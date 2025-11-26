25.11.2025, 11:56 110131
Вырастут ли цены на топливо в 2026 году, ответили в Минэнерго РК
Фото: Depositphotos
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах Акорды министр энергетики РК Ержан Аккенженов рассказал, изменятся ли цены на топливо с начала 2026 года в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Если мы говорим о горюче-смазочных материалах, прежде всего, наверное, надо сказать про социально значимые ГСМ - это бензин марки АИ-92 и дизельное топливо, которые в прошлом регулировались государством. Бензин марок АИ-95, АИ-98 не регулировались, поэтому по ним возможен рост. На АИ-92 и дизельное топливо у нас объявлен мораторий до конца марта 2026 года, до этого времени правительством принято решение о том, что цены не будут двигаться, на сжиженный нефтяной газ в том числе", - сообщил министр.
Напомним, в середине октября в правительстве приняли решение ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции. В Казахстане зафиксировали цены на горюче-смазочные материалы на уровне 16 октября для сетей автомобильных заправочных станций. Коридор цен на крупных сетях АЗС составляет от 213 до 239 тенге за литр АИ-92 и от 317 до 337 тенге за литр дизельного топлива.
Минэнерго РК открыло горячую линию для жалоб на подорожание бензина.
26.11.2025, 12:35
"Байтерек" трансформируют в национальный инвестиционный холдинг
Фото: Байтерек
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Совет директоров"НУХ "Байтерек" одобрил трансформацию в акционерное общество "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек", сообщает пресс-служба правительства.
Инвестхолдинг наделяется дополнительными функциями по поддержке инфраструктурных, экспортных и индустриальных проектов. Главные цели - проактивное привлечение капитала, развитие внутреннего производства и импортозамещения. Акцент также сделан на увеличении доли несырьевого экспорта и формировании конкурентоспособного бизнеса", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что результатом станет открытие высокопроизводительных предприятий и создание новых рабочих мест, что обеспечит качественное развитие экономики и увеличение доходов населения.
Заложен новый КПД руководства холдинга по внедрению инструментов ИИ в области поддержки предпринимательства. Также поручено скорректировать КПД заместителей председателя по курируемым ими направлениям с акцентом на объем привлекаемых иностранных инвестиций, а также в целом пересмотреть плановые значения и цели для обеспечения положительной динамики", - проинформировали в правительстве.
Кроме того, в ходе заседания совета директоров были утверждены консолидированный отчет по рискам и отчет антикоррупционной комплаенс-службы за III квартал 2025 года.
Ранее сообщалось, что на капитализацию холдинга "Байтерек" направят 1 трлн тенге в 2026 году.
26.11.2025, 10:47
В Казахстане утвержден перечень видов деятельности для применения СНР для самозанятых
Фото: Depositphotos
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан утвержден перечень видов деятельности, по которым разрешено применение специального налогового режима для самозанятых.
Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года. В перечень вошли 40 видов деятельности.
Напомним, с 2026 года СНР на патенте отменяется, вместо него будет действовать новый специальный налоговый режим для самозанятых, без регистрации ИП.
По данным mybuh.kz, специальный налоговый режим для самозанятых смогут применять физические лица - граждане Республики Казахстан, кандасы:
1) осуществляющие один или несколько видов деятельности, по которым разрешено применение специального налогового режима для самозанятых;
2) не использующие труд работников;
3) доход которых за календарный месяц не превышает 300 МРП в месяц (3600 МРП в год).
Налоги и социальные платежи на СНР для самозанятых:
- ИПН - 0%;
- социальные платежи - 4%.
Налоговым периодом для применения специального налогового режима для самозанятых является календарный месяц. Оплата налогов не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.
Физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим для самозанятых, по доходам, на которые не распространяется такой специальный налоговый режим, вправе применять иные специальные налоговые режимы или общеустановленный порядок налогообложения в соответствии с НК РК.
Учет доходов физических лиц, применяющих СНР для самозанятых (за исключением физических лиц, осуществляющих деятельность в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования), ведется в реестре доходов, формируемом в специальном мобильном приложении на основании чеков и других сведений о доходах, полученных из иных источников.
