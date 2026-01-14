В Минторговли РК прокомментировали заявления США о возможных пошлинах из-за Ирана

Рассказать друзьям

Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость медицинские услуги и лекарственные препараты, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), - В Казахстане освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость медицинские услуги и лекарственные препараты, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Казахстан.





Соответствующие меры охватывают свыше 3000 наименований лекарственных средств, из которых 1 200 наименований препаратов, предназначенные для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, также подлежат освобождению от НДС при оптовой и розничной реализации", - сообщили в Минздраве.





Также не облагаются НДС медицинские услуги по лечению, диагностике, профилактике и реабилитации редких и социально значимых заболеваний.





Дополнительно от налога на добавленную стоимость освобождаются импортируемые фармацевтические субстанции, используемые для производства лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС.





Указанные меры утверждены постановлением правительства Республики Казахстан № 1203 "О некоторых вопросах освобождения от налога на добавленную стоимость в сфере здравоохранения", принятым 31 декабря 2025 года, и реализуются в рамках нового Налогового кодекса Республики Казахстан, вступающего в силу с января 2026 года, уточнили в ведомстве.





Кроме того, в соответствии с новым Налоговым кодексом предусмотрено применение пониженной ставки НДС при реализации лекарственных средств и медицинских изделий в оптовом и розничном сегментах. С января 2026 года ставка НДС составит 5%, а с 1 января 2027 года - 10%.





Одновременно принято решение о продлении срока дерегулирования рецептурных лекарственных средств до 1 января 2027 года.





За 2025 год было выявлено 28 фактов нарушения предельной цены и составлены протокола административных правоотношений на сумму 5,7 млн тенге. При визите в аптеку актуальные цены на лекарства можно сверить в мобильном приложении Dari.kz", - добавили в министерстве.





Ранее президент ассоциации производителей фармацевтической и медицинской продукции "ФарМедИндустрия Казахстана" Руслан Султанов предложил рассмотреть введение единой ставки НДС в 5% для всего сектора здравоохранения на всех этапах цепочки - от сырья и субстанций до готовых лекарств, медицинских изделий и услуг.





Он отметил, что с 2026 года система налогообложения медицинской продукции станет многоуровневой и сложной:





сырье и оборудование - 16% НДС;

лекарства в рамках ГОБМП и ОСМС - 0%;

импорт и реализация лекарств и медизделий - 5% с 2026 года, 10% с 2027 года.





По мнению отрасли, такая модель увеличивает административные издержки и себестоимость отечественных препаратов. Единая ставка НДС в 5% позволила бы упростить администрирование, обеспечить равные конкурентные условия и сдержать рост цен.



