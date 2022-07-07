В Акмолинской области производители мясной продукции расширяют производство

Мы уже заключаем контракт - планируем приобрести фаршевую линию на объем 8 тонн в смену. Это будет фарш в потребительской упаковке, которого, к сожалению, в Казахстане нет. Это фарш в лоточках, я думаю, многие подобные видели. Мы первые, кто будет выпускать такой фарш в Казахстане", - сообщил журналисту директор KazBeef Processing Федор Федоровский.
Мясокомбинат был образован в феврале 2016 года. На данный момент сотрудничество осуществляется с мировыми лидерами рынка на разных этапах производства. Мощность производства составляет 10 тысяч тонн мяса в год.
Филиалов фабрики нет. Ведутся переговоры с компанией Kusto group и с американской компанией Tyson Food, но пока что это только переговоры. Мы экспортируем мясо в ближнее зарубежье - Россия, Узбекистан, в страны Персидского залива - Оман, Катар и ОАЭ. Грузию сейчас тоже освоили. У нас официальным дистрибьютором является компания METRO, так что я думаю, что продукцию можно найти в любых крупных городах республики. Основное направление нашей продукции премиальное - она уходит в рестораны ближнего и дальнего зарубежья", - заявил директор.
По его словам, в мире обвалка свинины и баранины нашла автоматизированное применение, однако говядина все еще нуждается в тяжелой ручной переработке.
На мясокомбинате KazBeef в настоящее время работают 103 человека, планируется расширить число сотрудников до 150. Заработная плата работников варьируется в районе 250 тысяч тенге.
У нас есть большая мечта, чтобы Казахстан стал, как когда-то житницей, одним из крупнейших экспортеров мясной продукции в мире", - добавил директор мясокомбината.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области за период с января по апрель 2022 года объем производства колбасных изделий вырос на 31% и составил 1,2 тысячи тонн.
В натуральном выражении произведено 25,9 тысячи тонн мяса, снижение на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, объем производства колбасных изделий составил 1,2 тысячи тонн, рост на 31,0%", - сообщается в документе, размещенном на сайте акимата Акмолинской области.
Кроме того, в регионе с начала года произведено местных продовольственных товаров на сумму более 66 млрд тенге.
На сегодняшний день объемы производства акмолинских товаропроизводителей превышают потребность населения: по пищевому яйцу в 3,5 раза, мясу птицы - в 8 раз, муке - в 35 раз, молоку - в 2,5 раза. Также реализуется ряд других проектов. До 2025 года реализация 304 проектов на сумму 1,3 трлн тенге позволит создать порядка 13,5 тысячи новых рабочих мест", - сказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.
Также сообщается, что в сельском хозяйстве в отчетном периоде валовой выпуск увеличился на 0,5%.
В отрасли животноводства показатели достигнуты за счет роста поголовья КРС на 1,7%, овец, коз - на 3,5%, лошадей - на 7%, производства мяса - на 0,8 и молока - на 0,5%. Наибольший рост производства в отрасли зафиксирован в Аршалынском, Ерейментауском, Атбасарском районах и в городе Косшы", - заявили в акимате региона.
Кроме того, по итогам пяти месяцев текущего года в разрезе регионов республики Акмолинская область занимает первое место по выполнению важнейших индикаторов социально-экономического развития.