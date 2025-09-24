23.09.2025, 19:12 21121
В Казахстане выросло производство продуктов
Фото: Depositphotos
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством вице-премьера - министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрены предварительные итоги экономического роста ключевых отраслей за девять месяцев, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Сельское хозяйство
По итогам 8 месяцев валовая продукция увеличилась на 3,4% и составила порядка 3,6 трлн тенге. Прогноз на 9 месяцев - рост на 2,3%.
Рост обеспечен животноводством (+3,2%, 2,26 трлн тенге) и растениеводством (+4%, 1,25 трлн тенге). Очередной виток роста ожидается в октябре за счет валового сбора зерновых, масличных и других культур.
Переработка и пищевая промышленность
Производство продуктов за 8 месяцев выросло на 10,1% (до 2,5 трлн тенге), напитков - на 7,1% (813 млрд тенге).
Рост обеспечен за счет увеличения производства сахара (на 24%, до 122,8 тыс. тонн), мясных консервов (на 29,7%, до 5,8 тыс. тонн), растительного масла (на 27%, до 595 тыс. тонн), колбасных изделий (на 8,8%, до 51,2 тыс. тонн), сливочного масла (на 15%, до 25,2 тыс. тонн).
По итогам 9 месяцев ожидается рост производства продуктов питания на 10,9%, напитков - на 7%.
Горнодобывающая отрасль
За январь-август добыто 67,4 млн тонн нефти (+13,4% к аналогичному периоду 2024 г.). Значительный рост добычи нефти отмечается на Тенгизе (+26,83 млн тонн, или +42% к 2024 г.). На Карачаганаке за это время добыто 8,38 млн тонн (+4,6%). На Кашагане добыча снизилась на 1,9%, до 12,16 млн тонн. Снижение добычи связано с ремонтными работами.
Прогноз на 9 месяцев: добыча нефти - 75,6 млн тонн (+13%), газа - 51,6 млрд м³ (+17%). План на 2025 г. по газу - 62,8 млрд м³ (+6,4%).
Переработка нефти за восемь месяцев составила 12,2 млн тонн (+5,6%), к концу сентября ожидается 14 млн тонн (+5,9%). Производство нефтепродуктов за восемь месяцев - 10,2 млн тонн (+8,7%), за год - 13,7 млн тонн.
Торговля
За 8 месяцев торговля выросла на 8,9% и составила 44,9 трлн тенге. В денежном выражении это на 14% больше, чем годом ранее. Основной вклад внесли Алматы (15,5 трлн тенге), Астана (6,6 трлн), Атырауская (4,8 трлн), Карагандинская (2,8 трлн) области и Шымкент (2,2 трлн).
Рост обеспечен главным образом за счет оптовой торговли (+3,5 трлн тенге, 109,8% к прошлому году). В ее структуре доля непродовольственных товаров увеличилась с 80% до 82% (нефть и нефтепродукты, фармпродукция, металлургия, техника, автомобили). Доля продовольственных товаров составила 18% (зерно, масла и жиры, продукты питания, напитки).
В розничной торговле структура сохранилась: 68% приходится на непродовольственные товары (+1,4 трлн), 32% - на продовольственные (+0,6 трлн).
Транспорт и логистика
Транспортная отрасль как лакмусовая бумажка отражает состояние экономики и по большинству показателей показывает рост. За январь-август объем оказанных услуг в сфере транспорта и складирования вырос на 21,5%, прогноз на 9 месяцев - 21,6%.
Рост обеспечивается увеличением грузоперевозок в горно-металлургическом, нефтегазовом, аграрном, строительном и торговом секторах.
Перевозки пассажиров за 9 месяцев ожидаются на уровне +7,8% (1,36 млрд человек).
По грузоотправителям рост показали: ERG (+3%), Богатырь Комир (+2%), НПЗ (+3%), Qarmet (+11%), Kaz Minerals (+1%).
Строительство
За январь-август выполнено работ на 4,8 трлн тенге (ИФО 118,1%). Прогноз на 9 месяцев - рост на 17,7%.
По итогам заседания штаба Серик Жумангарин подчеркнул, что ключевая задача всех отраслей на ближайший период - активно заниматься микроэкономикой, то есть решать проблемы каждого предприятия в отрасли, чтобы не допустить снижения темпов роста.
