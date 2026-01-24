23.01.2026, 12:01 5211
Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 18%
Фото: Нацбанк
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором +/- 1 п.п. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Инфляция по итогам 2025 года составила 12,3%, соответствуя прогнозу Национального банка. Наибольший вклад в инфляцию продолжает вносить продовольственная компонента (13,5%), в ее структуре высокий рост цен на мясо и масло обусловлен ростом издержек производства и высокими экспортными поставками. Непродовольственная инфляция несколько снизилась (11,1%) на фоне укрепления обменного курса в последние месяцы, тогда как рост цен на платные услуги замедляется (до 12,0%) вследствие административного снижения тарифов на регулируемые жилищно-коммунальные услуги. Месячная инфляция в декабре 2025 года несколько ускорилась и составила 0,9%. Базовая инфляция сохраняется на повышенном уровне - 0,8%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инфляция по-прежнему формируется в условиях, когда устойчивый внутренний спрос превышает возможности предложения. Вторичные эффекты тарифной реформы и либерализации рынка ГСМ продолжают перекладываться в ожидания и цены.
Инфляционные ожидания населения на год вперед выросли (14,7%) и остаются волатильными. Ожидания профессиональных участников рынка по инфляции на 2026 год также несколько возросли - до 10,8%.
По данным Нацбанка, мировые цены на продовольствие, несмотря на снижение в последние месяцы, все еще остаются на повышенных уровнях. Сохраняется рост цен на зерновые и сахар. В РФ инфляция замедляется на фоне жестких денежно-кредитных условий, в ЕС остается стабильно низкой. В США ФРС продолжает постепенное снижение ставки, одновременно отмечая рост инфляционных рисков, связанных с торговой политикой. Геополитическое напряжение усиливается, что повышает неопределенность и может формировать более высокий инфляционный фон.
Рост экономики Казахстана в 2025 году составил 6,5% в годовом выражении, при этом высокие темпы сохраняются в транспорте, строительстве, торговле, а также в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.
Проинфляционные риски в основном обусловлены внутренними факторами: спросом опережающим рост предложения, продолжительными вторичными эффектами от повышения регулируемых цен и ГСМ. Дополнительную неопределенность формируют параметры и формат планируемого масштабного квазифискального стимулирования, которое может снизить дезинфляционный эффект консолидации республиканского бюджета. Риски также связаны с практической реализацией налоговой реформы, предполагающей как повышение ставки НДС, так и расширение круга плательщиков, а также последующей адаптацией бизнеса в течение ближайших кварталов", - пояснили в Нацбанке.
По информации финрегулятора, дезинфляции способствуют умеренно жесткие денежно-кредитные условия, замедление беззалогового потребительского кредитования (рост выдач - 7,3% г/г за 11 месяцев 2025 года), сокращение избыточной ликвидности через повышение МРТ, операции по зеркалированию покупок золота, а также укрепление курса тенге.
В Нацбанке отмечают, что динамика инфляционных процессов и баланса рисков соответствует прогнозам и оценкам.
При этом внешние вызовы, неопределенность относительно масштаба воздействия изменений налоговой системы и параметров возобновления роста тарифов ЖКУ и цен на ГСМ со 2 квартала т.г. обуславливает взвешенный и осмотрительный подход к установлению базовой ставки. Таким образом, базовая ставка с высокой вероятностью будет удерживаться на текущем уровне до конца первого полугодия 2026 года", - говорится в сообщении.
20.01.2026, 13:20 26576
Президент РК высказался о налоговой реформе
Он поручил внимательно изучить все предложения бизнеса и при необходимости внести коррективы
Кызылорда. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, высказался о новом Налоговом кодексе.
Экономика и бизнес переходят в режим новых налоговых правил. Правительство и местные исполнительные органы обязаны обеспечить ровный, бесконфликтный "фискальный транзит". Нужно внимательно изучить все здравые, конструктивные предложения общественности относительно применения нового Налогового кодекса и при необходимости внести коррективы. Эффективные каналы обратной связи особенно важны в условиях трансформации общества. Системная работа с обращениями граждан позволяет держать руку на пульсе, знать их реальные потребности, своевременно реагировать на чаяния людей", - подчеркнул президент.
