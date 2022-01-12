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11 января на KASE будут проводиться торги всеми финансовыми инструментами фондового рынка

11.01.2022, 10:15 8546
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 11 января будут проведены торги всеми финансовыми инструментами фондового рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Участникам торгов будут доступны рынки купли-продажи ценных бумаг и операций репо, сообщает пресс-служба KASE.
 
Торги будут проведены с 11.30 до 15.30 по времени Нур-Султана для всех финансовых инструментов.
 
Первая клиринговая сессия будет проведена с 13.00 до 14.30, вторая клиринговая сессия - с 15.30 до 17.00 по времени Нур-Султана.
 
По результатам клиринговых сессий будут проведены расчеты по биржевым сделкам.
 

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Нацбанк продлил сроки финансовой отчетности во время ЧП

12.01.2022, 18:03 671
Нацбанк продлил сроки финансовой отчетности во время ЧП
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Национальный банк Казахстана сообщает о продлении сроков представления отчетности по финансовому сектору РК в период действия чрезвычайного положения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщается на сайте главного банка страны, сроки отчета продлены:
 
- для банков второго уровня, субъектов страхового рынка и рынка ценных бумаг в зависимости от вида отчета;
 
- для организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, уполномоченных и ипотечных организаций, АО "Казпочта", АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "КазАгроФинанс", АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", коллекторских агентств, кредитных бюро до 28 января 2022 года (включительно).
 
Более подробно о переносах сроков по предоставлению отчетности можно ознакомиться здесь
 
Информацию также можно получить по телефону +7 (7172) 77 52 10. 

 

Нацбанк не исключает проведения валютных интервенций

12.01.2022, 09:05 4581
Нацбанк не исключает проведения валютных интервенций
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Национальный банк Республики Казахстан проведет при необходимости валютные интервенции. Об этом сообщил председатель Нацбанка Ерболат Досаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С целью недопущения спекулятивного давления на тенге Национальный банк РК обеспечит баланс на валютном рынке, при необходимости путем проведения валютных интервенций", - сказал Досаев в ходе заседания правительства. 

 
Он также напомнил, что сегодня возобновляются торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи и проведение международных платежей и переводов. 
 
Досаев также отметил, что с 7 января поэтапно восстановлен доступ к онлайн сервисам банков второго уровня по всей стране. 
 

Приняты меры по обеспечению банков наличными средствами и работы банкоматов для выдачи наличных денег, включая Алматы и Алматинскую область, начиная с сегодня. С 10 января функционируют в штатном режиме платежные системы Казахстанского центра межбанковских расчетов для проведения тенговых платежей финансового сектора и государственного бюджета", - проинформировал спикер.

 
С целью поддержания ликвидности банковской системы операции по предоставлению тенговой ликвидности через операции репо на Казахстанской фондовой бирже проводятся в неограниченном объеме, добавил председатель Нацбанка.
 
Напомним, президент в ходе выступления в мажилисе 11 января отметил, что устойчивый экономический рост невозможен без обеспечения стабильности на валютном рынке.
 

С 12 января возобновят работу обменники

11.01.2022, 15:41 7091
С 12 января возобновят работу обменники
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - С 12 января возобновятся обменные валютные операции банков второго уровня и небанковских обменных пунктов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи со стабилизацией ситуации в Алматы и других регионах, а также постепенным восстановлением каналов связи с 12 января 2022 года будут возобновляться торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи, обменные валютные операции банков второго уровня и небанковских обменных пунктов, а также международные платежи и переводы", - сообщили в Национальном банке РК.

 
Ранее сообщалось, что президент РК в ходе заседания мажилиса поручил обеспечить стабильность валютного рынка.
 

Устойчивый экономический рост невозможен без обеспечения стабильности на валютном рынке. На фоне произошедших событий и режима чрезвычайного положения возникли серьезные риски спекулятивного давления на национальную валюту. Поручаю Национальному банку и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка обеспечить стабильность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге со стороны внутренних и внешних участников рынка", - сказал Токаев.

 

КФГД повышает максимальную сумму гарантии по депозитам в тенге до 20 млн

11.01.2022, 13:17 7816
КФГД повышает максимальную сумму гарантии по депозитам в тенге до 20 млн
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - 30 декабря 2021 года президент Казахстана подписал закон, предусматривающий увеличение максимального размера гарантийного возмещения по сберегательным вкладам в тенге с 15 до 20 млн тенге. Соответствующие изменения были внесены в закон РК "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан" и вводятся в действие с 11 января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно новым изменениям повысится и максимальная сумма совокупной гарантии КФГД для вкладчиков, имеющих в одном банке как сберегательный вклад, так и другие депозиты, различные по видам и валюте. В этом случае максимальная совокупная сумма гарантии составит также 20 млн тенге", - сообщает пресс-служба АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов".

 
В КФГД отмечают, что ни вкладчики, ни государственный бюджет не несут расходов в связи с повышением максимальной суммы гарантии: возмещение будет осуществляться из средств специального резерва, формируемого на накопительной основе. 
 
