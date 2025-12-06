Глава МИД Казахстана предложил австрийским компаниям реализовать новые проекты в различных отраслях экономикиГлава МИД Казахстана предложил австрийским компаниям реализовать новые проекты в различных отраслях экономики
В Казахстане повысили порог принудительного взыскания налоговой задолженности
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга службы центральных коммуникаций вице-министр финансов РК Ержан Биржанов рассказал, как будет применяться дифференцированный подход взыскания налоговой задолженности, передает корреспондент агентства.
По его словам, повышен порог для взыскания налоговой задолженности с 6 до 20 МРП, а задолженность по социальным отчислениям - с 1 тенге до 6 МРП.
Теперь при задолженности до 20 МРП будут направляться только извещения об образовании налоговой задолженности; от 20 до 45 МРП - будут направляться уведомления, а в случае непогашения долга будут приостанавливаться расходные операции. Если сумма превышает 45 МРП будет применяться опись и реализация имущества", - сказал спикер на пресс-конференции в СЦК.
Кроме того, будет предоставляться отсрочка/рассрочка по уплате налоговой задолженности на сумму в пределах 6 млн тенге без залоговой гарантии.
Ранее президент Казахстан поручил тщательно проанализировать обращения бизнеса по вопросам нового Налогового кодекса.
Штрафы за непредоставление налоговой отчетности отменяют в Казахстане
Также отменено представление расчетов и декларации по налогу на транспорт
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге службы центральных коммуникаций вице-министр финансов РК Ержан Биржанов сообщил, что формы налоговой отчетности сокращены на 30%, передает корреспондент агентства.
Отказались от штрафов при непредоставлении налоговой отчетности. Это закреплено в нормах Кодекса об административных правонарушениях. Если, условно, налогоплательщик забыл предоставить налоговую отчетность, штраф не будет предъявляться - будет восприниматься как предоставленная нулевая отчетность. В последующем налогоплательщик самостоятельно может задекларировать фактический доход, который у него сложился по отчетному периоду", - сказал вице-министр.
Также отменено представление расчетов и декларации по налогу на транспорт. Начисление будет производиться по данным органов дорожной полиции, как это сейчас осуществляется для физлиц. Отменены расчеты текущих платежей по налогу на имущество и земельному налогу, если сумма обязательств не превышает 1 млн тенге.
Ранее сообщалось, что в Казахстане повысили порог принудительного взыскания налоговой задолженности.
О причинах укреплении курса тенге рассказали в Нацбанке
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С октября текущего года наблюдается устойчивое укрепление обменного курса тенге до уровней 499-500 тенге за доллар США (на 9%), сказано в сообщении Национального банка Казахстана по валютному рынку.
В ведомстве считают, что роль в укреплении тенге сыграла согласованная политика правительства и Национального банка, направленная на снижение инфляционного давления и повышение предсказуемости макроэкономической среды.
Реализуется программа совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния на 2026-2028 годы. Данная программа направлена на устранение дисбалансов между спросом и предложением, повышение эффективности бюджетных расходов, реализацию мер микро - макропруденциального регулирования, рост реальных доходов граждан и формирование условий для устойчивого экономического роста за счет снижения и стабилизации инфляции", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что проводимая умеренно жесткая денежно-кредитная политика способствовала пересмотру инфляционных ожиданий и увеличению реальной доходности тенговых инструментов, что существенно повысило их привлекательность, в том числе для нерезидентов.
C начала октября по состоянию на конец ноября текущего года объем портфельных инвестиций нерезидентов в ГЦБ РК увеличился на 1,1 млрд долларов США, а совокупный объем владений достиг исторического максимума в 3,6 млрд долларов США в эквиваленте. С начала года прирост вложений составил 1,5 млрд долларов США.
Это также способствовало снижению стоимости заимствований Минфина на длинном конце кривой более чем на 1 п.п.: в декабре 9-летние ГЦБ были размещены под 16,1% против 17,2% в октябре", - пояснили в Нацбанке.
