Производственные мощности Шымкентского НПЗ увеличат до 12 млн тонн в год
Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Китай приступили к разработке проекта расширения производственных мощностей Шымкентского нефтеперерабатывающего завода до 12 млн тонн в год, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Стороны утвердили базовые параметры реализации проекта: ТОО "ПКОП" представило пакет исходных данных, а Восточно-Китайский проектный институт подтвердил готовность к началу работ в строгом соответствии с утвержденным техническим заданием", - говорится в сообщении.
Также были подписаны соответствующие протоколы, фиксирующие переход проекта в фазу активной технической проработки.
Ключевым итогом переговоров стало подтверждение конфигурации расширения завода по схеме "6+6" с обеспечением полной интеграции новых мощностей с действующими объектами предприятия. Основой для проектирования приняты ранее согласованные техническое задание и отчет пред-ТЭО", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что казахстанские НПЗ достигли исторического максимума переработки нефти.
Экспорт казахстанских товаров в Монголию: мажилис ратифицировал соглашение
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и Монголией, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Документ обеспечит развитие и укрепление торговых связей между странами ЕАЭС и Монголией. Таким образом, будут созданы благоприятные условия для продвижения казахстанских товаров на рынок Монголии", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что до $500 млн намерены увеличить товарооборот Казахстан и Монголия.
В Казахстане намерены увеличить поголовье КРС до 12 млн
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены увеличить поголовье крупного рогатого скота до 12 млн, сообщает пресс-служба правительства.
Казахстан вступает в новый этап развития агропромышленного комплекса (...) Ожидается, что итогом этой работы станет рост поголовья крупного рогатого скота до 12 млн, мелкого рогатого скота - до 28 млн, а экспорт мяса вырастет в два раза", - проинформировали в правительстве.
Также сообщается, что в рамках расширения экспортного потенциала ключевым вектором станет сертификация продукции по системе Halal.
Это необходимо для укрепления позиций Казахстана на премиальных рынках стран Персидского залива и других мусульманских государств", - пояснили в пресс-службе.
По данным правительства, объем валовой продукции сельского хозяйства увеличивается второй год подряд: в 2025 году он вырос на 5,9% и достиг 9,8 трлн тенге, тогда как годом ранее рост составлял 13,6% при объеме в 8,3 трлн тенге. Подчеркивается, что этот подъем обеспечен за счет увеличения производства в растениеводстве на 7,8% и в животноводстве на 3,3%.
Ранее Казахстан ввел ограничения на экспорт скота.
Казахстан экспортировал 5,8 млн тонн зерна нового урожая
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта зерна увеличился на 1 млн тонн
Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан сохраняет позиции одного из ключевых поставщиков зерна в Центральной и Южной Азии, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.
По данным АО "НК "Қазақстан темір жолы", с сентября 2025 года по 31 января 2026 года экспортировано 5,8 млн тонн зерна, что на 1 млн тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года (4,8 млн тонн). Основной рост поставок приходится на традиционные рынки Центральной и Южной Азии", - проинформировали в ведомстве.
Уточняется, что экспорт зерна в Узбекистан увеличился на 49% - с 1 млн 813 тысяч тонн до 2 млн 702 тысяч тонн. В Кыргызстан объемы поставок выросли в 1,7 раза - с 95 тысяч тонн до 163 тысяч тонн. Поставки в Афганистан увеличились в 1,9 раза - с 216 тысяч тонн до 416 тысяч тонн.
"Казатомпром" нарастил производство урана на 11% в 2025 году
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная атомная компания Казахстана "Казатомпром" нарастила производство урана на 11% в 2025 году, передает корреспондент агентства.
В частности, согласно информации опубликованной на сайте компании, объем производства урана в 2025 году вырос до 25 839 тысяч тонн.
Объемы производства "Казатомпрома" на 2026 год на 100% основе и пропорционально доле участия ожидаются на уровне 27 500 - 29 000 тонн урана и 14 500 - 15 500 тонн урана соответственно при условии доступности серной кислоты", - заявили в компании.
Ранее в "Казатомпроме" сообщили о снижении добычи урана в ближайшие годы.
