В Казахстане внедрят цифровой тенге с маркировкой НДС для госзакупок
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов РК опубликовало проект приказа об утверждении правил и сроков реализации пилотного проекта по внедрению цифрового тенге с маркировкой налога на добавленную стоимость для участников государственных закупок.
Целью проекта является упрощение и повышение эффективности исполнения налоговых обязательств для лиц, участвующих в государственных закупках.
Ожидаемым результатом принятия приказа является внедрение цифрового тенге с маркировкой налога на добавленную стоимость для участников государственных закупок, что повлечет за собой обеспечение прозрачности и прослеживаемости расчетов между заказчиками и поставщиками, повышение полноты и своевременности поступлений в бюджет, снижение налоговых рисков и ограничение возможностей применения фиктивных схем", - говорится в описании к документу.
Как сообщалось ранее, в Казахстане в оборот выпущено 257,5 млрд цифровых тенге. Платформа находится в опытно-промышленной эксплуатации, в декабре текущего года планируется ее полноценный запуск.
28.11.2025, 10:52
Финансовые нарушения на 351,8 млн тенге выявила ВАП после проверки фонда "Самрук-Казына" Дополнено
Фото: ВАП
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Высшая аудиторская палата РК провела аудит эффективности использования государственных активов и оценила систему стратегического управления в АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и его дочерних организациях, сообщили в пресс-службе палаты.
Проверочные мероприятия охватили деятельность самого фонда как корпоративного центра, а также компаний "Казатомпром", "Samruk-Kazyna Ondeu" и ряда других. В целом аудитом было охвачено 18 юридических лиц, при этом в ходе аудита был учтен ряд запросов депутатов парламента РК и общественности.
По итогам 2024 года доходы группы компаний фонда составили 16,5 трлн тенге, консолидированная чистая прибыль по группе компаний холдинга составила 2,4 трлн тенге. При этом государству холдингом за аудируемый период было выплачено 2,37 трлн тенге, из которых 779,9 млрд тенге - в виде дивидендов и 1,6 трлн тенге - в виде отчислений от передачи активов в конкурентную среду. В дополнение к данным выплатам фондом реализованы поручения президента РК и правительства еще на 673 млрд тенге.
Вместе с тем аудиторы выявили недочеты в стратегическом планировании и управлении в группе компаний фонда. Цель программы трансформации фонда на 2018-2021 годы по выведению 8 компаний на уровень эффективности зарубежных аналогов не была достигнута. Фактические выгоды от программы составили 154,5 млрд тенге, что вдвое меньше запланированного объема", - уточнили в ВАП.
Аудиторы отметили недостаточный уровень корпоративного управления в фонде.
В частности, имеют место факты ненадлежащей разработки стратегических документов и занижения плановых показателей, требуется усиление контроля за исполнением плана развития холдинга. Из 7 информационных систем фондом используется только 4. Система управленческой отчетности (SAP BPC) работает с нарушениями, а финансовая отчетность по ряду компаний проводится вручную", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ВАП, "Самрук-Қазына" уделяется недостаточное внимание систематизации внутренних нормативных документов, из которых около 15% не используются, подлежат пересмотру либо постановке на утрату. Из 5 комитетов при совете директоров АО "Самрук-Казына" не работают 3 (по стратегии, по контролю за реализацией Программы трансформации, специализированный комитет), а из 7 комитетов при правлении фонда с 2024 года не работают 2 (по модернизации и устойчивому развитию).
Как результат, холдинг приобрел громоздкую структуру: в группу фонда входят 326 компаний, которые разнесены на 6 уровней управления. За 2020-2024 годы в группе фонда имелись 23 бездействующие компании, а по итогам 2024 года 41 компания показала убыток. Это говорит о значительном потенциале в оптимизации структуры активов и их эффективному управлению. При этом требуется кардинально усилить мониторинг реализации инвестиционных проектов, так как с 2020 по 30 сентября 2024 годы группой фонда из 175 проектов завершено всего 49 проектов", - проинформировали в ВАП.
В целом по итогам аудита установлены:
- финансовые нарушения на 351,8 млн тенге;
- неэффективное планирование и использование средств - 122,2 млрд тенге;
- выявлено 119 системных недостатков.
Ряд материалов передан для возбуждения административного производства, а по отдельным фактам выявленных нарушений материалы направлены в правоохранительные органы", - уточнили в ВАП.
