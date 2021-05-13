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Проект по внедрению цифрового тенге в Казахстане планируют реализовать во второй половине 2021 года

12.05.2021 6670
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - В ходе заседания правительства Казахстана председатель Национального банка Ерболат Досаев сообщил, когда будет реализован пилотный проект по внедрению цифрового тенге в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, для обсуждения вопроса внедрения цифровой валюты в РК с участниками рынка, экспертным сообществом и госорганами, 5 мая был опубликован доклад "Цифровой тенге".
 

Пилотный проект будет реализован во второй половине 2021 года", - сказал глава Нацбанка.

 
Он отметил, что по результатам всестороннего исследования потенциальных выгод и рисков, влияния на денежно-кредитную политику и финансовую стабильность, эффекта для Национальной платежной системы будет принято решение о необходимости внедрения цифрового тенге.
 

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