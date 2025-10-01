30.09.2025, 18:00 68801
В Казахстане некоторых животных намерены исключить из Красной книги Дополнено
Сейчас в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов включено 227 видов животных
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены исключить из перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения видов некоторых животных, сообщил в ходе круглого стола в сенате вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев.
В перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных в Казахстане включено 227 видов животных, из которых 132 вида позвоночных и 96 беспозвоночных. В настоящее время Министерством на основании биологического обоснования, подготовленного Институтом зоологии, проводится обновление перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных согласно критериям Международного союза по охране природы, предлагается исключить 21 вид беспозвоночных в связи с отсутствием угроз для их существования и включить 6 видов беспозвоночных и 5 видов позвоночных животных для придания особого статуса охраны", - заявил вице-министр.
Также в ходе круглого стола он рассказал о работе по восстановлению численности барса в стране.
Проведено мечение 11 особей барса спутниковыми ошейниками, на основе полученных данных планируется совершенствование сети особо охраняемых природных территорий", - проинформировал вице-министр.
Кроме того, отметил он, в стране продолжается работа по реинтродукции лошади Пржевальского.
Благодаря сотрудничеству Министерства с международными организациями в июне 2024 и 2025 годы из Пражского зоопарка завезены первые 14 голов лошадей Пржевальского в резерват "Алтын Дала" Костанайской области. В целом до 2029 года планируется привезти 40 голов лошадей", - добавил Нуркен Шарбиев.
Дополнено 30.09.2025, 19.53
По информации СМИ, Нуркен Шарбиев высказался об увеличении популяции медведей, волков и кабанов в ВКО. Жителей региона сложившаяся ситуация с хищниками очень беспокоит. Вице-министр отметил, что в ВКО есть специализированная организация, которая при необходимости имеет право производить отстрел животных. Что касается медведей, в 2026 году на их отстрел могут выдавать больше лицензий.
Ранее сообщалось, что случаи уничтожения сайгаков браконьерами продолжают фиксировать в Казахстане.
30.09.2025, 18:22 64871
На 73% вырос объем перевозок по коридору Север - Юг
Фото: Depositphotos
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На 73% вырос объем перевозок по международному транспортному коридору Север - Юг за первое полугодие 2025 года, сообщает пресс-служба Министерства транспорта.
Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев на стратегической сессии форума New Silk Way подчеркнул особую стратегическую роль коридора Север - Юг, который открывает Казахстану прямой доступ к странам Персидского залива, Южной и Юго-Восточной Азии.
В развитии коридора Север - Юг основным партнером для Казахстана является Российская Федерация: сегодня 54% транзитных потоков, проходящих через территорию страны, отправляются именно из РФ", - отметили в пресс-службе.
Напомним, в своем ежегодном послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев поднял вопросы развития транспорт-логистической системы страны, конкуренции в сфере транзита грузов, разработке тарифной политики, внедрения беспилотных технологий.
30.09.2025, 15:55 78406
Сервис межбанковских QR-платежей запустил Нацбанк с тремя коммерческими банками
Фото: Depositphotos
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана сообщил о запуске сервиса межбанковских QR-платежей на базе АО "Национальная платежная корпорация Национального банка Республики Казахстан" для оплаты товаров и услуг в мобильных приложениях банков.
Как пояснили в Нацбанке, внедрение сервиса расширяет платежные услуги банков, предоставляя возможность клиентам принимать и осуществлять межбанковские QR-платежи в пользу любого банка.
Начиная с сегодняшнего дня сервис межбанковских QR-платежей доступен клиентам АО "Банк ЦентрКредит", АО "Home Credit Bank" и АО "Freedom Bank". Для совершения операции клиенту-покупателю необходимо зайти в мобильное приложение банка и отсканировать QR-код на терминале продавца (обслуживающегося в одном из банков-участников сервиса) и подтвердить оплату", - рассказали в пресс-службе.
Запуск межбанковских QR-платежей повысит уровень взаимодействия между банками, обеспечит удобство и расширит доступность платежных сервисов для потребителей.
В настоящее время ведется подключение остальных участников финансового рынка. Новая услуга появится в мобильных приложениях других банков по мере адаптации внутренних процессов.