Учет доходов физических лиц, осуществляющих деятельность в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования, в специальном налоговом режиме для самозанятых ведется в простой форме, разработанной ими самостоятельно, с указанием: даты, наименования операций, суммы, полученной от данных операций, итоговой суммы за каждый день, за месяц.
25.11.2025, 15:28
Довести товарооборот до $1 млрд намерены Казахстан и Туркменистан Дополнено
Фото: Depositphotos
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Туркменистан намерены довести взаимный товарооборот до одного миллиарда долларов США. Об этом на брифинге для СМИ с участием глав двух государств сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Касым-Жомарт Токаев рассказал, что с Сердаром Бердымухамедовым они обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки и наметили приоритеты дальнейшего взаимодействия. Первостепенное внимание было уделено расширению торгово-экономических связей.
Благодаря совместным усилиям товарооборот между нашими странами стабильно превышает полмиллиарда долларов. Показатели этого года также обнадеживают. Мы условились предпринять необходимые шаги для увеличения объема взаимной торговли до одного миллиарда долларов. В этих целях Казахстан предложил принять план работы по увеличению товарооборота. Для поддержки бизнесменов двух стран принято решение о создании на взаимной основе торговых домов. Мы также условились рассмотреть вопрос об открытии коммерческих прямых авиарейсов между городами двух стран", - отметил глава государства.
В современных реалиях стратегическое значение приобрела транзитно-транспортная сфера. Здесь особая роль, по его мнению, отводится железной дороге Казахстан - Туркменистан - Иран, которая выступает важным звеном транспортного коридора Север - Юг.
За 10 месяцев текущего года объем перевозок составил полтора миллиона тонн, увеличившись на 14%. Принимаются меры по оптимизации тарифов, упрощению административных процедур. Активно развивается приграничная инфраструктура, модернизируется пункт пропуска. Постепенно решается задача стыковки дорожной инфраструктуры по направлению Туркменбаши - Гарабогаз - граница Казахстана. Договорились в полной мере использовать транспортно-логистические возможности каспийских портов Актау, Курык и Туркменбаши для интенсификации контейнерных перевозок", - сообщил президент.
Кроме того, в ходе переговоров были обсуждены перспективы строительства железнодорожной линии в направлении Южной Азии через Афганистан.
Президент подчеркнул, что важной сферой взаимодействия является сельское хозяйство.
Подробно обсудили перспективы наращивания поставок казахстанской пшеницы на туркменский рынок. Здесь у нас имеются резервы для увеличения экспорта растительных масел, макаронных изделий, мясомолочной продукции. Мы затронули перспективы строительства зернового терминала на туркменско-афганской границе", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Также глава государства отдельно остановился на совместных проектах в сфере энергетики.
По его словам, на протяжении многих лет Казахстан является надежным партнером в транспортировке туркменского природного газа в Китай. По итогам сегодняшних переговоров стороны договорились продолжить взаимодействие в рамках текущих проектов в области газопереработки, развитии газотранспортной инфраструктуры. Хорошим подспорьем для этого служит подписанное в прошлом году соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию газовой отрасли.
В ходе переговоров также было подтверждено общее видение и близость позиций по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Мы готовы и далее тесно взаимодействовать с туркменской стороной для обеспечения стабильности, безопасности и устойчивого прогресса в региональном и глобальном масштабах. Большое значение имеют Консультативные встречи, а также взаимодействие по проблемам Каспийского моря. Казахстан высоко оценивает проведенные Туркменистаном мероприятия в рамках Международного года мира и доверия, объявленного по инициативе Ашхабада", - добавил президент.
Дополнено 24.11.2025, 17.20
Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики РК Серик Жумангарин провел встречу с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана Ходжамыратом Гельдимырадовым, сообщает пресс-служба правительства РК.
Серик Жумангарин предложил увеличить объемы поставок и расширить линейку агропромышленной продукции, включая пшеницу, кукурузу, чечевицу, горох, соевые бобы, подсолнечное масло, муку, сахар и другие виды продукции.
Мы заинтересованы, чтобы плодоовощная продукция присутствовала на нашем рынке. Все, что вы поставляете - томаты, фрукты, овощи, мы готовы принимать в рамках "зеленого коридора", - подчеркнул Серик Жумангарин.
