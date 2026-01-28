27.01.2026, 19:23 3081
В аэропорту Алматы выявили незаконную выплату дивидендов на 6,8 млрд тенге
Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе профилактического контроля Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан выявил нарушение в финансовой деятельности Международного аэропорта Алматы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверкой установлены факты незаконной выплаты дивидендов на сумму 6,8 млрд тенге юридическому лицу, которое не имело статуса акционера, тем самым повлияло на финансовую стабильность стратегического объекта, потенциально снижая его активы и возможности для развития", - проинформировали в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане два аэропорта оштрафовали на миллионы тенге за нарушения антимонопольного законодательства.
26.01.2026, 09:56 14766
"Чистый лист": какие меры поддержки получит микро- и малый бизнес
Фото: Depositphotos
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В целях поддержки экономики и предпринимательства правительством Республики Казахстан принято решение о корректировке налогового администрирования в отношении субъектов микро- и малого бизнеса. Об этом сообщили в Комитете госдоходов Министерства финансов РК.
Согласно решению от 17 декабря 2025 года, предусматривается утверждение:
- правил ликвидации и прекращения деятельности субъектов микро- и малого бизнеса;
- правил списания пени и штрафов при условии уплаты налоговой задолженности, образованной по состоянию на 1 января 2026 года и погашенной до 1 апреля 2026 года, а также штрафов за несвоевременную постановку на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость.
Указанные проекты правил 12 января 2026 года опубликованы на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения. Планируемый срок вступления в силу - начало февраля 2026 года.
Дополнительно предусмотрены организационно-оперативные меры:
1. Камеральный контроль
Камеральный контроль не будет проводиться в отношении налоговой отчетности, представленной до 17 декабря 2025 года, по налоговым обязательствам за налоговые периоды до 1 января 2026 года, за исключением случаев:
- налогообложения доходов нерезидентов;
- представления после 17 декабря 2025 года дополнительной налоговой отчетности за указанные периоды;
- отзыва налоговой отчетности после 17 декабря 2025 года;
- подачи налогоплательщиком заявлений и (или) требований, предусмотренных налоговым законодательством, требующих проведения камерального контроля;
- в отношении поставщиков услугополучателя в рамках государственной услуги по возврату НДС из бюджета.
Ограничение установлено по дате 17 декабря 2025 года с целью минимизировать риски представления упрощенной декларации за 2-ое полугодие 2025 года и других деклараций за 4-ый квартал 2025 года без отражения налоговых обязательств", - уточнили в КГД.
2. Налоговые проверки
Налоговые проверки за налоговые периоды до 1 января 2026 года проводиться не будут, за исключением:
- проверок, назначенных до 1 января 2026 года;
- встречных налоговых проверок;
- проверок, назначаемых:
- в рамках уголовно-процессуального законодательства;
- по актам и требованиям органов прокуратуры;
- для определения взаиморасчетов с дебиторами;
- по исполнению распоряжений о приостановлении расходных операций по кассе;
- в отношении недропользователей;
- по заявлениям и требованиям налогоплательщиков;
- по жалобам на результаты налоговых проверок;
- при представлении или отзыве налоговой отчетности после 17 декабря 2025 года;
- для подтверждения нарушений, выявленных камеральным контролем.
3. Судебные иски
Прекращается подача исков:
- о признании недействительными сделок, заключенных до 1 января 2026 года между субъектами микро- и малого предпринимательства;
- о признании недействительной регистрации (перерегистрации), осуществленной до 1 января 2026 года.
Исключение составляют иски, инициированные на основании материалов правоохранительных органов.
4. Административная ответственность
С 1 января 2026 года прекращается возбуждение дел об административных правонарушениях в отношении субъектов микро- и малого предпринимательства:
- за несвоевременную постановку на учет по НДС;
- за обороты, совершенные в период непостановки на учет по НДС;
- за непредставление налоговой отчетности по обязательствам за периоды до 1 января 2026 года.
Реализация подхода "Чистый лист" направлена на снижение административной и фискальной нагрузки, поддержку микро- и малого бизнеса, создание условий для адаптации предпринимателей к проводимым налоговым и институциональным реформам", - пояснили в комитете.
