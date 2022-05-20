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План по налогам за 4 месяца перевыполнен более чем на 450 млрд тенге - КГД

19.05.2022, 16:21 2186
План по налогам за 4 месяца перевыполнен более чем на 450 млрд тенге - КГД
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - План по налоговым поступлениям в государственный бюджет за 4 месяца 2022 года исполнен на 110,1%. При плане 4466,4 млрд тенге поступило 4917,2 млрд тенге с перевыполнением на 450,8 млрд тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост в 1,6 раза, или на 1873,5 млрд тенге, сообщили в Комитете государственных доходов РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Республиканский бюджет исполнен на 100,7% (при плане 3290,9 млрд тенге поступило 3 314,8 млрд тенге с перевыполнением на 23,9 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 1,8 раза, или на 1494,5 млрд тенге. Местный бюджет исполнен на 136,3% (при плане 1175,5 млрд тенге поступило 1602,5 млрд тенге с перевыполнением на 427 млрд тенге), с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 31%, или на 379 млрд тенге", - сообщили в комитете.

 
Поступления в республиканский бюджет более всего выросли по КПН (корпоративный подоходный налог. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) - на 571 млрд тенге, или в 2 раза, по НДС на товары внутреннего потребления - на 433,2 млрд тенге, или в 4,6 раза, по экспортной таможенной пошлине на нефть - на 311,9 млрд тенге, или в 2,1 раза, по НДС на импорт из третьих стран - на 90,4 млрд тенге, или на 39%, по НДС на импорт из стран ЕАЭС - на 53,1 млрд тенге, или на 21%, по налогам на добычу полезных ископаемых - на 41,1 млрд тенге, или на 42,2%.
 
На рост поступлений повлияли следующие факторы: 
 
  1. Рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть - на 65,1%, алюминий - на 51,9%, цинк - на 40,9%, свинец - на 16,5% и медь - на 15,4%. Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 56,4%. 
  2. Товарооборот с третьими странами за 4 месяца увеличился в 1,5 раза (экспорт вырос в 1,7 раза, импорт - в 1,2 раза).
  3. Оборот по реализации за 4 месяца 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 24,4% (с 31 565 млрд тенге до 39 266 млрд тенге).
  4. За 4 месяца 2022 года рост по данным ЭСФ произошел по деятельности домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления, - в 5,8 раза, информации и связи - в 1,8 раза, искусству, развлечениям и отдыху - в 1,6 раза, предоставлению прочих видов услуг - на 58,4%, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - на 53,0%, образованию - на 37,4%, по сельскому, лесному и рыбному хозяйству - на 35,8%, профессиональной, научной и технической деятельности - на 35,6%, деятельности в области административного и вспомогательного обслуживания - на 25,6%, оптовой и розничной торговле - на 23,8% и строительству - на 23,5%.
 

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Курс доллара почти не изменился

18.05.2022, 17:52 6121
Курс доллара почти не изменился
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 432,70 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Средневзвешенный курс евро составил 454,20 тенге. Курс рубля - 6,7 тенге.
 
В обменниках доллары покупают/продают по 434-438 тенге.
 
Ранее зампред Нацбанка рассказала о причинах укрепления курса тенге.
 

О причинах укрепления курса тенге рассказала зампред Нацбанка

18.05.2022, 15:36 7321
О причинах укрепления курса тенге рассказала зампред Нацбанка
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - В апреле, несмотря на продолжающуюся неопределенность и волатильность на глобальных финансовых рынках, курс тенге укрепился до 445,62 тенге за доллар, или на 4,6%, рассказала заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В течение апреля наблюдалось ощутимое снижение спроса на иностранную валюту. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился с 179 млн долларов США до 92 млн долларов США при общем объеме торгов 1,9 млрд долларов США", - сообщила Молдабекова.

 
По ее данным, снижение спроса на иностранную валюту в первую очередь связано со снижением импорта, в том числе российского, в результате разрыва логистических цепочек и возможных перебоев в поставках. Кроме того, с учетом текущей ситуации, в условиях применения РФ ограничительных мер на экспорт определенных видов продукции, возможна переориентация импорта на другие рынки, что требует определенного времени. Сохраняющаяся неопределенность, в том числе на внешних рынках, способствует снижению активности рыночных участников.
 

В целом сегмент рынка изменился, стабилизировался спрос со стороны физических лиц, что также оказывает позитивное влияние на курс тенге. Отмечаем, что меры по защите тенговых активов и повышение ставки Национального банка до 14% способствуют обеспечению стабильности финансового рынка и поддержанию привлекательности тенговых депозитов", - отметила зампред Нацбанка.

 
Другим фактором укрепления тенге является восстановление курса российского рубля в результате предпринятых мер по контролю капитала и обязательной продаже валютной выручки экспортерами, подчеркнула Молдабекова. 
 
Также, по ее словам, некоторую поддержку валютному рынку Казахстана оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, которые составили порядка 253 млн долларов США. 
 

Курс тенге в начале мая продолжил укрепление до 432,79, таким образом, с начала года ослабление национальной валюты составило всего 0,2%", - резюмировала Молдабекова.

 

Валютные активы Нацфонда в апреле сократились на 500 млн долларов - Нацбанк

18.05.2022, 15:15 7721
Валютные активы Нацфонда в апреле сократились на 500 млн долларов - Нацбанк
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - По итогам апреля объем валютных активов Национального фонда составил 52,5 млрд долларов США, снизившись за прошедший месяц на 500 млн долларов США, сообщила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По ее словам, на фоне падения рынка акций, ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и других центральных банков развитых стран, а также укрепления доллара США инвестиционный доход Национального фонда с начала года находится в негативной зоне. 
 