Также особое внимание уделено развитию транспортно-логистических проектов. Ходжамырат Гельдимырадов сообщил о начале строительства сухого порта на границе с Гератом и предложил Казахстану присоединиться к проекту.
Кроме того, стороны обсудили перспективы формирования транзитного коридора Казахстан - Туркменистан - Афганистан - Пакистан, включая строительство железнодорожной линии Герат - Тургунди. Серик Жумангарин и Ходжамырат Гельдимырадов подтвердили намерение продолжать работу по развитию транспортных, торговых и логистических связей, создавая дополнительные возможности для бизнеса и расширяя интеграцию между странами.
25.11.2025, 10:12
Пять трансграничных хабов позволят увеличить экспорт несырьевых товаров на 30% - Минторговли РК
Запуск данных хабов позволит значительно ускорить торговые процессы с приграничными государствами
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане реализуются проекты пяти крупных трансграничных хабов. На сегодняшний день по всем направлениям определены управляющие компании и ведется активное строительство инфраструктуры. Об этом на заседании правительства сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.
В частности, по его словам, на границе с Узбекистаном создается международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия", который позволит довести товарооборот между странами до $10 млрд. На востоке страны развивается Хоргосский узел, включающий СЭЗ "МЦПС "Хоргос" и "Хоргос - Восточные ворота". Здесь для повышения пропускной способности с Китаем строятся международный аэропорт SkyHansa и новые логистические комплексы.
Также ведется работа по развитию Каспийского узла, где в портах Актау и Курык возводятся контейнерный хаб и многофункциональный терминал "Саржа". На западных рубежах, в ЗКО, действует центр трансграничной торговли "Евразия", ориентированный на экспорт в Россию, а в Жамбылской области на маршруте Западная Европа - Западный Китай создается индустриальный торгово-логистический комплекс. Он обеспечит обработку и распределение товарных потоков на границе с Кыргызстаном.
Мы приступаем к активной фазе реализации инвестпроектов. На данном этапе акцент будет сделан на практическом запуске проектов, расширении логистических возможностей и привлечении бизнеса к новым форматам кооперации. Запуск данных хабов позволит значительно ускорить торговые процессы с приграничными государствами, повысить объем несырьевого экспорта на 30% и обеспечить эффективные логистические условия для казахстанских компаний", - подчеркнул министр.
На заседании правительства министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев доложил об обеспеченности трансграничных хабов транспортной инфраструктурой. По его словам, на сегодняшний день все трансграничные хабы обеспечены транспортной инфраструктурой.
В частности, по международному центру промышленной кооперации "Центральная Азия" продолжается строительство новой железнодорожной линии Дарбаза - Мактаарал, которая будет завершена в 2026 году. Проект соединяет Мактааральский район с магистральной железнодорожной сетью мощностью 20 млн тонн в год.
Комитетом государственных доходов в текущем году завершены работы по модернизации автомобильного пункта пропуска "Атамекен". Завершены работы по среднему ремонту подъездной автомобильной дороги к пункту пропуска.
Центр трансграничной торговли "Евразия" подводится к железнодорожной сети через станцию Пойма, которая в следующем году введется в эксплуатацию.
Ведется реконструкция автомобильной дороги Подстепное - Федоровка общей протяженностью 144 км. Из них 72 км будут завершены за счет республиканского бюджета в текущем году, остальные 72 км - в 2026 году.
В 2026 году планируется начать работы по модернизации автомобильного пункта пропуска "Таскала" с завершением в 2027 году.
В направлении Хоргоса проводится модернизация железнодорожного участка Алтынколь - Жетыген. Проект позволит увеличить пропускную способность участка до 25 млн тонн. Работы будут полностью завершены в 2026 году.
Также проходит средний ремонт объездной дороги автомобильного пункта пропуска "Нур жолы", который завершится до конца года.
В рамках Каспийского узла полным ходом идет работа по модернизации морских портов Актау и Курык.
