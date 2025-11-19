В Казахстане утвержден перечень видов деятельности, по которым запрещено применение СНР на основе упрощенной декларации

С 2026 года налоговые органы не будут применять принудительное снятие с учета по НДС

Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Одним из ключевых нововведений в новом Налоговом кодексе станет введение нового порядка постановки на регистрационный учет по НДС, который вступит в силу с 1 января 2026 года, сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.





Изменения направлены на упрощение налогового администрирования и создание более прозрачных условий для бизнеса", - отметили в ДГД.





Согласно новому Налоговому кодексу, постановка на учет по НДС будет осуществляться в трех формах:





добровольная - по желанию, до достижения порога оборота;

обязательная - при превышении годового оборота 10 000 МРП (около 43 млн тенге);

условная - для иностранных компаний, оказывающих электронные услуги или осуществляющих онлайн-продажи казахстанским потребителям.





Постановке на учет по НДС не подлежат:





государственные учреждения;

филиалы;

лица, занимающиеся частной практикой (адвокаты, нотариусы, медиаторы, судебные исполнители);

физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями;

налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы (СНР).





Предельный годовой оборот для применения СНР по упрощенной декларации составляет 600 000 МРП (2,6 млрд тенге).





Это позволит субъектам малого бизнеса работать по упрощенной системе без постановки на учет по НДС.





Обязательная постановка на учет по НДС предусмотрена только для налогоплательщиков, работающих по общеустановленному режиму налогообложения.





С 2026 года налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы, не смогут быть плательщиками НДС. Чтобы сохранить этот статус, им необходимо перейти на общий порядок налогообложения с 1 января 2026 года.





Уведомление о выбранном режиме представляется до 1 марта 2026 года.





Тем, кто останется на упрощенном режиме, рекомендуется сняться с учета по НДС до конца 2025 года и подать декларацию по форме 300.00 за IV квартал 2025 года не позднее 16 февраля 2026 года.





Также вводится мониторинг соблюдения налоговой регистрации. В случае выявления нарушений налогоплательщику направляется уведомление со сроком 30 рабочих дней для устранения.





С 2026 года налоговые органы не будут применять принудительное снятие с учета по НДС. Вместо этого при нарушениях (например, отсутствие по месту нахождения) будет временно приостанавливаться выписка электронных счетов-фактур (ЭСФ) до устранения нарушений", - пояснили в департаменте.





Отмечается, что все заявления по вопросам регистрации и снятия с учета по НДС можно подать в электронном виде через "Кабинет налогоплательщика" или портал eGov.kz





Напомним, новый Налоговый кодекс принят 18 июля 2025 года.





16 октября правительство приняло решение исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации. В запретительном списке сохраняются только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством.





Как сообщалось ранее, казахстанцы запустили петицию по новому Налоговому кодексу. В ближайшие дни она должна пройти модерацию и в случае одобрения станет доступна для голосования.





В частности, представители бизнеса и гражданского общества просят пересмотреть пункт 16 статьи 286 Налогового кодекса.





В этом пункте говорится о расходах налогоплательщика по приобретению товаров, работ, услуг у лиц, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации на дату получения таких товаров, работ, услуг. Авторы отмечают, что эта норма фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, работающими на специальном налоговом режиме на основе упрощенной декларации. По их мнению, это приведет к росту цен и монополизации, подрыву доверия к реформе, сокращению налоговой базы и другим негативным последствиям.