В Казахстане планируют нарастить объем транзитных ж/д перевозок до 67 млн тонн

Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством вице-премьера - министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрены прогнозы прироста ВВП за 8 месяцев и ход работ в основных отраслях, составляющих фундамент роста ВВП: сельском хозяйстве, транспорте, горнорудной и обрабатывающей промышленности, торговле, строительстве, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





Сельское хозяйство формирует около 4% ВВП страны. За 7 месяцев 2025 года выпуск валовой продукции увеличился на 3,7%, до 2,4 трлн тенге.





Растениеводство: +5% (454,1 млрд тенге)

Животноводство: +3,4% (1,9 трлн тенге)





По итогам января-августа вклад отрасли прогнозируется на уровне 3%.





Транспортная отрасль демонстрирует один из самых высоких темпов роста: +22,5% за 7 месяцев. Такой темп во многом обусловлен развитием базовых секторов экономики: горно-металлургического комплекса, нефтегазового, сельского хозяйства, строительства и торговли, которые являются основными потребителями транспортных услуг. По итогам 2024 года вклад в ВВП составил 5,6%, к концу года ожидается до 6,5%.





По итогам года увеличение объемов перевозок ожидается по всем видам транспорта, которое будет обеспечено за счет:





завершения работ на 7 тыс. км дорог (включая реконструкцию Калбатау - Майкапшагай, Кызылорда - Жезказган);

окончания строительства вторых путей на Достык - Мойынты;

завершения строительство обходной линии станции Алматы.





Дополнительный прирост обеспечат внутренние перевозки зерна и топлива в преддверии отопительного сезона.





Вклад торговли в ВВП в 2024 году достиг 19%. За 7 месяцев рост составил 8,6% (37,7 трлн тенге), план на 8 месяцев - +9%. В то же время рост в номинале июль к июлю прошлого года составил рекордные 20%.





Оптовая торговля: +9,5% (25,2 трлн тенге)

Розничная торговля: +6,6% (12,3 трлн тенге)





Основной вклад в рост торговли - совокупно 71%, или 26,9 трлн тенге, дают пять регионов: Алматы, Астана, Шымкент, Атырауская и Карагандинская области", - сообщила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.





Из них только Алматы - 13 трлн тенге. Наибольшие темпы роста товарооборота зафиксированы в Туркестанской области, которая за 7 месяцев показала рост на 64,4% с оборотом в 428,6 млрд тенге, Акмолинской - на 44,7% и Шымкенте - на 20,5%.





За январь-июль добыто 58,5 млн тонн нефти (+11,9% к 2024 г.). По итогам января-августа ожидается 66,7 млн тонн (+12,1%).





В структуре обрабатывающей промышленности, занимающей 12,4% в структуре ВВП, наибольшую долю занимают металлургия (40,1%), машиностроение (18,9%), продукты питания (13,4%), нефтепереработка (5%), производство строительных материалов (+5,5%) и химическая промышленность (4,6%). За 7 месяцев рост обрабатывающей промышленности составил 6,1%.





Металлургическая отрасль за этот же период показала 1,3% роста. Такой сравнительно невысокий результат обусловлен рекордными показателями роста отрасли за последние 10 лет на уровне +6,9% и высокой загруженностью действующих мощностей металлургических предприятий.





По словам исполняющего обязанности председателя комитета промышленности МПС Шынгыса Суюнбаева, у отрасли есть резервы достичь роста в 5% к концу года, но для этого необходим комплекс процедурных мер.





В машиностроении по итогам 8 месяцев ожидается рост за счет увеличения выпуска автотранспортных средств, сельхозтехники, электрического и бытового оборудования. В секторе автомобилестроения в этом году планируется произвести более 160 тыс. автомобилей, за 7 месяцев уже выпущено 75 406. Дополнительный прирост обеспечит запуск новых проектов и ряд мероприятий по поддержке отечественного автопрома.





В железнодорожном машиностроении за 7 месяцев произведено 67 локомотивов и 1 984 вагона. На заседании штаба обсуждены меры, которые могут дать отрасли дополнительный рост.





Строительная отрасль формирует около 6% ВВП. С января по июль введено в эксплуатацию 9,4 млн кв. м жилья, что на 5,2% выше прошлогоднего уровня. План выполнен на 48,9%.





По итогам заседания Серик Жумангарин поручил держать заданные темпы роста и обеспечить своевременное выполнение планов по всем ключевым отраслям экономики.