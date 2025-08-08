07.08.2025, 16:39 64336
Предельный размер налоговой задолженности могут ввести в Казахстане
Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан разработало проект приказа "Об определении предельного размера налоговой задолженности", передает корреспондент агентства.
В целях реализации нового Налогового кодекса Республики Казахстан утверждается предельный размер налоговой задолженности, при превышении которого налоговым органом производятся способы обеспечения налогового обязательства и меры принудительного взыскания налоговой задолженности", - сообщается в кратком содержании проекта.
При этом отмечается, что налогоплательщикам, не превысившим предельный размер налоговой задолженности, такие способы и меры принудительного взыскания не применяются - только направляется извещение о наличии налоговой задолженности и начисляются пени.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее президент Казахстана подписал новый Налоговый кодекс.
08.08.2025, 13:58 4856
Казахстанская АЭС будет работать на отечественном ядерном топливе
Фото: Кадр из видео
Алматы. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская атомная электростанция будет работать на отечественном ядерном топливе, об этом в ходе торжественной церемонии запуска работ по строительству первой АЭС в Казахстане сказал заместитель председателя Агентства по атомной энергии Асет Махамбетов.
В Казахстане будут производить собственное ядерное топливо", - сказал Асет Махамбетов, отметив, что Казахстан добывает порядка 40% от мирового объема добычи природного урана и занимает в этой сфере первое место.
В ААЭ отметили, что в настоящее время ведутся переговоры по вопросам начала производства топлива.
Напомним, сегодня в поселке Улкен Алматинской области прошла торжественная церемония запуска работ по строительству первой атомной электростанции в Казахстане - инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации.
В ААЭ рассказали, что инженерно-изыскательные работы включают предварительное исследование не менее трех альтернативных площадок с целью определения наиболее подходящей. В работы будут привлечены казахстанские организации. Срок проведения работ составит порядка 18 месяцев, в период которых будет проводиться комплекс мероприятий, направленных на детальное изучение природных, геологических, сейсмических, гидрологических и техногенных характеристик территории.
Будет осуществлено изучение полного годового цикла природных и климатических условий, включая сезонные изменения, с целью получения объективных данных о характеристиках площадки (сезонные колебания уровней грунтовых вод, паводковые и метеорологические явления, сейсмическая активность и др.) для дальнейшего проектирования АЭС и подготовки к строительству в соответствии с международными и национальными требованиями по безопасности", - пояснили в ведомстве.
На основе изысканий будет принято окончательное решение о размещении станции. Проведение изысканий обеспечивает соответствие проекта международным и национальным стандартам, минимизирует экологические и техногенные риски и создает основу для эффективного проектирования будущей атомной электростанции.
Ввод АЭС в эксплуатацию планируется в 2035 году. Станиция обеспечит рабочими местами 2000 человек, из них с высшим образованием 600 человек, со средне-специальным - 550 человек, профильно-техническим - 850 человек, отметили в пресс-службе.
Напомним, что лидером международного консорциума определена российская ГК "Росатом" с технологией реакторной установки ВВЭР-1200 (поколение 3+). Выбор подрядчика проводился на основе интегрированной системы оценки реакторных технологий и предложений потенциальных вендоров, разработанной совместно с международными экспертами, в частности, с инжиниринговой компанией "Assystem" (Франция).
Росатом" не находится в санкционных списках ЕС, США и Великобритании. На случай возникновения каких-либо рисков, связанных с усилением санкций в отдельных странах в будущем, будут предусмотрены соответствующие договорные оговорки и механизмы. При этом, атомная энергетика, которая связана с социально-гуманитарными нуждами и климатической повесткой, не включена в санкционные списки", - добавили в ААЭ.
07.08.2025, 12:59 73866
Тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20-30% в Казахстане - МНЭ
Фото: Deposutphotos
Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - О росте тарифов на услуги ЖКХ в рамках реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов сообщил глава Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Тимур Косымбаев на брифинге в правительстве.
По Национальному проекту по модернизации энергетического и коммунального секторов предусмотрены механизмы субсидирования.
Заемные средства будут вкладываться в тариф, основной долг и процентную ставку по вознаграждению. Но для того, чтобы снизить давление на тариф, субсидии из республиканского бюджета будут покрывать часть ставки вознаграждения, то есть 10% вознаграждения будет включено в тариф, а то, что выше, будет субсидироваться со стороны государства. Таким образом, мы нивелируем резкий рост тарифа. В целом планы на следующий год - это рост тарифов в пределах 20-30%", - пояснил глава КРЕМ.
Он также отметил, что в приоритетном порядке для реализации нацпроекта будут привлекаться инвестиции.
Источником инвестиций определены механизмы прямого кредитования - это через банки второго уровня, через "Байтерек" и через БРК. Также ведутся переговоры с международными финансовыми институтами и по бюджетным кредитам", - добавил Косымбаев.
Напомним, платные услуги стали основным фактором роста инфляции в первом полугодии - 16,1%. В связи с этим правительство приняло решение скорректировать темпы повышения тарифов на коммунальные услуги, частично перенеся их рост на более поздние сроки. Это поможет снизить финансовую нагрузку на граждан и стабилизировать темпы инфляции, сообщили в правительстве.
