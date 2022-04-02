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Стал известен курс тенге на выходные дни

01.04.2022, 17:20 2336
Стал известен курс тенге на выходные дни
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 472,81 тенге, поднявшись за день на 5,78 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На утренних торгах средневзвешенный курс доллара составил 471,13 тенге. Курс евро установлен Нацбанком в 517,98 тенге.
 
В обменниках доллары покупают/продают по 476 - 478,8 тенге.
 
Напомним, по итогам месяца объем валютных интервенций Национального банка Республики Казахстан составил 990,5 млн долларов США, или 29% от общего объема биржевых торгов.
 

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Валютные интервенции на $990 миллионов провел Нацбанк в марте

01.04.2022, 10:08 4126
Валютные интервенции на $990 миллионов провел Нацбанк в марте
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - По итогам месяца объем валютных интервенций Национального банка Республики Казахстан составил 990,5 млн долларов США, или 29% от общего объема биржевых торгов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Валютные интервенции проводились для предупреждения переноса внешних шоков на экономику страны и в целях поддержания баланса на внутреннем валютном рынке в первой половине марта, объяснили в пресс-службе НБ РК.
 

Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за март составили 890,9 млн долларов США. Доля валютных интервенций Национального банка и продаж из Национального фонда составила 55% от общего объема торгов", - говорится в сообщении Нацбанка.

 
Отмечается, что Нацбанк не осуществлял операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении.
 

В связи с высоким уровнем геополитической напряженности тенге достигал исторического максимума в 512,17 тенге за доллар США по состоянию на 15 марта 2022 года. Однако после этого траектория движения национальной валюты изменилась в сторону укрепления. Так, 31 марта по итогам торгов на биржевой площадке KASE курс тенге сложился на уровне 467,03 тенге за доллар США, укрепившись с начала марта на 5,7%. Укрепление тенге происходило на фоне коррекции на международных финансовых рынках, а также периода налоговых выплат", - проинформировали специалисты.

 
По их словам, в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.
 

При этом отмечаем, что Национальный банк продолжает работу по переходу к полноценному режиму инфляционного таргетирования, необходимым условием для которого являются структурные изменения в экономике, снижение льготного государственного кредитования, а также приверженность принципам свободного плавания обменного курса", - добавили в ведомстве.

 

В Нацбанке сообщили о сокращении дефицита платежного баланса

31.03.2022, 20:01 8456
В Нацбанке сообщили о сокращении дефицита платежного баланса
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Национальным банком сформирован отчетный платежный баланс по итогам 2021 года. Текущий счет платежного баланса сложился с дефицитом в 5,7 млрд долларов по сравнению с дефицитом в 6,6 млрд долларов за 2020 год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сокращение дефицита текущего счета связано с двукратным ростом положительного сальдо торгового баланса за счет увеличения экспорта товаров, сообщает пресс-служба НБ РК.
 
В сравнении с предварительными данными, опубликованными в январе 2022 года, текущий счет платежного баланса за 2021 год практически не изменился. Корректировка в сторону незначительного увеличения дефицита связана с уточнениями данных по международной торговле и поступившими отчетами респондентов.
 
В отчетном периоде экспорт товаров по сравнению с показателем за 2020 год вырос на 27,5%, до 60,3 млрд долларов. Увеличение в основном связано с ростом экспорта нефти и газового конденсата. Импорт товаров вырос на 7,1%, до 39,7 млрд долларов, что обусловлено ростом ввоза потребительских и промежуточных товаров. В результате положительное сальдо торгового баланса увеличилось вдвое, до 20,7 млрд долларов.
 
По итогам 2021 года дефицит баланса первичных доходов вырос на 60,5% и составил 24,2 млрд долларов. Увеличение дефицита произошло за счет роста доходов иностранных прямых инвесторов.
 
Чистый приток по финансовому счету (без учета резервных активов) за 2021 год составил 3,0 млрд долларов (14,8 млрд долларов в 2020 году). Более высокий прирост обязательств резидентов по сравнению с ростом их активов обеспечил по финансовым операциям чистый приток капитала, или чистое заимствование из остальных стран.
 
Резервные активы (без учета активов Национального фонда РК) по состоянию на 1 января 2022 года оценивались в 34,4 млрд долларов, что покрывает потребности финансирования 8,7 месяца казахстанского импорта товаров и услуг.
 

