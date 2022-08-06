В Акмолинской области произведено продуктов питания на сумму свыше 80 млрд тенге

КОКШЕТАУ. 5 АВГУСТА - В Акмолинской области за период с января по июнь 2022 года произведено продуктов питания на сумму 80,2 млрд тенге с ростом на 4,8% к аналогичному периоду 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основную долю в структуре производства пищевых продуктов занимает мясоперерабатывающая отрасль - 53%, молочная - 14%, зерноперерабатывающая - 13%, хлеб и хлебобулочная - 2%, прочие отрасли - 18%", - сообщается в документе, размещенном на сайте управление сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области.

В Акмолинской области имеется 15 предприятий по переработке мяса с производственной мощностью 87,5 тысячи тонн в год, 14 предприятий по производству молочной продукции с производственной мощностью 137 тысяч тонн в год, 36 мукомольных предприятий с производственной мощностью 794,8 тысячи тонн в год, 8 предприятий по переработке масличных культур с производственной мощностью 49,3 тысячи тонн в год.

По данным управления, мясоперерабатывающими предприятиями и цехами в натуральном выражении произведено 39,9 тысячи тонн мяса, снижение на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, объем производства колбасных изделий составил 1,8 тысячи тонн с ростом на 25,8%.

Загруженность мясоперерабатывающих предприятий в среднем составила 85,4% (в 2021 году - 86,0%).

Также объем производства обработанного молока составил 41 тысячу тонн, снижение на 21,4% к аналогичному уровню 2021 года, сливочного масла произведено 759 тонн с ростом на 3,3%, сыра и творога - 452 тонны, снижение на 42,4%, кисломолочной продукции - 3,5 тысячи тонн с ростом на 6%.

Загруженность молокоперерабатывающих предприятий составило 59,9% (в 2021 году - 76,2%).

Сообщается, что произведено растительного масла 7,8 тысячи тонн, снижение на 34,1% к аналогичному периоду 2021 года.

Загрузка мощностей предприятий переработки масличных культур в среднем составила 31,7% (в 2021 году - 48,1%).

Произведено муки мелкого помола 117,9 тысячи тонн с ростом на 61,7% к аналогичному периоду 2021 года.

Загруженность предприятий по производству муки составила 29,7% (в 2021 году - 18,4%).

Также в управлении рассказали о развитии продовольственного пояса вокруг города Нур-Султана.

Сообщается, что рамках развития продовольственного пояса определена 300-километровая зона, в которую вошли все 17 районов области.

В настоящее время поставками сельскохозяйственной продукции занимаются 128 предприятий нашей области, в том числе 68 - животноводческой продукции (мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты), 6 - птицеводческой (мясо птицы, пищевое яйцо), 54 - растениеводческой (мука, картофель, овощи, растительное масло)", - проинформировали в управлении.

Кроме того, осуществляют поставку своей продукции на 5 торговых рынков, в 29 торговых домов, 10 торговых центров в городе Нур-Султане.

Также действует сеть магазинов "Акмол", где реализуют свою продукцию крупные сельхозтоваропроизводители области, такие как ТОО "Cаpital Projects LTD", ТОО "Астана Агро Продукт", ПК "Ижевский", ТОО "Гормолзавод", ТОО "Агрофирма Родина", ТОО MilkProject и т.д.

Сельхозтоваропроизводителями области на рынок столицы поставлено (по состоянию на 22.07.2022 года) 69,8 тысячи тонн молочных продуктов (рост на 0,6% к аналогичному периоду 2021 года), 14,7 тысячи тонн мяса и мясопродуктов (рост на 2,9%), 130,5 млн штук яиц (спад на 3%).

Ранее сообщалось, что фермеры Акмолинской области производят более 11% мяса в разрезе Республики Казахстан.

Также в Акмолинской области созданы 33 новые мясные фермы.

Утвержден комплексный план "Программа повышения доходов населения до 2025 года", в рамках которого в Акмолинской области планируется создать до конца 2025 года более 3 тысяч семейных хозяйств. В текущем году должны быть созданы 395 новых хозяйств. Для этого в сельскохозяйственный оборот вовлекаются 80 тысяч гектаров земли", - проинформировали в управлении сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области.

Кроме того, в регионе с начала года произведено местных продовольственных товаров на сумму более 66 млрд тенге.

На сегодняшний день объемы производства акмолинских товаропроизводителей превышают потребность населения: по пищевому яйцу - в 3,5 раза, мясу птицы - в 8 раз, муке - в 35 раз, молоку - в 2,5 раза. Также реализуется ряд других проектов. До 2025 года реализация 304 проектов на сумму 1,3 трлн тенге позволит создать порядка 13,5 тысячи новых рабочих мест", - сказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Также сообщается, что в сельском хозяйстве в отчетном периоде валовой выпуск увеличился на 0,5%.

В отрасли животноводства показатели достигнуты за счет роста поголовья КРС на 1,7%, овец, коз - на 3,5%, лошадей - на 7%, производства мяса - на 0,8% и молока - на 0,5%. Наибольший рост производства в отрасли зафиксирован в Аршалынском, Ерейментауском, Атбасарском районах и в городе Косшы", - заявили в акимате региона.