Дополнено 28.11.2025, 15.00
Большая часть замечаний, озвученных ВАП, уже прорабатывается и включена в дорожные карты фонда по ключевым направлениям: оптимизация структуры, цифровизация процессов, снижение многоуровневости управления и др. Значительная часть этих мероприятий уже находится в активной реализации", - ответили в фонде на критику ВАП.
Как отметили в пресс-службе, фонд значительно оптимизировал структуру - количество организаций сократилось за 10 лет с 593 до 327 компаний. Сокращены неработающие компании, упрощена система управления, усиливается операционная эффективность.
Фонд демонстрирует устойчивый рост финансовых показателей: доходов, чистой прибыли, выплат государству. Инвестиционный портфель включает 130 реализуемых и перспективных проектов общей стоимостью 53 трлн тенге, контроль за их реализацией существенно усилен", - говорится в сообщении фонда.
26.11.2025, 17:35
Казахстанцы не смогут оформить несколько кредитов одновременно
Фото: Depositphotos
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента РК принял во втором чтении закон "О банках и банковской деятельности" и сопутствующие ему поправки по вопросам регулирования и развития финансового рынка, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Поддержано ограничение на оформление одним физлицом кредитов в нескольких банках или микрофинансовых организациях одновременно в течение часа. При этом кредитные бюро включат в состав участников Антифрод-центра и обяжут передавать информацию о подаче физлицом в течение одного часа кредитных заявок в два и более банков для проверки на признаки мошеннических действий. Первичные биометрия и выпуск ЭЦП будут проводиться только при личном присутствии клиента", - проинформировали в мажилисе.
Также в рамках принятого депутатами закона внедряется использование искусственного интеллекта для защиты граждан от мошенничества и повышения качества кредитного скоринга.
Ранее в ответ на запрос агентства Kazakhstan Today в Агентстве по развитию и регулированию финансового рынка РК рассказали, как будут защищать казахстанцев от закредитованности и мошенников.
На заседании нижней палаты депутат Унзила Шапак заявила, что закредитованность населения в Казахстане продолжает расти. За 2 года задолженность по кредитам в стране выросла до 23 трлн тенге, несмотря на ряд принятых мер.
18.11.2025, 18:27
В Казахстане продавцов оштрафовали на 50,8 млн тенге за завышенные цены
Вынесено 2438 административных постановлений за превышение торговой надбавки свыше 15 процентов
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане выявили 2727 непродуктивных посредников и фактов превышения торговой надбавки, сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК.
Территориальными департаментами вынесено 2438 административных постановлений за превышение торговой надбавки свыше 15 процентов по статье 204-4 КоАП РК. Среди них 1267 штрафов на сумму более 50,8 миллиона тенге и 1171 предупреждение", - проинформировали в ведомстве.
Анализ электронных счетов-фактур также позволил установить конкретные случаи необоснованного завышения цен на социально значимые товары. К примеру, в Западно-Казахстанской области ИП Жулдыз закупала соль "Илецкая" по 55 тенге за килограмм, реализуя ее по 90 тенге. Торговая надбавка составила 63,6%. В области Ұлытау ИП Байкенжинова З.М. приобретала подсолнечное масло "Шедевр" (1 литр) у АО "Eurasian Foods Corporation" и продавала его по 1100 тенге, допустив надбавку 22,22%. В Костанайской области ИП Кащенко И.Л. закупала лук и реализовывала его по завышенной цене 150 тенге за кг, при торговой надбавке 50%.
По итогам выявленных нарушений в отношении указанных предпринимателей применены меры административного реагирования за превышение допустимой торговой надбавки в соответствии со статьей 204-4 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут пожаловаться на завышенные цены на лекарства в аптеках.
18.11.2025, 08:48
В Казахстане утвержден перечень видов деятельности, по которым запрещено применение СНР на основе упрощенной декларации
Фото: Depositphotos
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства от 14 ноября 2025 года утвержден перечень видов деятельности, по которым запрещено применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации.
Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.
В перечень вошли 44 вида деятельности:
- Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
- Производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции.
- Реализация отдельных видов нефтепродуктов - бензина, дизельного топлива и мазута.
- Деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах.
- Проведение лотерей.
- Деятельность в сфере игорного бизнеса.
