11 января на KASE будут проводиться торги всеми финансовыми инструментами фондового рынка

НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 11 января будут проведены торги всеми финансовыми инструментами фондового рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Участникам торгов будут доступны рынки купли-продажи ценных бумаг и операций репо, сообщает пресс-служба KASE

Торги будут проведены с 11.30 до 15.30 по времени Нур-Султана для всех финансовых инструментов.

Первая клиринговая сессия будет проведена с 13.00 до 14.30, вторая клиринговая сессия - с 15.30 до 17.00 по времени Нур-Султана.

По результатам клиринговых сессий будут проведены расчеты по биржевым сделкам.