Сотрудничество в рамках строительства второй АЭС в Казахстане обсудил Токаев с главой CNNC

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Пекин. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречи с главами Китайской национальной корпорации ядерной промышленности (CNNC) и CRRС, специализирующейся на железнодорожном машиностроении.





Касым-Жомарт Токаев и директор CNNC Шэнь Яньфэн обсудили реализацию совместных проектов, в том числе в рамках строительства второй атомной электростанции в Казахстане.





Президент выразил уверенность в успешной реализации совместных проектов с компанией CNNC, обладающей большим опытом и самыми передовыми технологиями, в том числе в рамках строительства второй атомной электростанции в нашей стране", - информирует Акорда.





Глава государства сообщил, что в ходе состоявшихся накануне переговоров с председателем Си Цзиньпином особое внимание было уделено сотрудничеству в атомной индустрии, были достигнуты важные договоренности.





Во время встречи с председателем совета директоров CRRC Сунь Юнцаем президент подчеркнул, что после его визита в Китай в октябре 2023 года взаимодействие с CRRC вышло на новый уровень. Была достигнута договоренность о поставке 100 магистральных и 100 маневровых тепловозов национальной компании "Қазақстан темір жолы". В ближайшем будущем КТЖ планирует дополнительно закупить 270 гибридных маневровых тепловозов.





Глава государства выразил уверенность в успешной реализации этих поставок и подчеркнул важность перехода к следующему этапу сотрудничества - локализации производства локомотивов и созданию сервисных центров в Казахстане. По его мнению, это позволит развивать отечественное машиностроение, создавать новые рабочие места и обеспечивать оперативное техническое обслуживание железнодорожной инфраструктуры.





Компания CRRC ежегодно производит более 2 тысяч локомотивов, 3 тысяч пассажирских и 50 тысяч грузовых вагонов, а также 11 тысяч единиц городского транспорта. Ее продукция экспортируется в более чем 100 стран мира.



