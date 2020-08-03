Нур-Султан. 2 августа. Kazakhstan Today - Максимальный размер пенсии в Казахстане превысил полмиллиона тенге, передает Kazakhstan Today.

Единый накопительный пенсионный фонд за первые шесть месяцев текущего года произвел выплаты 226 573 получателям, сообщили в пресс-службе ЕНПФ. В общей сложности было осуществлено более миллиона пенсионных выплат и переводов в страховые организации на общую сумму 82,2 млрд тенге, в том числе:

выплаты по достижении пенсионного возраста - 30,2 млрд тенге;

переводы в страховые организации - 19,2 млрд тенге;

в связи с выездом на ПМЖ - 16,8 млрд тенге;

выплаты по наследству - 13,7 млрд тенге;

выплаты на погребение - 1,4 млрд тенге;

выплаты по инвалидности - 805 млрд тенге.

Сумма средней ежемесячной выплаты по графику (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 22 535 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты - 506 980 тенге.

По данным ЕНПФ, на 1 июля 2020 года на счетах вкладчиков ЕНПФ сформированы пенсионные накопления на сумму 11,8 трлн тенге. С 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года сумма увеличились почти на 1,7 трлн тенге, или на 18%.

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