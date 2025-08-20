19.08.2025, 11:11 67506
В Казахстане планируют нарастить объем транзитных ж/д перевозок до 67 млн тонн
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев сообщил о планах по увеличению объема транзитных железнодорожных перевозок в Казахстане до конца 2029 года, передает корреспондент агентства.
С учетом проводимой работы в железнодорожной отрасли объем транзита в этом году достигнет 33 миллионов тонн. А в следующем году должно быть более 54 миллионов тонн. Объем транзитных перевозок до конца 2029 года планируется довести до 67 миллионов тонн", - рассказал министр.
Он подчеркнул, что Казахстан на сегодня четко закрепил свой статус международного транзитного хаба. За последние 10 лет объем транзита увеличился вдвое и в 2024 году достиг 27,4 миллиона тонн.
По прогнозам международных экспертов (KPMG и PwC), к 2035 году объем транзитных грузов достигнет 100 миллионов тонн.
Также министр отметил, что в Казахстане намерены увеличить пропускную способность межгосударственных железнодорожных стыков до 296 миллионов тонн.
Казахстанские железные дороги обязаны полностью удовлетворять экспортно-импортные потребности бизнеса Казахстана. В будущем планируется увеличить пропускную способность до 296 миллионов тонн, что составляет рост на 40%", - подчеркнул Нурлан Сауранбаев.
Ранее сообщалось, что строительство двух крупных железнодорожных проектов в Казахстане завершат досрочно.
19.08.2025, 19:05 39466
В Казахстане транспортная отрасль демонстрирует один из самых высоких темпов роста
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством вице-премьера - министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрены прогнозы прироста ВВП за 8 месяцев и ход работ в основных отраслях, составляющих фундамент роста ВВП: сельском хозяйстве, транспорте, горнорудной и обрабатывающей промышленности, торговле, строительстве, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Сельское хозяйство формирует около 4% ВВП страны. За 7 месяцев 2025 года выпуск валовой продукции увеличился на 3,7%, до 2,4 трлн тенге.
- Растениеводство: +5% (454,1 млрд тенге)
- Животноводство: +3,4% (1,9 трлн тенге)
По итогам января-августа вклад отрасли прогнозируется на уровне 3%.
Транспортная отрасль демонстрирует один из самых высоких темпов роста: +22,5% за 7 месяцев. Такой темп во многом обусловлен развитием базовых секторов экономики: горно-металлургического комплекса, нефтегазового, сельского хозяйства, строительства и торговли, которые являются основными потребителями транспортных услуг. По итогам 2024 года вклад в ВВП составил 5,6%, к концу года ожидается до 6,5%.
По итогам года увеличение объемов перевозок ожидается по всем видам транспорта, которое будет обеспечено за счет:
- завершения работ на 7 тыс. км дорог (включая реконструкцию Калбатау - Майкапшагай, Кызылорда - Жезказган);
- окончания строительства вторых путей на Достык - Мойынты;
- завершения строительство обходной линии станции Алматы.
Дополнительный прирост обеспечат внутренние перевозки зерна и топлива в преддверии отопительного сезона.
Вклад торговли в ВВП в 2024 году достиг 19%. За 7 месяцев рост составил 8,6% (37,7 трлн тенге), план на 8 месяцев - +9%. В то же время рост в номинале июль к июлю прошлого года составил рекордные 20%.
- Оптовая торговля: +9,5% (25,2 трлн тенге)
- Розничная торговля: +6,6% (12,3 трлн тенге)
Основной вклад в рост торговли - совокупно 71%, или 26,9 трлн тенге, дают пять регионов: Алматы, Астана, Шымкент, Атырауская и Карагандинская области", - сообщила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.
Из них только Алматы - 13 трлн тенге. Наибольшие темпы роста товарооборота зафиксированы в Туркестанской области, которая за 7 месяцев показала рост на 64,4% с оборотом в 428,6 млрд тенге, Акмолинской - на 44,7% и Шымкенте - на 20,5%.
За январь-июль добыто 58,5 млн тонн нефти (+11,9% к 2024 г.). По итогам января-августа ожидается 66,7 млн тонн (+12,1%).
