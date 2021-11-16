Выплаты из ЕНПФ превысили два трлн тенге

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НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Выплаты из ЕНПФ превысили два триллиона тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пенсионные выплаты из ЕНПФ за январь - сентябрь текущего года составили 2,1 трлн тенге. При этом основная сумма, или 90,7%, это единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий и оплату лечения, сообщает Ranking.kz

Остальные 3,4% (73,2 млрд тенге) - выплаты по графику; 1,4% (29,1 млрд тенге) - выплаты в связи с выездом на ПМЖ; 2,2% (47,2 млрд тенге) - выплаты наследникам, на погребение; 2,2% (47,6 млрд тенге) - переводы в страховые компании.

К 1 октября текущего года пенсионные накопления граждан в Едином накопительном пенсионном фонде РК достигли 13,1 трлн тенге - на 5% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Как отмечают аналитики, показатель увеличился, несмотря на то, что вкладчики могут изымать часть своих накоплений на улучшение жилищных условий и на лечение, а также переводить свои накопления в частные управляющие компании (УИП). Таким образом, система демонстрирует устойчивость и стабильность.

Рост накоплений связан с увеличением объемов пенсионных взносов и инвестиционного дохода. Так, на 1 октября 2021 года на счета вкладчиков поступили пенсионные взносы в общем объеме 1,2 трлн тенге, включая возвраты выплат, в том числе на улучшение жилищных условий и на оплату лечения.





Входящие потоки по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличились на 439,5 млрд тенге, или на 57%. Помимо взносов самих вкладчиков значительный прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу, который с 1 января по 1 октября 2021 года превысил 1 трлн тенге.

На 5 ноября 2021 года Единым накопительным пенсионным фондом исполнено 491,1 тыс. заявлений вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев, открытые в банках - уполномоченных операторах, ЕНПФ перевел почти два трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила четыре млн тенге. Больше всего исполненных заявлений направлено жителями Алматы (17%), Мангистауской области (13,5%) и Нур-Султана (13%).

Также ЕНПФ исполнено порядка 61,4 тыс. заявлений на лечение на общую сумму около 55,7 млрд тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет менее одного млн тенге.

Напомним: в Казахстане действует модель государственной гарантии сохранности обязательных видов пенсионных взносов в размере фактически внесенных сумм с учетом уровня инфляции. Но если вкладчик (получатель) изымает свои пенсионные накопления, гарантия не распространяется на перечисленные на спецсчет накопления. С сумм единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ также производятся исчисление и удержание индивидуального подоходного налога согласно способу, выбранному вкладчиком и указанному в его заявлении.

Кроме того, более 280 млрд тенге было возвращено в ЕНПФ из-за того, что единовременные пенсионные выплаты не были использованы казахстанцами в установленные сроки, по заявлению заявителя и по иным причинам.

Для исключения случаев возврата средств в ЕНПФ, потери инвестиционного дохода и гарантии государства, а также преждевременного исчисления ИПН, вкладчикам (получателям) стоит ответственно и тщательно планировать использование единовременных пенсионных выплат. Надо понимать, что после получения ЕПВ в перспективе после окончания трудовой деятельности сумма пенсионных выплат будет меньше.

Кроме того, часть казахстанцев перевели свои средства в частные управляющие компании. Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 5 ноября текущего года переведено порядка 5,6 млрд тенге, ЕНПФ исполнены 3 тыс. заявлений. При переводе пенсионных накоплений управляющим инвестиционным портфелем гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов.





Минимальный уровень доходности рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующих на рынке. В случае образования отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов конкретного управляющего портфелем и минимальным значением доходности пенсионных активов по рынку УИП возмещает данную отрицательную разницу за счет собственного капитала.