Напомним, с 1 января Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс. Осенью прошлого года представители бизнеса запустили петицию против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, однако она не прошла модерацию.
Автор петиции, налоговый консультант Екатерина Ким также направила обращение президенту, в котором попросила дать поручение правительству РК и Министерству национальной экономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК с целью его исключения либо корректировки, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения общественных слушаний с участием представителей бизнеса и экспертов.
20.01.2026, 11:55 27811
Видео с банкоматов в Казахстане будут хранить полгода
Фото: Depositphotos
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 2026 года банки будут хранить видео с банкоматов 180 дней. Других требований к фиксации лиц, снимающих наличные средства через банкоматы, вне зависимости от частоты и суммы наличности в законодательстве не содержится. Об этом заявили в центре по борьбе с дезинформацией СЦК.
Для повышения безопасности в банкоматах установлены камеры. Они помогают предотвратить преступления (мошенничество или кражи) и могут использоваться для расследования инцидентов, фиксируя действия клиентов и возможных злоумышленников. Хранение видеозаписей обеспечивает доказательства в случае спорных ситуаций или правонарушений, а также помогает защитить как клиентов банков, так и финансовые учреждения от различных рисков. Эти требования закреплены еще в 2016 года постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 31 августа № 205. Постановление обязывает банки устанавливать в банкоматах не менее одной камеры, позволяющей зафиксировать лицо держателя платежной карточки. В целях унификации сроков хранения изображений банками с 1 января 2026 года информация хранится не менее 180 календарных дней", - сообщает центр.
При этом отмечается, что "в стране не формируются реестры по факту снятия наличных".
Центром по борьбе с дезинформацией фиксируется распространение информации о якобы создании государством базы лиц, снимающих наличные денежные средств через банковские терминалы (банкоматы). Данная информация является манипулятивной и не соответствует действительности", - уточнили в центре.
20.01.2026, 11:33 28791
Как предпринимателям выбрать налоговый режим
Фото: Depositphotos
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года в Казахстане действует новый Налоговый кодекс, который сократил количество специальных налоговых режимов до трех. Комитет государственных доходов Минфина РК разъяснил, какие режимы предусмотрены и в каких случаях предпринимателям необходимо до 1 марта 2026 года подать уведомление о выборе режима налогообложения.
По данным правительства, новым Налоговым кодексом предусмотрены три специальных налоговых режима: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для крестьянских и фермерских хозяйств.
В рамках нового Налогового кодекса количество специальных налоговых режимов сокращено, то есть они оптимизированы до трех, ранее их было семь. Осталось три специальных налоговых режима. Первый - специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Второй - специальный налоговый режим для самозанятых. Третий - специальный налоговых режим для крестьянских и фермерских хозяйств", - отметил руководитель управления администрирования специальных налоговых режимов Комитета государственных доходов МФ РК Ерканат Шынберген.
Что нужно знать предпринимателям:
СНР на основе упрощенной декларации
Налогоплательщикам, планирующим применять данный режим, необходимо до 1 марта 2026 года подать уведомление о применяемом режиме налогообложения. Если уведомление не представлено в указанный срок, налогоплательщики автоматически будут переведены на общеустановленный порядок налогообложения с датой начала с 1 января 2026 года.
Подать уведомление можно через:
кабинет налогоплательщика (ИС ИСНА в разделе "Подать документы" - "Уведомление о применяемом режиме налогообложения");
специальное мобильное приложение "E-Salyq Business" ("сервис" - "смена налогового режима ИП");
УГД по месту нахождения на бумажном носителе;
приложения банков (на сегодня сервис реализован в приложении Kaspi Bank в разделе "госуслуги" - "изменение реквизитов и налогового режима ИП").
Переход на режим для самозанятых
С 1 марта 2026 года налоговые органы автоматически снимут с учета в качестве ИП налогоплательщиков, применявших в 2025 году СНР на основе патента или СНР с использованием специального мобильного приложения.
Датой снятия с учета будет признаваться 1 января 2026 года, при этом сохраняется право подать заявление на снятие с учета самостоятельно.
Снятие с учета не производится в случаях, если налогоплательщиком подано уведомление о применяемом режиме с выбором другого режима. При этом датой начала применения СНР для самозанятых признается дата формирования первого чека в мобильном приложении "e-Salyq Business".
