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В Акмолинской области производители мясной продукции расширяют производство

06.07.2022, 12:58 2596
КОКШЕТАУ. 6 ИЮЛЯ - Производители мясной продукции фабрики KazBeef в Акмолинской области планируют расширить производство, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы уже заключаем контракт - планируем приобрести фаршевую линию на объем 8 тонн в смену. Это будет фарш в потребительской упаковке, которого, к сожалению, в Казахстане нет. Это фарш в лоточках, я думаю, многие подобные видели. Мы первые, кто будет выпускать такой фарш в Казахстане", - сообщил журналисту директор KazBeef Processing Федор Федоровский. 

 
Мясокомбинат был образован в феврале 2016 года. На данный момент сотрудничество осуществляется с мировыми лидерами рынка на разных этапах производства. Мощность производства составляет 10 тысяч тонн мяса в год. 
 

Филиалов фабрики нет. Ведутся переговоры с компанией Kusto group и с американской компанией Tyson Food, но пока что это только переговоры. Мы экспортируем мясо в ближнее зарубежье - Россия, Узбекистан, в страны Персидского залива - Оман, Катар и ОАЭ. Грузию сейчас тоже освоили. У нас официальным дистрибьютором является компания METRO, так что я думаю, что продукцию можно найти в любых крупных городах республики. Основное направление нашей продукции премиальное - она уходит в рестораны ближнего и дальнего зарубежья", - заявил директор. 

 
По его словам, в мире обвалка свинины и баранины нашла автоматизированное применение, однако говядина все еще нуждается в тяжелой ручной переработке.
 
На мясокомбинате KazBeef в настоящее время работают 103 человека, планируется расширить число сотрудников до 150. Заработная плата работников варьируется в районе 250 тысяч тенге. 
 

У нас есть большая мечта, чтобы Казахстан стал, как когда-то житницей, одним из крупнейших экспортеров мясной продукции в мире", - добавил директор мясокомбината. 

 
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области за период с января по апрель 2022 года объем производства колбасных изделий вырос на 31% и составил 1,2 тысячи тонн.
 

В натуральном выражении произведено 25,9 тысячи тонн мяса, снижение на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, объем производства колбасных изделий составил 1,2 тысячи тонн, рост на 31,0%", - сообщается в документе, размещенном на сайте акимата Акмолинской области. 

 
Кроме того, в регионе с начала года произведено местных продовольственных товаров на сумму более 66 млрд тенге. 
 

На сегодняшний день объемы производства акмолинских товаропроизводителей превышают потребность населения: по пищевому яйцу в 3,5 раза, мясу птицы - в 8 раз, муке - в 35 раз, молоку - в 2,5 раза. Также реализуется ряд других проектов. До 2025 года реализация 304 проектов на сумму 1,3 трлн тенге позволит создать порядка 13,5 тысячи новых рабочих мест", - сказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев. 

 
Также сообщается, что в сельском хозяйстве в отчетном периоде валовой выпуск увеличился на 0,5%. 
 

В отрасли животноводства показатели достигнуты за счет роста поголовья КРС на 1,7%, овец, коз - на 3,5%, лошадей - на 7%, производства мяса - на 0,8 и молока - на 0,5%. Наибольший рост производства в отрасли зафиксирован в Аршалынском, Ерейментауском, Атбасарском районах и в городе Косшы", - заявили в акимате региона. 

 
Кроме того, по итогам пяти месяцев текущего года в разрезе регионов республики Акмолинская область занимает первое место по выполнению важнейших индикаторов социально-экономического развития.
 

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Ақмола облысында бизнесті қолдау кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба аясында жүзеге асырылуда

05.07.2022, 15:45 4116
Ақмола облысында бизнесті қолдау кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба аясында жүзеге асырылуда
Фото: Depositphotos
КӨКШЕТАУ. 5 ШІЛДЕ - Ақмола облысында бизнесті қолдау 2021-2025 жылдарға арналған Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба аясында жүзеге асырылуда, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Ақмола облысы Кәсіпкерлік және туризм басқармасының баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 
Басқарманың мәліметінше, бизнесті қолдау Қазақстан Республикасының Агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2021 - 2025 жылдарға арналған ұлттық жобасы аясында жүргізілуде.
 
