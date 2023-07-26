В Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалетыВ Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалеты
18.07.2023, 16:20 32636
В Казахстане замедлилась годовая инфляция
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Годовая инфляция в июне 2023 года в Казахстане составила 14,6% (в мае - 15,9%). Рост цен на продовольственные товары замедлился за год до 14,6% (в мае - 16,5%), на непродовольственные - до 15,8% (в мае - 17,2%), на платные услуги - до 13,3% (в мае - 13,5%), сообщается в отчете Национального банка РК по инфляционным тенденциям.
В разрезе регионов годовая инфляция замедлилась в 20 регионах. Выше общереспубликанского уровня годовая инфляция сложилась в 10 регионах. Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Северо-Казахстанской и Улытауской (по 15,9%), а также Акмолинской области и в Астане (по 15,8%)", - говорится в информации.
Продовольственные товары подорожали в Казахстане выше уровня по стране (14,6% г/г) в Мангистауской (17,2%), Улытауской (16,4%) областях, Астане (16,2%), Кызылординской и Абайской (по 16,0%), Акмолинской (15,9%), Северо-Казахстанской (15,7%), Павлодарской (15,6%), Костанайской и Восточно-Казахстанской (по 15,3%), Жамбылской (15,2%), а также Карагандинской (14,8%) областях.
Рост цен на непродовольственные товары выше, чем по стране (15,8% г/г) отмечен в Астане (21,5%), Восточно-Казахстанской (18,0%), Северо-Казахстанской областях и в Алматы (по 16,8%), Туркестанской области (16,6%), в Шымкенте и Абайской (по 16,3%), а также Жамбылской (16,0%) областях", - сообщается в отчете.
Цены на платные услуги замедлились до 13,3% г/г, при этом значения выше общереспубликанского уровня сложились в Улытауской (17,3%), Акмолинской (16,9%), Мангистауской (16,3%), Северо-Казахстанской (15,2%), Актюбинской областях, а также в Алматы
по 15,1%), Жетысуской (15,0%), Туркестанской (14,6%), Павлодарской (14,5%) и Западно-Казахстанской (14,2%) областях.
Месячная инфляция в стране в июне 2023 года составила 0,5%, что совпадает с исторической средней (0,5% в июне 2017-2021 гг.).
В Мангистауской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, городах Астана и Алматы, Павлодарской и Абайской областях рост цен в июне 2023 года зафиксирован выше исторической средней.
В Акмолинской, Кызылординской и Костанайской областях рост цен сохранил значение исторической средней.
Наибольшее значение месячной инфляции отмечено в Мангистауской и Северо-Казахстанской областях (по 0,9%).
Напомним, в июне Нацбанк сообщал, что инфляция в Казахстане замедляется третий месяц подряд. Продовольственная инфляция в годовом выражении замедлилась с пика 26,2% в феврале до 16,5%.
Главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров ранее прогнозировал, что валовой внутренний продукт Казахстана вырастет на 4,3% в 2023 году.
новости по теме
25.07.2023, 19:56 8951
Не соответствует действительности: в АРРФР прокомментировали информацию о ликвидации девяти банков
В Агентстве подчеркнули, что отзыв лицензий у действующих 21 банка второго уровня не планируется.
Рассказать друзьям
Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В СМИ и соцсетях появилась информация о ликвидации 9 действующих банков в Казахстане.
В настоящее время в Казахстане осуществляет деятельность 21 банк второго уровня. Кроме этого, помимо указанных банков дополнительно в процессе ликвидации с 2007 года находятся еще другие 9 банков", - сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Лицензии у указанных 9 банков, которые находятся в ликвидационном процессе, были отозваны ранее в период с 2007 по 2021 годы, в частности:
- Валют-транзит банк (ликвидация - с 1 марта 2007 года);
- Казинвестбанк (с 24 января 2018 года);
- Delta Bank (с 25 апреля 2018 года);
- Qazaq Banki (с 12 декабря 2018 года);
- Банк Астаны (с 9 января 2019 года);
- Эксимбанк Казахстан (с 16 января 2019 года);
- Tengri Bank (с 15 февраля 2021 года);
- AsiaCredit Bank (с 22 июля 2021 года);
- CapitalBank Kazakhstan (с 5 октября 2021 года).
В Агентстве подчеркнули, что отзыв лицензий у действующих 21 банка второго уровня не планируется.
В настоящее время банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банком второго уровня, из которых 12 банков с иностранным участием, в том числе 8 дочерних банков. На сегодня банковский сектор стабилен, банки выполняют все пруденциальные нормативы", - добавили в ведомстве.
Активы банковского сектора составляют 46,6 трлн тенге. Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющий 13,7 трлн тенге или 29,4% от совокупных активов. Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.