Кроме того, "Министерством финансов в целях обеспечения плавной адаптации бизнеса к изменениям Налогового кодекса дополнительно прорабатываются вопросы по не начислению пени и штрафов микро- и малому бизнесу в течении 2026 года".
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, поручил внимательно изучить все конструктивные предложения общественности относительно применения нового Налогового кодекса и при необходимости внести коррективы.
Среди основных просьб бизнес-сообщества был пересмотр отдельных норм Налогового кодекса, в том числе запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Также предприниматели просили отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения общественных слушаний с участием представителей бизнеса и экспертов.
23.01.2026, 12:01 30061
Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 18%
Фото: Нацбанк
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором +/- 1 п.п. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Инфляция по итогам 2025 года составила 12,3%, соответствуя прогнозу Национального банка. Наибольший вклад в инфляцию продолжает вносить продовольственная компонента (13,5%), в ее структуре высокий рост цен на мясо и масло обусловлен ростом издержек производства и высокими экспортными поставками. Непродовольственная инфляция несколько снизилась (11,1%) на фоне укрепления обменного курса в последние месяцы, тогда как рост цен на платные услуги замедляется (до 12,0%) вследствие административного снижения тарифов на регулируемые жилищно-коммунальные услуги. Месячная инфляция в декабре 2025 года несколько ускорилась и составила 0,9%. Базовая инфляция сохраняется на повышенном уровне - 0,8%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инфляция по-прежнему формируется в условиях, когда устойчивый внутренний спрос превышает возможности предложения. Вторичные эффекты тарифной реформы и либерализации рынка ГСМ продолжают перекладываться в ожидания и цены.
Инфляционные ожидания населения на год вперед выросли (14,7%) и остаются волатильными. Ожидания профессиональных участников рынка по инфляции на 2026 год также несколько возросли - до 10,8%.
По данным Нацбанка, мировые цены на продовольствие, несмотря на снижение в последние месяцы, все еще остаются на повышенных уровнях. Сохраняется рост цен на зерновые и сахар. В РФ инфляция замедляется на фоне жестких денежно-кредитных условий, в ЕС остается стабильно низкой. В США ФРС продолжает постепенное снижение ставки, одновременно отмечая рост инфляционных рисков, связанных с торговой политикой. Геополитическое напряжение усиливается, что повышает неопределенность и может формировать более высокий инфляционный фон.
Рост экономики Казахстана в 2025 году составил 6,5% в годовом выражении, при этом высокие темпы сохраняются в транспорте, строительстве, торговле, а также в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.
Проинфляционные риски в основном обусловлены внутренними факторами: спросом опережающим рост предложения, продолжительными вторичными эффектами от повышения регулируемых цен и ГСМ. Дополнительную неопределенность формируют параметры и формат планируемого масштабного квазифискального стимулирования, которое может снизить дезинфляционный эффект консолидации республиканского бюджета. Риски также связаны с практической реализацией налоговой реформы, предполагающей как повышение ставки НДС, так и расширение круга плательщиков, а также последующей адаптацией бизнеса в течение ближайших кварталов", - пояснили в Нацбанке.
По информации финрегулятора, дезинфляции способствуют умеренно жесткие денежно-кредитные условия, замедление беззалогового потребительского кредитования (рост выдач - 7,3% г/г за 11 месяцев 2025 года), сокращение избыточной ликвидности через повышение МРТ, операции по зеркалированию покупок золота, а также укрепление курса тенге.
В Нацбанке отмечают, что динамика инфляционных процессов и баланса рисков соответствует прогнозам и оценкам.
При этом внешние вызовы, неопределенность относительно масштаба воздействия изменений налоговой системы и параметров возобновления роста тарифов ЖКУ и цен на ГСМ со 2 квартала т.г. обуславливает взвешенный и осмотрительный подход к установлению базовой ставки. Таким образом, базовая ставка с высокой вероятностью будет удерживаться на текущем уровне до конца первого полугодия 2026 года", - говорится в сообщении.
20.01.2026, 13:20 51426
Президент РК высказался о налоговой реформе
Он поручил внимательно изучить все предложения бизнеса и при необходимости внести коррективы
Кызылорда. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, высказался о новом Налоговом кодексе.