Осы жобаның негізгі мақсаты еңбек өнімділігін екі жарым есеге арттыру, агроөнеркәсіптік кешен өнімдерінің экспортын екі есеге ұлғайту арқылы бәсекеге қабілетті агроөнеркәсіптік кешенді құру және отандық өндірістің әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларымен қамтамасыз ету болып табылады.
 
Сонымен қатар, өңірде бизнесті қолдау "ДАМУ" Кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ, "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ, "ҚазАгроҚаржы" АҚ несиелеу бағдарламалары арқылы жүзеге асырылады.
 
Ақмола облысында 2022 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 56,4 мың бірлікті құрады (2021 жылғы наурызға 104,3%).
 
Өңірде жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны 50,4 мың бірлікті құрайды (2021 жылғы наурызға 106,4%).
 

Тіркелгендердің жалпы санындағы жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің үлесі 89,4 пайызды құрады", - деп атап өтті Ақмола облысының Кәсіпкерлік және туризм басқармасында.

 
ШОК субъектілерінің 2022 жылғы 1 маусымдағы құрылымы: 
 
  • шағын және орта кәсіпкерлік - 8 817 бірлік; 

  • жеке кәсіпкерлер-35 410 бірлік; 

  • шаруа (фермер) қожалықтары - 6 172 бірлік.
 
Бұған дейін Президенттің тапсырмаларын іске асыру үшін қосымша 1,8 трлн теңге бөлінетіні хабарланған болатын.
 

Произведенная в Акмолинской области мука экспортируется в 28 стран мира

05.07.2022, 13:54 5426
КОКШЕТАУ. 5 ИЮЛЯ - На производственных объектах Акмолинской области рассказали об экспорте масла и муки, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Производственная мощность маслоперерабатывающего завода - 600 тонн сырья в день. Объект импортно ориентированный - из нашей области продукция поставляется в Иран, Ирак, Китай, Таиланд, КНР, Италию, Таджикистан, Россию", - рассказал журналисту заместитель акима Акмолинской области по вопросам сельского хозяйства Галымжан Абдыкаликов. 

 
Кроме того, отмечается, что в будущем планируется вторичная переработка - сырье в достатке будет в том числе и в Казахстане. 
 
Завод по производству растительного масла "Бота-2015" был введен в эксплуатацию в начале этого года. Стоимость проекта составила 6 млрд тенге. 
 
Кроме того, в области активно развивается мукомольное производство.
 
По словам Галымжана Абдыкаликова, мука, произведенная в Акмолинской области, экспортируется практически по всем областям Казахстана, а также в 28 стран мира. Пшеница в достаточном количестве, 650 тысяч тонн только мягких сортов пшеницы. 
 

Запасов пшеницы на хлеб сейчас хватает до ноября. Поэтому дефицита хлеба не ожидается", - добавил он. 

 
Ранее сообщалось, Акмолинская что область - один из основных сельскохозяйственных регионов, ее доля в валовой продукции сельского хозяйства страны составляет 10%. 
 

Это самый большой зерновой клин в республике, мы ежегодно производим около четверти зерна страны, полностью обеспечиваем внутреннюю потребность в зерне, семенах и кормах для животных. Ежегодно экспортируем более 2 млн тонн зерна в 28 стран ближнего и дальнего зарубежья", - цитирует служба центральных коммуникаций акима региона Ермека Маржикпаева. 

 
В конце мая стало известно, что в регионе планируют яровой сев на площади 5,1 млн гектаров, что выше прошлогодних показателей на 57,2 тысячи гектаров. 
 

В текущем году по предварительной структуре посевных площадей область планирует провести яровой сев на площади 5,1 млн гектаров, что выше показателей прошлого года на 57,2 тысячи гектаров", - сообщается в документе, размещенном на сайте акимата Акмолинской области. 

