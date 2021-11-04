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Более 1 млн казахстанцев имеют задолженность по налогу на имущество

03.11.2021, 10:08 17524
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - В Комитете государственных доходов напомнили о необходимости погашения долгов по налогу на имущество. Гражданам, не оплатившим налог на имущество, направлены уведомления о налоговой задолженности. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Комитете государственных доходов напомнили, что 1 октября 2021 года истек срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2020 год.
 

На сегодняшний день более 1 млн граждан имеют задолженность по налогу на имущество на сумму более 3,4 млрд тенге. Антирейтинг должников возглавляют жители городов Нур-Султан (604 млн тенге), Алматы (853 млн тенге) и Шымкент (783 млн тенге)", - сообщили в КГД.

 
В этой связи в адрес граждан, не исполнивших налоговые обязательства до 1 октября 2021 года, направлены уведомления о налоговой задолженности в Кабинет налогоплательщика.
 

В случае неисполнения уведомления и непогашения задолженности после 15 ноября 2021 года органами государственных доходов будут формироваться налоговые приказы о взыскании задолженности с дальнейшим направлением частным судебным исполнителям для принудительного исполнения. Во избежание ареста банковских счетов, наложения ограничений на имущество и на выезд частными судебными исполнителями убедительно просим граждан, не уплативших налог на имущество за 2020 год, погасить задолженность", - сообщили в ведомстве.

 
Узнать о наличии задолженности можно через мобильные приложения e-Salyq Azamat и банков второго уровня, портал "Электронное правительство", по единому номеру Контакт центра КГД - 1414.

 

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Средняя сумма единовременных пенсионных выплат на жилье составляет 4 млн тенге

03.11.2021, 19:18 11557
Средняя сумма единовременных пенсионных выплат на жилье составляет 4 млн тенге
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - По состоянию на 2 ноября ЕНПФ исполнено 485 772 заявления вкладчиков на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На спецсчета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено 1,96 триллиона тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила 4,0 миллиона тенге, сообщает пресс-служба ЕНПФ.
 
Больше всего исполненных заявлений направлено жителями Алматы (17,0%), Мангистауской области (13,6%), Нур-Султан (13,0%). 
 
В ЕНПФ напомнили, что после поступления единовременной пенсионной выплаты на спецсчет, открытый у уполномоченного оператора (АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"), получатель предоставляет уполномоченному оператору документы, подтверждающие целевое назначение единовременных пенсионных выплат в течение 45 рабочих дней с даты их поступления, а по другим уполномоченным операторам - в течение трех рабочих дней. В случае непредоставления уполномоченному оператору подтверждающих документов в установленный срок эти средства подлежат возврату в ЕНПФ. 
 
Получатель также может вернуть в ЕНПФ переведенную сумму, не дожидаясь указанного срока, подав уполномоченному оператору соответствующее заявление, которое уполномоченный оператор должен исполнить в течение трех рабочих дней с даты получения заявления на возврат от получателя.
 
Около 270,5 миллиарда тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.
 
Также ЕНПФ исполнено 59 464 заявления на лечение на общую сумму 54,0 миллиарда тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет 0,9 миллиона тенге. Вместе с тем на ИПС вкладчиков в ЕНПФ вернулось 7,9 миллиарда тенге от уполномоченного оператора (АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"), данные средства не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам. 
 
Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 2 ноября переведено порядка 5,4 миллиарда тенге, ЕНПФ исполнены 2 912 заявлений. Средняя сумма перевода составляет 1,9 миллиона тенге. 
 
На данный момент ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя УИП. Отметим, из 5,4 миллиарда тенге - 45,24% или 2,5 миллиарда тенге переведено в АО "Jusan Invest", 27,33% или 1,5 миллиарда тенге в АО "Halyk Global Markets", 17,60% или 0,96 миллиарда тенге в АО "BCC Invest", 9,83%, или 0,5 миллиарда тенге в АО "Сентрас Секьюритиз".
 

Объем депозитов в банковском секторе Казахстана вырос до 25,87 трлн тенге

02.11.2021, 10:28 30808
НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - Объем депозитов по состоянию на 1 октября 2021 года составил 25,87 трлн тенге, увеличившись на 3,3% в сентябре, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, с начала 2021 года рост объема депозитов составил 17,1%. 
 

Депозиты юридических лиц по сравнению с августом 2021 года увеличились на 5,8% - до 13,49 трлн тенге, депозиты физических лиц - на 0,7%, до 12,37 трлн тенге. С начала 2021 года рост этих показателей составил 19,4% и 14,6%, соответственно", - уточнили в пресс-службе. 

 
По данным ведомства, объем депозитов в национальной валюте за сентябрь 2021 года увеличился на 3,3% и по состоянию на 1 октября составил 16,50 трлн тенге, в иностранной валюте также увеличился на 3,3% - до 9,37 трлн тенге. 
 
С начала 2021 года депозиты в национальной валюте выросли на 19,1%, в иностранной валюте - на 13,8%. В результате уровень долларизации на 1 октября 2021 года составил 36,2% по сравнению с 37,3% на 1 января 2021 года.
 
Объем срочных депозитов составил 17,77 трлн тенге, увеличившись в сентябре на 3,3%. С начала 2021 года рост данного показателя составил 16,3%.
 

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 7,4% (в декабре 2020 года - 7,3%), по депозитам физических лиц - 8,3% (в декабре 2020 года - 9,2%)", - заключили в АРРФР.


 

S&P повысило рейтинг "Банка Фридом Финанс Казахстан"

01.11.2021, 13:40 47629
АЛМАТЫ. 1 НОЯБРЯ - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило долгосрочный кредитный рейтинг АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" (Freedom Finance Bank Kazakhstan) с "B-" до "B" и подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг на уровне "B". Также повышен рейтинг по национальной шкале с "kzBB" до "kzBB+", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Повышение рейтинга от Standard & Poor’s с "B-" до "B" подтверждает правильность и эффективность выбранной стратегии развития банка. Технологичный рост бизнеса позволил в короткие сроки достичь плановых показателей в рамках синергии с Freedom Holding Corp. Стабильный прогноз и показатель прибыльности банка обеспечат дальнейшее масштабирование бизнеса и достижения намеченных целей", - сообщил советник совета директоров Freedom Finance Bank Kazakhstan.

 
Согласно отчета, рейтинг приравнен к уровню международной группы Freedom Holding Corp., что подтверждает статус банка как ключевой дочерней структуры, которая останется неотъемлемой частью операционной деятельности холдинга. 
 
Как утверждают аналитики S&P, в течение 2021 года "Банк Фридом Финанс Казахстан" достиг более тесной интеграции в деятельность Freedom Holding Corp., обслуживая около 90% денежных операций с брокерскими счетами, осуществляемых клиентами группы, и обеспечивает прямой доступ к денежным средствам на брокерских счетах для проведения платежных операций через карту инвестора и текущие счета клиентов. 
 

Более того, в связи с докапитализацией банка на 23 млрд тенге, после которой собственный капитал банка увеличился более чем в два раза, доля АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" в общей капитализации Freedom Holding Corp. превысит 25%", - пояснили пресс-службе Freedom Finance Bank Kazakhstan.

 
АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" (банк Kassa Nova) приобретен у АО "ForteBank" в августе 2020 года. 100% голосующих акций банка принадлежат компании "Фридом Финанс", входящей в международную инвестиционную группу Freedom Holding Corp. Акции холдинга торгуются на американской фондовой бирже Nasdaq, российской Санкт-Петербургской и казахстанской фондовой биржах.

 

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