Экономика и бизнес переходят в режим новых налоговых правил. Правительство и местные исполнительные органы обязаны обеспечить ровный, бесконфликтный "фискальный транзит". Нужно внимательно изучить все здравые, конструктивные предложения общественности относительно применения нового Налогового кодекса и при необходимости внести коррективы. Эффективные каналы обратной связи особенно важны в условиях трансформации общества. Системная работа с обращениями граждан позволяет держать руку на пульсе, знать их реальные потребности, своевременно реагировать на чаяния людей", - подчеркнул президент.
Напомним, с 1 января Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс. Осенью прошлого года представители бизнеса запустили петицию против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, однако она не прошла модерацию.
Автор петиции, налоговый консультант Екатерина Ким также направила обращение президенту, в котором попросила дать поручение правительству РК и Министерству национальной экономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК с целью его исключения либо корректировки, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения общественных слушаний с участием представителей бизнеса и экспертов.
20.01.2026, 11:55 52661
Видео с банкоматов в Казахстане будут хранить полгода
Фото: Depositphotos
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 2026 года банки будут хранить видео с банкоматов 180 дней. Других требований к фиксации лиц, снимающих наличные средства через банкоматы, вне зависимости от частоты и суммы наличности в законодательстве не содержится. Об этом заявили в центре по борьбе с дезинформацией СЦК.
Для повышения безопасности в банкоматах установлены камеры. Они помогают предотвратить преступления (мошенничество или кражи) и могут использоваться для расследования инцидентов, фиксируя действия клиентов и возможных злоумышленников. Хранение видеозаписей обеспечивает доказательства в случае спорных ситуаций или правонарушений, а также помогает защитить как клиентов банков, так и финансовые учреждения от различных рисков. Эти требования закреплены еще в 2016 года постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 31 августа № 205. Постановление обязывает банки устанавливать в банкоматах не менее одной камеры, позволяющей зафиксировать лицо держателя платежной карточки. В целях унификации сроков хранения изображений банками с 1 января 2026 года информация хранится не менее 180 календарных дней", - сообщает центр.
При этом отмечается, что "в стране не формируются реестры по факту снятия наличных".
Центром по борьбе с дезинформацией фиксируется распространение информации о якобы создании государством базы лиц, снимающих наличные денежные средств через банковские терминалы (банкоматы). Данная информация является манипулятивной и не соответствует действительности", - уточнили в центре.
20.01.2026, 11:33 53641
Как предпринимателям выбрать налоговый режим
Фото: Depositphotos
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года в Казахстане действует новый Налоговый кодекс, который сократил количество специальных налоговых режимов до трех. Комитет государственных доходов Минфина РК разъяснил, какие режимы предусмотрены и в каких случаях предпринимателям необходимо до 1 марта 2026 года подать уведомление о выборе режима налогообложения.
По данным правительства, новым Налоговым кодексом предусмотрены три специальных налоговых режима: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для крестьянских и фермерских хозяйств.
В рамках нового Налогового кодекса количество специальных налоговых режимов сокращено, то есть они оптимизированы до трех, ранее их было семь. Осталось три специальных налоговых режима. Первый - специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Второй - специальный налоговый режим для самозанятых. Третий - специальный налоговых режим для крестьянских и фермерских хозяйств", - отметил руководитель управления администрирования специальных налоговых режимов Комитета государственных доходов МФ РК Ерканат Шынберген.
Что нужно знать предпринимателям:
СНР на основе упрощенной декларации
Налогоплательщикам, планирующим применять данный режим, необходимо до 1 марта 2026 года подать уведомление о применяемом режиме налогообложения. Если уведомление не представлено в указанный срок, налогоплательщики автоматически будут переведены на общеустановленный порядок налогообложения с датой начала с 1 января 2026 года.
Подать уведомление можно через:
кабинет налогоплательщика (ИС ИСНА в разделе "Подать документы" - "Уведомление о применяемом режиме налогообложения");
специальное мобильное приложение "E-Salyq Business" ("сервис" - "смена налогового режима ИП");
УГД по месту нахождения на бумажном носителе;
приложения банков (на сегодня сервис реализован в приложении Kaspi Bank в разделе "госуслуги" - "изменение реквизитов и налогового режима ИП").