 
Кроме того, в регионе объем промышленной продукции вырос до 543 млрд тенге. 
 

Объем промышленной продукции возрос на 9% и составил 543 млрд тенге, заняв вторую строчку в рейтинге страны. Увеличению показателя способствовали рост объема производства в обрабатывающей промышленности на 7%, в металлургии - увеличение объемов золота на 6%, в химической промышленности увеличились объемы производства этилового спирта на 35,4%, пестицидов - на 7,4%. В разрезе регионов наибольший рост ИФО отмечен в Коргалжынском, Шортандинском, Бурабайском районах и городе Косшы", - проинформировал руководитель управления экономики и бюджетного планирования Канат Дузелбаев. 

 

В Акмолинской области выпускают 32 тысячи тонн теплоизоляции

04.07.2022, 13:06 7596
КОКШЕТАУ. 4 ИЮЛЯ - На Макинском заводе теплоизоляции рассказали об особенностях и перспективах производства, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящее время производительность завода оценивается в 32 тысячи тонн качественной теплоизоляции в год, то есть 5 тонн в час. Кроме того, руководство планирует увеличивать мощность и объемы производства. 
 

Особенность нашего предприятия в том, что у нас в основном все специалисты молодые, средний возраст 25-26 лет. Руководство делает основной упор на обучение и поддержку молодежи", - сообщил журналисту начальник цеха Макинского завода теплоизоляции Айдос Айданов.

 
Крупнейшее предприятие в Казахстане по производству теплоизоляционных материалов было введено в эксплуатацию в 2019 году в городе Макинске. Инвестирует в производство АО "Baiterek Venture Fund", стоимость проекта составила 6,77 млрд тенге. 
 

Это производство запустилось в 2015 году, со многими усилиями, проблемами, но запустилось. Приехали специалисты из других стран, из России в основном. Помогли и обучили. Вместе подняли предприятие. В 2020 году мы вышли на полную мощность. Таких предприятий не так уж и много. Если я не ошибаюсь, четыре, а наше является основным. Здесь работают порядка 200 человек", - проинформировал Айдос Айданов. 

 
Основной продукт завода - это каменная вата, огнеупорная, жаростойкая. Она применяется в производстве панелей, фасадов на кровлю, в строительстве многоэтажных домов. Поставки МЗТИ осуществляются на внутреннем рынке страны, а также экспортируются в Россию, Кыргызстан и Узбекистан.
 

В Акмолинской области объем промышленной продукции вырос до 543 млрд тенге

04.07.2022, 11:57 8031
В Акмолинской области объем промышленной продукции вырос до 543 млрд тенге
КОКШЕТАУ. 4 ИЮЛЯ - В Акмолинской области объем промышленной продукции возрос на 9% и составил 543 млрд тенге, заняв вторую строчку в рейтинге страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным акимата Акмолинской области, в регионе по итогам 5 месяцев 2022 года сохраняется положительная динамика по основным социально-экономическим показателям. 
 
Подчеркивается, что за отчетный период по темпам развития промышленности, инвестиций в основной капитал, сектора строительства и уровню инфляции регион вошел в первую пятерку, отрасль обрабатывающей промышленности - на 6-й позиции по стране. 
 
Кроме того, положительный рост также демонстрируют сельское хозяйство, торговля и средняя заработная плата.
 

Объем промышленной продукции возрос на 9% и составил 543 млрд тенге, заняв вторую строчку в рейтинге страны. Увеличению показателя способствовали рост объема производства в обрабатывающей промышленности на 7% в металлургии - увеличение объемов золота на 6%, в химической промышленности увеличились объемы производства этилового спирта на 35,4%, пестицидов - на 7,4%. В разрезе регионов наибольший рост ИФО отмечен в Коргалжынском, Шортандинском, Бурабайском районах и городе Косшы", - проинформировал руководитель управления экономики и бюджетного планирования Канат Дузелбаев. 

