О причинах ослабления тенге рассказали в Нацбанке

Ослабление нацвалюты произошло на фоне ухудшения ситуации в банковском секторе США и Европы, а также в связи со снижением нефтяных котировок

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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Об основных событиях, повлиявших на динамику внешних рынков в марте, рассказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова.





В течение месяца на внутреннем валютном рынке наблюдался рост волатильности. Это произошло из-за ухудшения сентимента рыночных участников на фоне ухудшения ситуации в банковском секторе США и Европы, а также в связи со снижением нефтяных котировок", - рассказала Молдабекова.





По ее словам, Нацбанк был готов в случае необходимости провести валютные интервенции. Однако ситуация достаточно быстро адаптировалась к новым условиям и вмешательство не потребовалось.





По итогам месяца курс тенге ослаб на 1,6%, до 452,7 тенге за доллар США. В течение месяца поддержку тенге оказывали продажи валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора и конвертация части активов Национального фонда в рамках выделения трансфертов в бюджет", - говорится в информации.





Продажи квазигосударственных компаний составили 253 млн долларов США. Продажи из Национального фонда составили 721 млн долларов. Это немного меньше прогнозного значения в 750-800 млн. В апреле ожидаемый объем продаж составит 550-650 млн долларов.





Покупка валюты для пенсионных активов составила 232 млн долларов. В апреле объем таких покупок ожидается в размере 200-250 млн долларов США.





Ситуация на внешних рынках, по словам зампреда Нацбанка, в прошлом месяце развивалась стремительно.





Риски устойчивости банковской системы США и еврозоны привели к всплеску волатильности и неприятию риска глобальными инвесторами. Последовавшие оперативные действия регуляторов и центральных банков позволили восстановить относительное спокойствие на рынках", - проинформировала Молдабекова.





По ее данным, объем валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец марта составил 58,4 млрд долларов, увеличившись за прошедший месяц на 1,05 млрд долларов.





Молдабекова также напомнила, что в начале апреля ОПЕК+ принял неожиданное решение о сокращении добычи нефти на 1,66 млн баррелей в сутки, которое начнет действовать с мая до конца 2023 года.





Такое решение было принято с целью поддержания стабильности цен, а также устранения избытка предложения на мировом рынке. Котировки нефти на этом фоне поднялись до уровня 85 долларов США за баррель", - подчеркнула она.





Что касается золотовалютных резервов, они по итогам марта увеличились на 1,6 млрд долларов и составили 36,1 млрд.





Увеличение резервов преимущественно связано с ростом цены на золото, которая за месяц выросла на 9,3%, с 1810,20 до 1978,80. Повышенный спрос на драгоценный металл был вызван в том числе опасениями инвесторов по поводу банкротства банков в США и Европе. Несмотря на то что на текущий момент ситуация с банковским сектором нормализовалась, цены на золото по-прежнему остаются на высоком уровне ввиду ожиданий о "развороте" политики ФРС США и начале цикла понижения ставки. Положительный эффект от роста золотых котировок был частично нивелирован оттоком средств БВУ с валютных счетов в Национальном банке", - сообщила Молдабекова.





Росту активов способствовали валютные поступления в Национальный фонд, размер которых в марте составил порядка 300 млн долларов. При этом в прошедшем месяце из Нацфонда в республиканский бюджет было перечислено 473 млрд тенге в виде трансфертов. В этих целях на внутреннем валютном рынке было продано активов на сумму 721 млн долл. США.





Молдабекова также рассказала о дальнейших перспективах развития ситуации на финансовых рынках.





Некоторые аналитики отмечают, что на текущий момент рано рассуждать о последствиях потрясений банковского сектора США и еврозоны. Вместе с тем одним из вариантов развития ситуации является постепенное ужесточение процедуры выдачи займов банковского сектора", - сообщила зампред Нацбанка.





Если последствия финансового кризиса окажутся более неблагоприятными, то индекс доллара США может укрепиться, демонстрируя свою характеристику валюты-убежища.





На нефтяном рынке решение ОПЕК+ вызвало резкое подорожание черного золота, что в свою очередь стало поводом для аналитиков пересмотреть свои прогнозы по цене Brent. Так, Goldman Sachs увеличил свой прогноз на нефть марки Brent на декабрь на $5, до 95$ за баррель. Некоторые эксперты ожидают, что цена на нефть достигнет $110 за баррель уже этим летом. В целом аналитики прогнозируют цены на нефть в ближайший квартал в диапазоне $75-$123 с медианой на уровне 85 долларов США за баррель.



