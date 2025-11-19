В Казахстане утвержден перечень видов деятельности, по которым запрещено применение СНР на основе упрощенной декларации
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства от 14 ноября 2025 года утвержден перечень видов деятельности, по которым запрещено применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации.
Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.
В перечень вошли 44 вида деятельности:
- Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
- Производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции.
- Реализация отдельных видов нефтепродуктов - бензина, дизельного топлива и мазута.
- Деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах.
- Проведение лотерей.
- Деятельность в сфере игорного бизнеса.
- Деятельность, связанная с оборотом радиоактивных материалов.
- Финансовая, страховая деятельность и посредническая деятельность страхового брокера и страхового агента.
- Охранная деятельность.
- Деятельность, связанная с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему.
- Деятельность по цифровому майнингу.
- Недропользование (за исключением деятельности по недропользованию, осуществляемой на основании лицензии на старательство).
- Сбор (заготовка), хранение, производство, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов.
- Деятельность в рамках финансового лизинга.
- Аренда и эксплуатация торгового рынка.
- Сдача в субаренду торговых объектов, относящихся к торговым рынкам, стационарным торговым объектам категорий 1 и 2, в соответствии с законодательством РК о регулировании торговой деятельности, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов общественного питания.
- Лизинг автомобилей.
- Лизинг строительных машин и оборудования.
- Лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования.
- Строительство жилых и нежилых зданий.
- Реализация жилищного фонда.
- Консультационные и (или) маркетинговые услуги.
- Деятельность в области бухгалтерского учета или аудита.
- Деятельность в области права, юстиции и правосудия (адвокатская деятельность, нотариальная деятельность, прочая деятельность в области права, деятельность в области юстиции и правосудия).
- Строительство дорог и автомагистралей.
- Деятельность грузового железнодорожного транспорта.
- Строительство железных дорог и метро.
- Строительство нефтяных и газовых магистральных трубопроводов.
- Деятельность в области архитектуры для объектов атомной промышленности и атомной энергетики.
- Строительство мостов и туннелей.
- Строительство стационарных торговых объектов категории 1.
- Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро.
- Оптовая торговля рудами черных и цветных металлов.
- Оптовая торговля драгоценными металлами.
- Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом.
- Деятельность грузового воздушного транспорта, подчиняющего расписанию.
- Производство продуктов нефтепереработки.
- Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов.
- Производство автомобилей, кроме двигателей для автомобилей.
- Производство электроэнергии прочими электростанциями.
- Брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами.
- Деятельность ломбардов.
- Банковская деятельность.
- Деятельность на рынке ценных бумаг.
Напомним, 16 октября правительство приняло решение исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации. В запретительном списке сохраняются только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством.
Как сообщалось ранее, в Казахстане запустили петицию по пункту 16 статьи 286 нового Налогового кодекса против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Однако петиция не прошла модерацию.
Ее автор, налоговый консультант Екатерина Ким направила обращение президенту, в котором просит дать поручение правительству РК и Миннацэкономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК с целью его исключения либо корректировки, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения общественных слушаний с участием представителей бизнеса и экспертов.
Она отметила, что пункт 16 статьи 286 НК РК фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, применяющими СНР на основе упрощенной декларации. Это ограничивает свободу предпринимательской деятельности, дискриминирует малый бизнес, вынуждает компании отказываться от сотрудничества с МСБ, ведет к монополизации рынка и росту цен, считает автор петиции.
Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации является законным инструментом, предусмотренным самим Налоговым кодексом. Запрещая контрагентам учитывать расходы по сделкам с субъектами СНР, государство фактически наказывает за применение законного режима. Это противоречит статье 26 Конституции РК, принципам равенства и недискриминации налогоплательщиков и целям реформы, заявленным как поддержка МСБ", - отметила эксперт.
Кроме того, по ее словам, "одновременное повышение ставки НДС и снижение порога для регистрации по НДС создает эффект резкого увеличения налоговой нагрузки, снижает конкурентоспособность МСБ, подталкивает бизнес в тень и противоречит целям налоговой реформы".