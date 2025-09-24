В Казахстане выросло производство продуктов

Фото: Акорда

Нью-Йорк. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочего визита в Нью-Йорк провел серию встреч с представителями деловых кругов США.





В частности, глава государства принял председателя совета директоров фонда PepsiCo Cтивена Кихо. На встрече был рассмотрен ход реализации инвестиционного проекта PepsiCo в Казахстане. В частности, всемирно известный бренд приступил к строительству завода по производству снеков в Алматинской области с объемом инвестиций 368 млн долларов.





Президент обратил внимание на ожидаемый экономический эффект от реализации проекта. Помимо создания порядка 900 постоянных рабочих мест, компания планирует перейти к полной локализации выращивания картофеля для чипсов.





Как рассказал Стивен Кихо, на сегодняшний день к программе подключены около 15 хозяйств из Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской областей и области Жетысу.





Также предусмотрены расширение базы хранения сырья и развитие научных подходов к повышению урожайности и качества картофеля.





Приветствуя приверженность PepsiCo развитию устойчивой агрокультуры, Касым-Жомарт Токаев заверил, что правительство и местный акимат окажут всестороннюю поддержку для своевременного запуска производства.





Кроме того, президент встретился с председателем правления и сооснователем компании Blackstone Стивеном Шварцманом. Blackstone является крупнейшей в мире инвестиционной компанией с рыночной капитализацией более 218 млрд долларов. Они обсудили приоритетные направления взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества.





По словам президента, стратегия масштабного инвестирования Blackstone в развитие инфраструктуры и технологий тесно перекликается с национальными приоритетами Казахстана в области диверсификации экономики, инноваций и устойчивого роста.





В этом контексте глава государства подробно остановился на стратегической задаче превратить Казахстан в полностью цифровую страну.





В ходе беседы главе компании Blackstone предложено реализовать совместные проекты по строительству дата-центров в Казахстане, а также рассмотреть потенциал сотрудничества в области управления активами через финансирование технологических и быстрорастущих компаний в нашей стране.





Далее глава государства принял вице-президента Meta Янна Лекуна. Касым-Жомарт Токаев и вице-президент Meta, главный научный руководитель отдела исследований искусственного интеллекта (FAIR) Янн Лекун обменялись мнениями о развитии и применении инновационных технологий.





Глава государства дал высокую оценку новаторским достижениям Янна Лекуна в области нейросетей и отметил его вклад в развитие ИИ.





Президент заявил, что Казахстан рассматривает тотальную цифровизацию и широкое применение ИИ как ключевые факторы своего развития, прилагая значительные усилия к разработке собственной ИИ-экосистемы и большой языковой модели казахского языка (KazLLM).





Касым-Жомарт Токаев приветствовал подписанное ранее соглашение с Meta Platforms Inc о запуске совместной акселерационной программы по развитию технологий ИИ в Казахстане и выразил готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного партнерства с технологическим гигантом.





Серию встреч президента Казахстана с представителями деловых кругов США продолжила беседа с председателем совета директоров и главным исполнительным директором корпорации Chevron Майклом Уиртом.





Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад корпорации в экономическое развитие нашей страны. За годы независимости Chevron, участвующая в разработке таких крупных месторождений, как Тенгиз и Карачаганак, инвестировала в Казахстан около 55 млрд долларов. В настоящее время около 25% общих объемов добычи одной из крупнейших энергетических компаний планеты приходится на Казахстан.





Основное внимание в ходе встречи было уделено вопросам реализации проекта будущего расширения Тенгиза, перспективам добычи и переработки газа на Карачаганаке, а также развитию маршрутов поставок углеводородов на мировые рынки, в том числе по Среднему коридору.





Президент принял главного исполнительного директора Cerberus Capital Management Фрэнка Бруно. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил глобальное лидерство Cerberus Capital Management в управлении инвестициями, приветствуя заинтересованность компании в финансировании инфраструктурных проектов в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).





По словам президента, стратегия компании соответствует приоритетам Казахстана по диверсификации национальной экономики. Наша страна активно приступила к расширению пропускной способности маршрута, привлекая инвестиции в развитие транспортно-логистической инфраструктуры.





Глава государства также отметил, что подписание исторического соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне положительно повлияло на рост значимости Среднего коридора как одного из важных торговых путей. За последние пять лет объем грузоперевозок по ТМТМ увеличился в шесть раз.





Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил Cerberus принять участие в цифровых инициативах Казахстана, отметив значительный опыт компании в масштабировании технологических платформ и цифровых экосистем.





Президент принял старшего вице-президента Amazon Дэвида Запольски. Касым-Жомарт Токаев и старший вице-президент, главный директор по глобальным и юридическим вопросам Amazon Дэвид Запольски обсудили перспективы сотрудничества по вопросам цифровизации, связи и искусственного интеллекта.