В структуре обрабатывающей промышленности, занимающей 12,4% в структуре ВВП, наибольшую долю занимают металлургия (40,1%), машиностроение (18,9%), продукты питания (13,4%), нефтепереработка (5%), производство строительных материалов (+5,5%) и химическая промышленность (4,6%). За 7 месяцев рост обрабатывающей промышленности составил 6,1%.
Металлургическая отрасль за этот же период показала 1,3% роста. Такой сравнительно невысокий результат обусловлен рекордными показателями роста отрасли за последние 10 лет на уровне +6,9% и высокой загруженностью действующих мощностей металлургических предприятий.
По словам исполняющего обязанности председателя комитета промышленности МПС Шынгыса Суюнбаева, у отрасли есть резервы достичь роста в 5% к концу года, но для этого необходим комплекс процедурных мер.
В машиностроении по итогам 8 месяцев ожидается рост за счет увеличения выпуска автотранспортных средств, сельхозтехники, электрического и бытового оборудования. В секторе автомобилестроения в этом году планируется произвести более 160 тыс. автомобилей, за 7 месяцев уже выпущено 75 406. Дополнительный прирост обеспечит запуск новых проектов и ряд мероприятий по поддержке отечественного автопрома.
В железнодорожном машиностроении за 7 месяцев произведено 67 локомотивов и 1 984 вагона. На заседании штаба обсуждены меры, которые могут дать отрасли дополнительный рост.
Строительная отрасль формирует около 6% ВВП. С января по июль введено в эксплуатацию 9,4 млн кв. м жилья, что на 5,2% выше прошлогоднего уровня. План выполнен на 48,9%.
По итогам заседания Серик Жумангарин поручил держать заданные темпы роста и обеспечить своевременное выполнение планов по всем ключевым отраслям экономики.
19.08.2025, 16:12 50116
Более 5 млн тенге налогов необоснованно начислили предпринимателям в области Жетісу
Налоговый орган применял неверную налоговую ставку
Талдыкорган. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Ескельдинского района области Жетісу установила, что предпринимателям начислялись завышенные налоговые платежи за пользование земельными участками.
Как рассказали в прокуратуре области Жетісу, налоговый орган при исчислении платежа руководствовался утратившим силу решением маслихата вместо Налогового кодекса. В итоге вместо ставки 0,48 тенге за 1 квадратный метр предприниматели платили 0,81 тенге.
По акту надзора виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Возврат денежных средств на сумму более пяти миллионов тенге получил 91 предприниматель.
Напомним, что в Казахстане по обращениям предпринимателей о нарушении их прав удалось предотвратить 20 млрд тенге ущерба бизнесу.
19.08.2025, 13:23 58601
Казахстан увеличит пропуск железнодорожных грузов с Китаем
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов сообщил о строительстве новых железнодорожных линий, передает корреспондент агентства.
До конца августа мобилизуются 220 человек и 90 единиц техники с дальнейшим увеличением. Это увеличит пропуск на 25 миллионов тонн грузов с Китаем и к 2030 году позволит достичь 100 миллионов тонн по всем трем стыкам. Определенные участки Достык - Мойынты сдаются поэтапно. Эту дорогу и обводную Алматы введем в эксплуатацию до конца года. Строительство Дарбаза - Мактаарал идет согласно графику с завершением в 2026 году", - проинформировал глава КТЖ.
Он отметил, что начато строительство новых железнодорожных линий на участке Мойынты - Кызылжар (360 км). В июле этого года подписан контракт на строительство линии Бахты - Аягоз протяженностью 272 километра.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют нарастить объем транзитных ж/д перевозок до 67 млн тонн.
19.08.2025, 12:37 61076
Годовая инфляция ускорилась в Казахстане
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В июле годовая инфляция в Казахстане ускорилась и составила 11,8%. Ускорение зафиксировано в 12 регионах, замедление - в 7, а сохранение на прежнем уровне в 1 регионе, сообщает Национальный банк РК.
Цены на продовольственные товары в июле составили 11,2% в годовом выражении (в июне - 10,6%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Акмолинской области (14,0%), минимальный - в Алматы (8,8%).
По итогам июля рост цен на непродовольственные товары составил 9,5% в годовом выражении (в июне - 9,4%). Максимальное значение зафиксировано в Абайской области (12,2%), минимальное - в Павлодарской области (7,0%).