Переход на режим для самозанятых
С 1 марта 2026 года налоговые органы автоматически снимут с учета в качестве ИП налогоплательщиков, применявших в 2025 году СНР на основе патента или СНР с использованием специального мобильного приложения.
Датой снятия с учета будет признаваться 1 января 2026 года, при этом сохраняется право подать заявление на снятие с учета самостоятельно.
Снятие с учета не производится в случаях, если налогоплательщиком подано уведомление о применяемом режиме с выбором другого режима. При этом датой начала применения СНР для самозанятых признается дата формирования первого чека в мобильном приложении "e-Salyq Business".
Переход на режим для крестьянских и фермерских хозяйств (КФХ)
Переход на данный режим осуществляется автоматически налоговыми органами до 1 марта 2026 года и не требует подачи уведомления.
Как отметили в правительстве, в рамках нового Налогового кодекса осуществляется переход к сервисной модели оказания государственных услуг. Она предполагает отказ от избыточных административных мер и фокус на удобстве, цифровизации и сопровождении предпринимателей.
Сервисная модель оказания государственных услуг - это современный подход к взаимодействию государства с гражданами и бизнесом, ориентированный на удобство, качество и доступность услуг", - пояснил руководитель управления государственных услуг Комитета государственных доходов МФ РК Думан Кансеитов.
Основная цель модели - переход от административного к клиентоориентированному формату, при котором услугополучатель находится в центре внимания.
Какие изменения предусмотрены новым Налоговым кодексом
• Автоматическое формирование нулевой отчетности
Если налогоплательщик не представил налоговую отчетность в установленный срок, система автоматически сформирует нулевую отчетность. Это позволит избежать выставления уведомлений за непредставление отчетности, приостановления расходных операций по банковским счетам и привлечения к административной ответственности по статье 272 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", тем самым снижая карательные меры для бизнеса.
При выявлении оборотов со стороны органов государственных доходов применяются нормы административной ответственности. В то же время при самостоятельном выявлении налогоплательщиком незаявленных доходов и представлении дополнительной налоговой отчетности меры ответственности не применяются.
• Сокращение форм налоговой отчетности
Количество форм налоговой отчетности сокращено более чем на 30% - с 41 до 28. Это позволит бизнесу экономить время и ресурсы, а также упростит налоговое администрирование.
• Внедрение сервисных групп налоговых органов
Приказом министра финансов утверждено Типовое положение о сервисной группе органа государственных доходов.
Сервисная группа - это выездная группа должностных лиц налоговых органов, оказывающая государственные услуги и информационно-разъяснительную поддержку налогоплательщикам, в том числе по составлению и представлению деклараций физических лиц.
Поддержка оказывается следующим категориям налогоплательщиков:
- лица с инвалидностью первой или второй группы;
- лица с заболеваниями, при которых срок временной нетрудоспособности может превышать два месяца;
- престарелые лица старше 80 лет, нуждающиеся в постороннем уходе;
- физические лица, проживающие в отдаленных населенных пунктах, где отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования.
Подача заявки на приезд сервисной группы осуществляется через Единый контакт-центр по номеру 1414.
Какую помощь получит бизнес в рамках сервисной модели
КГД внедряет модель мягкого сопровождения бизнеса - от момента регистрации налогоплательщика до завершения его деятельности. Подход основан на человекоцентричности и предусматривает:
- упрощенную налоговую регистрацию через мобильные приложения;
- предзаполнение и автоматическое декларирование;
- оплату налогов в один клик;
- передачу части услуг в госкорпорацию "Правительство для граждан" и финансовый сектор;
- электронные сервисы информирования налогоплательщиков, включая мобильные приложения банков второго уровня;
- повышение налоговой и таможенной грамотности молодежи;
- расширение открытых API-сервисов.
В рамках этих мероприятий разработан функционал предварительного анкетирования будущих предпринимателей в виде "Калькулятора". Этот онлайн-инструмент позволяет получить рекомендации на основе введенных параметров и помогает определить оптимальную организационно-правовую форму бизнеса, режим налогообложения, перечень отчетности, сроки ее представления и уплаты налогов, а также способы регистрации и исполнения налоговых и таможенных обязательств.