В прошедшем месяце из Национального фонда в республиканский бюджет было выделено 460 млрд тенге в виде трансфертов, преимущественно за счет остатков на тенговом счете Нацфонда, а также тенговых поступлений в фонд. Дополнительно на внутреннем валютном рынке было продано активов на 168 млн долларов США, что в эквиваленте составляет 79 млрд тенге", - сообщила Молдабекова. 

 
В то же время замглавы Нацбанка отметила, что долгосрочная доходность Национального фонда остается положительной и с начала создания в годовом выражении составляет 3,23%, за последние 5 лет - 2,40% годовых.
 

Доллар подорожал на торгах

16.05.2022, 17:46 13081
Доллар подорожал на торгах
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - Национальный банк Казахстана установил официальный курс доллара к тенге на 16 мая в 427,84 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 429,57 тенге, повысившись на 1,34 тенге. 
 
Курс евро установлен Нацбанком в 447, 35 тенге, курс рубля составил 6,94 тенге. 
 
В обменниках доллары покупают/продают по 430/434 тенге.
 

В КГД рассказали, какие налоговые нарушения выявлены на рынке "Алтын Орда"

16.05.2022, 16:52 13501
В КГД рассказали, какие налоговые нарушения выявлены на рынке "Алтын Орда"
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - После поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева по наведению порядка в деятельности рынка "Алтын Орда" в Алматинской области Комитетом государственных доходов МФ РК был проведен ряд контрольных мероприятий, сообщили в пресс-службе комитета, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Обеспечена регистрация в качестве предпринимателей 2993 лиц, торгующих на территории рынка "Алтын Орда" (из них в феврале - 1371, марте - 1443, апреле - 179). Количество с учетом ранее состоящих на учете индивидуальных предпринимателей и юридических лиц составило 3324 субъекта. Ранее на территории рынка на учете состоял 331 налогоплательщик. Контрольные мероприятия проводились в отношении арендатора рынка ТОО "Altyn Orda QazTrade Ltd" и владельца рынка ТОО "KURYLYS LTD" - "Курылыс ЛТД", - проинформировали в КГД.

 
Сообщается, что в результате принятых мер в бюджет уплачено налогов на сумму 1,5 млрд тенге, в том числе ТОО "Altyn Orda QazTrade Ltd" заплатило налогов на сумму 1,4 млрд тенге, ТОО "KURYLYS LTD" - "Курылыс ЛТД" внесло в бюджет 92,3 млн тенге. 
 
Кроме того, по результатам проведенной работы в их адрес выставлены уведомления по результатам камерального контроля на общую сумму 1,3 млрд тенге, по которым начисление налогов составило 1,1 млрд тенге, взыскано 650 млн тенге.
 

Камеральный контроль подразумевает выставление уведомлений органами государственных доходов без проведения налоговой проверки. Также в настоящее время проводятся налоговые проверки в отношении ТОО "Altyn Orda QazTrade Ltd" и ТОО "KURYLYS LTD" - "Курылыс ЛТД", - уточнили в комитете.

 

Курс доллара снизился на 7 тенге

13.05.2022, 16:13 20661
Курс доллара снизился на 7 тенге
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) в 15.30 укрепился на 7,13 тенге по сравнению с предыдущими торгами и составил 427,84 тенге за $1, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По сравнению с четвергом курс укрепился на 6,92 тенге.
 
В обменных пунктах Казахстана доллары покупают по 430 - 435 тенге, продают по 440 - 441 тенге.
 
Курс рубля по итогам торгов составил 6,7 тенге.
 

На счета вкладчиков ЕНПФ возвращено более 196 миллионов тенге от Jusan Ventures

13.05.2022, 14:55 21226
На счета вкладчиков ЕНПФ возвращено более 196 миллионов тенге от Jusan Ventures
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - ТОО "Jusan Ventures" доплатил в Единый накопительный пенсионный фонд за приобретение простых акций 196 304 931 тенге. Деньги возвращены на счета вкладчиков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как напомнили в ЕНПФ, в феврале 2021 года ТОО "Jusan Ventures" заявило о своем праве принудительного выкупа простых акций АО "Jusan Mobile" (АО "KazTransCom") в количестве 77 073 штук у миноритарных акционеров, в число которых входил и ЕНПФ, по цене 5750 тенге за штуку. В марте акции были выкуплены по указанной цене. 
 
Однако позже один из миноритарных акционеров подал иск в суд с требованием пересмотреть цену акций до 8297 тенге за штуку. 
 

14 апреля 2022 года решение специализированного межрайонного экономического суда Алматы вступило в законную силу. С учетом указанного решения суда ЕНПФ направил ТОО "Jusan Ventures" досудебную претензию с требованием выплаты разницы стоимости акций и установил сроки выплаты", - сообщили в ЕНПФ.

 
В настоящее время Jusan Ventures осуществил выплату разницы стоимости акций. В результате 196 304 931 тенге зачислен в состав пенсионных активов вкладчиков и получателей ЕНПФ.
 

Нацбанк установил официальный курс доллара к тенге на 12 мая

11.05.2022, 20:29 24786
Нацбанк установил официальный курс доллара к тенге на 12 мая
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) состоялись торги инструментами рынка иностранных валют, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По состоянию на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 442,44 тенге, что выше курса после праздников на 6,86 тенге. Нацбанк установил официальный курс доллара к тенге на 12 мая в 442,61 тенге.
 
Курс евро установлен Нацбанком в 467,44 тенге. Курс рубля составил 6,34 тенге, снизившись на 0,28 тенге 
 
В обменниках доллары покупают/продают по 440/446 тенге.
 

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