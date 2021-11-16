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В Минтруда РК назвали средний размер пенсии

15.11.2021, 09:54 55837
В Минтруда РК назвали средний размер пенсии
Фото: inform.kz
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 ноября 2021 года составил 99 804 тенге, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным ведомства, с начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 2,2 трлн тенге. С января по октябрь 2021 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено порядка 682,8 млрд тенге, солидарных пенсионных выплат - 1 трлн 543,2 млрд тенге.
 
В октябре 2021 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 221,1 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 67,9 млрд тенге, солидарной пенсии - 153,2 млрд тенге.
 
По состоянию на 1 ноября 2021 года численность пенсионеров составляет более 2 млн 230 тыс. человек.
 
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
 
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее - ОПВ).
 
Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет десять и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх десяти лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет - 94% от прожиточного минимума. При стаже 33-х и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100% от прожиточного минимума.
 
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
 
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.
 
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее шести месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

 

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"Мангистаумунайгаз" направит 85 млрд тенге на выплату дивидендов

15.11.2021, 19:40 19063
"Мангистаумунайгаз" направит 85 млрд тенге на выплату дивидендов
Фото: РБК
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Единственный акционер АО "Мангистаумунайгаз" принял решение о выплате дивидендов по простым KZ0009093696 (MMGZ) и привилегированным KZ0009089736 (MMGZp) акциям за 2020 год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
АО "Мангистаумунайгаз", акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи, сообщило KASE о решениях его единственного акционера от 12 ноября 2021 года распределить нераспределенную прибыль компании в размере 84 977 880 000 тенге на выплату дивидендов по итогам 2020 года в следующем порядке:
 
- определить размер дивиденда на одну простую акцию и привилегированную акцию - 780 тенге;
 
- дивиденды по привилегированным акциям в размере 849 778 800 тенге выплатить 15 ноября 2021 года;
 
- выплату дивидендов по простым акциям произвести в два транша: 42 064 050 600 тенге выплатить 16 ноября 2021 года, 42 064 050 600 тенге - 14 декабря 2021 года.
 

Выплаты из ЕНПФ превысили два трлн тенге

15.11.2021, 09:16 57808
Выплаты из ЕНПФ превысили два трлн тенге
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Выплаты из ЕНПФ превысили два триллиона тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пенсионные выплаты из ЕНПФ за январь - сентябрь текущего года составили 2,1 трлн тенге. При этом основная сумма, или 90,7%, это единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий и оплату лечения, сообщает Ranking.kz.
 
Остальные 3,4% (73,2 млрд тенге) - выплаты по графику; 1,4% (29,1 млрд тенге) - выплаты в связи с выездом на ПМЖ; 2,2% (47,2 млрд тенге) - выплаты наследникам, на погребение; 2,2% (47,6 млрд тенге) - переводы в страховые компании.
 
К 1 октября текущего года пенсионные накопления граждан в Едином накопительном пенсионном фонде РК достигли 13,1 трлн тенге - на 5% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
 
Как отмечают аналитики, показатель увеличился, несмотря на то, что вкладчики могут изымать часть своих накоплений на улучшение жилищных условий и на лечение, а также переводить свои накопления в частные управляющие компании (УИП). Таким образом, система демонстрирует устойчивость и стабильность.
 
Рост накоплений связан с увеличением объемов пенсионных взносов и инвестиционного дохода. Так, на 1 октября 2021 года на счета вкладчиков поступили пенсионные взносы в общем объеме 1,2 трлн тенге, включая возвраты выплат, в том числе на улучшение жилищных условий и на оплату лечения.

Входящие потоки по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличились на 439,5 млрд тенге, или на 57%. Помимо взносов самих вкладчиков значительный прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу, который с 1 января по 1 октября 2021 года превысил 1 трлн тенге.
 
На 5 ноября 2021 года Единым накопительным пенсионным фондом исполнено 491,1 тыс. заявлений вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев, открытые в банках - уполномоченных операторах, ЕНПФ перевел почти два трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила четыре млн тенге. Больше всего исполненных заявлений направлено жителями Алматы (17%), Мангистауской области (13,5%) и Нур-Султана (13%).
 
Также ЕНПФ исполнено порядка 61,4 тыс. заявлений на лечение на общую сумму около 55,7 млрд тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет менее одного млн тенге.
 
Напомним: в Казахстане действует модель государственной гарантии сохранности обязательных видов пенсионных взносов в размере фактически внесенных сумм с учетом уровня инфляции. Но если вкладчик (получатель) изымает свои пенсионные накопления, гарантия не распространяется на перечисленные на спецсчет накопления. С сумм единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ также производятся исчисление и удержание индивидуального подоходного налога согласно способу, выбранному вкладчиком и указанному в его заявлении.
 
Кроме того, более 280 млрд тенге было возвращено в ЕНПФ из-за того, что единовременные пенсионные выплаты не были использованы казахстанцами в установленные сроки, по заявлению заявителя и по иным причинам.
 
Для исключения случаев возврата средств в ЕНПФ, потери инвестиционного дохода и гарантии государства, а также преждевременного исчисления ИПН, вкладчикам (получателям) стоит ответственно и тщательно планировать использование единовременных пенсионных выплат. Надо понимать, что после получения ЕПВ в перспективе после окончания трудовой деятельности сумма пенсионных выплат будет меньше.
 
Кроме того, часть казахстанцев перевели свои средства в частные управляющие компании. Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 5 ноября текущего года переведено порядка 5,6 млрд тенге, ЕНПФ исполнены 3 тыс. заявлений. При переводе пенсионных накоплений управляющим инвестиционным портфелем гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов. 

Минимальный уровень доходности рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующих на рынке. В случае образования отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов конкретного управляющего портфелем и минимальным значением доходности пенсионных активов по рынку УИП возмещает данную отрицательную разницу за счет собственного капитала.

 

В Казахстане объём денежных переводов увеличился почти на треть за год

09.11.2021, 13:21 88453
В Казахстане объём денежных переводов увеличился почти на треть за год
Фото: news.myseldon.com
НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - Объём транзакций внутри Казахстана через международные системы денежных переводов (СДП) за год вырос почти на треть и за январь - сентябрь 2021 года составил 47,1 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Это самый высокий показатель за последние три года, а за всё время он уступает лишь показателю за январь - сентябрь 2018 года (57 млрд тенге)", - сообщает ranking.kz.

 
Количество транзакций выросло лишь на 1,2%, до 421,9 тыс., что увеличило средний чек одного перевода с 85,4 тыс. до 111,6 тыс. тенге.
 
Как сообщают эксперты, среди СДП по объёму переведённых по Казахстану средств лидирует "Золотая Корона": 11,7 млрд тенге - на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
Следом идёт Western Union: 1,7 млрд тенге - на 2,5% меньше, чем за январь - сентябрь 2020 года. Значительные объёмы также приходятся на "Юнистрим" (449 млн тенге) и Contact (76,3 млн тенге).
 
На иные системы пришлось 33,2 млрд тенге - сразу на 44% больше по сравнению с январём - сентябрём прошлого года.
 
По количеству транзакций при этом лидирует Western Union: 14,3 тыс., рост за год - на 16,3%.
 
Количество транзакций через "Золотую Корону" сократилось на 19,6%, до 13,5 тыс. На "Юнистрим" и Contact приходятся 2,8 тыс. и 0,01 тыс. транзакций.
 
Число транзакций через иные системы денежных переводов за год увеличилось на 1,3% и за январь - сентябрь текущего года составило 391,6 тыс.
 
 

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