкой НДС 5% утвержден в Казахстане

Министерству торговли и интеграции совместно с QazTrade поручено с начала марта обеспечить поставки раннего урожая овощей из соседних стран

В правительстве обсудили меры по стабилизации инфляции. Было отмечено, что после вступления в силу обновленного перечня социально значимых товаров рост цен замедлился до 0,2%, однако на отдельные продукты питания рост цен сохраняется. В связи с этим Минторговли РК готовит меморандумы о фиксации цен на масло, яйца, мясо птицы и картофель.





Как сообщила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, обновленный перечень социально значимых продовольственных товаров вступил в силу с 4 января этого года и уже демонстрирует первые результаты. С начала года индекс цен на продовольственные товары составил +0,2%, что в три раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года (+0,7%).





Положительная динамика зафиксирована по товарным позициям, ранее не охваченным государственным ценовым регулированием.





С начала года снижение цен отмечается по молочной продукции: сметана - на 0,2%, молоко - на 0,3%, сыры - на 0,6%. В плодоовощной подгруппе наблюдается снижение цен на помидоры - на 1%, огурцы - на 3,7%, яблоки - на 1,5%. Также отмечается снижение цен на другие продовольственные товары, включенные в расширенный перечень - рис, чай, отдельные виды мясной и рыбной продукции.





На заседании отмечено, что расширение перечня социально значимых продовольственных товаров носит временный характер и направлено на сглаживание ценовых колебаний на продовольственном рынке. По мере стабилизации ситуации перечень будет поэтапно возвращен к базовым 19 позициям.





В то же время сохраняется рост цен на отдельные продукты питания - подсолнечное и сливочное масло, творог. Удорожание связано преимущественно с импортной продукцией, а также внешней ценовой конъюнктурой. По данным ФАО, по итогам 2025 года средний индекс мировых цен на растительные масла составил 161,6 пункта, что на 17,1% выше уровня предыдущего года и стало максимальным значением за последние три года на фоне ограниченного мирового предложения.





В целях сдерживания цен на внутреннем рынке Министерством торговли и интеграции прорабатывается меморандум с Национальной ассоциацией переработчиков масличных культур, предусматривающий фиксацию отпускных цен на продукцию в этом году. Аналогичные договоренности прорабатываются с отечественными производителями по яйцу, мясу кур, соли и картофелю", - сообщили в правительстве.





Отдельно рассмотрена ситуация с ростом цен на социальный хлеб в Туркестанской области. Из трех пекарен региона повышение допустила одна - в связи с ростом производственных затрат и нехваткой удешевленной муки. В настоящее время ситуация стабилизирована, цена снижена. Вице-премьер поручил Продкорпорации совместно с АО НК КТЖ провести оперативный анализ обеспеченности регионов льготной мукой и при необходимости обеспечить бесперебойные поставки удешевленного зерна.





Цены на овощную продукцию и яблоки в целом остаются стабильными. Отпускная цена на картофель в январе удерживается в диапазоне 150-170 тенге за килограмм, что соответствует предельным уровням, установленным меморандумом между Министерством торговли и интеграции и Союзом картофелеводов.





При этом экспорт картофеля и моркови продолжает увеличиваться, что оказывает дополнительное давление на внутренний рынок. В этой связи для стабилизации цен в регионах начато разбронирование овощей из стабилизационных фондов.





По данным Министерства сельского хозяйства, из сформированных запасов в объеме 247 тыс. тонн реализовано 35,8 тыс. тонн. В ряде регионов отмечается недостаточная активность по продаже продукции по доступным ценам. В этой связи заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин поручил акиматам до конца февраля обеспечить реализацию основного объема запасов прошлогоднего урожая.





Министерству торговли и интеграции совместно с QazTrade поручено с начала марта обеспечить поставки раннего урожая из соседних стран. До конца года по стране планируется проведение порядка 6 тыс. сельскохозяйственных ярмарок.





Кроме того, вице-премьер поручил актуализировать план мероприятий по стабилизации цен с учетом текущей ценовой динамики.