Курс доллара вырос почти на 8 тенге

31.03.2022, 19:41 8831
Курс доллара вырос почти на 8 тенге
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 467,03 тенге, поднявшись с утра на 7,88 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Торги по евро не проводились.
 
В обменниках доллары покупают/продают по 470-473,5 тенге.
 

Фонд "Казакстан халкына" выплатил 495 млн тенге пострадавшим в ходе январских событий

31.03.2022, 14:19 10466
Фонд "Казакстан халкына" выплатил 495 млн тенге пострадавшим в ходе январских событий
Фото: Facebook/Шелепова
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Фонд "Казакстан халкына" выплатил 495 млн тенге пострадавшим в ходе трагических январских событий, сообщается на сайте фонда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Состоялось очередное заседание попечительского совета общественного фонда "Казакстан халкына", на котором рассмотрен отчет правления фонда об оказанной благотворительной помощи по состоянию на 25 марта 2022 года. 
 
Сообщается, что фондом оказана благотворительная помощь пострадавшим в ходе трагических январских событий на общую сумму 495 млн тенге, в том числе:
 
- семьям погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и национальной безопасности - 133 млн тенге;
 
- военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и национальной безопасности, получившим тяжелые ранения - 318 млн тенге;
 
- семьям погибших граждан РК, оказавшихся случайными жертвами январских событий - 35 млн тенге;
 
- семьям детей, получивших ранения во время январских событий - 9 млн тенге.
 
Отмечается, что по данному направлению работа еще продолжается, обстоятельства гибели граждан расследуются компетентными органами.
 
Кроме того, фондом произведена оплата приобретения незарегистрированного в Республике Казахстан лекарственного препарата Onasemnogene Abeparvovec (ZOLGENSMA) для 4 детей со спинальной мышечной атрофией на общую сумму 3,7 млрд тенге. Пациенты госпитализированы, у всех пациентов произведен забор биоматериала для производства препарата индивидуально для каждого пациента. Первому ребенку препарат введен 26 марта, остальным планируется до 8 апреля.
 
Попечительским советом утверждено положение о правлении фонда, принята к сведению информация о рассмотрении заявок и обращений, поступающих на онлайн-платформу atamekenim.kz, работе консультационно-совещательных органов, созданных при фонде, а также информация о внутренних нормативных документах фонда.
 
Попечительским советом дано поручение правлению создать рабочую группу по разработке подходов и четких критериев по определению категорий граждан - получателей адресной помощи из числа социально уязвимых категорий населения - многодетные семьи, получатели АСП, инвалиды и другие категории, остро нуждающиеся в продуктах питания, предметах первой необходимости, лекарствах.
 

Доллар США укрепился по итогам торгов на 6 тенге

31.03.2022, 11:16 11801
Доллар США укрепился по итогам торгов на 6 тенге
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - По итогам утренних торгов средневзвешенный курс доллара США вырос и составил 465,49 тенге за доллар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Средневзвешенный курс американской валюты вырос по итогам утренних торгов на 6,34 тенге и составил 465,49 тенге.
 
Обменные пункты страны в настоящее время продают доллар в среднем по 466 тенге.

Напомним, на вчерашних торгах доллар США подешевел сразу на 11 тенге.
 

Курс тенге продолжает укрепляться

30.03.2022, 16:25 15091
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США по итогам торгов Казахстанской фондовой биржи (KASE) составил 458,2 тенге за $1, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По сравнению со вторником курс укрепился на 13,1 тенге (2,8%), сообщается на KASE.
 
Напомним, по итогам утренних торгов средневзвешенный курс тенге составил 458,76 тенге за $1.
 

По итогам торгов доллар США подешевел на 11 тенге

30.03.2022, 11:15 16866
По итогам торгов доллар США подешевел на 11 тенге
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА -  По итогам утренних торгов средневзвешенный курс доллара составил 458,76 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс американской валюты снизился на 11,44 тенге и составил 458,76 тенге за доллар США.

В настоящее время обменные пункты страны продают доллар в среднем по 460,51 тенге.

Вчера по итогам торгов доллар подешевел на 10,13 тенге.
 

Тенге продолжает укрепляться по отношению к доллару США

29.03.2022, 11:25 20826
Тенге продолжает укрепляться по отношению к доллару США
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренних торгов составил 473,61 тенге за доллар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Курс американской валюты ослаб на 10,13 тенге и составил 473,61 тенге за доллар, информирует сайт Казахстанской фондовой биржи.

Обменные пункты страны продают доллар в среднем по 470,5 тенге.
 

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