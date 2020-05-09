Нацбанк Казахстана продлил срок действия установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи валюты

Алматы. 8 мая. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана принял решение о продлении срока действия установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты до 1 июля 2020 года, передает Kazakhstan Today.
Эти меры направлены против необоснованного завышения маржи между курсами покупки и продажи наличной валюты в обменных пунктах и обеспечение финансовой стабильности в условиях волатильности на мировых финансовых рынках", - пояснили в Нацбанке.
Размер установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге составляет для:
1) доллара США – 6 тенге;
1) евро - 7 тенге.
Установленные ограничения не распространяются на обменные операции, проводимые в безналичной форме.
Напомним, 19 марта 2020 года Национальный банк Казахстана установил пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты на время действия в стране чрезвычайного положения.
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