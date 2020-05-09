Нацбанк Казахстана продлил срок действия установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи валюты

Алматы. 8 мая. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана принял решение о продлении срока действия установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты до 1 июля 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Эти меры направлены против необоснованного завышения маржи между курсами покупки и продажи наличной валюты в обменных пунктах и обеспечение финансовой стабильности в условиях волатильности на мировых финансовых рынках", - пояснили в Нацбанке.

Размер установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге составляет для:

1) доллара США – 6 тенге;

1) евро - 7 тенге.

Установленные ограничения не распространяются на обменные операции, проводимые в безналичной форме.

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