Переход на режим для крестьянских и фермерских хозяйств (КФХ)
Переход на данный режим осуществляется автоматически налоговыми органами до 1 марта 2026 года и не требует подачи уведомления.
Как отметили в правительстве, в рамках нового Налогового кодекса осуществляется переход к сервисной модели оказания государственных услуг. Она предполагает отказ от избыточных административных мер и фокус на удобстве, цифровизации и сопровождении предпринимателей.
Сервисная модель оказания государственных услуг - это современный подход к взаимодействию государства с гражданами и бизнесом, ориентированный на удобство, качество и доступность услуг", - пояснил руководитель управления государственных услуг Комитета государственных доходов МФ РК Думан Кансеитов.
Основная цель модели - переход от административного к клиентоориентированному формату, при котором услугополучатель находится в центре внимания.
Какие изменения предусмотрены новым Налоговым кодексом
• Автоматическое формирование нулевой отчетности
Если налогоплательщик не представил налоговую отчетность в установленный срок, система автоматически сформирует нулевую отчетность. Это позволит избежать выставления уведомлений за непредставление отчетности, приостановления расходных операций по банковским счетам и привлечения к административной ответственности по статье 272 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", тем самым снижая карательные меры для бизнеса.
При выявлении оборотов со стороны органов государственных доходов применяются нормы административной ответственности. В то же время при самостоятельном выявлении налогоплательщиком незаявленных доходов и представлении дополнительной налоговой отчетности меры ответственности не применяются.
• Сокращение форм налоговой отчетности
Количество форм налоговой отчетности сокращено более чем на 30% - с 41 до 28. Это позволит бизнесу экономить время и ресурсы, а также упростит налоговое администрирование.
• Внедрение сервисных групп налоговых органов
Приказом министра финансов утверждено Типовое положение о сервисной группе органа государственных доходов.
Сервисная группа - это выездная группа должностных лиц налоговых органов, оказывающая государственные услуги и информационно-разъяснительную поддержку налогоплательщикам, в том числе по составлению и представлению деклараций физических лиц.
Поддержка оказывается следующим категориям налогоплательщиков:
- лица с инвалидностью первой или второй группы;
- лица с заболеваниями, при которых срок временной нетрудоспособности может превышать два месяца;
- престарелые лица старше 80 лет, нуждающиеся в постороннем уходе;
- физические лица, проживающие в отдаленных населенных пунктах, где отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования.
Подача заявки на приезд сервисной группы осуществляется через Единый контакт-центр по номеру 1414.
Какую помощь получит бизнес в рамках сервисной модели
КГД внедряет модель мягкого сопровождения бизнеса - от момента регистрации налогоплательщика до завершения его деятельности. Подход основан на человекоцентричности и предусматривает:
- упрощенную налоговую регистрацию через мобильные приложения;
- предзаполнение и автоматическое декларирование;
- оплату налогов в один клик;
- передачу части услуг в госкорпорацию "Правительство для граждан" и финансовый сектор;
- электронные сервисы информирования налогоплательщиков, включая мобильные приложения банков второго уровня;
- повышение налоговой и таможенной грамотности молодежи;
- расширение открытых API-сервисов.
В рамках этих мероприятий разработан функционал предварительного анкетирования будущих предпринимателей в виде "Калькулятора". Этот онлайн-инструмент позволяет получить рекомендации на основе введенных параметров и помогает определить оптимальную организационно-правовую форму бизнеса, режим налогообложения, перечень отчетности, сроки ее представления и уплаты налогов, а также способы регистрации и исполнения налоговых и таможенных обязательств.
По итогам анкетирования налогоплательщику формируется Памятка с конкретным перечнем отчетности, сроками ее представления и уплаты, налоговыми ставками, информацией по использованию ККМ, приостановлению и прекращению деятельности.
Сервис планируется реализовать в Кабинете налогоплательщика ИСНА, на портале КГД и в системе "Единый личный кабинет" с возможностью тиражирования через API на различных интернет-платформах, включая мобильные приложения банков.
