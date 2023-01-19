Мажилисмен: Главная неудача года - галопирующая инфляция

Инфляция порождается не на базарах, а при выработке приоритетов экономической политики

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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Главной социально-экономической неудачей года стала неспособность остановить инфляцию, темпы которой по общепринятым стандартам уже являются галопирующими, заявил в своем - Главной социально-экономической неудачей года стала неспособность остановить инфляцию, темпы которой по общепринятым стандартам уже являются галопирующими, заявил в своем депзапросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова депутат мажилиса Айкын Конуров.





Инфляция за прошлый год составила 20,3%, т.е. в 3-5 раз превышает заявленную цель 4-6%. Реальный рост потребительских цен на товары, определяющие благосостояние большинства граждан, значительно выше. С января по декабрь 2022 года продовольствие подорожало на 25,3%, притом что на продукты питания приходится ровно половина расходов домохозяйств. Фактически происходит возврат к уровню середины 90-х годов. Все издержки галопирующей инфляции вынуждены покрывать граждане с фиксированными доходами", - сообщил мажилисмен.





По его словам, отчасти инфляцию можно объяснить рядом объективных внешних факторов - в первую очередь ростом глобальной инфляции, которая в этом году, как ожидается, достигнет беспрецедентного значения 7,4%.





Но все же ее темпы в два с половиной раза ниже, чем в Казахстане. Это говорит о том, что решающую роль в галопирующей инфляции играют внутренние факторы. Мы не "импортируем" инфляцию, а успешно "производим" ее сами благодаря искаженной структуре экономики и цепочек добавленных стоимостей. При этом принимаемые меры не дают никакого результата, цены растут на фоне притока экспортной выручки и общего улучшения внешней конъюнктуры", - заявил депутат.





Он напомнил, что ранее вся ставка была сделана на создание так называемой национальной товаропроводящей системы, предусматривающей строительство оптово-распределительных центров. Но эта инициатива, призванная сдержать рост цен, сама стала жертвой инфляции, поскольку затраты на строительство масштабных ОРЦ оказались неподъемными.





По мнению Конурова, истинная причина вовсе не в подорожании материалов, а в изначально неверном подходе, когда во главу угла было поставлено не производство, а распределение. Хотя финансирование распределительной сферы при дефиците производимой в стране товарной массы лишь дополнительно разгоняет инфляцию.





Иными словами, это попытка тушить пожар бензином. Существующая политика инфляционного таргетирования также давно устарела и не отвечает современным реалиям", - подчеркнул Конуров.





Он отметил, что сейчас даже в странах с наиболее либеральным рыночным режимом признали бесполезной борьбу с инфляцией чисто монетарными методами. В пример он привел США, где новый закон о снижении инфляции ставит во главу угла стимулирование инвестиций в отечественные производственные мощности, научно-исследовательские разработки по критически важным технологическим направлениям, особенно в сфере "зеленой" энергетики, для кардинального снижения затрат экономики на энергоресурсы.





Казахстану также требуется коренным образом поменять подходы к управлению инфляцией и заниматься не последствиями, а причинами. Пора выйти за узкомонетарные рамки, а также прекратить сводить всю борьбу с инфляцией к рейдам по базарам, наказанию отдельных руководителей и искусственному сдерживанию цен без инвестиций в производство. Инфляция порождается не на базарах, а при выработке приоритетов экономической политики", - считает депутат.





Фракция "Народная партия Казахстана" считает необходимой выработку системных комплексных мер по снижению инфляционного давления на население и экономику, включающих следующие направления:





повышение производительности труда, особенно в агропромышленном комплексе;

сокращение непроизводительных расходов в государственном и квазигосударственном секторе;

снижение производственных издержек, в том числе за счет модернизации критически изношенной энергоинфраструктуры;

стимулирование сбережений и внутренних инвестиций.





Считаем, что антиинфляционные меры должны стать зоной ответственности всего правительства, в первую очередь блока, отвечающего за реальный сектор экономики. Устранение причин галопирующей инфляции должно стать ключевой задачей исполнительной власти", - резюмировал мажилисмен.