 
Также сообщается, что в сельском хозяйстве в отчетном периоде валовой выпуск увеличился на 0,5%.
 

В отрасли животноводства показатели достигнуты за счет роста поголовья КРС на 1,7%, овец, коз - на 3,5%, лошадей - на 7%, производства мяса - на 0,8 и молока - на 0,5%. Наибольший рост производства в отрасли зафиксирован в Аршалынском, Ерейментауском, Атбасарском районах и в городе Косшы", - заявили в акимате региона.

 
Благодаря государственной поддержке в области увеличены субъекты малого и среднего бизнеса до 50,4 тысячи. 
 
Также на заседании руководитель областного ведомства доложил о работе по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Сформирован запас товаров в объеме 2,2 тысячи тонн, в рамках оборотной схемы - 908 тонн продукции.
 
Кроме того, в акимате напомнили, что товары стабфонда реализуются в 4 социальных магазинах KOKSHE MARKET, в 5 магазинах и 8 супермаркетах "Инмарт" областного центра и в Аккольском, Есильском, Ерейментауском, Жаксынском и Атбасарском районах по сниженным ценам, планируется расширить географию поставок в другие районы области. 
 
По данным акимата Акмолинской области, по итогам социально-экономического развития за январь-май 2022 года в разрезе основных семи показателей положительный рост наблюдается в Шортандинском, Аршалынском районах. Шесть показателей исполнены в Аккольском, Астраханском и Ерейментауском районах. Не выполнили показатели Биржан Сал и Жаркаинский районы. 
 

Учитывая итоги 5 месяцев, областным управлениям совместно с акиматами регионов необходимо провести детальный анализ по всем показателям, проанализировать все отстающие позиции регионов", - подчеркнул аким Ермек Маржикпаев. 

 
Также в Акмолинской области развивается сфера здравоохранения. 
 
По информации руководителя управления здравоохранения Наримана Сыздыкова, в отрасли продолжается планомерная работа по улучшению медицинской помощи и доступности медицинских услуг.
 

С целью снижения дефицита врачебных кадров ежегодно выделяются 35 грантов на обучение в резидентуре, 50 грантов на обучение по специальности "общая медицина", для медицинских работников среднего звена выделяется 190 грантов за счет местного бюджета, 20 грантов республиканского бюджета, 50 грантов по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек", - проинформировал глава управления здравоохранения области. 

 
Также сообщается, что поэтапно повышается и заработная плата медработников - в среднем на 30% у врачебного персонала, на 20% у среднего медицинского персонала и на 15% у младшего персонала. 
 
Приняты меры для мотивации кадров: социальная поддержка медиков путем предоставления служебных квартир, сооплаты арендных платежей, выделения мест в детских садах, трудоустройства супруги/супруга и прочие. Увеличены выплаты подъемных молодым специалистам (врачам) до 1,5 млн тенге для городов районного и областного значения и до 2,5 млн тенге в сельской местности.
 
Кроме того, в области оказывается поддержка в рамках проекта "С дипломом в село" в виде единовременных выплат и бюджетного кредита на приобретение жилья. Молодые врачи обеспечиваются жильем. Строится дом в областном центре, в Егиндыкольском районе проведен капитальный ремонт общежития, в Атбасарском районе одно из пустующих зданий перепрофилировано также под общежитие. Построен жилой дом в Жаксынском районе. 
 
Ранее сообщалось, что по итогам пяти месяцев текущего года в разрезе регионов республики Акмолинская область занимает первое место по выполнению важнейших индикаторов социально-экономического развития.
 
Кроме того, созданы более 8 тысяч новых рабочих мест, в том числе около 5 тысяч постоянных. Уровень безработицы - 4,8%. Цены на товары первой необходимости находятся на постоянном контроле.
 
Также в Акмолинской области за период с января по апрель 2022 года произведено промышленной продукции в действующих ценах на 430,6 млрд тенге, что к уровню января-апреля 2021 года составило 109,6%. 
 