- Деятельность, связанная с оборотом радиоактивных материалов.
- Финансовая, страховая деятельность и посредническая деятельность страхового брокера и страхового агента.
- Охранная деятельность.
- Деятельность, связанная с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему.
- Деятельность по цифровому майнингу.
- Недропользование (за исключением деятельности по недропользованию, осуществляемой на основании лицензии на старательство).
- Сбор (заготовка), хранение, производство, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов.
- Деятельность в рамках финансового лизинга.
- Аренда и эксплуатация торгового рынка.
- Сдача в субаренду торговых объектов, относящихся к торговым рынкам, стационарным торговым объектам категорий 1 и 2, в соответствии с законодательством РК о регулировании торговой деятельности, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов общественного питания.
- Лизинг автомобилей.
- Лизинг строительных машин и оборудования.
- Лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования.
- Строительство жилых и нежилых зданий.
- Реализация жилищного фонда.
- Консультационные и (или) маркетинговые услуги.
- Деятельность в области бухгалтерского учета или аудита.
- Деятельность в области права, юстиции и правосудия (адвокатская деятельность, нотариальная деятельность, прочая деятельность в области права, деятельность в области юстиции и правосудия).
- Строительство дорог и автомагистралей.
- Деятельность грузового железнодорожного транспорта.
- Строительство железных дорог и метро.
- Строительство нефтяных и газовых магистральных трубопроводов.
- Деятельность в области архитектуры для объектов атомной промышленности и атомной энергетики.
- Строительство мостов и туннелей.
- Строительство стационарных торговых объектов категории 1.
- Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро.
- Оптовая торговля рудами черных и цветных металлов.
- Оптовая торговля драгоценными металлами.
- Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом.
- Деятельность грузового воздушного транспорта, подчиняющего расписанию.
- Производство продуктов нефтепереработки.
- Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов.
- Производство автомобилей, кроме двигателей для автомобилей.
- Производство электроэнергии прочими электростанциями.
- Брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами.
- Деятельность ломбардов.
- Банковская деятельность.
- Деятельность на рынке ценных бумаг.
Напомним, 16 октября правительство приняло решение исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации. В запретительном списке сохраняются только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством.
Как сообщалось ранее, в Казахстане запустили петицию по пункту 16 статьи 286 нового Налогового кодекса против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Однако петиция не прошла модерацию.
Ее автор, налоговый консультант Екатерина Ким направила обращение президенту, в котором просит дать поручение правительству РК и Миннацэкономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК с целью его исключения либо корректировки, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения общественных слушаний с участием представителей бизнеса и экспертов.
Она отметила, что пункт 16 статьи 286 НК РК фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, применяющими СНР на основе упрощенной декларации. Это ограничивает свободу предпринимательской деятельности, дискриминирует малый бизнес, вынуждает компании отказываться от сотрудничества с МСБ, ведет к монополизации рынка и росту цен, считает автор петиции.
Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации является законным инструментом, предусмотренным самим Налоговым кодексом. Запрещая контрагентам учитывать расходы по сделкам с субъектами СНР, государство фактически наказывает за применение законного режима. Это противоречит статье 26 Конституции РК, принципам равенства и недискриминации налогоплательщиков и целям реформы, заявленным как поддержка МСБ", - отметила эксперт.
Кроме того, по ее словам, "одновременное повышение ставки НДС и снижение порога для регистрации по НДС создает эффект резкого увеличения налоговой нагрузки, снижает конкурентоспособность МСБ, подталкивает бизнес в тень и противоречит целям налоговой реформы".
14.11.2025, 10:52
Петиция по новому Налоговому кодексу не прошла модерацию, ее автор написала обращение президенту
Фото: Depositphotos
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Петиция по новому Налоговому кодексу против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, не прошла модерацию. Об этом сообщила автор петиции, налоговый консультант Екатерина Ким.
По ее словам, в ответе Министерство национальной экономики указало, что Налоговый кодекс был принят парламентом и подписан президентом, а руководитель госоргана "не вправе принимать решение, пересматривающее законы, принятые парламентом".
В ведомстве отметили, что указанная в петиции норма направлена на исключение схем дробления бизнеса, а также на обеспечение справедливого распределения налоговой нагрузки между налогоплательщиками.
