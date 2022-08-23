В Акмолинской области работает одно из крупнейших предприятий - изготовителей железобетонных изделий в стране

КОКШЕТАУ. 17 АВГУСТА - В Акмолинской области объем производства промышленной продукции за период с января по июнь текущего года составил 671,4 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в управлении экономики и бюджетного планирования Акмолинской области, ИФО составил 108% к уровню 2021 года.

За период реализации Карты индустриализации (2010-2021 годы) реализовано 112 проектов на 428,8 млрд тенге, создано 11 тысяч рабочих мест.

Отмечается, что в 2022 году в рамках ГПИИР запланирован ввод в эксплуатацию 10 объектов на 160,6 млрд тенге с созданием 1854 новых рабочих мест.

Кроме того, в регионе объем валовой продукции сельского хозяйства составил 155,1 млрд тенге, ИФО - 100,5% к уровню 2021 года.

Также количество действующих субъектов МСБ составило 50,8 тысячи единиц, что на 5,9% выше показателя 2021 года.

На реализацию программы "Дорожная карта бизнеса - 2025" в 2022 году направлено 8,3 млрд тенге, в том числе на субсидирование - 5,4 млрд тенге, гарантирование кредитов - 1,8 млрд тенге, грантовое финансирование - 139 млн тенге, подведение производственной инфраструктуры - 921,6 млн тенге", - отметили в управлении.

Подчеркивается, что объем инвестиций в основной капитал увеличен на 21,7% и составил 235,3 млрд тенге.

Также сообщается, что объем строительных работ возрос до 59 млрд тенге, или 138,7% к показателю 2021 года. Введено 298,8 тысячи квадратных метров жилья (рост на 5,9%).

Уровень безработицы (за I квартал 2022 года) - 4,8%. Безработица среди молодежи (в возрасте 15-28 лет) - 2,9% (за I квартал 2022 года). Самозанятых - 25,7% от экономически активного населения (105,8 тысячи человек)", - подчеркнули в управлении.

Кроме того, среднемесячная номинальная заработная плата за январь-март 2022 года составила 225 тысяч тенге, что на 22% выше уровня 2021 года. Индекс потребительских цен составил 110,6%, в том числе на продовольственные товары - 115%.

Бюджет Акмолинской области на 2022 год - 473,1 млрд тенге (трансферты, субвенции из республиканского бюджета - 69,2%).

Сообщается, что на 1 июля 2022 года освоено 197,1 млрд тенге, или 99,7% к плану финансирования.

Также в государственный бюджет поступило 159,7 млрд тенге налогов и других обязательных платежей, или 106,7% к прогнозу, в том числе в республиканский бюджет - 92,9 млрд тенге (102,2% к прогнозу), местный - 66,8 млрд тенге (113,7% к прогнозу).

Кроме того, на социальную сферу в 2022 году предусмотрено 221,1 млрд тенге (46,7% бюджета области), в том числе на образование - 177,5 млрд тенге (37,5%), здравоохранение - 5,4 млрд тенге (1,1%).

Отмечается, что охват детей детским дошкольным образованием в возрасте от 2 до 6 лет - 85,1%.

Также в сфере здравоохранения продолжается строительство поликлиники на 100 посещений в смену в городе Косшы и центра первичной медико-санитарной помощи на 50 посещений в селе Коянды Целиноградского района, предусмотрено начало строительства медицинского пункта села Сочинское и фельдшерско-акушерского пункта в селе Новосельское Атбасарского района.

Отмечается, что доступ в городах к центральному водоснабжению - 95,1%, теплоснабжению - 68,6%. Доступ в селах к центральному водоснабжению - 82,6%.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области произведено продуктов питания на сумму свыше 80 млрд тенге.

Основную долю в структуре производства пищевых продуктов занимает мясоперерабатывающая отрасль - 53%, молочная - 14%, зерноперерабатывающая - 13%, хлеб и хлебобулочная - 2%, прочие отрасли - 18%", - сообщается в документе, размещенном на сайте управление сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области.

Также в Акмолинской области созданы 33 новые мясные фермы.

Утвержден комплексный план "Программа повышения доходов населения до 2025 года", в рамках которого в Акмолинской области планируется создать до конца 2025 года более 3 тысяч семейных хозяйств. В текущем году должны быть созданы 395 новых хозяйств. Для этого в сельскохозяйственный оборот вовлекаются 80 тысяч гектаров земли", - проинформировали в управлении сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области.

Кроме того, в регионе с начала года произведено местных продовольственных товаров на сумму более 66 млрд тенге.

На сегодняшний день объемы производства акмолинских товаропроизводителей превышают потребность населения: по пищевому яйцу - в 3,5 раза, мясу птицы - в 8 раз, муке - в 35 раз, молоку - в 2,5 раза. Также реализуется ряд других проектов. До 2025 года реализация 304 проектов на сумму 1,3 трлн тенге позволит создать порядка 13,5 тысячи новых рабочих мест", - сказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Также сообщается, что в сельском хозяйстве в отчетном периоде валовой выпуск увеличился на 0,5%.

В отрасли животноводства показатели достигнуты за счет роста поголовья КРС на 1,7%, овец, коз - на 3,5%, лошадей - на 7%, производства мяса - на 0,8% и молока - на 0,5%. Наибольший рост производства в отрасли зафиксирован в Аршалынском, Ерейментауском, Атбасарском районах и в городе Косшы", - заявили в акимате региона.