До конца года будет завершено строительство 1-й очереди контейнерного хаба в порту Актау совместно с китайской компанией "Ляньюньган". В целом при реализации проекта мощности контейнерного хаба будут доведены до 200 тыс. ДФЭ в год. Также в порту Актау реализуются проекты по дноуглублению акватории порта, модернизации причалов.
В порту Курык реализуется проект строительства многофункционального терминала "Саржа". Для увеличения контейнерных перевозок через Каспийское море до 2027 года планируется закупить в Азербайджане два судна вместимостью 700 контейнеров. Также ведется работа по увеличению пропускной способности железнодорожной линии, идущей к портам. Реализация указанных проектов позволит увеличить пропускную способность портов Актау и Курык до 30 млн тонн", - добавил Нурлан Сауранбаев.
Кроме того, проводится капитальный и средний ремонт автомобильных дорог, соединяющих город Жанаозен с Туркменистаном. Срок окончания - 2026 год.
Международный транспортно-логистический комплекс (Жамбылская область, на границе с Кыргызстаном) расположен вдоль коридора Западная Европа - Западный Китай. Ведется средний ремонт автомобильной дороги Карасу - Масанчи - Сарытобе, который будет завершен в 2026 году.
Модернизация автомобильного пункта пропуска Карасу - Актилек начнется в следующем году. В ходе данного проекта прорабатывается вопрос строительства еще одного моста через реку Шу за счет средств инвестора.
25.11.2025, 10:01
Новый морской порт планируют построить в Актау
Фото: КТЖ
Актау. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области планируется строительство нового морского порта. Стратегическим партнером выступает китайская группа компаний "Чжонъюн Интернешнл". Об этом на заседании правительства доложил аким региона Нурдаулет Килыбай.
По его словам, стоимость инвестиционного проекта составляет $300 млн. На данный момент инвестор уже зарегистрировал компанию в регионе и готовит документы для подписания инвестиционного соглашения.
Проект будет способствовать формированию нового международного транспортного коридора Китай - Казахстан - Актау - Баку - Поти - Европа. Его реализация позволит сократить сроки доставки грузов на 7-15 дней, снизить транспортные затраты на 18-25%, а также создать новые рабочие места", - отметил Нурдаулет Килыбай.
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил ответственному ведомству проконтролировать ход строительства контейнерного хаба в порту Актау.
Министерству транспорта взять на особый контроль реализацию проекта по строительству контейнерного хаба в порту Актау и доложить о результатах работы к концу 1 квартала 2026 года", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Премьер также поручил акиматам создать все необходимые условия для работы трансграничных хабов в рамках поручений президента по развитию транзитной и логистической инфраструктуры.
Акиматам следует обеспечить доступность базовой инфраструктуры - земельных участков, инженерных сетей, дорожных и железнодорожных путей. Это фундамент для устойчивой работы всех хабов", - отметил премьер-министр.
Напомним, летом в Актау начал работу крупнейший в акватории Каспия контейнерный хаб.
24.11.2025, 14:56
Казахстан готовит масштабную модернизацию аэропортов Астаны и Алматы
Фото: unsplash.com
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве прошло совещание по вопросам развития авиахабов и автодорожной отрасли в рамках поручений главы государства.
Премьер-министру был представлен план развития гражданской авиации на ближайшие 3 года с учетом мировых прогнозов по удвоению глобального авиарынка к 2040 году. Упор сделан на обеспечение высокого уровня соответствия стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO).
Планом предусмотрена масштабная работа по модернизации аэропортовой и навигационной инфраструктуры, расширению международной и внутренней маршрутной сети. Кроме того, планируется увеличение парка воздушных судов и усиление системы подготовки специалистов для авиационной отрасли с привлечением международных учебных центров.
В ходе совещания обсуждены вопросы развития аэрохабов на базе аэропортов городов Астаны и Алматы. Для строительства второй взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта ведется подготовка к разработке проектно-сметной документации. Модернизация воздушной гавани предусматривает строительство грузового и пассажирского терминалов, обновление инфраструктуры и др. Реализация стратегической программы Horizon по модернизации аэропорта Алматы обеспечит увеличение пропускной способности. Планируется реконструкция терминалов, модернизация взлетно-посадочных полос для кратного увеличения трафика. На базе аэропорта будут созданы грузовой и технический кластеры и сервисная экосистема.
