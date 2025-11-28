В Казахстане внедрят цифровой тенге с маркировкой НДС для госзакупок

Фото: ВАП

Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Высшая аудиторская палата РК провела аудит эффективности использования государственных активов и оценила систему стратегического управления в АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и его дочерних организациях, сообщили в пресс-службе палаты.





Проверочные мероприятия охватили деятельность самого фонда как корпоративного центра, а также компаний "Казатомпром", "Samruk-Kazyna Ondeu" и ряда других. В целом аудитом было охвачено 18 юридических лиц, при этом в ходе аудита был учтен ряд запросов депутатов парламента РК и общественности.





По итогам 2024 года доходы группы компаний фонда составили 16,5 трлн тенге, консолидированная чистая прибыль по группе компаний холдинга составила 2,4 трлн тенге. При этом государству холдингом за аудируемый период было выплачено 2,37 трлн тенге, из которых 779,9 млрд тенге - в виде дивидендов и 1,6 трлн тенге - в виде отчислений от передачи активов в конкурентную среду. В дополнение к данным выплатам фондом реализованы поручения президента РК и правительства еще на 673 млрд тенге.





Вместе с тем аудиторы выявили недочеты в стратегическом планировании и управлении в группе компаний фонда. Цель программы трансформации фонда на 2018-2021 годы по выведению 8 компаний на уровень эффективности зарубежных аналогов не была достигнута. Фактические выгоды от программы составили 154,5 млрд тенге, что вдвое меньше запланированного объема", - уточнили в ВАП.





Аудиторы отметили недостаточный уровень корпоративного управления в фонде.





В частности, имеют место факты ненадлежащей разработки стратегических документов и занижения плановых показателей, требуется усиление контроля за исполнением плана развития холдинга. Из 7 информационных систем фондом используется только 4. Система управленческой отчетности (SAP BPC) работает с нарушениями, а финансовая отчетность по ряду компаний проводится вручную", - говорится в сообщении.





Кроме того, по данным ВАП, "Самрук-Қазына" уделяется недостаточное внимание систематизации внутренних нормативных документов, из которых около 15% не используются, подлежат пересмотру либо постановке на утрату. Из 5 комитетов при совете директоров АО "Самрук-Казына" не работают 3 (по стратегии, по контролю за реализацией Программы трансформации, специализированный комитет), а из 7 комитетов при правлении фонда с 2024 года не работают 2 (по модернизации и устойчивому развитию).





Как результат, холдинг приобрел громоздкую структуру: в группу фонда входят 326 компаний, которые разнесены на 6 уровней управления. За 2020-2024 годы в группе фонда имелись 23 бездействующие компании, а по итогам 2024 года 41 компания показала убыток. Это говорит о значительном потенциале в оптимизации структуры активов и их эффективному управлению. При этом требуется кардинально усилить мониторинг реализации инвестиционных проектов, так как с 2020 по 30 сентября 2024 годы группой фонда из 175 проектов завершено всего 49 проектов", - проинформировали в ВАП.





В целом по итогам аудита установлены:





финансовые нарушения на 351,8 млн тенге;

неэффективное планирование и использование средств - 122,2 млрд тенге;

выявлено 119 системных недостатков.





Ряд материалов передан для возбуждения административного производства, а по отдельным фактам выявленных нарушений материалы направлены в правоохранительные органы", - уточнили в ВАП.





Дополнено 28.11.2025, 15.00





Большая часть замечаний, озвученных ВАП, уже прорабатывается и включена в дорожные карты фонда по ключевым направлениям: оптимизация структуры, цифровизация процессов, снижение многоуровневости управления и др. Значительная часть этих мероприятий уже находится в активной реализации", - ответили в фонде на критику ВАП.





Как отметили в пресс-службе, фонд значительно оптимизировал структуру - количество организаций сократилось за 10 лет с 593 до 327 компаний. Сокращены неработающие компании, упрощена система управления, усиливается операционная эффективность.





Фонд демонстрирует устойчивый рост финансовых показателей: доходов, чистой прибыли, выплат государству. Инвестиционный портфель включает 130 реализуемых и перспективных проектов общей стоимостью 53 трлн тенге, контроль за их реализацией существенно усилен", - говорится в сообщении фонда.