Собственный капитал банковского сектора составил 5,7 трлн тенге. Коэффициент достаточности основного капитала (k1) банков составил 18,6%, собственного капитала (к2) - 21,4%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы (min. 5,5% и 8%, соответственно) и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.
Качество кредитного портфеля сохраняется стабильным. Доля неработающих займов NPL составила 3,6% от ссудного портфеля. Покрытие провизиями неработающих кредитов сохраняется высоким и составляет - 77,4%.
Ранее Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект консультативного документа регуляторной политики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг".
24.07.2023, 18:45 14816
"Казпочта" приостановила обслуживание переводов системы "Юнистрим"
20 июля американские власти ввели санкции против еще пяти российских кредитных организаций
Рассказать друзьям
Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 21 июля АО "Казпочта" приостановила прием/выдачу денежных переводов "ЮНИСТРИМ" в связи с включением компании "ЮНИСТРИМ" в санкционные списки, сообщили в пресс-службе компании.
Как сообщает ТАСС, 20 июля американские власти ввели санкции против еще пяти российских кредитных организаций. Так, в список внесены банки "Тинькофф", Локо-банк, Петербургский социальный коммерческий банк, "Солидарность" и "Юнистрим". Вашингтон рассчитывает, что это ограничит доступ Москвы к мировой финансовой системе.
После включения в санкционный список «Юнистрим» объявил, что уже разработал «инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме», и пообещал реализовать его «в кратчайшие сроки», сообщает РБК.
19.07.2023, 13:05 27561
Инвалютные вклады казахстанцев всего за месяц сократились почти на 90 миллиардов тенге
На 1 июня текущего года вклады в иностранной валюте составили 5,5 трлн тенге
Рассказать друзьям
Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Вклады населения в иностранной валюте в казахстанских банках, входящих в систему коллективного страхования, к 1 июня текущего года составили 5,5 трлн тенге. Это на 89,5 млрд меньше, чем месяцем ранее.
В плюсе в месячной динамике оказались всего шесть банков, а в весомом плюсе - лишь три, сообщает Finprom.kz.
Абсолютный лидер по месячному росту - ForteBank: плюс 19,6 млрд в тенговом эквиваленте, до 365,7 млрд тенге. К слову, в мае текущего года ForteBank уже в третий раз получил премию от крупнейшего банка США - JP Morgan Bank - за высокое качество долларовых переводов в международной системе Swift: Elite Quality Recognition Award. 99,82% клиентских переводов в долларах США в 2022 году были проведены банком с соблюдением стандартов международных платежей и, соответственно, обработаны JP Morgan Bank в автоматическом режиме", - отмечается в информации.
ForteBank прибавил и в сегменте вкладов в нацвалюте: плюс 8 млрд тенге, до 414,4 млрд тенге. В итоге вклады физлиц в банке составили 780,1 млрд тенге (плюс 27,7 млрд за месяц), а совокупный депозитный портфель - почти 2 трлн тенге, плюс сразу 40,6 млрд.
На втором месте по месячному росту инвалютных вкладов - "Банк Фридом Финанс": плюс 17,9 млрд тенге, до 358 млрд тенге. Замыкает тройку лидеров Jusan Bank: плюс 7,1 млрд тенге, до 216,9 млрд.
Помимо тройки лидеров среди крупных банков в плюсе также Bereke Bank, недавно возобновивший валютные операции: на 580 млн тенге за месяц, до 23 млрд тенге. Кроме того, объемы вкладов в инвалюте выросли у ТПБ Китая - на 309 млн тенге, до 7,2 млрд тенге, и у Банка Китая в Казахстане - на 38 млн тенге, до 916 млн.
Всего в системе гарантирования депозитов участвуют 19 из 21 БВУ РК. На них приходится 99,9% всех вкладов физлиц, или 17,4 трлн тенге, из которых 31,4% - вклады в инвалюте. Два банка - участника системы ("Отбасы банк" и "Ситибанк Казахстан") не имеют в своих депозитных портфелях инвалютных вкладов физлиц", - сообщает сайт.
По его информации, годом ранее инвалютные розничные депозиты в банках, входящих в систему коллективного страхования, составляли 4,1 трлн тенге, или 32,9% от всего объема вкладов физлиц в этих банках.
Сайт напоминает, что в РК вклады физлиц (включая индивидуальных предпринимателей) в банках второго уровня защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).
КФГД выплачивает возмещение вкладчикам, если банк был лишен лицензии на проведение банковских операций. Так фонд содействует финансовой стабильности и поддерживает доверие граждан к казахстанскому банковскому сектору.
Ранее КФГД утвердил предельные ставки вознаграждения по депозитам на июнь.
14.07.2023, 15:06 45436
Казахстанским банкам разрешили вывозить из страны наличные российские рубли
Рассказать друзьям
Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана разрешило банкам республики вывозить из страны наличные российские рубли.
Соответствующее постановление кабмина опубликовано в информационно-правовой системе нормативных актов.
Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан вывоз наличных российских рублей. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и действует до 1 января 2024 года", - говорится в документе, принятом 11 июля.
Ранее правительство РК разрешало банкам разовый вывоз из Казахстана наличных рублей. Постановление действовало в течение 60 календарных дней. При этом Национальный банк обращал внимание, что на сегодня банки второго уровня располагают различными каналами (инструментами) для проведения безналичных платежей и переводов денег с использованием банковских счетов, платежных карточек, а также электронных кошельков, что позволяет минимизировать риски по накоплению наличных российских рублей.
Ранее в пояснительной записке к проекту постановления говорилось, что цель документа - вывоз банками второго уровня наличных российских рублей для конвертации их в безналичную форму и пополнения своих корреспондентских счетов в иностранных банках.
Указом президента от 14 марта 2022 года "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" был запрещен вывоз из страны наличной иностранной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов США, а также золотых слитков и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KUMIS BARYS, выпускаемых Национальным банком Республики Казахстан.
По информации Нацбанка, ограничения ввели в целях сохранения финансовой стабильности и снижения давления со стороны спекулятивного спроса, так как на фоне внешних шоков наблюдался рост спроса на наличную иностранную валюту в стране.
12.07.2023, 19:21 55816
KASE подвела итоги работы биржевого рынка за II квартал и первое полугодие
Совокупный объем торгов составил 157,7 трлн тенге и вырос относительно аналогичного периода 2022 года на 15,2%
Рассказать друзьям
Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Пресс-служба Казахстанской фондовой биржи (KASE) сообщила об основных итогах деятельности за первое полугодие 2023 года.
Совокупный объем торгов на KASE составил 157,7 трлн тенге и вырос относительно аналогичного периода 2022 года на 15,2%, или 20,8 трлн тенге.
Значение индекса KASE выросло на 10,9%, до 3 604,75 пункта.
Капитализация рынка акций выросла на 8,0%, или 1,7 трлн тенге, до 22,9 трлн тенге.
С начала 2023 года в официальный список KASE были включены ценные бумаги 68 наименований 31 эмитента, 13 из них впервые прошли процедуру листинга.
По состоянию на 1 июля 2023 года в торговых списках KASE находились негосударственные ценные бумаги 602 наименований 224 эмитентов.
По состоянию на 1 июля в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" числилось 682 тысячи лицевых счетов физических лиц.
12.07.2023, 16:39 57146
Объем валютных активов Нацфонда увеличился на $600 млн
Объем валютных активов составил $59,8 млрд
Рассказать друзьям
Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На конец июня объем валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, составил 59,8 млрд долларов США, увеличившись за прошедший месяц на сумму порядка 600 млн долларов США. О факторах, повлиявших на объем валютных активов Национального фонда в июне, рассказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова.
Риторика центральных банков ведущих экономик мира все еще остается довольной жесткой. Однако, несмотря на ожидания ослабления экономической активности в развитых странах, макроэкономические показатели продолжают оставаться устойчивыми и превосходят прогнозы участников рынка. В результате этого в июне наблюдался рост на рынке акций. Так, инвестиционный доход Национального фонда в июне составил порядка 850 млн долларов США", - сказала Молдабекова.
По ее словам, в прошедшем месяце из Нацфонда в республиканский бюджет было перечислено 279 млрд тенге в виде трансфертов. В этих целях на внутреннем валютном рынке было равномерно продано иностранной валюты на 550 млн долларов США.
При этом валютные поступления на счета Национального фонда в июне составили 310 млн долларов США", - отметила заместитель председателя Национального банка.
10.07.2023, 08:59 65116
В Казахстане в процессе ликвидации находятся девять банков Дополнено
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект консультативного документа регуляторной политики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг". Документ опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения, которое продлится до 26 июля.
В документе отмечается необходимость усиления процедур отбора, назначения и развития кадрового потенциала финансовых организаций, в особенности ключевых работников, принимающих стратегические и операционные решения, а также усиления ответственности руководящих работников финансовых организаций в части ограничения возможности занятия руководящей должности лицами, действия либо бездействие которых привели к принудительной ликвидации финансовой организации или признанию ее банкротом.
В настоящее время на рынке Казахстана действует 21 банк второго уровня. При этом в процессе ликвидации находятся 9 банков. С начала 2022 года Агентством было отказано в согласовании 13 кандидатов на должность руководящего работника банка второго уровня", - говорится в документе.
Сообщается, что на рынке ценных бумаг действует 49 субъектов, при этом с начала 2022 года агентством в согласовании отказано 10 кандидатам на должность руководящего работника. В страховом секторе действует 26 организаций, с 2022 года уполномоченным органом отказано в согласовании 11 кандидатам на должность руководящего работника. В секторе микрокредитования лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности имеют 252 микрофинансовые организации, при этом с начала 2022 года лишены лицензии 17 компаний.