Темп роста цен на платные услуги в июле замедлился до 14,9% в годовом выражении (в июне - 16,1%). Вместе с этим значительно ниже общереспубликанского уровня рост цен отмечен в Мангистауской области (9,3%).
В июле рост месячной инфляции по стране составил 0,7%.
Ранее сообщалось, что цены на соль в Казахстане выросли сразу на 23%.
Также в этом году в Казахстане резко (более чем на 50%) подорожали картофель, свекла (на 30,2%) и морковь (на 36,3%).
19.08.2025, 11:30 65261
Цены на соль в Казахстане выросли сразу на 23%
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Соль в Казахстане за год выросла в цене сразу на 23,1%, сообщает Energyprom.
Для сравнения: в июле 2024-го был отмечен годовой рост цен лишь на 3%, а в непростом 2022 году соль подорожала на 15%", - пишет источник.
При этом добыча соли в Казахстане за январь-июнь текущего года составила 728,6 тыс. тонн - на 6,6% больше, чем за первое полугодие 2024-го, и показатель растет уже шестой год подряд.
Больше всего соли добыли в Кызылординской области - 441,5 тыс. тонн. Следом идут Карагандинская и Атырауская области: 146,7 тыс. и 66,7 тыс. тонн соответственно. Значительный объем также пришелся на Павлодарскую область: 52,4 тыс. тонн. В остальных регионах добыча соли варьировалась от 189 до 7,4 тыс. тонн.
Отечественные предприятия обеспечивают спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на соль практически на 100%.
Экспорт за год немного сократился (на 2,6%), составив при этом внушительные 267,6 тыс. тонн. Это сразу более трети всей добытой соли. При этом объем реализации на внутреннем рынке за год вырос сразу на 15%, до 437 тыс. тонн за январь-май текущего года.
Практически вся казахстанская соль, предназначенная для внешних рынков, экспортируется в Россию. За январь-июнь 2025-го из всего объема экспорта (316,7 тыс. тонн на сумму 15,4 млн долл. США) только на РФ пришлось 305,4 тыс. тонн соли на сумму 15 млн долл. США. Еще 10,5 тыс. тонн было отправлено в Кыргызстан. Оставшиеся менее 1 тыс. тонн экспортированной соли суммарно пришлись на прочие страны, среди которых можно отметить Грузию (264 тонн) и Китай (219,4 тонны)", - сообщается в исследовании.
Цены на соль (кроме сорта "экстра") в городах РК по итогам июля 2025 года значительно варьировались: от 61 тенге за кг в Туркестане до 103 тенге в Алматы. Самая дорогая соль, помимо Алматы, также продавалась в Караганде (102 тенге за кг), Астане и Семее (100 тенге).
Самые низкие цены, кроме Туркестана, наблюдались в Кызылорде (66 тенге за кг), Уральске (67 тенге), Актобе и Шымкенте (68 тенге).
В среднем по Казахстану килограмм соли стоил 82 тенге - значительно дороже, чем в июле прошлого года (66 тенге). Для сравнения: в июле 2023-го соль продавалась в среднем по 65 тенге за кг.
Удорожание в секторе по итогам июля 2025-го составило 1% за месяц. В июне был отмечен рост цен на 1,1%, а в мае наблюдалось самое заметное удорожание в текущем году: сразу на 3,2%. В целом цены на соль растут уже 13 месяцев подряд, при этом в октябре прошлого года было отмечено серьезное месячное удорожание на 6,5%.
За год соль выросла в цене сразу на 23,1%. Для сравнения: в июле 2024-го был отмечен годовой рост цен лишь на 3%, а в непростом 2022 году соль подорожала на 15%.
Производство соли в мире за прошлый год, по данным Геологической службы США, составило 280 млн тонн - на 3,7% больше, чем за 2023-й. Крупнейшим производителем соли является Китай, на который пришлось 55 млн тонн. Следом идут США и Индия: 40 млн и 28 млн тонн соответственно.
Значительные объемы также пришлись на Германию (16 млн тонн), Австралию (13 млн тонн), Канаду (12 млн тонн) и Чили (11 млн тонн).
В число крупнейших производителей соли также входит Россия (8 млн тонн).
В Казахстане, по данным Бюро национальной статистики РК, за 2024 год добыто 1,8 млн тонн соли, чистого хлорида натрия и морской воды.