По итогам анкетирования налогоплательщику формируется Памятка с конкретным перечнем отчетности, сроками ее представления и уплаты, налоговыми ставками, информацией по использованию ККМ, приостановлению и прекращению деятельности.
Сервис планируется реализовать в Кабинете налогоплательщика ИСНА, на портале КГД и в системе "Единый личный кабинет" с возможностью тиражирования через API на различных интернет-платформах, включая мобильные приложения банков.
Кроме того, в этом году в кабинете налогоплательщика ИСНА планируется создание единого цифрового сервиса, обеспечивающего сопровождение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на всех этапах жизненного цикла - от регистрации до прекращения деятельности. Система будет не только принимать отчетность и контролировать исполнение обязательств, но и предоставлять персонализированные подсказки, уведомления и предзаполненные формы.
Сотрудничество с банками второго уровня
Комитет государственных доходов активно использует возможности банковских экосистем, имеющих больше точек контакта с налогоплательщиками. На платформах банков второго уровня создается прототип мобильного Кабинета налогоплательщика, обеспечивающего доступ к востребованным электронным сервисам и государственным услугам без применения мер фискального контроля.
В результате интеграции сервисов КГД с банковскими экосистемами уже реализовано более 20 услуг - от подачи налоговой отчетности до получения уведомлений о задолженности. Ведется работа по созданию мобильного кабинета налогоплательщика на банковских платформах, а также по интеграции контрольно-кассовых машин с POS-терминалами банков, что позволит бизнесу сопровождать весь жизненный цикл без избыточного контроля.
16.01.2026, 11:44 73206
Портфель кредитов микрофинансовых организаций РК составил 1,5 трлн тенге
"Токсичные" микрокредиты в отдельных МФО продолжают концентрироваться
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Портфель кредитов микрофинансовых организаций (МФО) РК на конец октября 2025 года составил 1,5 трлн тг, увеличившись за месяц всего на 0,3%. В годовом выражении наблюдался рост на 0,9%, однако этот показатель частично объясняется переходом двух крупных МФО в банковскую систему летом прошлого года, сообщают аналитики finprom.kz.
Существенный объем микрокредитов традиционно пришелся на физических лиц: 1,3 трлн тг - на 3,6% больше, чем годом ранее, однако за месяц рост составил лишь 0,2%. Их доля в портфеле за год выросла с 83,7% до 85,9%. На фоне укрепления розничного сегмента портфель микрокредитов индивидуальных предпринимателей за год сократился на треть, до 123 млрд тг, тогда как за месяц наблюдался незначительный рост на 0,3%. Микрокредиты юридическим лицам, напротив, показали заметный рост: за год - на 65%, до 72,2 млрд тг, за месяц - на 3,7%, однако их доля в портфеле осталась небольшой. В целом структура рынка постепенно смещается в сторону физлиц, тогда как корпоративный сегмент сохраняет ограниченное влияние.
Объем микрокредитов с просроченной задолженностью более 90 дней на конец октября 2025 года составил 92,9 млрд тг. За месяц он сократился на 5%, а за год - на 27,3%. В результате доля "токсичных" микрокредитов уменьшилась с 8,6% до 6,2% от всего портфеля. Сокращение объема проблемной задолженности было обеспечено преимущественно за счет физических лиц: общая сумма их просроченных микрокредитов уменьшилась сразу на 30,4%, до 82,5 млрд тг, а доля - с 9,6% до 6,4%.
При этом ситуация в корпоративном сегменте и у индивидуальных предпринимателей развивалась разнонаправленно. Сумма "токсичных" микрокредитов юрлиц за год выросла на 6,1%, до 2,3 млрд тг, однако их доля в портфеле уменьшилась с 4,9% до 3,1% за счет опережающего роста объемов выдачи. У индивидуальных предпринимателей, напротив, ухудшение качества портфеля оказалось наиболее выраженным: объем проблемных микрокредитов увеличился на 14%, до 8,1 млрд тг, а их доля выросла с 3,9% до 6,6%, что впервые сделало сегмент ИП самым проблемным в структуре микрокредитов МФО РК.