23.09.2025, 17:37 26471
Инвестиции на более чем $5 млрд: ряд важных документов подписано между Казахстаном и США
Фото: pexels.com
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Соединенные Штаты Америки был подписан ряд важных документов между крупными компания двух стран, сообщил помощник - пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.
В частности, по его словам, были подписаны 11 соглашений и меморандумов.
Документы предусматривают инвестиции в экономику нашей страны на сумму 5,2 млрд долларов и охватывают такие стратегически важные отрасли, как транспорт, логистика, энергетика и информационные технологии", - заявил Руслан Желдибай.
Напомним, Токаев встретился с руководителями ряда крупных компаний в Нью-Йорке.
23.09.2025, 15:51 31906
Алматы опережает весь Казахстан по темпам ввода жилья, несмотря на запреты
Алматы. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на введенные властями запреты и ограничения по застройке, Алматы лидирует среди других городов Казахстана по вводу жилья в эксплуатацию, сообщает Telegram-канал "Первое кредитное бюро".
По темпам ввода жилья Алматы заметно опережает весь Казахстан - средние темпы по стране сейчас составляют +4,5%. В то же время мегаполис в одиночку обеспечивает 16% общего объема ввода.
С начала года общая площадь введенных здесь жилых зданий увеличилась на 13,6%, до 1,75 млн кв. м. В сравнении с тем же периодом прошлого года положительные темпы ускорились в 3,6 раза - тогда было +3,8%.
При этом, отмечают обозреватели, Алматы - самый густонаселенный город Казахстана.
На начало 2025 года на 1 квадратный километр в южном мегаполисе приходилось 3,3 тыс. человек, тогда как в столице страны, Астане, - 1,9 тыс. Плотность населения Алматы постоянно увеличивается - с 1 января 2021 года показатель прибавил 15,8%. Увеличение плотности населения обостряет старые проблемы города, расширение границ которого связано с определенными трудностями - с южной стороны он "прижат" к горам. Речь идет о хаотичной точечной застройке, застройке склонов, предгорий, зеленых зон, несоблюдении норм сейсмической безопасности при возведении зданий", - рассказали аналитики.
Чтобы решить эти и другие проблемы, местные власти приняли новые правила застройки. В частности, были введены ограничения по этажности и назначению возводимых зданий, а также запрет на строительство зданий на склонах с крутизной 15 градусов, на зеленых зонах и детских площадках дворов. В августе по поручению президента РК был введен мораторий на застройку в верхней части города. Причиной стал острый дефицит социальной инфраструктуры.
Двузначными темпами по итогам восьми месяцев ввод жилья в южном мегаполисе растет сравнительно нечасто. За последние десять лет такое происходит в четвертый раз. Конечно, стоит сказать, что двумя годами ранее наблюдался еще более мощный скачок (+22,8% г/г). Но бурный рост тогда отчасти носил восстановительный характер, так как непосредственно перед этим, в январе-августе 2022 года, фиксировался спад на 7,5% г/г.
В целом нынешние темпы роста серьезно превосходят средние за последние 10 лет, +13,6% г/г против +6,5% г/г.
Тем временем общее количество квартир в введенных жилых зданиях Алматы прибавило еще более ощутимые 20,2%, достигнув 19,3 тыс. Впрочем, не стоит торопиться делать выводы о том, что средняя площадь вводимых квартир сократилась. Нюанс заключается в том, что официальная статистика трактует понятие "квартира" довольно широко - это не только квартира в многоквартирном жилом доме, но и любой дом на одного хозяина. Другими словами, на динамику показателя может также влиять изменение доли индивидуального жилья в общем количестве введенных квартир.
Отдельно по количеству единиц индивидуального жилья статистика не приводится, поэтому точно рассчитать такую долю нельзя. Однако публикуются данные по количеству квартир, вводимых индивидуальными застройщиками, то есть гражданами. Логично предположить, что в основной массе они вводят именно дома на одного хозяина (квартира = дом). В январе-августе доля квартир, введенных гражданами, снизилась г/г на 1,2 п.п., до 6%. Косвенно это может указывать и на сокращение доли индивидуального жилья в общем количестве введенных квартир.
Напомним, на кануне начала учебного года в социальных сетях алматинцы выкладывали видео с переполненными остановками, толпами в автобусах, метро и других общественных местах, показывая, как выглядит город в часы пик. В преддверии начала учебного года горожане опасались пробок на дорогах и переполненного общественного транспорта в часы пик. Некоторые обращались к абитуриентам с просьбой пересмотреть свой выбор и поехать получать образование в другой город.
