Случаи уничтожения сайгаков браконьерами продолжают фиксировать в Казахстане

Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на ужесточение уголовного законодательства, в Казахстане продолжают фиксировать случаи уничтожения сайгаков браконьерами, сообщил в ходе круглого стола в сенате вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев.





За 2 года у преступников изъято более 17 тысяч рогов и свыше 500 туш сайгаков. На сегодняшний день общая площадь охотничьих угодий составляет 162 млн гектаров, из них площадь закрепленных охотничьих хозяйств составляет 119 млн гектаров, количество закрепленных охотхозяйств - 774 единиц. В 2025 году поступления за пользование животным миром составили 353 241 тысяча тенге, в том числе 88 578 тысяч тенге от интурохоты", - заявил он.





Также, по его словам, популяция сайгаков в 2025 году увеличилась до порядка 5 млн особей.





Международный союз охраны природы повысил природоохранный статус сайгака в международном Красном списке на три категории с "Находящийся на грани исчезновения" в категорию "Находящийся в состоянии близком к угрожаемому". На сегодня 99% мировой популяции сайгаков находится в Казахстане", - добавил он.





По информации СМИ, на расширенном заседании комитета сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев заявил, что даны рекомендации изъять до 20% сайгаков, то есть можно изымать без ущерба для популяции порядка 750 тыс. На сегодня уничтожено 71 тыс. сайгаков. Он также добавил, что рога сайгаков являются собственностью государства. Планируется их экспортировать. Рога учитываются и хранятся на складах "Охотзоопрома" с учетом рекомендаций ученых.





Напомним, в мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили , что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.





В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.





Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.





Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.





Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.





В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.





Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.





Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?".





46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".