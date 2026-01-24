Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 18%

До 1 марта 2026 года необходимо подать уведомление о выборе режима налогообложения

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года в Казахстане действует новый Налоговый кодекс, который сократил количество специальных налоговых режимов до трех. Комитет государственных доходов Минфина РК разъяснил, какие режимы предусмотрены и в каких случаях предпринимателям необходимо до 1 марта 2026 года подать уведомление о выборе режима налогообложения.





По данным правительства , новым Налоговым кодексом предусмотрены три специальных налоговых режима: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для крестьянских и фермерских хозяйств.





В рамках нового Налогового кодекса количество специальных налоговых режимов сокращено, то есть они оптимизированы до трех, ранее их было семь. Осталось три специальных налоговых режима. Первый - специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Второй - специальный налоговый режим для самозанятых. Третий - специальный налоговых режим для крестьянских и фермерских хозяйств", - отметил руководитель управления администрирования специальных налоговых режимов Комитета государственных доходов МФ РК Ерканат Шынберген.





Что нужно знать предпринимателям:





СНР на основе упрощенной декларации





Налогоплательщикам, планирующим применять данный режим, необходимо до 1 марта 2026 года подать уведомление о применяемом режиме налогообложения. Если уведомление не представлено в указанный срок, налогоплательщики автоматически будут переведены на общеустановленный порядок налогообложения с датой начала с 1 января 2026 года.





Подать уведомление можно через:





кабинет налогоплательщика (ИС ИСНА в разделе "Подать документы" - "Уведомление о применяемом режиме налогообложения");





специальное мобильное приложение "E-Salyq Business" ("сервис" - "смена налогового режима ИП");





УГД по месту нахождения на бумажном носителе;





приложения банков (на сегодня сервис реализован в приложении Kaspi Bank в разделе "госуслуги" - "изменение реквизитов и налогового режима ИП").





Переход на режим для самозанятых





С 1 марта 2026 года налоговые органы автоматически снимут с учета в качестве ИП налогоплательщиков, применявших в 2025 году СНР на основе патента или СНР с использованием специального мобильного приложения.





Датой снятия с учета будет признаваться 1 января 2026 года, при этом сохраняется право подать заявление на снятие с учета самостоятельно.





Снятие с учета не производится в случаях, если налогоплательщиком подано уведомление о применяемом режиме с выбором другого режима. При этом датой начала применения СНР для самозанятых признается дата формирования первого чека в мобильном приложении "e-Salyq Business".





Переход на режим для крестьянских и фермерских хозяйств (КФХ)





Переход на данный режим осуществляется автоматически налоговыми органами до 1 марта 2026 года и не требует подачи уведомления.





Как отметили в правительстве, в рамках нового Налогового кодекса осуществляется переход к сервисной модели оказания государственных услуг. Она предполагает отказ от избыточных административных мер и фокус на удобстве, цифровизации и сопровождении предпринимателей.





Сервисная модель оказания государственных услуг - это современный подход к взаимодействию государства с гражданами и бизнесом, ориентированный на удобство, качество и доступность услуг", - пояснил руководитель управления государственных услуг Комитета государственных доходов МФ РК Думан Кансеитов.





Основная цель модели - переход от административного к клиентоориентированному формату, при котором услугополучатель находится в центре внимания.





Какие изменения предусмотрены новым Налоговым кодексом





• Автоматическое формирование нулевой отчетности





Если налогоплательщик не представил налоговую отчетность в установленный срок, система автоматически сформирует нулевую отчетность. Это позволит избежать выставления уведомлений за непредставление отчетности, приостановления расходных операций по банковским счетам и привлечения к административной ответственности по статье 272 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", тем самым снижая карательные меры для бизнеса.





При выявлении оборотов со стороны органов государственных доходов применяются нормы административной ответственности. В то же время при самостоятельном выявлении налогоплательщиком незаявленных доходов и представлении дополнительной налоговой отчетности меры ответственности не применяются.





• Сокращение форм налоговой отчетности





Количество форм налоговой отчетности сокращено более чем на 30% - с 41 до 28. Это позволит бизнесу экономить время и ресурсы, а также упростит налоговое администрирование.





• Внедрение сервисных групп налоговых органов





Приказом министра финансов утверждено Типовое положение о сервисной группе органа государственных доходов.





Сервисная группа - это выездная группа должностных лиц налоговых органов, оказывающая государственные услуги и информационно-разъяснительную поддержку налогоплательщикам, в том числе по составлению и представлению деклараций физических лиц.





Поддержка оказывается следующим категориям налогоплательщиков:





- лица с инвалидностью первой или второй группы;





- лица с заболеваниями, при которых срок временной нетрудоспособности может превышать два месяца;





- престарелые лица старше 80 лет, нуждающиеся в постороннем уходе;





- физические лица, проживающие в отдаленных населенных пунктах, где отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования.





Подача заявки на приезд сервисной группы осуществляется через Единый контакт-центр по номеру 1414.





Какую помощь получит бизнес в рамках сервисной модели





КГД внедряет модель мягкого сопровождения бизнеса - от момента регистрации налогоплательщика до завершения его деятельности. Подход основан на человекоцентричности и предусматривает:





- упрощенную налоговую регистрацию через мобильные приложения;





- предзаполнение и автоматическое декларирование;





- оплату налогов в один клик;





- передачу части услуг в госкорпорацию "Правительство для граждан" и финансовый сектор;





- электронные сервисы информирования налогоплательщиков, включая мобильные приложения банков второго уровня;





- повышение налоговой и таможенной грамотности молодежи;





- расширение открытых API-сервисов.





В рамках этих мероприятий разработан функционал предварительного анкетирования будущих предпринимателей в виде "Калькулятора". Этот онлайн-инструмент позволяет получить рекомендации на основе введенных параметров и помогает определить оптимальную организационно-правовую форму бизнеса, режим налогообложения, перечень отчетности, сроки ее представления и уплаты налогов, а также способы регистрации и исполнения налоговых и таможенных обязательств.





По итогам анкетирования налогоплательщику формируется Памятка с конкретным перечнем отчетности, сроками ее представления и уплаты, налоговыми ставками, информацией по использованию ККМ, приостановлению и прекращению деятельности.





Сервис планируется реализовать в Кабинете налогоплательщика ИСНА, на портале КГД и в системе "Единый личный кабинет" с возможностью тиражирования через API на различных интернет-платформах, включая мобильные приложения банков.





Кроме того, в этом году в кабинете налогоплательщика ИСНА планируется создание единого цифрового сервиса, обеспечивающего сопровождение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на всех этапах жизненного цикла - от регистрации до прекращения деятельности. Система будет не только принимать отчетность и контролировать исполнение обязательств, но и предоставлять персонализированные подсказки, уведомления и предзаполненные формы.





Сотрудничество с банками второго уровня





Комитет государственных доходов активно использует возможности банковских экосистем, имеющих больше точек контакта с налогоплательщиками. На платформах банков второго уровня создается прототип мобильного Кабинета налогоплательщика, обеспечивающего доступ к востребованным электронным сервисам и государственным услугам без применения мер фискального контроля.





В результате интеграции сервисов КГД с банковскими экосистемами уже реализовано более 20 услуг - от подачи налоговой отчетности до получения уведомлений о задолженности. Ведется работа по созданию мобильного кабинета налогоплательщика на банковских платформах, а также по интеграции контрольно-кассовых машин с POS-терминалами банков, что позволит бизнесу сопровождать весь жизненный цикл без избыточного контроля.