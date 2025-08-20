Строительство железной дороги в обход Алматы завершат досрочно

Фото: primeminister.kz

Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев сообщил о досрочном завершении строительства двух крупных железнодорожных проектов, передает корреспондент агентства.





В этом году досрочно завершатся два крупных проекта: участок Достык - Мойынты и обводная линия Алматы. В следующем году будут введены в эксплуатацию новые железнодорожные линии Мойынты - Кызылжар и Дарбаза - Мактаарал", - проинформировал министр.





По словам Сауранбаева, эти работы приравниваются к строительству новых путей. Он отметил, что пропускная способность участка Кызылжар - Сексеуыл увеличится с 8 до 25 поездов, а на участке Кандыагаш - Тобол - с 7 до 25. Министр подчеркнул, что данные проекты формируют "полноценный железнодорожный каркас Казахстана".





Также глава Минтранспорта доложил, что с этого года началась масштабная модернизация на 3 тысячах километров железнодорожных участков. Общая эксплуатационная протяженность железнодорожной сети составляет 16 тысяч километров.





Как рассказал Нурлан Сауранбаев, до 2030 года планируется строительство новых путей и модернизация 5 тысяч километров. Кроме того, проводятся ремонтные работы на 11 тысячах километров путей.