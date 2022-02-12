Нацбанк: инвестирование в акции нацкомпаний оказалось наиболее доходным в 2021 году

НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - За 11 месяцев 2021 года банками было списано задолженности крупного бизнеса на сумму 876,6 млрд тенге, сообщил директор департамента банковского надзора Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ( АРРФР ) Олжас Кизатов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ссудный портфель банков составил 20,2 трлн тенге, увеличившись за 2021 год на 28,0%. Доля займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL) в структуре ссудного портфеля с начала года снизилась с 6,9% до 3,3%, что связано со значительными списаниями объемов проблемной задолженности корпоративного сектора. Так, по данным Кредитного регистра Национального банка, за 11 месяцев 2021 года было списано задолженности крупного бизнеса на сумму 876,6 млрд тенге", - сообщил Олжас Кизатов.

По предварительным данным с начала 2022 года основные финансовые показатели банковского сектора не претерпели значительных изменений. Совокупные активы с начала 2022 года уменьшились на 859 млрд тенге или на 2,3%, это произошло в основном за счет погашения сделок по операциям РЕПО. Ссудный портфель уменьшился на 498 млрд тенге или 2,5%, что также было обусловлено погашением сделок РЕПО на 478 млрд тенге.

В 2021 году завершено оздоровление банковского сектора от неплатежеспособных банков и исторически накопленных проблемных кредитов. Активы банковского сектора увеличились за 2021 год на 20,7% и составили 37,6 трлн тенге.

По итогам 2021 года банковский сектор Республики Казахстан показал большой запас прочности, как по показателям капитализации, так и по показателям ликвидности. Капитализация банковского сектора составила 23,4%, что свидетельствует о существенном буфере капитала по отношению к текущему уровню рисков и позволяет абсорбировать возможные риски в будущем. Доля высоколиквидных активов составила 31,1% по отношению к активам банковского сектора.

Кроме того, директор департамента банковского надзора АРРФР сообщил, что итоги 2021 года показали рост эффективности деятельности банковского сектора. Чистая прибыль банков выросла на 78% и составила 1,3 трлн тенге.

По словам Кизатова, депозитная база за 2021 год увеличилась на 21% или на 4,5 трлн тенге и составила 26 трлн тенге. В том числе депозиты юридических лиц - 12,6 трлн тенге, депозиты физических лиц -13,4 трлн тенге.

Оттока депозитов из банковского сектора в 2022 году не наблюдается. Вклады клиентов банков незначительно сократились на 387 млрд тенге или 1,5%, что является естественным сезонным снижением за счет платежей крупных компаний по хозяйственным договорам и авансовым налоговым платежам.

При этом доля депозитной базы в обязательствах банковского сектора выросла с 78,6% до 79,8%. В части обязательств также произошло погашение сделок РЕПО на 507 млрд тенге.

Капитализация банковского сектора имеет положительную динамику. С начала 2022 года собственный капитал банков вырос на 120 млрд тенге (на 2,7%) и составил 4,7 трлн тенге.