Минэкономики привело в пример одну из строительных компаний, которая в 2023 году приобретала услуги по аренде офиса, техники и автотранспорта у ИП, связанных с учредителем компании.
Объем оказанных услуг составлял около 165 млн тенге каждым (при предельном доходе СНР на основе упрощенной декларации в 2023 году - 165,9 млн тенге). При этом у поставщиков отсутствовала собственная специализированная техника для выполнения указанных услуг. Этот пример свидетельствует о применении схем с целью оптимизации налогообложения, когда вместо уплаты 20% КПН в общеустановленном режиме налог уплачивается в размере около 3% через СНР на основе упрощенной декларации", - говорится в ответе министерства по петиции.
Автор петиции не согласна с ответом министерства и приведенным госограном примером.
Почему из-за одной компании должен страдать весь МСБ Казахстана? (...) Следующий наш шаг - это обжалование, во-первых, возврата с модерации, а также - подача иска в Конституционный суд", - заявила Екатерина Ким.
Налоговый эксперт также направила обращение президенту, в котором просит дать поручение правительству РК и Министерству национальной экономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК с целью его исключения либо корректировки, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения общественных слушаний с участием представителей бизнеса и экспертов.
Сегодня малый и средний бизнес - это основа социальной стабильности и развития Казахстана. Нельзя одновременно декларировать поддержку МСБ и вводить нормы, фактически лишающие его возможности честно работать. Мы просим Вас лично вмешаться и обеспечить справедливый пересмотр указанных положений Налогового кодекса", - обратилась Екатерина Ким к главе государства.
Она отметила, что пункт 16 статьи 286 НК РК фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, применяющими СНР на основе упрощенной декларации. Это ограничивает свободу предпринимательской деятельности, дискриминирует малый бизнес, вынуждает компании отказываться от сотрудничества с МСБ, ведет к монополизации рынка и росту цен, считает автор петиции.
Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации является законным инструментом, предусмотренным самим Налоговым кодексом. Запрещая контрагентам учитывать расходы по сделкам с субъектами СНР, государство фактически наказывает за применение законного режима. Это противоречит статье 26 Конституции РК, принципам равенства и недискриминации налогоплательщиков и целям реформы, заявленным как поддержка МСБ", - отметила эксперт.
Кроме того, по ее словам, "одновременное повышение ставки НДС и снижение порога для регистрации по НДС создает эффект резкого увеличения налоговой нагрузки, снижает конкурентоспособность МСБ, подталкивает бизнес в тень и противоречит целям налоговой реформы".
10.11.2025, 10:51
Использовать пенсионные накопления на ипотеку могут разрешить в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство промышленности и строительства РК подготовило поправки в правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством РК. Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
В целях приведения в соответствие с редакцией нового Налогового кодекса РК, положения которого предусматривают освобождение от удержания у физических лиц - резидентов Республики Казахстан индивидуального подоходного налога с дохода в виде пенсионных выплат из ЕНПФ и для уменьшение долговой нагрузки перед банками, предлагается погашение основного долга либо снижение ежемесячного платежа, либо сокращение срока кредита по ипотечному жилищному займу", - говорится в описании основных положений проекта документа.
Как сообщалось ранее, в Казахстане намерены вновь отложить снижение предельной ставки по ипотеке с 25% до 20%.
Напомним, в Казахстане временно запретили лечить зубы на пенсионные излишки.
10.11.2025, 09:41
С 2026 года вводится новый порядок постановки на регистрационный учет по НДС
Фото: Depositphotos
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Одним из ключевых нововведений в новом Налоговом кодексе станет введение нового порядка постановки на регистрационный учет по НДС, который вступит в силу с 1 января 2026 года, сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
Изменения направлены на упрощение налогового администрирования и создание более прозрачных условий для бизнеса", - отметили в ДГД.
Согласно новому Налоговому кодексу, постановка на учет по НДС будет осуществляться в трех формах:
- добровольная - по желанию, до достижения порога оборота;
- обязательная - при превышении годового оборота 10 000 МРП (около 43 млн тенге);
- условная - для иностранных компаний, оказывающих электронные услуги или осуществляющих онлайн-продажи казахстанским потребителям.
Постановке на учет по НДС не подлежат:
- государственные учреждения;
- филиалы;
- лица, занимающиеся частной практикой (адвокаты, нотариусы, медиаторы, судебные исполнители);
- физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями;
- налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы (СНР).