На конец сентября 2025 года в Казахстане работали 214 МФО, при этом у 13 из них доля микрокредитов с просроченной задолженностью более 90 дней превышала 20% от кредитного портфеля.
Несмотря на общее улучшение качества микрокредитного портфеля по рынку, данные по отдельным МФО РК свидетельствуют о сохраняющейся концентрации крайне высоких кредитных рисков. Наличие компаний с почти полностью проблемным портфелем, включая относительно крупных игроков, указывает на структурные дисбалансы внутри сектора. Это говорит о том, что снижение "токсичности" в среднем по рынку во многом носит статистический характер и не исключает локальных очагов нестабильности, которые при ухудшении экономической ситуации могут быстро трансформироваться в системный риск для всего сегмента микрокредитования", - отмечают аналитики.
15.01.2026, 10:28 84126
Фонд "Самрук-Казына" в 2025 году направил на поддержку казахстанского бизнеса 2,2 трлн тенге
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году объем договоров фонда "Самрук-Казына" с отечественными компаниями превысил 1,1 трлн тенге. В 2025 году этот показатель вырос в два раза - почти до 2,2 трлн тенге, сообщили в пресс-службе фонда.
Фонд системно поддерживает отечественный бизнес и наращивает закупки внутри страны. Сегодня в правилах закупок "Самрук-Казына" действует более 16 мер поддержки казахстанских компаний, включая уникальные решения для регулируемых закупок. Отдельный акцент - на импортозамещение и запуск новых производств. Фонд заключает долгосрочные офтейк-контракты сроком до 20 лет и дает бизнесу стабильность и уверенность в спросе. В 2024 году было заключено 367 контрактов на 191 млрд тенге, а по итогам 2025 года их объем увеличился до 257,5 млрд тенге", - проинформировали в фонде.
Отмечается, что все закупки фонда проводятся через веб-портал закупок. Процедуры полностью автоматизированы и прозрачны.
Напомним, с 1 января вступил в силу новый Налоговый кодекс. Для поддержки малого бизнеса принята единая программа "Іскер аймақ".
14.01.2026, 09:25 93411
В Казахстане порядка $500 млн выделят на геологоразведку
Фото: Depositphotos
Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году правительство Казахстана приступает к новому этапу исследования недр в более детальном масштабе. На эти цели в ближайшие три года будет направлено 240 млрд тенге, сообщили в пресс-службе правительства.
С учетом поставленной задачи в прошлом году было разработано 20 проектов на проведение геологической съемки масштаба 1:50.000 на общей площади 100 тыс. квадратных километров с последующим ежегодным охватом по 30 тыс. квадратных километров наиболее перспективных участков. Для сравнения - прежний масштаб картирования, разработанный в советское время, составлял 1:200.000. В ближайшие три года для реализации вышеуказанных 20 проектов, а также на проведение сейсморазведочных работ на территории малоизученных осадочных бассейнов, создание современной геологической инфраструктуры планируется направить 240 млрд тенге, или порядка $500 млн. Для сравнения: за последние 15 лет было вложено $469 млн", - проинформировали в пресс-службе.
Проекты включают анализ данных дистанционного зондирования Земли, аэрогеофизические и геохимические исследования, комплекс полевых работ. При формировании перечня участков учитывались факторы истощения запасов, отсутствие либо минимальное количество недропользователей и перспективность по приоритетным видам полезных ископаемых. В результате были определены площади, обладающие высоким потенциалом выявления месторождений меди, золота, свинца, цинка, редкоземельных элементов, барита, бокситов.
Кроме того, планируется проведение сейсморазведочных работ в малоизученных нефтегазоперспективных бассейнах - Северо-Торгайском, Шу-Сарысуйском и Сырдарьинском. Также в планах - модернизация лабораторно-аналитической базы и цифровизация геологических данных.
Переход к геологическому изучению недр в данном масштабе позволит существенно повысить точность геологических прогнозов, что соответствует международной практике стран Европейского союза, Канады, Австралии, Китая. Детальное региональное картирование является базовой основой для выявления перспективных территорий, снижения геологических и инвестиционных рисков и последующего привлечения частных инвестиций в геологоразведку и добычу полезных ископаемых.