Кроме того, в этом году в кабинете налогоплательщика ИСНА планируется создание единого цифрового сервиса, обеспечивающего сопровождение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на всех этапах жизненного цикла - от регистрации до прекращения деятельности. Система будет не только принимать отчетность и контролировать исполнение обязательств, но и предоставлять персонализированные подсказки, уведомления и предзаполненные формы.
Сотрудничество с банками второго уровня
Комитет государственных доходов активно использует возможности банковских экосистем, имеющих больше точек контакта с налогоплательщиками. На платформах банков второго уровня создается прототип мобильного Кабинета налогоплательщика, обеспечивающего доступ к востребованным электронным сервисам и государственным услугам без применения мер фискального контроля.
В результате интеграции сервисов КГД с банковскими экосистемами уже реализовано более 20 услуг - от подачи налоговой отчетности до получения уведомлений о задолженности. Ведется работа по созданию мобильного кабинета налогоплательщика на банковских платформах, а также по интеграции контрольно-кассовых машин с POS-терминалами банков, что позволит бизнесу сопровождать весь жизненный цикл без избыточного контроля.
16.01.2026, 11:44 48356
Портфель кредитов микрофинансовых организаций РК составил 1,5 трлн тенге
"Токсичные" микрокредиты в отдельных МФО продолжают концентрироваться
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Портфель кредитов микрофинансовых организаций (МФО) РК на конец октября 2025 года составил 1,5 трлн тг, увеличившись за месяц всего на 0,3%. В годовом выражении наблюдался рост на 0,9%, однако этот показатель частично объясняется переходом двух крупных МФО в банковскую систему летом прошлого года, сообщают аналитики finprom.kz.
Существенный объем микрокредитов традиционно пришелся на физических лиц: 1,3 трлн тг - на 3,6% больше, чем годом ранее, однако за месяц рост составил лишь 0,2%. Их доля в портфеле за год выросла с 83,7% до 85,9%. На фоне укрепления розничного сегмента портфель микрокредитов индивидуальных предпринимателей за год сократился на треть, до 123 млрд тг, тогда как за месяц наблюдался незначительный рост на 0,3%. Микрокредиты юридическим лицам, напротив, показали заметный рост: за год - на 65%, до 72,2 млрд тг, за месяц - на 3,7%, однако их доля в портфеле осталась небольшой. В целом структура рынка постепенно смещается в сторону физлиц, тогда как корпоративный сегмент сохраняет ограниченное влияние.
Объем микрокредитов с просроченной задолженностью более 90 дней на конец октября 2025 года составил 92,9 млрд тг. За месяц он сократился на 5%, а за год - на 27,3%. В результате доля "токсичных" микрокредитов уменьшилась с 8,6% до 6,2% от всего портфеля. Сокращение объема проблемной задолженности было обеспечено преимущественно за счет физических лиц: общая сумма их просроченных микрокредитов уменьшилась сразу на 30,4%, до 82,5 млрд тг, а доля - с 9,6% до 6,4%.
При этом ситуация в корпоративном сегменте и у индивидуальных предпринимателей развивалась разнонаправленно. Сумма "токсичных" микрокредитов юрлиц за год выросла на 6,1%, до 2,3 млрд тг, однако их доля в портфеле уменьшилась с 4,9% до 3,1% за счет опережающего роста объемов выдачи. У индивидуальных предпринимателей, напротив, ухудшение качества портфеля оказалось наиболее выраженным: объем проблемных микрокредитов увеличился на 14%, до 8,1 млрд тг, а их доля выросла с 3,9% до 6,6%, что впервые сделало сегмент ИП самым проблемным в структуре микрокредитов МФО РК.
На конец сентября 2025 года в Казахстане работали 214 МФО, при этом у 13 из них доля микрокредитов с просроченной задолженностью более 90 дней превышала 20% от кредитного портфеля.
Несмотря на общее улучшение качества микрокредитного портфеля по рынку, данные по отдельным МФО РК свидетельствуют о сохраняющейся концентрации крайне высоких кредитных рисков. Наличие компаний с почти полностью проблемным портфелем, включая относительно крупных игроков, указывает на структурные дисбалансы внутри сектора. Это говорит о том, что снижение "токсичности" в среднем по рынку во многом носит статистический характер и не исключает локальных очагов нестабильности, которые при ухудшении экономической ситуации могут быстро трансформироваться в системный риск для всего сегмента микрокредитования", - отмечают аналитики.