Вместе с тем возросшее предложение иностранной валюты со стороны иностранных инвесторов стало прямым фактором укрепления тенге. Дополнительно поддержку курсу оказал благоприятный внешний фон.
Укрепление национальной валюты выступает значимым фактором стабилизации инфляции. С учетом доли импорта в потребительской корзине укрепление тенге ограничивает перенос внешнего ценового давления на внутренние цены.
Таким образом, текущая динамика обменного курса отражает улучшение качества экономической политики и формирование более предсказуемой макросреды (координация денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики), следствием которой стала позитивная оценка Казахстана глобальными инвесторами и приток портфельных инвестиций в страну", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в ноябре курс тенге укрепился на 3,3%, до 512,57 тенге за доллар США.
Halyk признан лучшим банком Казахстана по версии издания The Banker
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На прошедшей 3 декабря в Лондоне церемонии Bank of the Year Awards 2025, организованной международным авторитетным изданием The Banker, Halyk получил звание Best Bank in Kazakhstan, сообщает пресс-служба банка.
Bank of the Year Awards - международная премия, которая ежегодно присуждается ведущим финансовым институтам. Отбор проводится по всему миру среди банков, работающих на локальных рынках. В рамках оценки учитываются финансовые показатели, стратегическое развитие, технологические решения, устойчивость и качество клиентских сервисов и услуг.
Признание от авторитетных экспертов не только отражает стабильно растущие результаты Halyk, но и подчеркивает его лидирующие позиции в развитии банковских услуг и финансовой экосистемы Казахстана и Центрально-Азиатского региона.
Для нас большая честь получить эту престижную награду от делового издания The Banker. Halyk по праву считается одним из самых устойчивых и надежных финансовых институтов страны. Наш банк играет ведущую роль в финансировании экономики, развитии клиентских сервисов, внедрении передовых технологий, цифровизации и поиске оптимальных решений на базе искусственного интеллекта. Сегодняшняя награда еще раз подчеркивает значимость нашей работы и наш вклад в устойчивое развитие экономики Казахстана. Это признание стало возможным благодаря многолетней стратегии банка, основанной на надежности, доверии, технологическом лидерстве и ответственности перед нашими клиентами и обществом. Благодарим The Banker за высокую оценку работы всей команды Halyk. Мы продолжим внедрять лучшие международные практики, совершенствовать наши сервисы и инвестировать в развитие современной, конкурентоспособной финансовой системы", - отметила председатель правления Halyk Умут Шаяхметова.
Для справки
The Banker - международный журнал о банковском деле и глобальных финансах, издаваемый британской медиагруппой Financial Times Group. Издание публикует аналитику, исследования, отраслевые рейтинги и экспертные комментарии по ключевым аспектам мировой финансовой системы, включая развитие банковского сектора, управление капиталом, корпоративные финансы, регулирование, риски, технологические инновации и устойчивое развитие. Журнал известен своими ежегодными глобальными и региональными банковскими рейтингами, такими как Bank of the Year Awards и Top 1000 World Banks.
Halyk - крупнейший банк Казахстана с совокупными активами порядка 19 трлн тенге. На долю банка приходится более 50% кредитования реального сектора экономики РК. У Halyk Bank одна из крупнейших клиентских баз, которая обслуживается через цифровые каналы и филиальную сеть из более чем 560 отделений по всей стране. Кроме того, Halyk осуществляет свою деятельность в Грузии и Узбекистане.
По итогам ноября курс тенге укрепился на 3,3% - Нацбанк РК
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам ноября курс тенге укрепился на 3,3%, до 512,57 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 271 млн долларов США до 280 млн долларов США. Общий объем торгов составил 5,6 млрд долларов США, сообщили в Национальном банке РК.
Продажи валюты из Национального фонда за ноябрь составили 600 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 10,7% от общего объема торгов или около 30 млн долларов США в день.
По предварительным прогнозным заявкам правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в декабре Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 400 до 500 млн долларов США.
В рамках операций зеркалирования в ноябре было стерилизовано 475 млрд тенге. В течение декабря в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 475 млрд тенге.
Сообщается, что валютные интервенции в ноябре Национальным банком не проводились.
Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 390 млн долларов США.
В соответствии с ранее озвученным планом, учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет более 40%, Национальный банк не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов в ноябре. Покупка валюты в декабре также не запланирована", - уточнили в Нацбанке.
Финансовые нарушения на 351,8 млн тенге выявила ВАП после проверки фонда "Самрук-Казына"
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Высшая аудиторская палата РК провела аудит эффективности использования государственных активов и оценила систему стратегического управления в АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и его дочерних организациях, сообщили в пресс-службе палаты.
Проверочные мероприятия охватили деятельность самого фонда как корпоративного центра, а также компаний "Казатомпром", "Samruk-Kazyna Ondeu" и ряда других. В целом аудитом было охвачено 18 юридических лиц, при этом в ходе аудита был учтен ряд запросов депутатов парламента РК и общественности.
По итогам 2024 года доходы группы компаний фонда составили 16,5 трлн тенге, консолидированная чистая прибыль по группе компаний холдинга составила 2,4 трлн тенге. При этом государству холдингом за аудируемый период было выплачено 2,37 трлн тенге, из которых 779,9 млрд тенге - в виде дивидендов и 1,6 трлн тенге - в виде отчислений от передачи активов в конкурентную среду. В дополнение к данным выплатам фондом реализованы поручения президента РК и правительства еще на 673 млрд тенге.
Вместе с тем аудиторы выявили недочеты в стратегическом планировании и управлении в группе компаний фонда. Цель программы трансформации фонда на 2018-2021 годы по выведению 8 компаний на уровень эффективности зарубежных аналогов не была достигнута. Фактические выгоды от программы составили 154,5 млрд тенге, что вдвое меньше запланированного объема", - уточнили в ВАП.
Аудиторы отметили недостаточный уровень корпоративного управления в фонде.
В частности, имеют место факты ненадлежащей разработки стратегических документов и занижения плановых показателей, требуется усиление контроля за исполнением плана развития холдинга. Из 7 информационных систем фондом используется только 4. Система управленческой отчетности (SAP BPC) работает с нарушениями, а финансовая отчетность по ряду компаний проводится вручную", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ВАП, "Самрук-Қазына" уделяется недостаточное внимание систематизации внутренних нормативных документов, из которых около 15% не используются, подлежат пересмотру либо постановке на утрату. Из 5 комитетов при совете директоров АО "Самрук-Казына" не работают 3 (по стратегии, по контролю за реализацией Программы трансформации, специализированный комитет), а из 7 комитетов при правлении фонда с 2024 года не работают 2 (по модернизации и устойчивому развитию).
Как результат, холдинг приобрел громоздкую структуру: в группу фонда входят 326 компаний, которые разнесены на 6 уровней управления. За 2020-2024 годы в группе фонда имелись 23 бездействующие компании, а по итогам 2024 года 41 компания показала убыток. Это говорит о значительном потенциале в оптимизации структуры активов и их эффективному управлению. При этом требуется кардинально усилить мониторинг реализации инвестиционных проектов, так как с 2020 по 30 сентября 2024 годы группой фонда из 175 проектов завершено всего 49 проектов", - проинформировали в ВАП.
В целом по итогам аудита установлены:
- финансовые нарушения на 351,8 млн тенге;
- неэффективное планирование и использование средств - 122,2 млрд тенге;
- выявлено 119 системных недостатков.
Ряд материалов передан для возбуждения административного производства, а по отдельным фактам выявленных нарушений материалы направлены в правоохранительные органы", - уточнили в ВАП.
Дополнено 28.11.2025, 15.00
Большая часть замечаний, озвученных ВАП, уже прорабатывается и включена в дорожные карты фонда по ключевым направлениям: оптимизация структуры, цифровизация процессов, снижение многоуровневости управления и др. Значительная часть этих мероприятий уже находится в активной реализации", - ответили в фонде на критику ВАП.
Как отметили в пресс-службе, фонд значительно оптимизировал структуру - количество организаций сократилось за 10 лет с 593 до 327 компаний. Сокращены неработающие компании, упрощена система управления, усиливается операционная эффективность.
