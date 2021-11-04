Более 1 млн казахстанцев имеют задолженность по налогу на имущество

НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - В Комитете государственных доходов напомнили о необходимости погашения долгов по налогу на имущество. Гражданам, не оплатившим налог на имущество, направлены уведомления о налоговой задолженности. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Комитете государственных доходов напомнили, что 1 октября 2021 года истек срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2020 год.
На сегодняшний день более 1 млн граждан имеют задолженность по налогу на имущество на сумму более 3,4 млрд тенге. Антирейтинг должников возглавляют жители городов Нур-Султан (604 млн тенге), Алматы (853 млн тенге) и Шымкент (783 млн тенге)", - сообщили в КГД.
В этой связи в адрес граждан, не исполнивших налоговые обязательства до 1 октября 2021 года, направлены уведомления о налоговой задолженности в Кабинет налогоплательщика.
В случае неисполнения уведомления и непогашения задолженности после 15 ноября 2021 года органами государственных доходов будут формироваться налоговые приказы о взыскании задолженности с дальнейшим направлением частным судебным исполнителям для принудительного исполнения. Во избежание ареста банковских счетов, наложения ограничений на имущество и на выезд частными судебными исполнителями убедительно просим граждан, не уплативших налог на имущество за 2020 год, погасить задолженность", - сообщили в ведомстве.
Узнать о наличии задолженности можно через мобильные приложения e-Salyq Azamat и банков второго уровня, портал "Электронное правительство", по единому номеру Контакт центра КГД - 1414.