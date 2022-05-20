План по налогам за 4 месяца перевыполнен более чем на 450 млрд тенге - КГД

НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - После поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева по наведению порядка в деятельности рынка "Алтын Орда" в Алматинской области Комитетом государственных доходов МФ РК был проведен ряд контрольных мероприятий, сообщили в пресс-службе комитета, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Обеспечена регистрация в качестве предпринимателей 2993 лиц, торгующих на территории рынка "Алтын Орда" (из них в феврале - 1371, марте - 1443, апреле - 179). Количество с учетом ранее состоящих на учете индивидуальных предпринимателей и юридических лиц составило 3324 субъекта. Ранее на территории рынка на учете состоял 331 налогоплательщик. Контрольные мероприятия проводились в отношении арендатора рынка ТОО "Altyn Orda QazTrade Ltd" и владельца рынка ТОО "KURYLYS LTD" - "Курылыс ЛТД", - проинформировали в КГД.

Сообщается, что в результате принятых мер в бюджет уплачено налогов на сумму 1,5 млрд тенге, в том числе ТОО "Altyn Orda QazTrade Ltd" заплатило налогов на сумму 1,4 млрд тенге, ТОО "KURYLYS LTD" - "Курылыс ЛТД" внесло в бюджет 92,3 млн тенге.

Кроме того, по результатам проведенной работы в их адрес выставлены уведомления по результатам камерального контроля на общую сумму 1,3 млрд тенге, по которым начисление налогов составило 1,1 млрд тенге, взыскано 650 млн тенге.

Камеральный контроль подразумевает выставление уведомлений органами государственных доходов без проведения налоговой проверки. Также в настоящее время проводятся налоговые проверки в отношении ТОО "Altyn Orda QazTrade Ltd" и ТОО "KURYLYS LTD" - "Курылыс ЛТД", - уточнили в комитете.