Фонд демонстрирует устойчивый рост финансовых показателей: доходов, чистой прибыли, выплат государству. Инвестиционный портфель включает 130 реализуемых и перспективных проектов общей стоимостью 53 трлн тенге, контроль за их реализацией существенно усилен", - говорится в сообщении фонда.
В Казахстане внедрят цифровой тенге с маркировкой НДС для госзакупок
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов РК опубликовало проект приказа об утверждении правил и сроков реализации пилотного проекта по внедрению цифрового тенге с маркировкой налога на добавленную стоимость для участников государственных закупок.
Целью проекта является упрощение и повышение эффективности исполнения налоговых обязательств для лиц, участвующих в государственных закупках.
Ожидаемым результатом принятия приказа является внедрение цифрового тенге с маркировкой налога на добавленную стоимость для участников государственных закупок, что повлечет за собой обеспечение прозрачности и прослеживаемости расчетов между заказчиками и поставщиками, повышение полноты и своевременности поступлений в бюджет, снижение налоговых рисков и ограничение возможностей применения фиктивных схем", - говорится в описании к документу.
Как сообщалось ранее, в Казахстане в оборот выпущено 257,5 млрд цифровых тенге. Платформа находится в опытно-промышленной эксплуатации, в декабре текущего года планируется ее полноценный запуск.
Казахстанцы не смогут оформить несколько кредитов одновременно
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента РК принял во втором чтении закон "О банках и банковской деятельности" и сопутствующие ему поправки по вопросам регулирования и развития финансового рынка, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Поддержано ограничение на оформление одним физлицом кредитов в нескольких банках или микрофинансовых организациях одновременно в течение часа. При этом кредитные бюро включат в состав участников Антифрод-центра и обяжут передавать информацию о подаче физлицом в течение одного часа кредитных заявок в два и более банков для проверки на признаки мошеннических действий. Первичные биометрия и выпуск ЭЦП будут проводиться только при личном присутствии клиента", - проинформировали в мажилисе.
Также в рамках принятого депутатами закона внедряется использование искусственного интеллекта для защиты граждан от мошенничества и повышения качества кредитного скоринга.
Ранее в ответ на запрос агентства Kazakhstan Today в Агентстве по развитию и регулированию финансового рынка РК рассказали, как будут защищать казахстанцев от закредитованности и мошенников.
На заседании нижней палаты депутат Унзила Шапак заявила, что закредитованность населения в Казахстане продолжает расти. За 2 года задолженность по кредитам в стране выросла до 23 трлн тенге, несмотря на ряд принятых мер.
В Казахстане продавцов оштрафовали на 50,8 млн тенге за завышенные цены
Вынесено 2438 административных постановлений за превышения торговой надбавки свыше 15 процентов
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане выявили 2727 непродуктивных посредников и фактов превышения торговой надбавки, сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК.
Территориальными департаментами вынесено 2438 административных постановлений за превышение торговой надбавки свыше 15 процентов по статье 204-4 КоАП РК. Среди них 1267 штрафов на сумму более 50,8 миллиона тенге и 1171 предупреждение", - проинформировали в ведомстве.
Анализ электронных счетов-фактур также позволил установить конкретные случаи необоснованного завышения цен на социально значимые товары. К примеру, в Западно-Казахстанской области ИП Жулдыз закупала соль "Илецкая" по 55 тенге за килограмм, реализуя ее по 90 тенге. Торговая надбавка составила 63,6%. В области Ұлытау ИП Байкенжинова З.М. приобретала подсолнечное масло "Шедевр" (1 литр) у АО "Eurasian Foods Corporation" и продавала его по 1100 тенге, допустив надбавку 22,22%. В Костанайской области ИП Кащенко И.Л. закупала лук и реализовывала его по завышенной цене 150 тенге за кг, при торговой надбавке 50%.
По итогам выявленных нарушений в отношении указанных предпринимателей применены меры административного реагирования за превышение допустимой торговой надбавки в соответствии со статьей 204-4 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут пожаловаться на завышенные цены на лекарства в аптеках.