Сообщатся, что по объему промышленного производства наибольший удельный вес в области занимают предприятия Буландынского, Зерендинского, Шортандинского районов, а также городов Кокшетау и Степногорска, которые произвели 80,6% областного объема промышленной продукции.
 
Отмечается, что в городе Кокшетау за счет снижения производства комбайнов и тракторов индекс промышленного производства (ИПП) составил 85,6%.
 
Также, по данным акимата региона, за период с января по апрель 2022 года объем производства колбасных изделий вырос на 31% и составил 1,2 тысячи тонн.
 

В натуральном выражении произведено 25,9 тысячи тонн мяса, снижение на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, объем производства колбасных изделий составил 1,2 тысячи тонн, рост на 31,0%", - сообщается в документе.

 

Ақмола облысында экологиялық таза биоотын өндіріледі

28.06.2022, 16:37 14341
Ақмола облысында экологиялық таза биоотын өндіріледі
Фото: inform.kz
КӨКШЕТАУ. 28 МАУСЫМ - Ақмола облысында Қазақстанда салынып жатқан биоотын өндіретін алғашқы зауыттың тасын қалау рәсімі өтті, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Ақмола облысы Зеренді ауданы әкімдігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 

Armandastar ЖШС отын брикеттерін өндіретін көпсалалы зауытының құрылыс алаңында Қазақстанда салынып жатқан зығыр сабанынан экологиялық таза жоғары энергетикалық биоотын өндіретін алғашқы зауыттың тасын қалау рәсімі өтті", - деп хабарлады Зеренді ауданы әкімдігінің баспасөз қызметі.

 
Ведомствоның мәліметінше, рәсімге Германия Федеративтік Республикасының Қазақстандағы елшісі Моника Иверсен және Amandus Kahl неміс компаниясының Берманн Ячим Герг Отто атынан құрал-жабдықтарды жеткізуші қатысты.
 
Бұл жобаны іске асыру жасыл алқаптарды кесуден сақтауға айтарлықтай үлес қосатыны атап өтілді.
 

Халыққа биоотындағы көмір мен отынның баламасы, сондай-ақ қазақстандық өнімнің еуропалық нарыққа шығуы (жылына 70 000 мың тонна көлемінде) ұсынылады", - деп толықтырды әкімдіктің баспасөз қызметі.

 
Бұған дейін хабарланғандай, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің студенттері тамақ дайындағаннан кейін қалған өсімдік майынан биоотын жасады.
 
Сонымен қатар, өткен жылы көкшетаулық студент халықаралық стартап-жобалар байқауында жеңіске жетті. Жас жігіт "Таза сутегімен жұмыс істейтін қозғалтқыш" жобасын ұсынды.
 

В Акмолинской области индекс промышленного производства составил 109%

28.06.2022, 16:06 15466
В Акмолинской области индекс промышленного производства составил 109%
КОКШЕТАУ. 28 ИЮНЯ - В Акмолинской области за период с января по май 2022 года индекс промышленного производства составил 109%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Индекс промышленного производства составил 109% (543,4 млрд тенге), сельского хозяйства - 100,5% (120,1 млрд тенге), инвестиций в основной капитал - 127,6% (181,1 млрд тенге), строительных работ - 136% (38,5 млрд тенге). Объем введенного жилья возрос на 1,2% (242,6 тысячи квадратных метров)", - сообщили в управление экономики и бюджетного планирования Акмолинской области. 

 
Кроме того, по данным управления, за май текущего года индекс потребительских цен составил 108,2% (3-е место; по РК - 108,8%), в том числе по продовольственным товарам - 112,5% (2-е место; по РК - 113,5%). 
 
Создано 8148 новых рабочих мест (46,2% к плану на год; план - 17 649 мест), в том числе постоянных - 4808 (45,4% к плану на год; план - 10 590 мест). Уровень безработицы - 4,8% (за I квартал 2022 года). 
 

