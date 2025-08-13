Рост ВВП Казахстана составил 6,3%

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По предварительным данным Бюро национальной статистики, валовой внутренний продукт (ВВП) Казахстана за январь-июль 2025 года вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - По предварительным данным Бюро национальной статистики, валовой внутренний продукт (ВВП) Казахстана за январь-июль 2025 года вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе МНЭ РК.





Производство товаров увеличилось на 8,3%, услуг - на 5,2% (при этом самыми динамичными сегментами являются транспорт и торговля), промышленность - на 6,9%.





Наибольший вклад в рост ВВП внесли такие отрасли как транспорт и складирование - рост на 22,5%, строительство - на 18,5%, оптовая и розничная торговля - на 8,6%, горнодобывающая промышленность - на 8,5% и обрабатывающая промышленность - на 6,1%.





Объем услуг в сфере транспорта и складирования вырос на 22,5%. Это связано с высоким уровнем грузоперевозок железнодорожным, трубопроводным и автомобильным транспортом.





В строительной отрасли объем работ увеличился на 18,5% (против 18,4% в январе-июне 2025 года). Высокие темпы зафиксированы в Туркестанской области (+34,6%) - за счет возведения школ, железнодорожных линий и автодорог, в Актюбинской (+25,6%) - благодаря строительству комфортных школ и реконструкции дорог, в Жамбылской (+13,1%) и Восточно-Казахстанской областях (+5,9%), где реализуются проекты по возведению жилых домов, медицинских объектов и линий электропередач.





В торговле зафиксировано увеличение на 8,6% (в январе-июне 2025 года - 8,4%). За отчетный период оптовая торговля выросла на 9,5% и обеспечила более 66% общего роста, розничная - на 6,6%. Наиболее заметная динамика отмечена в Костанайской области (+17,6%), Северо-Казахстанской (+12%) и Астане (+9,2%), где активно растут показатели по продажам зерна, агрохимии, продуктов питания, топлива, фармацевтической продукции и техники.





По данным МНЭ, в промышленном производстве показатель составил 6,9%. Рост отмечен во всех регионах страны, но лидирующие позиции в динамике заняли Жамбылская область (+18,2%), Северо-Казахстанская (+14,9%), города Шымкент (+15,8%) и Алматы (+13,5%), а также Туркестанская область (+12,3%).





В обрабатывающей промышленности рост (6,1%) обеспечили машиностроение (+14%), производство продуктов питания (+9,2%), нефтепродуктов (+8,6%), продукции химической промышленности (+6%) и металлургии (+1,3%).





Объем производства в сельском, лесном и рыбном хозяйстве сохранился на уровне 3,7%. В животноводстве рост составил 3,4% за счет увеличения надоя молока (+6,1%), забоя скота и птицы (+2,1%), производства яиц (+0,9%).