07.08.2025, 10:41 80731
Казахстан продлил запрет на вывоз бычков
Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Совместным приказом и.о. министра сельского хозяйства и министра финансов от 30 июля 2025 года "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных" продлен запрет на вывоз бычков, передает корреспондент агентства.
Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан бычков крупного рогатого скота (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 0102) в срок до 30 октября 2025 года включительно", - говорится в документе.
06.08.2025, 15:30 120216
В Казахстане средний уровень износа ТЭЦ снизился до 61%
Фото: Depositphotos
Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане средний уровень износа теплоэлектроцентралей страны снизился с 64% до 61%, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Это стало возможным благодаря системной работе по модернизации и обновлению оборудования, реализуемой в рамках работы по обеспечению энергетической безопасности. По итогам прошедшего отопительного сезона достигнуты положительные изменения в техническом состоянии ряда объектов теплоэнергетики", - заявили в ведомстве.
В частности, по результатам прошедшего отопительного сезона:
- 9 ТЭЦ перешли из красной в желтую зону;
- 3 ТЭЦ улучшили свои позиции и перешли из желтой в зеленую зону.
Таким образом, сейчас 10 ТЭЦ находятся в красной зоне, 17 ТЭЦ - в желтой, 10 ТЭЦ - в зеленой", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что износ оборудования на казахстанских электростанциях достигает 56%.
05.08.2025, 16:11 158746
Фермеры из Казахстана смогут экспортировать убойный скот в Ирак
Ирак стал новым рынком для казахстанской продукции
Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Ирак согласовали ветеринарные сертификаты на экспорт убойного крупного и мелкого рогатого скота из Казахстана, сообщает Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.
Документы были подписаны в рамках двусторонних переговоров между ветеринарными службами двух стран. Подписание соглашений открыло новый экспортный маршрут для казахстанских производителей, расширив географию поставок сельхозпродукции и укрепив внешнеэкономическое сотрудничество с Ближневосточным регионом", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что согласование ветеринарных требований свидетельствует о высоком уровне доверия к системе ветеринарного контроля Казахстана и является важным шагом в развитии экспортного потенциала отечественного животноводства.
Ранее сообщалось, что Казахстан будет экспортировать в Азербайджан молочную и мясную продукцию.
05.08.2025, 13:59 164341
Почему растет цена на мясо в Казахстане, ответили в Минторге
Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на пресс-конференции в правительстве ответил на вопросы о причинах роста цен на мясо, передает корреспондент агентства.
Арман Шаккалиев подтвердил, что в Казахстане действительно наблюдается рост стоимости мяса, и назвал два фактора, влияющих на ценообразование.
Первый - это проблема глобальная, связанная с изменением объемов крупных мировых игроков: Бразилии, Аргентины. Второе - сегодня цена в соседних государствах значительно выше, соответственно, идут перетоки, растет рыночный спрос. Министерство выступило инициатором определенных инициатив, в том числе внешнеторговых, направленных на обеспечение внутреннего рынка", - сказал глава Минторга.
Шаккалиев отметил, что в условиях сложившейся тенденции главной задачей Минторга является не допустить роста цен более чем на 0,4 процента в месячной динамике.
Мы в рыночной экономике и не можем напрямую диктовать цены. Но чтобы остаться в этом коридоре, мы следим, где и когда необходимо проводить товарные интервенции, чтобы не допустить ажиотаж", - добавил Арман Шаккалиев.
Ранее сообщалось, что Казахстан увеличит экспорт мяса до 50 тысяч тонн в год.
05.08.2025, 12:50 167896
Обсерватория ЕТК: интерактивную карту проектов развития транспортных коридоров Евразии разработал ЕАБР
Фото: ЕАБР
Алматы. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития разработал "Обсерваторию транспортных проектов" - инструмент для мониторинга и скоординированного развития инфраструктуры в рамках реализации уникальной концепции Евразийского транспортного каркаса (ЕТК). Обсерватория - это база данных и интерактивная карта проектов развития транспортных коридоров в 13 странах Евразийского региона. По состоянию на 1 июля 2025 года она насчитывает 325 проектов с общим объемом инвестиций более 234 млрд долларов США, сообщили в пресс-центре ЕАБР
ЕАБР продвигает сетевую модель транспортной связанности в Евразии. Максимальные эффекты его развития будут достигаться за счет синергии транспортных коридоров на направлениях Запад - Восток и Север - Юг.
Для оценки прогресса в развитии инфраструктуры банк разработал обсерваторию Евразийского транспортного каркаса, которая включает базу данных проектов и геоинформационную систему их позиционирования вдоль евразийских транспортных коридоров.
Странам Евразии нужны более эффективные и дешевые транспортные связи, особенно по оси Север - Юг, которые позволят стимулировать торговлю со странами Южной Азии и Персидского залива. Обсерватория ЕТК - это удобный аналитический инструмент по оценке инвестиционных потребностей и планов повышения транспортной связанности в Евразии. Она позволяет не только осуществлять мониторинг того, что происходит на транспортном пространстве, но и способствовать координации усилий стран региона и международных финансовых институтов по реализации проектов, приоритетных для всего региона", - рассказал зампредседателя ЕАБР Евгений Винокуров.