Напомним, в ноябре прошлого года Национальный банк Казахстана и Национальная платежная корпорация запустили пилотный проект по внедрению межбанковских QR-платежей.
30.09.2025, 14:57 82006
В Алматы и области с 1 октября подорожает электроэнергия
Алматы. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 октября в Алматы и Алматинской области вырастет предельная цена на электроэнергию, сообщили в филиале АО "Алатау Жарық Компаниясы" - "Энергосбыт".
Рост тарифов в "Энергосбыте" объяснили повышением тарифов на услуги АО "Алатау Жарық Компаниясы" по передаче электрической энергии по сетям регионального уровня и услуге по передаче электрической энергии по сетям АО "Национальная компания "Қазақстан темiр жолы".
Цена за 1 кВтч без НДС с 1 октября составит 34,31 тенге (38,43 тенге за 1 кВтч с НДС).
Для разных категорий потребителей предусмотрена отдельные размеры тарифов:
- бытовые потребители - 30,26 тенге за 1 кВтч без НДС (33,89 тенге за 1 кВтч с НДС) - действует с 1 сентября;
- потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд, - 36,70 тенге за 1 кВтч без НДС (41,10 тенге за 1 кВтч с НДС) - будет введен с 1 октября;
- юридические лица, финансируемые из государственного бюджета, - 35,08 тенге за 1 кВтч без НДС (39,29 тенге за 1 кВтч с НДС) - будет введен с 1 октября;
- потребители, расположенные на территории специальных экономических индустриальных зон, производители социально значимых продовольственных товаров - 31,85 тенге за 1 кВтч без НДС (35,67 тенге за 1 кВтч с НДС) - без изменений.
При этом в компании отметили, что для физических лиц и потребителей, дифференцированные тарифы по нормам потребления снизили с 1 сентября:
- тариф 1-го уровня - 27,46 тенге за 1 кВтч без НДС (30,76 тенге за 1 кВтч с НДС);
- тариф 2-го уровня - 36,29 тенге за 1 кВтч без НДС (40,64 тенге за 1 кВтч с НДС);
- тариф 3-го уровня - 45,37 тенге за 1 кВтч без НДС (50,81 тенге за 1 кВтч с НДС).
Для потребителей села Улкен Алматинской области тариф на услуги реализации электрической энергии составит 16,44 тенге за 1 кВтч без НДС.
Напомним, что в Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан заверили, что повышение тарифа не коснется бытовых потребителей.
30.09.2025, 13:46 86766
Реальные доходы казахстанцев снизились за год
Фото: Depositphotos
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Реальная заработная плата казахстанцев снизилась на 1,4% за год, следует из отчета Бюро национальной статистики Казахстана.
Согласно данным статистики, среднемесячная заработная плата в Казахстане во втором квартале текущего года составила 420,9 тысячи тенге. Несмотря на ее рост в номинальном выражении на 9,8% за год, показатель реальной заработной платы сократился на 1,4%.
Из отчета следует, что самые высокие показатели среднемесячной заработной платы зафиксированы в следующих областях:
- Мангистауской - 575 тысяч тенге;
- Улытауской - 549 тысяч тенге;
- Атырауской - 544 тысячи тенге.
Самые низкий показатель средней заработной платы в Жетысуской области - 340 тысяч тенге, но при этом регион показывает самый высокий рост реальной заработной платы - 9,4% за год.
Среди отраслей лидерами по росту заработной платы являются финансовая и страховая деятельность, горнодобывающая промышленность, информация и связь. Самые низкие оклады у работников сельского хозяйства и ЖКХ.
Как отметил ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев, доходы населения "съедает высокая инфляция".
30.09.2025, 09:57 100316
Общий товарооборот Казахстана со странами СНГ превысил $37 млрд
Фото: primeminister.kz
Минск. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Общий товарооборот РК со странами СНГ в прошлом году составил $37,3 млрд, в том числе объем торговли услугами увеличился на 9,4%, достигнув $4,3 млрд. Об этом заявил премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов в ходе заседания Совета глав правительств СНГ, сообщила пресс-служба правительства.