Предельный годовой оборот для применения СНР по упрощенной декларации составляет 600 000 МРП (2,6 млрд тенге).
Это позволит субъектам малого бизнеса работать по упрощенной системе без постановки на учет по НДС.
Обязательная постановка на учет по НДС предусмотрена только для налогоплательщиков, работающих по общеустановленному режиму налогообложения.
С 2026 года налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы, не смогут быть плательщиками НДС. Чтобы сохранить этот статус, им необходимо перейти на общий порядок налогообложения с 1 января 2026 года.
Уведомление о выбранном режиме представляется до 1 марта 2026 года.
Тем, кто останется на упрощенном режиме, рекомендуется сняться с учета по НДС до конца 2025 года и подать декларацию по форме 300.00 за IV квартал 2025 года не позднее 16 февраля 2026 года.
Также вводится мониторинг соблюдения налоговой регистрации. В случае выявления нарушений налогоплательщику направляется уведомление со сроком 30 рабочих дней для устранения.
С 2026 года налоговые органы не будут применять принудительное снятие с учета по НДС. Вместо этого при нарушениях (например, отсутствие по месту нахождения) будет временно приостанавливаться выписка электронных счетов-фактур (ЭСФ) до устранения нарушений", - пояснили в департаменте.
Отмечается, что все заявления по вопросам регистрации и снятия с учета по НДС можно подать в электронном виде через "Кабинет налогоплательщика" или портал eGov.kz.
Напомним, новый Налоговый кодекс принят 18 июля 2025 года.
16 октября правительство приняло решение исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации. В запретительном списке сохраняются только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством.
Как сообщалось ранее, казахстанцы запустили петицию по новому Налоговому кодексу. В ближайшие дни она должна пройти модерацию и в случае одобрения станет доступна для голосования.
В частности, представители бизнеса и гражданского общества просят пересмотреть пункт 16 статьи 286 Налогового кодекса.
В этом пункте говорится о расходах налогоплательщика по приобретению товаров, работ, услуг у лиц, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации на дату получения таких товаров, работ, услуг. Авторы отмечают, что эта норма фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, работающими на специальном налоговом режиме на основе упрощенной декларации. По их мнению, это приведет к росту цен и монополизации, подрыву доверия к реформе, сокращению налоговой базы и другим негативным последствиям.
06.11.2025, 11:02
Налог на Google: более 118 млрд тенге оплатили иностранные интернет-платформы в бюджет Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала действия налога на цифровые услуги иностранные интернет-компании перечислили в бюджет Казахстана 118,4 млрд тенге, сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК.
Что такое "налог на Google"
С 1 января 2022 года в Казахстане действует механизм налогообложения иностранных компаний, которые предоставляют электронные услуги или продают товары через интернет казахстанским пользователям. Речь идет о глобальных онлайн-платформах, работающих напрямую с потребителями - в формате B2C. Они обязаны регистрироваться в Казахстане и платить налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 12%.
Кто уже зарегистрировался
На сегодняшний день в Казахстане стоят на учете 118 иностранных компаний-нерезидентов, включая крупнейшие мировые платформы.
В 2025 году к ним присоединились еще 20 компаний, среди которых:
Chess.com - международная платформа для любителей шахмат;
OpenAI, L.L.C. - разработчик сервиса ChatGPT;
Canva Pty Ltd. - онлайн-платформа для дизайна;
Microsoft Ireland Operations Limited - подразделение Microsoft;
Canyon Bicycles GmbH - производитель спортивных велосипедов.
По данным КГД, с начала действия налога иностранные цифровые компании уплатили 118,4 млрд тенге, из которых 48,6 млрд тенге - только за 2025 год. Это на 20 млрд тенге больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Крупнейшие плательщики НДС в 2025 году:
Valve Corporation - 8,6 млрд тенге;
Apple - 8 млрд тенге;
Temu - 6,2 млрд тенге.
Введение "цифрового НДС" позволило Казахстану занять место среди стран, эффективно регулирующих цифровую сферу. Это решение усилило поступления в бюджет, обеспечило прозрачность деятельности иностранных компаний и выровняло условия конкуренции для казахстанских IT-предприятий", - отметили в КГД.
