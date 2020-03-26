Нацбанк РК изменил порядок покупки и продажи безналичной иностранной валюты юридическими лицами

Алматы. 25 марта. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана сообщил об изменении порядка покупки и продажи безналичной иностранной валюты юридическими лицами-резидентами на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

В отношении юридических лиц установлен единый подход к определению пороговой суммы по учетной регистрации внешнеторговых сделок и к предоставлению подтверждающих документов при покупке безналичной иностранной валюты, равной или превышающей 50 (пятьдесят) тысяч долларов США в эквиваленте", - сообщили в Нацбанке.

Кроме того, уточнен порядок покупки безналичной иностранной валюты юридическими лицами на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан. Приобретенная иностранная валюта должна быть использована на заявленные цели в течение 10 рабочих дней, а в случае ее не неиспользования она подлежит обратной продаже.

Отмечается, что вводимые постановлением поправки не затрагивают порядок проведения валютных операций физических лиц.

Предпринимаемые в комплексе меры направлены на ограничение необоснованного спекулятивного спроса на безналичную иностранную валюту, а также на защиту прав и законных интересов граждан, интересов общества и государства", - пояснили в Нацбанке.

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