В Акмолинской области на субсидирование процентной ставки по кредитам выделено более 5,3 млн тенге

КОКШЕТАУ. 15 АВГУСТА - В текущем году по Акмолинской области в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы на субсидирование процентной ставки по кредитам выделено 5379 млн тенге, освоено -1123,1 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным управления предпринимательства и туризма Акмолинской области, на частичное гарантирование кредитов выделено 1820,2 млн тенге (освоено 212,471 млн тенге), одобрено 85 проектов субсидирования и 70 проектов гарантирования.

Свободный остаток составляет: субсидирование - 4255,9 млн тенге, гарантирование - 1607,7 млн тенге", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что предприниматели могут воспользоваться мерами государственной поддержки в виде субсидирования процентной ставки вознаграждения кредитов и гарантирования кредитов в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы.

Субсидирование процентной ставки вознаграждения кредитов осуществляется по кредитам/договорам финансового лизинга, а также по кредитам, выданным для реализации "зеленых" проектов, с номинальной ставкой вознаграждения, не превышающей базовую ставку вознаграждения, установленную Национальным банком Республики Казахстан и увеличенную на 5 процентных пунктов, из которых 6% оплачивает предприниматель, а разница субсидируется государством", - пояснили в управлении.

Подчеркивается, что сумма кредита/договора финансового лизинга с учетом всех действующих кредитов/лизинговых сделок по проектам в населенных пунктах, в том числе в моно- и малых городах, сельских населенных пунктах, за исключением городов республиканского значения/областных центров, не может превышать 1,5 млрд тенге для одного предпринимателя.

Для предпринимателей, реализующих проекты в населенных пунктах, в том числе в моно-, малых городах и сельских населенных пунктах, в рамках приоритетных секторов экономики, сумма кредита/договора финансового лизинга не может превышать 3 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе.

Также в управлении рассказали о сроках кредитования проектов:

1. направленные на инвестиции, составляет 5 лет без права пролонгации срока субсидирования;

2. направленные на пополнение оборотных средств, составляет 3 года без права пролонгации срока субсидирования.

Сообщается, что по гарантированию кредитов предпринимателю необходимо обратиться в банк с заявлением на получение кредита. В случае недостаточности залогового обеспечения перед банком АО "ФРП "Даму" может предоставить частичную гарантию.

Кроме того, предприниматели, реализующие проекты в моно-, малых городах и сельских населенных пунктах, за исключением городов республиканского значения/областных центров, могут получить государственную поддержку по направлению "Поддержка предпринимателей/субъектов индустриально-инновационной деятельности" без отраслевых ограничений с учетом места реализации и регистрации предпринимателя, за исключением деятельности ломбардов, микрофинансовых, факторинговых организаций и лизинговых компаний.

Сумма кредита/лизинга по проектам не может превышать 360 млн тенге. При этом в населенных пунктах, за исключением городов республиканского значения/областных центров, допускается гарантирование, в том числе на пополнение оборотных средств в сфере торговой деятельности на сумму не более 100 млн тенге для одного предпринимателя.

Для предпринимателей, реализующих проекты в моно-, малых городах и сельских населенных пунктах в рамках приоритетных секторов экономики, сумма кредита/лизинга не может превышать 1 млрд тенге", - добавили в управление.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области по программе "Дорожная карта бизнеса" одобрено свыше 4 тысяч проектов.

Акиматом Акмолинской области в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечивается финансирование мероприятий национального проекта, предусмотренных за счет средств местных бюджетов.

Механизм кредитования приоритетных проектов "экономики простых вещей" предусматривает меры государственной поддержки в виде субсидирования процентной ставки вознаграждения кредитов", - проинформировали в управлении предпринимательства и туризма области.

Кроме того, в регионе благодаря всесторонней государственной поддержке активно развивается предпринимательский сектор.

Как сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, в регионе особое внимание уделяется проекту "Экономика простых вещей".

Основная задача программы состоит в замещении импортных социально значимых продовольственных товаров на местные.

Также в Акмолинской области в рамках ГЧП планируют реализовать проекты на 19 млрд тенге.

По данным управления экономики и бюджетного планирования региона, в целом по области на различных этапах реализации находятся 76 проектов на общую стоимость 30,3 млрд тенге, из них подписаны договоры по 67 проектам ГЧП общей стоимостью 11,7 млрд тенге.

Отмечается, что наибольшее количество проектов приходится на сферу образования - 59 проектов, или 77,6%.