Также в соцсетях получил популярность ролик алматинца, который сравнил проезд в час пик по проспекту Аль-Фараби с перелетом до Ташкента.
Ранее депутат мажилиса Бакытжан Базарбек в своем депутатском запросе поднял вопросы о незаконной срезке горных массивов, засыпке природных логов и рек, самовольном строительстве, затягивании демонтажа объектов незаконного строительства в предгорьях и верхних районах Алматы. Он также озвучил вопрос законности возведения строений на территории города, приведя в пример строительство 40-этажной башни компанией RAMS.
После вмешательства депутатов строительство башни приостановили.
Алматинцы запустили петицию о запрете строительства 40-этажного комплекса. Жители города считают, что на данной территории необходимо создать зеленую парковую зону.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
23.09.2025, 14:49 37871
Отмену системы социально значимых продуктов прокомментировали в МТИ
Фото: Depositphotos
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев рассказал о планах по отмене системы социально значимых продуктов питания и введении продовольственных ваучеров, передает корреспондент агентства.
Ситуацию, когда правительство формирует списки СЗПТ и диктует производителям цену и надбавки, Шаккалиев назвал пережитком.
Вместо СЗПТ будет применяться система адресной цифровой помощи, пилот которой уже тестируется в Акколе, Павлодаре и Кокшетау.
Делаются продовольственные ваучеры, которые позволяют приобрести товар в течение календарного года по скидочной цене", - пояснил министр.
По его мнению, рыночные механизмы формирования цен более эффективны.
Такая модель дает возможность производителям и потребителям находиться под меньшим регуляторным прессом. Эффективность такого подхода более высокая", - убежден Шаккалиев.
Напомним, в сфере ценового регулирования предусмотрен отказ от пороговых цен на социально значимые продовольственные товары. Вместо этого усиливается контроль за торговой надбавкой и расширяется адресная помощь.
23.09.2025, 14:25 39941
Как странам избежать "ловушки среднего дохода": эксперты ЕАБР подвели итоги глобального исследования
Россия и Казахстан находятся вблизи границы между группами среднего и высокого дохода, поэтому для них особенно актуальны выводы исследования
Алматы. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - "Ловушка среднего дохода" - это ситуация, когда экономика страны застревает на среднем уровне дохода и не может прорваться вперед. Евразийский банк развития проанализировал данные по 132 странам за более чем полвека, чтобы выяснить, почему одни экономики смогли прорваться к высоким доходам, а другие остались позади.
Ловушка среднего дохода" - это ситуация, когда экономика страны замедляется, достигнув среднего уровня дохода, и долго не может выйти на высокий уровень. Причина - стимулирующий эффект индустриализации исчерпывается, а новые источники роста появляются слишком медленно. Страны, находящиеся в "ловушке", отстают от более динамичных экономик и характеризуются наличием одновременно высокоразвитых и отстающих отраслей. Такая структура экономики мешает принять эффективные меры в целях дальнейшего развития.
В материале обсуждается влияние различий в определениях "ловушки" на оценки развития экономик. Авторы приходят к выводу, что различия в определениях мешают делать выводы относительно пребывания в "ловушке" конкретных экономик. В то же время, отсутствие общепринятого понятия "ловушки" не препятствует обсуждению факторов, способствующих переходу из одной доходной группы в другую. Перейти в группу с высокими доходами и избежать долгосрочной стагнации помогает формирование благоприятных условий в таких областях, как макроэкономика, инновационная и институциональная среда, а также демография.
Понятие "ловушки среднего дохода" актуально для стран-участниц ЕАБР. Две наиболее крупные экономики региона, Россия и Казахстан, находятся вблизи границы между группами стран со средними и высокими доходами. Для этих стран полезно понимание того, какие меры политики обеспечивают долгосрочный рост экономики, чтобы закрепиться в группе с высокими доходами. Другим странам региона выявленные в исследовании факторы помогут избежать "ловушки среднего дохода" в будущем", - рассказали эксперты.