Президент приветствовал планы Amazon по реализации совместных проектов с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и компанией "Казахтелеком".





Сотрудничество охватывает такие стратегически важные сферы, как обеспечение доступа к широкополосному высокоскоростному интернету на всей территории нашей страны и укрепление кибербезопасности.





Amazon рассматривает Казахстан как ключевую площадку не только для реализации страновых проектов, но и для формирования регионального хаба спутниковой связи.





В рамках рабочего визита президента Казахстана в Нью-Йорк компании "Казахтелеком" и Amazon Kuiper подписали дистрибьюторское соглашение на оказание услуг доступа к спутниковой сети Kuiper.





В соответствии с данным соглашением Amazon Kuiper планирует развернуть собственную наземную инфраструктуру в Алматы, Акколе и Актау, инвестировав порядка 200 млн долларов.





Реализация проекта осуществляется во исполнение поручения главы государства по развитию цифровой инфраструктуры и обеспечению равного доступа к современным телекоммуникационным услугам для всех регионов страны.





Президент принял главного исполнительного директора Citigroup Джейн Фрейзер. На встрече были обсуждены вопросы финансирования масштабных проектов в Казахстане.





Джейн Фрейзер отметила, что рассматривает партнерство с нашей страной как одно из наиболее важных направлений в деятельности банковской группы.





Кроме того, состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом компании Embraer Франсиско Гомесом Нето. Основной темой встречи с руководителем бразильской авиастроительной компании Embraer стало сотрудничество в сфере грузовых перевозок.





Президент Казахстана сообщил, что наша страна стремится утвердиться в качестве ключевого транспортного и логистического хаба на евразийском пространстве.





В ходе беседы также рассмотрены перспективы открытия в Казахстане регионального сервисного центра по техническому обслуживанию самолетов Embraer.





Франсиско Гомес Нето высоко оценил транзитно-транспортный потенциал нашей страны и подтвердил готовность к продолжению взаимовыгодного сотрудничества.





Президент принял руководителя корпорации ExxonMobil. Приветствуя председателя правления и главного исполнительного директора ExxonMobil Даррена Вудса, Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку сотрудничеству с корпорацией, являющейся одним из ведущих партнеров Казахстана в нефтегазовой отрасли.





Собеседники обменялись мнениями по перспективам дальнейшей работы компании на месторождениях Тенгиз и Кашаган.





Глава государства принял президента и главного исполнительного директора Торговой палаты США Сюзанн Кларк. В ходе беседы обсуждались вопросы налаживания долгосрочного сотрудничества с целью увеличения двустороннего товарооборота.





Касым-Жомарт Токаев приветствовал итоги недавней американской торгово-инвестиционной миссии высокого уровня в Казахстане, отметив, что наша страна является ключевым партнером Соединенных Штатов в Центральной Азии. Он подчеркнул, что Казахстан привержен построению эффективного взаимодействия с правительством США и представителями деловых кругов.





В данном контексте Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку содержанию сегодняшнего разговора с президентом Дональдом Трампом, а также встреч с министром торговли Говардом Латником и руководством ряда крупных американских компаний.





В свою очередь Сюзанн Кларк подтвердила наличие значительного потенциала для дальнейшего расширения экономического сотрудничества.





Участники встречи рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в различных секторах экономики.





Также президент провел встречу с министром торговли США Говардом Латником. На встрече стороны рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества.





Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Казахстан придает особое значение развитию взаимодействия с Соединенными Штатами. США являются также одним из ключевых инвестиционных партнеров нашей страны.





Президент отметил, что в Казахстане создан режим благоприятствования для иностранных инвесторов. По его словам, перед американским бизнесом открываются широкие возможности в целом ряде отраслей, в том числе энергетике, транспорте и логистике, цифровизации, аграрной отрасли.





В свою очередь американский министр отметил заинтересованность Соединенных Штатов в дальнейшем развитии совместных торгово-экономических, индустриальных, транспортно-логистических и инвестиционных проектов с Казахстаном.





Кроме того, Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя президента США по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гора. Президент поздравил Серджио Гора c назначением на пост специального представителя президента США по делам Южной и Центральной Азии и посла США в Индии, отметив, что правительство Казахстана будет оказывать всестороннюю поддержку его миссии.





Глава государства выразил готовность к продолжению диалога, ориентированного на достижение практических результатов по дальнейшему укреплению казахско-американского стратегического партнерства.





Особое внимание в ходе беседы было уделено развитию торгово-экономического взаимодействия. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, наша страна является ключевым экономическим партнером США в Центральной Азии.





Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.