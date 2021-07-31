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КФГД повысил ставку по краткосрочным депозитам на сентябрь

30.07.2021 5455
КФГД повысил ставку по краткосрочным депозитам на сентябрь
АЛМАТЫ. 30 ИЮЛЯ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на сентябрь 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Максимальные ставки по несрочным депозитам сохранены на прежнем уровне в связи с наблюдаемым снижением среднего уровня рыночных ставок банков. Максимальные ставки по срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев повышены на 0,3 п.п. вслед за повышением базовой ставки, что соответствует потенциальному отклику рыночных ставок банков, с учетом тенденции роста привлекательности данных видов вкладов", - сообщили в фонде.

 
Кроме этого, повышение ставок по краткосрочным депозитам (срочные и сберегательные на 3, 6 месяцев) позволит стимулировать рост стабильного фондирования и сгладить негативное влияние на кредитование за счет наличия условий по переоформлению уже открытых вкладов, отметили в КФГД. 
 
Ставки по долгосрочным депозитам (срочные и сберегательные на 12, 24 месяца), которые зависят от рынка, остались без изменений. 
 

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