Авторы исследования демонстрируют, что определения, представленные в экономической литературе, можно отнести к одному из трех основных подходов: качественному, абсолютному количественному и относительному количественному. Качественный подход определяет "ловушку" в общих чертах, без использования количественных критериев. Абсолютный количественный подход определяет "ловушку" как неспособность страны преодолеть определенный порог дохода на душу населения. В рамках относительного количественного подхода "ловушка" определяется как неспособность страны подняться выше определенного уровня дохода на душу населения относительно развитых стран. Качественный подход фокусируется на реальных проблемах развития, с которыми сталкиваются страны, позволяя избежать излишних технических сложностей, но слишком зависит от субъективных экспертных оценок. Количественные подходы более объективны, однако зависят от выбора численных параметров определения. Кроме того, абсолютные и относительные количественные определения приводят к разным выводам относительно частоты попадания стран в "ловушку".
Исследование демонстрирует, что различия между определениями "ловушки" не позволяют делать однозначных заключений о пребывании в ней конкретных экономик. Страна может быть в "ловушке" или не быть в ней в зависимости от определения. Одновременно эконометрический анализ на данных 132 стран за период с 1960 по 2020 год показывает, что статистическая значимость факторов, влияющих на вероятность перехода между доходными группами, слабо зависит от выбранного определения. Такая независимость позволяет обсуждать, что страны могут делать, чтобы не попасть в "ловушку", даже в отсутствие общепризнанного определения данного понятия.
На вероятность перехода в группу с более высокими доходами влияет широкий набор социальных и экономических факторов. Среди них: создание благоприятных макроэкономических условий, включающих устойчиво низкую инфляцию; повышение инвестиционной привлекательности; привлечение внутренних и иностранных инвестиций; поддержание государственного долга на умеренных уровнях; развитие инновационного потенциала и человеческого капитала через образование; повышение качества общественных институтов; поддержка стабильной демографической динамики.
Аналитики ЕАБР заключают, что "ловушка среднего дохода" остается концепцией, полезной в ходе обсуждения вызовов экономического развития. В рамках этого обсуждения могут делаться выводы, имеющие применение в области экономической и социальной политики. Между тем эксперты должны с осторожностью относиться к присвоению экономикам ярлыка "попавших в ловушку".
Краткие выводы доклада:
• Единого определения "ловушки" нет: в зависимости от методики одна и та же страна может считаться как "застрявшей", так и успешной. Это мешает объективной диагностике.
• С 2000 года 27 из 92 стран со средним доходом смогли перейти в группу с высоким уровнем дохода. Это доказывает, что "ловушка" - не приговор.
• Россия и Казахстан находятся вблизи границы между группами среднего и высокого дохода, поэтому для них особенно актуальны выводы исследования.
• Главные факторы успеха - качественные институты, инвестиции в инновации, стабильная макроэкономика и развитие человеческого капитала.
Подробнее с содержанием рабочего документа можно ознакомиться на сайте ЕАБР.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
23.09.2025, 11:06 52121
Цены на говядину и молочную продукцию выросли в Казахстане Дополнено
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Индекс цен на социально значимые продовольственные товары с начала года составил 108%, за август - 0%, за 3 недели сентября - 0,1%, сообщил на заседании правительства министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.
Более всего подорожали молочная продукция и говядина.
Молочная группа с начала года подорожала незначительно, в среднем на 5,7%. Подорожание связано с увеличением себестоимости. По соли, яйцу, картофелю и маслу подсолнечному заключены меморандумы с отечественными производителями по фиксированию цены до конца года. Рожки, мука и рис имеют отрицательный индекс. По овощной группе удалось сбить рост цен с начала августа в среднем в 2,5 раза, в том числе по картофелю, моркови и луку", - рассказал министр.
Что касается говядины, по словам министра, ее стоимость сдерживалась последние несколько лет, несмотря на ежегодный рост тарифов.
В итоге ее цена наиболее доступна и экспортно привлекательна в связи с высоким спросом в соседних странах", - пояснил Шаккалиев.
Он напомнил, что с 15 мая в Казахстане введен запрет на вывоз живого скота для насыщения внутреннего рынка.
Дополнительно по говядине достигнута договоренность с торговыми сетями по обеспечению поставок мяса в торговые сети от фермеров. Объем необходимый для удовлетворения внутреннего рынка обеспечит МСХ", - сообщил Шаккалиев.
Он добавил, что комиссия по расследованию посреднических схем выявляет и устраняет непродуктивных посредников.
Дополнено 23.09.2025, 17.00
Министерство сельского хозяйства Казахстана усилило контроль за посредниками на рынке мяса, сообщает пресс-служба правительства страны.