Премьер-министр Казахстана в своем выступлении отметил, что СНГ остается надежной площадкой для сотрудничества и совместных взаимовыгодных решений. Совокупный объем ВВП Содружества ежегодно растет в среднем на 4,5%. За пять лет внутренняя торговля выросла на 40%.
Важно и далее укреплять экономическое взаимодействие для устойчивого роста и повышения конкурентоспособности. Дополнительный импульс стимулированию деловой активности окажет проводимая государствами комплексная работа по совершенствованию механизмов биржевой торговли.
Акцент сделан на сотрудничестве в области наращивания цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта для обеспечения динамичного роста экономик.
Мы активно развиваем цифровую повестку, которая уже охватила все сферы госуправления. Это позволяет решать различные социальные вопросы и многие аспекты повседневной жизни граждан. Особое внимание мы уделяем экспорту отечественных цифровых решений. Казахстан активно делится накопленным опытом с зарубежными партнерами и готов развивать сотрудничество в этом направлении с нашими коллегами по Содружеству", - отметил Олжас Бектенов.
Внимание уделено взаимодействию в области модернизации транзитно-транспортного потенциала, поддержки МСБ, рационального использования лесных ресурсов и развития деревообработки. С учетом роста мирового спроса на экологичные материалы отмечена важность перехода от сырьевого экспорта к производству продукции с высокой добавленной стоимостью.
Участие в заседаниях приняли премьер-министры Азербайджанской Республики Али Идаят Оглу Асадов, Республики Беларусь Александр Турчин, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Таджикистан - председатель Совета глав правительств СНГ Кохир Расулзода, премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гельдымырадов, вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Григорян в режиме видео-конференц-связи, а также генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
В узком формате главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия и сотрудничества в научно-технологической сфере.
В расширенном формате Совет глав правительств СНГ обсудил вопросы сотрудничества в области научно-технологического развития, цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров, энергетики, лесного хозяйства и лесной промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, ветеринарии и др.
По итогам заседаний подписан ряд международных документов, среди которых:
- Стратегия научно-технологического развития Содружества Независимых Государств на 2026-2035 годы;
- Стратегия сотрудничества государств - участников СНГ в развитии информационного общества и цифровой экономики на период до 2035 года;
- Стратегия по цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров государств - участников СНГ;
- Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств по предупреждению развития саранчовых вредителей;
- Концепция ценообразования в строительной деятельности государств - участников СНГ и др.
Следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в первом полугодии 2026 года в городе Ашхабаде (Туркменистан).
29.09.2025, 16:37 151931
Какие лекарства и медуслуги освободят от НДС
От налога будут освобождены медуслуги и медикаменты в рамках ГОБМП и ОСМС
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана подготовило проект постановления об утверждении перечня лекарственных средств и медицинских услуг, освобождаемых от налога на добавленную стоимость на территории Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
Согласно документу, от НДС будут освобождены лекарственные препараты, включая медикаменты для лечения редких (орфанных) и социально значимых заболеваний в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС.
Кроме того, без учета НДС будут оказываться услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, а также услуг по лечению редких и социально значимых заболеваний.
Данная мера направлена на поддержку пациентов и повышение доступности лечения. Освобождение от НДС позволит снизить финансовую нагрузку для медицинских организации и расширить возможности для пациентов", - пояснили разработчики документа.
Кому можно применять упрощенку с 2026 года.
29.09.2025, 15:42 154146
Казахстан и Италия договорились об увеличении взаимной торговли
В прошлом году объем двустороннего товарооборота достиг 20 млрд долларов
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Италия договорились об увеличении объемов взаимной торговли. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с президентом Италии Серджо Маттареллой с совместным заявлением для представителей СМИ.
В прошлом году объем двустороннего товарооборота достиг 20 млрд долларов. За 8 месяцев этого года данный показатель составил 11,3 млрд долларов. Италия является одним из крупнейших инвестиционных партнеров нашей страны. У нас успешно работают около 250 итальянских компаний. С 2005 года Италия инвестировала в экономику Казахстана более 7,6 млрд долларов. Наши отношения в этой сфере развиваются весьма плодотворно, - отметил Токаев.
Он также сообщил, что с президентом Италии была достигнута договоренность об увеличении объемов взаимной торговли.