Средняя заработная плата увеличилась на 22%, до 225 тысяч тенге (январь-март 2022 года). Реальный рост доходов населения составил 5,4% (135,3 тысячи тенге за IV квартал 2021 года)", - добавили в ведомстве. 

 
Ранее сообщалось, что в январе-апреле в Акмолинской области промпроизводство выросло на 9,6%. 
 

Увеличение объемов производства зафиксировано в 15 районах области, снижение - в Егиндыкольском (85%), Биржан сал (93,7%), Зерендинском (95,3%) и Астраханском (97,9%) районах и городе Кокшетау (85,6%)", - информирует АО "НК "Kazakh Invest". 

 
Кроме того, сообщатся, что по объему промышленного производства наибольший удельный вес в области занимают предприятия Буландынского, Зерендинского, Шортандинского районов, а также городов Кокшетау и Степногорска, которые произвели 80,6% областного объема промышленной продукции. 
 
Отмечается, что в городе Кокшетау за счет снижения производства комбайнов и тракторов индекс промышленного производства (ИПП) составил 85,6%.
 

В Акмолинской области город Косшы получит газ в 2024 году

27.06.2022, 18:57 26116
В Акмолинской области город Косшы получит газ в 2024 году
КОКШЕТАУ. 27 ИЮНЯ - В Акмолинской области город Косшы, поселки Караоткель и Коянды получат газ в 2024 году, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По газификации пригорода Нур-Султана (проводится. - Прим. ред.) большая работа. Вы знаете прекрасно, что 2 года назад шла реализация магистрального газопровода "Сарыарка-1". Это из Кызылординской области через город Караганду в Акмолинскую область. Вот Аршалынский район, о котором мы сегодня много говорили, там практически… у нас там 13 проектов, которые охватывают 20 населенных пунктов. Порядка 20 тысяч человек будет обеспечено газом. В этом году мы уже в 12 населенных пунктах этот газ дадим, Аршалынского района. Перспектива в Целиноградском районе: Коянды, Косшы, Караоткель (...) Северная сторона нашей столицы, она получит газ в 2024 году", - сообщил Ермек Маржикпаев, отвечая на вопрос журналиста агентства. 

 
По его словам, в городе Кокшетау газификацией занимаются 3 компании: ИП "Джуркин", "КазТрансГаз" и "ГазКызмет".
 

По "ГазКызмету" есть определенные вопросы. Он у нас порядка 40-45 домов обеспечивает газом. В прошлом году этой компании мы поставили порядка 75 тысяч тонн сжиженного газа", - добавил глава региона.

 

Ермек Маржикпаев рассказал о мерах регулирования цен на продукты питания первой необходимости

27.06.2022, 18:40 26221
Ермек Маржикпаев рассказал о мерах регулирования цен на продукты питания первой необходимости
КОКШЕТАУ. 27 ИЮНЯ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев рассказал о мерах регулирования цен на продукты питания первой необходимости в регионе, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Очень много зависит от мировых колебаний на самом деле. Скажем так, мы ведем большую работу по сдерживанию этих цен. Вы сами являетесь свидетелями того, сколько мы проводим ярмарок в год. Порядка 50 ярмарок мы проводим. Вот буквально за 5 месяцев мы реализовали продукции почти 500 млн тенге. Это очень много. Это не только в областном центре, но и в районных центрах мы эту работу делаем"- сказал Ермек Маржикпаев, отвечая на вопрос журналиста агентства. 

 
Также он подчеркнул, что в области работает СПК (социально-предпринимательские корпорация), где на сегодня аккумулировано порядка 3 млрд тенге. 
 

Буквально недавно мы туда, скажем так, еще добавили 700 млн тенге для того, чтобы сдерживать цены на социально значимы продукты питания. Сегодня, видите, у нас в Кокшетау есть сахар. Условно по 470-500 тенге. Возможно, есть очереди, но он есть, самое главное. Мы реализовываем в наших магазинах KOKSHE market, других наших торговых точках", - проинформировал аким Акмолинской области.

 

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