Как подчеркнул глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров ходе брифинга в правительстве, в Казахстане производят достаточный объем мяса. В ходе трехдневных рейдов на рынке было установлено, что производители реализуют свою продукцию оптом по цене от 3000 до 3500 тенге за килограмм. При этом были выявлены факты, когда посредники за короткое время существенно завышают стоимость.
Есть факты, когда тут же покупают по 3 200, а в торговых сетях дают по 3 800 тенге. За час он за килограмм заработал 600 тенге. Надо работать с посредниками. Мы совместно с Министерством торговли эту работу будем проводить дальше", - добавил он.
Напомним, в Казахстане запустили горячую линию, куда можно обратиться по вопросам, связанным с уровнем цен на говядину, торговыми надбавками в торговых точках, а также при возникновении проблем с поставками продукции.
23.09.2025, 10:29 54351
Токаев встретился с руководителями ряда крупных компаний в Нью-Йорке
Фото: Акорда
Нью-Йорк. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочего визита в Нью-Йорк провел серию встреч с представителями деловых кругов США.
В частности, глава государства принял председателя совета директоров фонда PepsiCo Cтивена Кихо. На встрече был рассмотрен ход реализации инвестиционного проекта PepsiCo в Казахстане. В частности, всемирно известный бренд приступил к строительству завода по производству снеков в Алматинской области с объемом инвестиций 368 млн долларов.
Президент обратил внимание на ожидаемый экономический эффект от реализации проекта. Помимо создания порядка 900 постоянных рабочих мест, компания планирует перейти к полной локализации выращивания картофеля для чипсов.
Как рассказал Стивен Кихо, на сегодняшний день к программе подключены около 15 хозяйств из Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской областей и области Жетысу.
Также предусмотрены расширение базы хранения сырья и развитие научных подходов к повышению урожайности и качества картофеля.
Приветствуя приверженность PepsiCo развитию устойчивой агрокультуры, Касым-Жомарт Токаев заверил, что правительство и местный акимат окажут всестороннюю поддержку для своевременного запуска производства.
Кроме того, президент встретился с председателем правления и сооснователем компании Blackstone Стивеном Шварцманом. Blackstone является крупнейшей в мире инвестиционной компанией с рыночной капитализацией более 218 млрд долларов. Они обсудили приоритетные направления взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества.
По словам президента, стратегия масштабного инвестирования Blackstone в развитие инфраструктуры и технологий тесно перекликается с национальными приоритетами Казахстана в области диверсификации экономики, инноваций и устойчивого роста.
В этом контексте глава государства подробно остановился на стратегической задаче превратить Казахстан в полностью цифровую страну.
В ходе беседы главе компании Blackstone предложено реализовать совместные проекты по строительству дата-центров в Казахстане, а также рассмотреть потенциал сотрудничества в области управления активами через финансирование технологических и быстрорастущих компаний в нашей стране.
Далее глава государства принял вице-президента Meta Янна Лекуна. Касым-Жомарт Токаев и вице-президент Meta, главный научный руководитель отдела исследований искусственного интеллекта (FAIR) Янн Лекун обменялись мнениями о развитии и применении инновационных технологий.
Глава государства дал высокую оценку новаторским достижениям Янна Лекуна в области нейросетей и отметил его вклад в развитие ИИ.
Президент заявил, что Казахстан рассматривает тотальную цифровизацию и широкое применение ИИ как ключевые факторы своего развития, прилагая значительные усилия к разработке собственной ИИ-экосистемы и большой языковой модели казахского языка (KazLLM).
Касым-Жомарт Токаев приветствовал подписанное ранее соглашение с Meta Platforms Inc о запуске совместной акселерационной программы по развитию технологий ИИ в Казахстане и выразил готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного партнерства с технологическим гигантом.
Серию встреч президента Казахстана с представителями деловых кругов США продолжила беседа с председателем совета директоров и главным исполнительным директором корпорации Chevron Майклом Уиртом.
Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад корпорации в экономическое развитие нашей страны. За годы независимости Chevron, участвующая в разработке таких крупных месторождений, как Тенгиз и Карачаганак, инвестировала в Казахстан около 55 млрд долларов. В настоящее время около 25% общих объемов добычи одной из крупнейших энергетических компаний планеты приходится на Казахстан.
