Рост цен на говядину в Казахстане: в Минсельхозе сделали заявление

Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство национальной экономики Казахстана прогнозирует рост средней зарплаты в Казахстане к 2028 году до более 600 тыс. тенге.

Прогноз социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы представлен на сайте ведомства.





По данным МНЭ, средняя зарплата в Казахстане в 2028 году составит около 605 тыс. тенге. В 2025 году она составляет 423 тыс. тенге, в 2026 году поднимется до 501 тыс.





При этом МЗП (минимальная заработная плата. - Прим.ред.) до 2028 года останется на уровне 85 тыс. тенге.





Прожиточный минимум в среднесрочном периоде увеличится до 57 405 тенге.





Рост ВВП, по прогнозу, в 2025 году ожидается на уровне 6,0%, в 2026 году - на уровне 5,4%. Номинальный ВВП прогнозируется в объеме 161,9 трлн тенге.





Чистые поступления в Национальный фонд в 2026-2028 годах прогнозируются в объеме 2,4-2,6 трлн тенге.





Среднегодовая численность населения увеличится с 20,6 млн человек в 2026 году до 21 млн в 2028 году.





Напомним, годовая инфляция ускорилась в 17 регионах Казахстана.





Ранее основатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов заявил , что в ближайшие годы Казахстану предстоит долгий период инфляции и ослабление национальной валюты.