По данным фонда, на текущий момент объем накопленного специального резерва с учетом 70% уставного капитала КФГД составляет 847 млрд тенге. Данный уровень специального резерва выше законодательно установленного порога в 5% и соответствует лучшим мировым практикам.
 

Все банки, имеющие лицензию на прием и ведение депозитов физических лиц в Казахстане, кроме исламских банков, в обязательном порядке участвуют в системе гарантирования депозитов. Таким образом, деньги всех казахстанцев в банках второго уровня находятся под защитой КФГД в пределах указанных выше лимитов", - добавили в КФГД. 

 

Заемщиков "Отбасы банка", Kaspi и Halykbank не будут штрафовать за просроченные во время режима ЧП платежи

06.01.2022, 21:18 5886
НУР-СУЛТАН. 6 ЯНВАРЯ - Заемщиков "Отбасы банка", Kaspi и Halykbank не будут штрафовать за просроченные во время режима ЧП платежи. Об этом сообщили в финансовом институте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Вкладчиков "Отбасы банка" не будут штрафовать за просроченные платежи с 5 по 19 января. По данным организации, связано это с чрезвычайным положением в стране, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на "Хабар 24"
 
Kaspi и Halykbank также сообщили, что не будут начислять штрафы и пени за просроченные платежи с 5 по 19 января 2022 года.
 
Напомним, с сегодняшнего дня приостановили работу банки второго уровня. Простаивают и некоторые банкоматы. Всего их в республике свыше 12 тысяч, и связано это с отсутствием интернета. Кроме того, нет возможности обеспечить безопасность инкассаторов при пополнении банкоматов.
 

В Казахстане временно приостановлена деятельность всех финансовых учреждений

06.01.2022, 10:29 6166
НУР-СУЛТАН. 6 ЯНВАРЯ - Работа всех банков, кроме национального, а также фондовой биржи временно приостановлена в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В соответствии с указом главы государства, в целях обеспечения безопасности населения введено чрезвычайное положение во всех регионах Республики Казахстан. Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористических операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, а также для защиты жизни и здоровья работников финансовых организаций и потребителей финансовых услуг сообщают о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций. Агентство и Нацбанк настоятельно просят граждан и СМИ доверять только официальным источникам информации", - сообщил в четверг пресс-секретарь Нацбанка страны Олжас Рамазанов в эфире телеканала "Хабар 24".

 
Рамазанов отметил, что работа всех финансовых организаций в Казахстане приостановлена пока только на 6 января.
 

В обменных пунктах Нур-Султана нет долларов

31.12.2021, 16:24 45156
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 31 ДЕКАБРЯ - По информации на сайте Kurs.kz, в Нур-Султане доллары покупают по 435-436 тенге, в продаже валюты нет почти нигде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах Казахстанской фондовой биржи в пятницу по сравнению с четвергом ослаб на 0,03% (0,13 тенге) и составил 431,8 тенге за $1. Стоит отметить, что данный курс сохранится до 5 января.
 
В обменниках Алматы доллары покупают по 435 тенге, а продают по 435,5 тенге. 
 

В Казахстане изменили правила обмена иностранной валюты

30.12.2021, 14:40 89991
В Казахстане изменили правила обмена иностранной валюты
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Национальный банк изменил правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в республике Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующее постановление опубликовано на сайте online.zakon.kz
 
Теперь, если сумма обмена превышает 500 тысяч тенге, в журнале реестров фиксируются:
 
- фамилия, имя и отчество клиента полностью;
 
- индивидуальный идентификационный номер (при наличии);
 
- данные документа, удостоверяющего личность: вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия;
 
- юридический адрес.
 
По обменным операциям на сумму, не превышающую эквивалент 500 тыс. тенге, в журнале реестров фиксируются: фамилия, имя и отчество полностью, индивидуальный идентификационный номер.
 
Фиксация данных клиента, за исключением юридического адреса, в журнале реестров осуществляется на основании данных документа, удостоверяющего личность, либо данных, подтверждающих личность, полученных посредством сервиса цифровых документов.
 
При этом можно использовать как бумажное, так и электронное удостоверение личности.
 
Если в обменном пункте отсутствует наличная национальная или иностранная валюта, на которую в обменном пункте были установлены курсы покупки или продажи, и физлицу отказано в проведении обменной операции, клиент вправе потребовать у кассира обменного пункта справку в произвольной форме с указанием вида и суммы валюты, отсутствующей в обменном пункте, даты и времени выдачи справки. Справка подписывается кассиром обменного пункта и регистрируется в установленном порядке.
 
Кроме того, расширен перечень лиц, которые не могут быть учредителями и участниками организаций, осуществляющих обмен валюты. К ним относятся: 
 
- лица (в том числе юридические), зарегистрированные в одной из оффшорных зон (они перечислены в тексте приказа);
 
- лица (в том числе юридические), включенные в перечень государств (территорий), не выполняющих либо недостаточно выполняющих рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составляемый уполномоченным органом по финансовому мониторингу;
 
- лица являвшиеся учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой Нацбанком начатая проверка не завершена по причине добровольного возврата действительной лицензии и действительного приложения (действительных приложений) к лицензии, с даты которого не истекли три года.

 

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