Основное внимание в ходе встречи было уделено вопросам реализации проекта будущего расширения Тенгиза, перспективам добычи и переработки газа на Карачаганаке, а также развитию маршрутов поставок углеводородов на мировые рынки, в том числе по Среднему коридору.
Президент принял главного исполнительного директора Cerberus Capital Management Фрэнка Бруно. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил глобальное лидерство Cerberus Capital Management в управлении инвестициями, приветствуя заинтересованность компании в финансировании инфраструктурных проектов в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).
По словам президента, стратегия компании соответствует приоритетам Казахстана по диверсификации национальной экономики. Наша страна активно приступила к расширению пропускной способности маршрута, привлекая инвестиции в развитие транспортно-логистической инфраструктуры.
Глава государства также отметил, что подписание исторического соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне положительно повлияло на рост значимости Среднего коридора как одного из важных торговых путей. За последние пять лет объем грузоперевозок по ТМТМ увеличился в шесть раз.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил Cerberus принять участие в цифровых инициативах Казахстана, отметив значительный опыт компании в масштабировании технологических платформ и цифровых экосистем.
Президент принял старшего вице-президента Amazon Дэвида Запольски. Касым-Жомарт Токаев и старший вице-президент, главный директор по глобальным и юридическим вопросам Amazon Дэвид Запольски обсудили перспективы сотрудничества по вопросам цифровизации, связи и искусственного интеллекта.
Президент приветствовал планы Amazon по реализации совместных проектов с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и компанией "Казахтелеком".
Сотрудничество охватывает такие стратегически важные сферы, как обеспечение доступа к широкополосному высокоскоростному интернету на всей территории нашей страны и укрепление кибербезопасности.
Amazon рассматривает Казахстан как ключевую площадку не только для реализации страновых проектов, но и для формирования регионального хаба спутниковой связи.
В рамках рабочего визита президента Казахстана в Нью-Йорк компании "Казахтелеком" и Amazon Kuiper подписали дистрибьюторское соглашение на оказание услуг доступа к спутниковой сети Kuiper.
В соответствии с данным соглашением Amazon Kuiper планирует развернуть собственную наземную инфраструктуру в Алматы, Акколе и Актау, инвестировав порядка 200 млн долларов.
Реализация проекта осуществляется во исполнение поручения главы государства по развитию цифровой инфраструктуры и обеспечению равного доступа к современным телекоммуникационным услугам для всех регионов страны.
Президент принял главного исполнительного директора Citigroup Джейн Фрейзер. На встрече были обсуждены вопросы финансирования масштабных проектов в Казахстане.
Джейн Фрейзер отметила, что рассматривает партнерство с нашей страной как одно из наиболее важных направлений в деятельности банковской группы.
Кроме того, состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом компании Embraer Франсиско Гомесом Нето. Основной темой встречи с руководителем бразильской авиастроительной компании Embraer стало сотрудничество в сфере грузовых перевозок.
Президент Казахстана сообщил, что наша страна стремится утвердиться в качестве ключевого транспортного и логистического хаба на евразийском пространстве.
В ходе беседы также рассмотрены перспективы открытия в Казахстане регионального сервисного центра по техническому обслуживанию самолетов Embraer.
Франсиско Гомес Нето высоко оценил транзитно-транспортный потенциал нашей страны и подтвердил готовность к продолжению взаимовыгодного сотрудничества.
Президент принял руководителя корпорации ExxonMobil. Приветствуя председателя правления и главного исполнительного директора ExxonMobil Даррена Вудса, Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку сотрудничеству с корпорацией, являющейся одним из ведущих партнеров Казахстана в нефтегазовой отрасли.
Собеседники обменялись мнениями по перспективам дальнейшей работы компании на месторождениях Тенгиз и Кашаган.
Глава государства принял президента и главного исполнительного директора Торговой палаты США Сюзанн Кларк. В ходе беседы обсуждались вопросы налаживания долгосрочного сотрудничества с целью увеличения двустороннего товарооборота.
Касым-Жомарт Токаев приветствовал итоги недавней американской торгово-инвестиционной миссии высокого уровня в Казахстане, отметив, что наша страна является ключевым партнером Соединенных Штатов в Центральной Азии. Он подчеркнул, что Казахстан привержен построению эффективного взаимодействия с правительством США и представителями деловых кругов.