Поставлена важная задача - активизировать деловые контакты в целях расширения номенклатуры товаров. Кроме того, мы приступили к рассмотрению новых инвестиционных проектов, отвечающих нашим взаимным интересам. Особое внимание было уделено отраслям энергетики, сельского хозяйства, машиностроения, легкой и пищевой промышленности. Считаем, что межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству должна сосредоточить свою работу на этой деятельности. Мы также обсудили вопросы укрепления связей в транспортно-логистической отрасли, в том числе расширение потенциала международных транспортных маршрутов, включая Транскаспийский коридор. Были рассмотрены возможности взаимодействия в секторах логистической инфраструктуры и перерабатывающей промышленности", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Отметив значимость широкого внедрения цифровых технологий в экономику, собеседники обсудили возможности обмена опытом по использованию искусственного интеллекта и больших баз данных.
Мы договорились рассмотреть перспективы реализации инновационных проектов в сферах финансов и туризма. В целом мы готовы создать благоприятные условия для итальянских компаний, желающих работать на нашем рынке", - заявил президент.
Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено углублению культурно-гуманитарных связей.
В следующем году в Италии планируется проведение выставки "Көшпенділер алтыны". В старейшем театре Сан-Карло в Неаполе будет поставлена опера "Абай". В этом году в Риме будет установлен памятник великому казахскому поэту Абаю Кунанбайулы", - поделился президент.
Еще одной важной темой на переговорах стала сфера образования. В настоящее время более 4 тысяч казахстанских студентов обучаются в ведущих вузах Италии.
В этом году на базе Жетысуского университета имени Ильяса Жансугурова начал работу филиал Политехнического университета Марке. Уверен, что это учебное заведение предоставит нашей молодежи возможность получить качественное образование", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В ходе встречи с президентом Италии также были рассмотрены вопросы глобальной повестки.
Мы с президентом Маттареллой выразили обеспокоенность эскалацией вооруженных конфликтов в нынешний сложный период. Наши страны считают, что все проблемы должны решаться только мирным политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Казахстан и Италия заинтересованы в налаживании международного сотрудничества. Неизменно поддерживая взаимные инициативы, мы готовы активно участвовать в укреплении глобального мира и стабильности", - заявил президент.
По итогам переговоров президенты обменялись госнаградами. Президент Касым-Жомарт Токаев за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Италией наградил Серджо Маттареллу орденом "Достық" I степени.
В свою очередь Серджо Маттарелла вручил Касым-Жомарту Токаеву высшую награду Италии - орден "За заслуги перед Итальянской Республикой"
Это высшая награда нашей страны, которая присуждается исключительно главам государств, внесшим вклад в укрепление дружбы с Италией (...) Эта награда, которую я имею честь вам вручить, отражает признание ваших заслуг перед нашей республикой", - сказал президент Италии.
29.09.2025, 12:02 109461
Казахстан экспортировал 777 тысяч тонн зерна нового урожая
Фото: Depositphotos
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем перевозок зерна нового урожая с 1 по 25 сентября текущего года составил 1 млн тонн, что на 14% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (878 тыс. тонн), сообщает Министерство сельского хозяйства РК со ссылкой на данные КТЖ.
Из общего объема перевозок 258 тыс. тонн зерна направлено на внутренние нужды (в 2024 году - 155 тыс. тонн), а 777 тыс. тонн отправлено на экспорт (в прошлом году - 723 тыс. тонн)", - говорится в сообщении.
Наблюдается положительная динамика экспорта зерна в сопредельные страны:
- в Узбекистан - рост на 31% (с 250 тыс. тонн до 327 тыс. тонн);
- Таджикистан - на 15% (с 116 тыс. тонн до 133 тыс. тонн);
- Кыргызстан - на 42% (с 6 тыс. тонн до 25 тыс. тонн);
- Азербайджан - в 2 раза, до 12 тыс. тонн.
Рост объемов экспорта отражает высокую урожайность, устойчивый спрос на казахстанское зерно на внешних рынках и эффективность логистической инфраструктуры, обеспечиваемой в том числе железнодорожным транспортом", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намолочено 2,4 млн тонн зерна.