Обсерватория охватывает 13 стран, включая Азербайджан, Армению, Афганистан, Беларусь, Грузию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Данные о проектах получены на основе открытых источников информации, в число которых входят национальные и международные программы развития транспорта, пресс-релизы, экспертные оценки и иная доступная информация.
Обсерватория включает информацию о названии проектов с их описанием, о стране реализации, транспортном коридоре, виде транспорта, а также объеме инвестиций с распределением по источникам финансирования, сроках, текущему статусу реализации, наличию признаков ГЧП и др.
По состоянию на 1 июля 2025 года обсерватория насчитывает 325 проектов развития ЕТК, как уже осуществляемых, так и планируемых, с общим объемом инвестиций в размере 234 млрд долларов США. Наибольшее число проектов - свыше 51% - реализуется или запланировано в автодорожном секторе. В страновом разрезе 7 из 10 крупнейших проектов развития ЕТК приходится на Россию. С учетом этого развитие Северного евразийского коридора является наиболее капиталоемким и требует 78 млрд долларов США инвестиций, что составляет более трети от капитальных затрат на развитие всего ЕТК.
По информации пресс-службы банка, более 60% от общего числа проектов по размеру инвестиций находятся в стадии реализации. По 13% проектов готовится проектная документация, а 27% - в стадии обсуждения или планирования.
На страны Центральной Азии приходится более 22% от инвестиций, направляемых на развитие ЕТК. Осуществляются или планируются к реализации 90 проектов на общую сумму около 53 млрд долл. США. Порядка 44% от этой суммы - проекты, реализуемые в Казахстане.
Почти две трети инвестиций в Центральной Азии направлены на развитие сети магистральных автодорог, что свидетельствует о высокой потребности в качественной автодорожной инфраструктуре для дальнейшего роста торговли и международных перевозок в регионе.
На 10 крупнейших проектов приходится 58% от общего объема инвестиций в развитие ЕТК в Центральной Азии. Среди них масштабные проекты строительства железнодорожной магистрали Китай - Кыргызстан - Узбекистан, автомагистралей Ташкент - Андижан в Узбекистане, скоростной автомагистрали Центр - Запад в Казахстане, автомагистралей Ашхабад - Туркменабат и Серахс - Мары - Серхетабат в Туркменистане и др.
Приоритезация проектов - важная задача в условиях ограниченных инвестиционных возможностей. В 5 странах Евразийского региона - Афганистане, Таджикистане, Кыргызстане, Монголии и Армении - общие затраты на развитие транспортных коридоров весьма значительны не только в номинальном выражении, но и в соотношении с размером ВВП этих государств. Учитывая это, международные банки развития (МБР) и другие институты развития могут оказать техническое содействие в выборе приоритетных проектов и их финансировании, особенно в странах, не имеющих выхода к морю, горных странах и других государствах с особыми условиями развития.
В общей сложности 113 из 325 проектов развития ЕТК предполагают участие частного бизнеса в их реализации (почти половина - в сфере логистики и складов). Порядка 17 проектов реализуются или могут быть реализованы на принципах ГЧП, в том числе не менее 2 проектов - на принципах трансграничного ГЧП (железнодорожный коридор Китай - Кыргызстан - Узбекистан и Трансафганский железнодорожный коридор).
Увеличение числа проектов, привлекательных для МБР и частных инвесторов, в том числе на принципах ГЧП, становится важным направлением транспортного планирования и развития сотрудничества стран региона в транспортной сфере", - добавили в ЕАБР.
По ссылке доступна интерактивная карта проектов.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
05.08.2025, 12:22 165336
Бектенов потребовал решить проблемы сертификации и маркировки товаров
Фото: Пресс-служба премьер-министра РК
Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил завершить интеграцию системы технического регулирования с базами отраслевых государственных органов, передает корреспондент агентства.
Предприниматели отмечают непрозрачность процедур сертификации и дублирование бумажных документов. Эти вопросы должна решить система технического регулирования Е-КТРМ, направленная на модернизацию механизма сертификации, аккредитации и стандартизации. Министерствам торговли, финансов и цифровизации необходимо до конца текущего года обеспечить полную интеграцию Е-КТРМ с информационными системами отраслевых госорганов", - сказал премьер.
Он также поручил расширить перечень маркируемых товарных групп.
У бизнеса немало вопросов к расширению маркировки на многие группы товаров. Соответствующим министерством не проведена должная работа по информированию предпринимателей о важности маркировки и ее положительных эффектах. Проект Цифровая маркировка товаров призван защитить отечественный рынок от контрафактной и некачественной продукции, повысить конкурентоспособность отечественных производителей. Нужно усилить информационно-разъяснительную кампанию и продолжить расширение перечня товаров, подлежащих маркировке", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Ранее сообщалось, на какие товарные группы расширят обязательную маркировку на ближайший год.