15.01.2026, 10:28 59276
Фонд "Самрук-Казына" в 2025 году направил на поддержку казахстанского бизнеса 2,2 трлн тенге
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году объем договоров фонда "Самрук-Казына" с отечественными компаниями превысил 1,1 трлн тенге. В 2025 году этот показатель вырос в два раза - почти до 2,2 трлн тенге, сообщили в пресс-службе фонда.
Фонд системно поддерживает отечественный бизнес и наращивает закупки внутри страны. Сегодня в правилах закупок "Самрук-Казына" действует более 16 мер поддержки казахстанских компаний, включая уникальные решения для регулируемых закупок. Отдельный акцент - на импортозамещение и запуск новых производств. Фонд заключает долгосрочные офтейк-контракты сроком до 20 лет и дает бизнесу стабильность и уверенность в спросе. В 2024 году было заключено 367 контрактов на 191 млрд тенге, а по итогам 2025 года их объем увеличился до 257,5 млрд тенге", - проинформировали в фонде.
Отмечается, что все закупки фонда проводятся через веб-портал закупок. Процедуры полностью автоматизированы и прозрачны.
Напомним, с 1 января вступил в силу новый Налоговый кодекс. Для поддержки малого бизнеса принята единая программа "Іскер аймақ".
14.01.2026, 09:25 69546
В Казахстане порядка $500 млн выделят на геологоразведку
Фото: Depositphotos
Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году правительство Казахстана приступает к новому этапу исследования недр в более детальном масштабе. На эти цели в ближайшие три года будет направлено 240 млрд тенге, сообщили в пресс-службе правительства.
С учетом поставленной задачи в прошлом году было разработано 20 проектов на проведение геологической съемки масштаба 1:50.000 на общей площади 100 тыс. квадратных километров с последующим ежегодным охватом по 30 тыс. квадратных километров наиболее перспективных участков. Для сравнения - прежний масштаб картирования, разработанный в советское время, составлял 1:200.000. В ближайшие три года для реализации вышеуказанных 20 проектов, а также на проведение сейсморазведочных работ на территории малоизученных осадочных бассейнов, создание современной геологической инфраструктуры планируется направить 240 млрд тенге, или порядка $500 млн. Для сравнения: за последние 15 лет было вложено $469 млн", - проинформировали в пресс-службе.
Проекты включают анализ данных дистанционного зондирования Земли, аэрогеофизические и геохимические исследования, комплекс полевых работ. При формировании перечня участков учитывались факторы истощения запасов, отсутствие либо минимальное количество недропользователей и перспективность по приоритетным видам полезных ископаемых. В результате были определены площади, обладающие высоким потенциалом выявления месторождений меди, золота, свинца, цинка, редкоземельных элементов, барита, бокситов.
Кроме того, планируется проведение сейсморазведочных работ в малоизученных нефтегазоперспективных бассейнах - Северо-Торгайском, Шу-Сарысуйском и Сырдарьинском. Также в планах - модернизация лабораторно-аналитической базы и цифровизация геологических данных.
Переход к геологическому изучению недр в данном масштабе позволит существенно повысить точность геологических прогнозов, что соответствует международной практике стран Европейского союза, Канады, Австралии, Китая. Детальное региональное картирование является базовой основой для выявления перспективных территорий, снижения геологических и инвестиционных рисков и последующего привлечения частных инвестиций в геологоразведку и добычу полезных ископаемых.
10.01.2026, 18:05 102256
В Казахстане с начала года 66 тысяч самозанятых легализовали деятельность
Фото: Depositphotos
Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - За первые 10 дней января 2026 года в рамках нового Налогового кодекса Республики Казахстан 66 тысяч физических лиц легализовали свою деятельность и начали работать в статусе самозанятых, сообщили в Комитете госдоходов Минфина РК.
Ранее эти граждане осуществляли деятельность без регистрации индивидуального предпринимателя, теперь они стали новыми субъектами самозанятости и работают легально и без лишних административных процедур. Такой результат стал возможен благодаря введению специального налогового режима для самозанятых, который начал действовать с 1 января 2026 года. Это простой и удобный режим налогообложения для физических лиц, которые работают самостоятельно и получают доход от личного труда", - отметили в КГД.