В данном контексте Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку содержанию сегодняшнего разговора с президентом Дональдом Трампом, а также встреч с министром торговли Говардом Латником и руководством ряда крупных американских компаний.
В свою очередь Сюзанн Кларк подтвердила наличие значительного потенциала для дальнейшего расширения экономического сотрудничества.
Участники встречи рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в различных секторах экономики.
Также президент провел встречу с министром торговли США Говардом Латником. На встрече стороны рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Казахстан придает особое значение развитию взаимодействия с Соединенными Штатами. США являются также одним из ключевых инвестиционных партнеров нашей страны.
Президент отметил, что в Казахстане создан режим благоприятствования для иностранных инвесторов. По его словам, перед американским бизнесом открываются широкие возможности в целом ряде отраслей, в том числе энергетике, транспорте и логистике, цифровизации, аграрной отрасли.
В свою очередь американский министр отметил заинтересованность Соединенных Штатов в дальнейшем развитии совместных торгово-экономических, индустриальных, транспортно-логистических и инвестиционных проектов с Казахстаном.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя президента США по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гора. Президент поздравил Серджио Гора c назначением на пост специального представителя президента США по делам Южной и Центральной Азии и посла США в Индии, отметив, что правительство Казахстана будет оказывать всестороннюю поддержку его миссии.
Глава государства выразил готовность к продолжению диалога, ориентированного на достижение практических результатов по дальнейшему укреплению казахско-американского стратегического партнерства.
Особое внимание в ходе беседы было уделено развитию торгово-экономического взаимодействия. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, наша страна является ключевым экономическим партнером США в Центральной Азии.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.
23.09.2025, 09:16 62776
Казахстан и США подписали соглашение по производству локомотивов на $4,2 млрд
Фото: Акорда
Нью-Йорк. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочего визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в США в присутствии министра торговли Говарда Латника состоялась церемония подписания соглашений с американской компанией Wabtec на сумму около 4,2 млрд долларов. Документы предусматривают производство в нашей стране 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание, сообщили в пресс-службе Акорды.
Признанный мировой лидер в области транспортных технологий является одним из основных партнеров в модернизации железнодорожной отрасли Казахстана. С 2009 года в Астане успешно работает локомотивосборочный завод Wabtec Kazakhstan. За этот период компания инвестировала более 230 млн долларов. С момента запуска завод выпустил более 600 локомотивов для КТЖ и на экспорт. Уровень локализации производства достиг 45%", - проинформировали в пресс-службе.
В июле 2024 года Wabtec открыл в Казахстане технологический и инженерный центр, ставший площадкой для внедрения инноваций и подготовки кадров.
Выступая на мероприятии с участием представителей американского бизнеса, президент РК отметил широкие возможности сектора транспорта и логистики.
Мы высоко ценим ключевую роль Wabtec в продвижении нашей машиностроительной отрасли и железнодорожного транспорта. В партнерстве с этой компанией Казахстан строит как физические сети, так и интеллектуальные, интегрированные транспортные коридоры, функционирующие на основе данных. Сегодня мы стали свидетелями подписания нового соглашения с Wabtec на сумму более 4 млрд долларов, которое существенно укрепит наше сотрудничество с США в сфере транспорта. Флагманские авиакомпании Air Astana и SCAT активно эксплуатируют самолеты Boeing, которые составляют основу нашего парка гражданской авиации. Мы работаем над расширением сотрудничества с Boeing и надеемся получить дополнительные новые самолеты в ближайшие годы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
22.09.2025, 17:43 91366
В Казахстане намолочено почти 15 млн тонн зерна
Фото: Depositphotos
Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан намолочено 14,8 млн тонн зерновых культур, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства страны.
Прогнозная уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет более 16 млн га. Убрано 9,8 млн га, или 61,1% от общей площади зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 14,8 млн тонн зерна", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что помимо зерновых культур сельхозтоваропроизводителями собрано 656,1 тысячи тонн масличных культур, 1,8 млн тонн картофеля и почти 2,8 млн тонн овощей.
Собрано более 404 тысяч тонн капусты при урожайности 323,9 ц/га, 717,3 тысячи тонн лука при урожайности 412,5 ц/га, 282,8 тысячи тонн моркови при урожайности 290,4 ц/га", - добавили в Минсельхозе.
Напомним, в середине августа в Казахстана стартовала уборочная кампания.
