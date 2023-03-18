В Казахстане банки начали выплачивать компенсации по депозитам

Наблюдается ослабление национальной валюты по отношению к доллару США

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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Как ситуация на мировых финансовых рынках сказывается на валютном рынке Казахстана, рассказали в Национальном банке РК.





Напомним, 10-12 марта было объявлено о закрытии двух банков США, обслуживавших технологический сектор: Silicon Valley Bank и Signature Bank. На мировых финансовых рынках наблюдается всплеск волатильности и снижение интереса инвесторов к риску, вызванное опасениями по поводу банковского сектора в США и еврозоне.





Риски влияния локального кризиса в США на банки еврозоны привели к падению стоимости акций швейцарского банка Credit Suisse. ЦБ Швейцарии объявил о решении предоставить экстренную ликвидность банку в целях восстановления доверия на рынке.





В последние дни глобальные события находят отражение на внутреннем валютном рынке. Наблюдается повышение волатильности и ослабление национальной валюты по отношению к доллару США, которое осложняется падением цен на нефть до уровней 73-74 доллара за баррель. Вместе с тем влияние локальных кризисов у банков США и еврозоны на финансовый рынок Казахстана является ограниченным. С учетом сохраняющегося профицита ликвидности в банковской системе достаточно", - сообщили в Нацбанке.





Отмечается, что Национальный банк сохраняет за собой право проведения валютных интервенций для сохранения ликвидности на валютном рынке и сглаживания резких колебаний обменного курса.





Это поддержит механизмы рыночного курсообразования, не ограничивая разумную волатильность тенге. В случае необходимости такие интервенции будут произведены", - добавили в Нацбанке.





Дополнено 16.03.2023, 14.40





Также в кулуарах сената председатель Национального бака Казахстана Галымжан Пирматов отметил, что курс тенге к другим валютам формируется на основании спроса и предложения на рынке.









А на спрос и предложение влияют разные факторы. Понятно, вот, последнее время мы видим, что курс менялся (…) на то есть причины. Вот вы видите в США два банка как бы потерпели проблемы в связи с тем, что депозиторы снимали деньги, в Швейцарии один очень крупный банк имеет сложности. Мы думаем, что эти причины каким-то образом тоже могут повлиять (…) но мы пока не видим никаких причин для беспокойства”, - заявил Галымжан Пирматов.





Ранее сообщалось , что курс доллара резко вырос в Казахстане. На сегодняшний день $1 = 464,8 тенге.



