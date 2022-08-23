В Акмолинской области работает одно из крупнейших предприятий - изготовителей железобетонных изделий в стране

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Одним из крупных промышленных предприятий Аршалынского района является АО "КазШпал". Помимо основной деятельности предприятие умело решает и социальные вопросы", - сообщает пресс-служба палаты предпринимателей Акмолинской области.
По данным НПП "Атамекен" региона, на сегодня акционерное общество "КазШпал" считается одним из крупнейших предприятий - изготовителей железобетонных изделий в стране.
Сообщается, что основным направлением деятельности является выпуск железобетонных шпал, брусьев стрелочного перевода, а также плит перекрытий.
Кроме того, на заводе есть возможность изготовления фундаментных блоков, свай, колец, брусчатки и других видов железобетонных изделий. В прошлом году завод выпустил более 126 тысяч штук продукции на общую сумму свыше 798 млн тенге.
Подчеркивается, что на предприятии имеется своя сырьевая база, еще в 2007 году был построен и сдан в эксплуатацию щебеночный завод. В разработке также месторождения строительных песков Сенсембай и строительного камня Канадыр. Добываемый строительный камень затем перерабатывается в щебень, который можно использовать при ремонте и строительстве железной и автомобильной дороги.
Много лет завод возглавляет Иванова Раиса Ивановна. Без малого 53 года трудится она на заводе, пройдя непростой пусть от лаборанта до генерального директора. Под ее чутким руководством предприятие сегодня занимает достойное место среди акмолинских производителей.
Руководством заводом вкладываются средства для улучшения условий труда в цехах, обновляется материально-техническая база. АО "КазШпал" не только строит и развивает бизнес, но и успешно выполняет социальную миссию", - отметили в палате предпринимателей региона.
Предприятие оказывает неоценимую поддержку районному центру - участвует в строительстве и ремонте дорог, снабжает питьевой водой местную школу и население, а самое, главное, обеспечивает рабочими местами жителей региона.
Cегодня на предприятии, насчитывающим более полувековую историю, трудятся 270 человек, средняя заработная плата составляет 200 тысяч тенге. Для сотрудников здесь созданы неплохие условия: они обеспечены бесплатным трехразовым питанием, организован их подвоз до места работы", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, в Шортандинском районе Акмолинской области количество действующих объектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 6,3% .
В целом за пять месяцев текущего года в Шортандинском районе введено свыше 4 тысяч квадратных метров жилья, объем инвестиций составил 10 млрд тенге, количество действующих МСБ увеличилось на 6,3%. Охват детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием составляет 100%", - информирует пресс-служба акима Шортандинского района.
Также бизнес-инициативы в Акмолинской области успешно реализуются благодаря господдержке.
Как сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, в регионе особое внимание уделяется проекту "Экономика простых вещей". Основная задача программы состоит в замещении импортных социально значимых продовольственных товаров на местные. Всего с начала реализации программы профинансировано 260 проектов на общую сумму 44,6 млрд тенге.
Отрасли, в которых в основном задействованы одобренные проекты, связаны с деятельностью в аграрной сфере (переработка молока, разведение молочных пород скота, переработка и консервирование мяса), легкой промышленности (производство одежды и принадлежностей), гостиничным бизнесом и другие", - отметили в областном управлении.
Кроме того, акиматом Акмолинской области в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечивается финансирование мероприятий национального проекта "Дорожная карта бизнеса - 2025", предусмотренных за счет средств местных бюджетов.
Механизм кредитования приоритетных проектов "экономики простых вещей" предусматривает меры государственной поддержки в виде субсидирования процентной ставки вознаграждения кредитов", - проинформировали в управлении.
Согласно условиям механизма средства могут быть направлены на развитие и поддержку обрабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса и переработки в соответствии с перечнем товаров для кредитования приоритетных проектов и предоставлены через банки второго уровня или "Аграрную кредитную корпорацию" на льготной основе.