Режим предназначен для тех, кто:
- не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель;
- не использует наемных работников;
- занимается разрешенными видами деятельности;
- получает доход не более 300 МРП в месяц (в 2026 году - около 1,3 млн тенге).
Основные преимущества режима "самозанятые":
- не обязаны регистрироваться как ИП;
- не платят подоходный налог (ставка ИПН - 0%);
- уплачивают социальные платежи всего 4% от дохода, в том числе 1% - ОПВ, 1% - ОПВР, 1% - социальные отчисления, 1% - ОСМС;
- освобождены от сдачи налоговой отчетности;
- работают через мобильное приложение e-Salyq Business, где формируются чеки (без применения ККМ) и автоматически рассчитываются социальные платежи;
- при работе через интернет-платформы чеки и социальные платежи формируются, удерживаются и перечисляются оператором платформы.
По данным КГД, датой начала режима считается момент формирования первого чека в приложении. Подавать уведомление о применении режима не требуется.
Напомним, с 1 января Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс.
09.01.2026, 12:27 113901
Пенсионные выплаты из ЕНПФ освобождены от ИПН
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года, согласно вступившему в силу новому Налоговому кодексу, доходы в виде пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат на жилье/лечение (ЕПВ) из ЕНПФ освобождены от индивидуального подоходного налога (ИПН), за исключением пенсионных выплат, осуществляемых нерезидентам Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе ЕНПФ.
Как было
Ранее все пенсионные выплаты, в том числе ЕПВ из ЕНПФ относились к доходу, который облагался ИПН по ставке 10% у источника выплаты. Пенсионные взносы перечислялись на индивидуальные пенсионные счета до налогообложения, ИПН удерживался при выплатах. При этом учитывались суммы корректировки и налоговых вычетов.
При использовании единовременных пенсионных выплат на жилье/лечение также предусматривалось удержание ИПН. При этом существовало два способа его удержания на выбор получателя: сразу при получении ЕПВ или с отсрочкой до выплат по графику.
Как с 1 января 2026 года
ИПН не удерживается со всех видов пенсионных выплат за исключением случаев, если получатель будет нерезидентом Республики Казахстан, а также не будет удерживаться с ЕПВ.
Изменения включают также отмену с 1 января 2026 года начисленных обязательств по уплате ИПН с ЕПВ на жилье/лечение, отсроченных до выхода на пенсию, но не предполагают возврата ранее уплаченных в бюджет налогов.
При этом лица, относящиеся к социально уязвимым группам, имеют право на применение налоговых вычетов в пределах 882-кратного размера месячного расчетного показателя, действующего на 1 января соответствующего финансового года к налогооблагаемому доходу в виде единовременных пенсионных выплат. Это лица с инвалидностью первой, второй или третьей групп, один из родителей или опекунов детей с инвалидностью, один из усыновителей (удочерителей), приемных родителей детей-сирот, ветераны боевых событий и другие категории. Полный перечень лиц - в 404 статье Налогового кодекса РК. Если получатели, относящиеся к данной категории, при использовании ЕПВ оплатили ИПН сразу, они могут обратиться с соответствующим заявлением и подтверждающими документами в ЕНПФ для применения перерасчета и возмещения ИПН согласно новому Налоговому кодексу в течение трех лет с даты получения ЕПВ.
Что еще изменится
Также изменения включают отмену с 1 января 2026 года налоговых вычетов по добровольным пенсионным взносам, произведенным в свою пользу, применяющихся в установленных Налоговым кодексом размерах к доходу, подлежащему налогообложению у источника выплаты.
При этом сохранилась норма о том, что добровольные пенсионные взносы, перечисленные налоговым агентом в ЕНПФ в пользу работника, не являются доходом физического лица (соответственно, не облагаются ИПН), а для работодателя такие расходы подлежат вычету при расчете корпоративного подоходного налога. То есть в этом случае налоговые льготы получает и работник, и работодатель.
Ранее ЕНПФ опубликовал пороги минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений, рассчитанные на 2026 год.