"Хоргос" закроют на две недели из-за празднования китайского Нового года
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" закроют на две недели из-за празднования китайского Нового года, сообщает пресс-служба центра.
Центр будет закрыт с 16 февраля по 1 марта 2026 года. В указанный период на казахстанской стороне будут проводиться плановые ремонтные работы, направленные на повышение уровня комфорта для туристов. Со 2 марта 2026 года центр возобновит работу в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай соединили границу цифровыми платежами.
В январе тенге укрепился на 0,9% - Нацбанк
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января курс тенге укрепился на 0,9%, до 501,24 тенге за доллар США, сообщили в Национальном банке Республики Казахстан.
По данным ведомства, среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 359 млн долларов США до 306 млн долларов США. Общий объем торгов составил 5,8 млрд долларов США.
Продажи валюты из Национального фонда за январь составили 350 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 6% от общего объема торгов и не более 18,5 млн долларов США в день. По предварительным прогнозным заявкам правительства, в феврале ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 350 до 450 млн долларов США", - проинформировали в пресс-службе.
Также сообщается, что в рамках операций зеркалирования в январе было стерилизовано 350 млрд тенге. В течение февраля в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 350 млрд тенге.
Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 206 млн долларов США. В соответствии с ранее озвученным планом, учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет более 40%, Национальный банк не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов в январе. Покупка валюты в феврале также не запланирована", - рассказали в ведомстве.
Ранее глава Нацбанка Тимур Сулейменов ответил на вопрос, может ли курс доллара вырасти до 1500 тенге.
Напомним, по итогам 2025 года тенге укрепился на 3,7%.
Годовой уровень инфляции в январе составил 12,2%
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в Республике Казахстан в январе 2026 года составила 12,2%, сообщили в Бюро национальной статистики Казахстана.
Согласно статданным, по итогам января цены на продовольственные товары за год выросли на 12,9%, платные услуги - на 12%, непродовольственные товары - на 11,7%.
При этом уточняется, что наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (5,4 процентного пункта), транспорт (1,1 процентного пункта), личный уход, социальная защита и прочие товары и услуги, одежда и обувь (1 процентный пункт).
Из продуктов питания больше всего подорожало мясо и птица (+23%) и мясные продукты (+19%), а также масла (+12%) и безалкогольные напитки (+16,8%). Цены на бензин в годовом выражении показали рост на 16,8%.
Напомним, с января 2026 года Бюро национальной статистики РК внедряет обновленный подход к расчету индекса потребительских цен - инфляции.
Из России в Акмолинскую область завезли 4300 коров калмыцкой породы
Планируется завоз еще 5 тысяч голов племенного маточного поголовья
Кокшетау. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинскую область завезено 4300 коров калмыцкой породы, планируется завоз еще пяти тысяч голов из Российской Федерации, сообщили в акимате области.
Как сообщили в ведомстве, в селе Торгай Ерейментауского района для реализации инвестиционного проекта - мясного кластера создан консорциум ТОО "Торгай", "Соколинки и К" и "Агрофирма НОМАД". На сегодняшний день завезено 4300 голов племенного маточного поголовья калмыцкой породы - скот мясного направления с высокой продуктивностью и устойчивостью к климатическим условиям.
Планируется завоз еще 5 тысяч голов племенного маточного поголовья из Российской Федерации. До 2031 года планируется увеличить поголовье КРС в племенных репродукторах до 22,5 тыс. голов и повысить мощности откормочного комплекса до 30 тыс. голов", - рассказал руководитель управления сельского хозяйства Акмолинской области Нурбек Бадыраков.
В акимате подчеркнули, что в Ерейментауском районе сосредоточены наибольшие площади пастбищных угодий, что создает значительный потенциал для развития сельского хозяйства. На сегодняшний день в районе также действуют крупные откормочные площадки "Жана Береке репродуктор" и "Ерейментау - Астык 2014", функционирует ряд средних и крупных мясных ферм от 100 до 550 голов.
Ранее сообщалось, что Кувейт заинтересован в поставках мясной продукции из Казахстана.