Также рассмотрены вопросы субсидирования внутренних авиамаршрутов, направленных на укрепление региональной связанности. В целом объем пассажироперевозок за 10 месяцев текущего года вырос на 6% и превысил 13 млн пассажиров.
По итогам совещания премьер-министр поручил усилить работу по цепочкам непродуктивных посредников в поставках авиатоплива, а также активизировать работу по реализации текущих и запуску новых проектов в транспортной отрасли.
Ранее Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки.
Напомним, что Казахстан планирует вдвое увеличить авиапарк к 2030 году. На сегодняшний день парк воздушных судов в Казахстане насчитывает 104 единицы, в том числе 6 новых самолетов типа Airbus A320 и 1 новый самолет Boeing 737 MAX 8, поставленные в первом полугодии 2025 года. До 2030 года парк пополнится еще 103 самолетами, что увеличит его до 216 единиц.
22.11.2025, 20:16
Почти 10 млрд тенге возвращенных активов направили на развитие СЭЗ в СКО
Фото: primeminister.kz
Петропавловск. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством Казахстана на развитие специальной экономической зоны Qyzyljar в Северо-Казахстанской области направлено 9,6 млрд тенге возвращенных активов, сообщает пресс-служба правительства.
Строительство новой инфраструктуры и инженерных коммуникаций за счет выделенных средств ускорит запуск еще 16 инвестиционных проектов в перспективных отраслях экономики, таких как пищевая промышленность, машиностроение, АПК и др. Совокупный объем инвестиций составляет 279 млрд тенге, планируется создание свыше 3 тысячи постоянных рабочих мест", - заявили в пресс-службе.
По данным правительства, в настоящее время на территории СЭЗ уже завершены работы по водоснабжению и ливневой канализации.
Начато строительство железнодорожных путей для субзоны №3. Одновременно ведется прокладка разводящих сетей теплоснабжения, строительство дорог, дренажной системы, линий связи и благоустройство территории. Запуск новых производств повысит промышленный потенциал и инвестиционную привлекательность региона, способствуя дальнейшему социально-экономическому развитию Северо-Казахстанской области", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что специальные экономические зоны проверят на эффективность в Казахстане.
21.11.2025, 14:58
Аэропорты, футбольные клубы, заводы и ТЭЦ: в Казахстане утвержден перечень из 473 объектов для приватизации
Фото: Pixabay
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На основе анализа, проведенного Национальным офисом приватизации, сформирован перечень из 473 субъектов, подлежащих приватизации, который утвержден правительством Республики Казахстан, сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции Казахстана.
В 2026 году Национальный офис по приватизации проанализирует присутствие и роль государства в таких секторах экономики, как IT, СПК, геология, нефтесервис, строительство. Также запланировано проведение анализа деятельности предприятий с долей участия государства менее 50%. Всего планируется изучить деятельность более 250 таких предприятий.
Также внедрена цифровая платформа - официальный сайт офиса, где опубликован открытый перечень объектов госсобственности. Посредством данной платформы субъекты бизнеса получили возможность подавать заявки на интересующие их активы, инициируя тем самым приватизацию в обратном порядке - от бизнеса к государству, за исключением объектов, приватизация которых запрещена законодательством", - рассказали в АЗРК.
В перечень из 473 объектов, подлежащих приватизации, вошли такие организации, как Балхашская ТЭЦ, Усть-Каменогорская и Шардаринская ГЭС, уральский завод "Зенит", Петропавловский завод тяжелого машиностроения, машиностроительный завод имени Кирова в Алматы, Атырауский НПЗ, международный аэропорт имени Алии Молдагуловой города Актобе, аэропорт Шымкента, аэропорт Уральска, футбольные клубы "Астана" и "Жетысу" и др.
Напомним, в сентября Токаев поручил министру туризма и спорта ускорить приватизацию футбольных клубов. Ранее в Минфине сообщили, что в рамках плана приватизации на 2021-2025 годы, который охватывает 638 объектов, в конкурентную среду переданы 396 объектов, или 73%, поступления составили 922 млрд тенге.