Напомним, в этом году в Казахстане также резко (более чем на 50%) подорожали картофель, свекла (на 30,2%) и морковь (на 36,3%).
18.08.2025, 15:20 123131
В Костанайской области в крупные проекты с начала года инвестировано 337 млрд тенге
В регионе ведется реализация 13 крупных инвестпроектов
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима Костанайской области Кумара Аксакалова о социально-экономическом развитии региона за первое полугодие 2025 года и планах на предстоящий период.
Как сообщил Кумар Аксакалов, промышленность области произвела продукции на 1,82 трлн тенге - это на 4,3% больше, чем годом ранее. Ведется реализация 13 крупных инвестпроектов на сумму 337 млрд тенге, которые обеспечат более 3,4 тысячи рабочих мест.
Среди значимых проектов - готовый к запуску завод KIA производственной мощностью 70 тыс. автомобилей, где будет создано 1500 рабочих мест, и предприятие по выпуску ведущих мостов для грузовых автомобилей "Камлит.KZ" с объемом инвестиций 160,5 млрд тенге и 550 новыми рабочими местами. Также ведется работа по восстановлению аэропорта города Аркалыка.
По итогам встречи президент подчеркнул необходимость дальнейшего увеличения объема инвестиций, развития промышленной и аграрной отраслей, модернизации социальной инфраструктуры и повышения качества жизни граждан.
Также Токаев поручил своевременно завершить подготовительные работы к отопительному сезону, обеспечить качественное проведение осенней уборочной кампании и принять меры по улучшению доступа сельских жителей к водоснабжению.
18.08.2025, 11:39 135616
Казахстан подписал соглашение о воздушном сообщении с Саудовской Аравией
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана одобрило соглашение с правительством Королевства Саудовская Аравия о воздушном сообщении.
Стороны договорились, что авиапредприятие, назначенное каждой договаривающейся стороной, пользуется при эксплуатации договорной линии по установленному маршруту следующими правами:
- совершать пролет территории государства другой договаривающейся стороны без посадки;
- совершать посадки на упомянутой территории с некоммерческими целями;
- совершать посадки на упомянутой территории в пунктах, установленных для этого маршрута в графике согласно приложению к настоящему соглашению, с целью посадки и/или высадки пассажиров, багажа, груза и почты.
Также стороны договорились выдавать разрешения на эксплуатацию договорных линий с минимальной процедурной задержкой при соблюдении определенных условий, в частности назначенное авиапредприятие соответствует положениям авиационной безопасности и обладает квалификацией для выполнения международного воздушного сообщения.
В документе также прописаны:
- условия аннулирования, изъятия и ограничения действия разрешения;
- условия предоставления средств связи, авиационных, метеорологических средств и других услуг, необходимые для эксплуатации договорных линий;
- пункты, касающиеся средств и аэропортовых сборов и т.д.
Постановление правительства вступило в силу 13 августа 2025 года.
Ранее сообщалось, что Казахстан рассматривает возможность запуска новых рейсов в Нью-Йорк, Токио и Сингапур.
Также с 5 июня Казахстан открыл авиасообщение с Бахрейном.
16.08.2025, 17:48 217531
Экспорт казахстанского зерна вырос на 55%
Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - За год объем экспорта казахстанского зерна увеличился на 55%, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.
По данным АО "НК "Қазақстан темір жолы", в период с сентября 2024 года по 10 августа 2025 года объем экспорта составил 9,8 миллиона тонн, что на 55% выше, чем за аналогичный период 2023-2024 годов.
Существенный рост объемов поставок отражает высокий спрос на казахстанское зерно на внешних рынках и свидетельствует об эффективности реализуемых мер по расширению географии экспорта, а также совершенствованию логистической инфраструктуры", - проинформировали в МСХ.
Как рассказали в ведомстве, экспорт в Узбекистан вырос на 34,4% (3,7 млн тонн), в Таджикистан - на 46% (1,4 млн тонн), в Афганистан - на 51,6% (329 тысяч тонн), в Кыргызстан вырос вдвое - до 262 тысяч тонн, в Иран - в 16 раз, до 974 тысяч тонн, в Азербайджан - в 121 раз, до 728 тысяч тонн.
Ранее сообщалось, что Продкорпорация реализовала 1,2 миллиона тонн зерна.