Между тем законодательством Республики Казахстан не предусмотрена возможность ведения агентством учета лиц, действие либо бездействие которых привели к принудительной ликвидации финансовой организации или признанию ее банкротом. В этой связи предлагается вести учет и контроль данных лиц в целях предотвращения занятия ими руководящей должности в иных финансовых организациях. Таким образом, уполномоченный орган сможет принять меры по предотвращению трудоустройства недобросовестных лиц на должности в финансовом секторе", - отмечают разработчики проекта.
Также в документе поднимается такой проблемный вопрос, как "предоставление финансовых услуг без учета поведенческих особенностей клиента и несоответствующих риск-профилю потребителя, недостаточное раскрытие информации потребителям о свойствах финансовых продуктов (услуг) и сопутствующих им рисков".
С полным текстом проекта можно ознакомиться здесь.
Дополнено 10.07.2023, 10.44
По информации Агентства по регулированию и развитию финансового рынка в процессе ликвидации находятся:
- Валют-транзит банк;
- Казинвестбанк;
- Delta Bank;
- Эксимбанк Казахстан;
- Банк Астаны;
- Qazaq Banki;
- Tengri Bank;
- AsiaCredit Bank;
- CapitalBank Kazakhstan.
05.07.2023, 14:47 74981
На трехлетнее содержание библиотеки Елбасы запросили около 4 млн тенге
В прошлом году содержание библиотеки Елбасы обошлось бюджету в 962 973 тенге, а в этом году - в 958 196 тенге
Фото: soyle.kz
Рассказать друзьям
Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На услуги по обеспечению деятельности библиотеки Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы запросили на 3 года около 4 млн тенге.
Проект бюджетной программы опубликовал администратор программы - канцелярия первого президента РК - Елбасы (Назарбаева) на портале "Открытые бюджеты".
В 2024 году на содержание библиотеки планируется потратить 1 195 450 тенге, в 2025-м - 1 328 275 тенге, и в 2026 году - 1 338 684 тенге. Общая сумма на 3 года составит 3 861 959 тенге.
Для сравнения: в прошлом году содержание библиотеки Елбасы обошлось бюджету в 962 973 тенге, а в этом году - в 958 196 тенге.
Взамен в библиотеке обещают выпустить с 2024 по 2026 год 3 книги, 12 сборников статей, книг, монографий, методических изданий и альбомов, обслужить 6 тысяч пользователей, провести 11 400 экскурсий, 13 информационно-имиджевых мероприятий и образовательно-просветительскую программу для 15 тысяч пользователей.
Стоит отметить, что закладывание в бюджет расходов на содержание библиотеки Елбасы выглядит неоднозначно на фоне значительного износа теплосетей и сетей водоснабжения, а также постоянных аварий на крупных энергетических объектах.
Прошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.
3 июля на заседании госкомиссии премьер-министр РК заявил, что в Казахстане срываются сроки проводимых работ по подготовке к отопительному сезону практически на всех важных энергообъектах страны.
Буквально на днях произошла крупная авария на Атырауском нефтеперабатывающем заводе, а также на Мангистауском атомном энергетическом комбинате, из-за которой во многих микрорайонах Атырау отключилась электроэнергия и прекратилось водоснабжение. Ряд промышленных предприятий и часть населенных пунктов остались без электропитания.
Читаемое
26.07.2023, 08:32 26.07.2023, 09:0436961Пнувший маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области гражданин Турции арестован 26.07.2023, 09:5635641В Алматы пресекли деятельность финпирамиды 26.07.2023, 14:4826176Досаев считает недостаточным количество голосов в петиции с требованием его отставки 26.07.2023, 14:1225236В Минпросвещения регламентировали согласование групповых поездок детей за рубеж 21.07.2023, 19:19136421В Жетысуской области родители жалуются на плохое питание и антисанитарию в детсаду 21.07.2023, 18:42131531В Алматы в предгорьях снесут коттеджный городок "Мечта" 22.07.2023, 08:49127296В большинстве регионов Казахстана в субботу ожидаются дожди 22.07.2023, 15:30123751В Медеуском районе Алматы ограничена подача холодной воды 21.07.2023, 14:18121516Использованные шприцы обнаружили в кинозале посетители одного из алматинских кинотеатров 27.06.2023, 19:5119064660% государственных образовательных грантов выделены на технические специальности 04.07.2023, 10:15183511Общественники убеждены, что измененный генплан Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков 02.07.2023, 19:54177236В Кыргызстане разрешили давать матчество вместо отчества 07.07.2023, 21:04171956На платформе в Мексиканском заливе прогремел взрыв 07.07.2023, 17:26165771Китай запретил ввоз продуктов из Японии в ответ на сброс воды с "Фукусимы"
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
16 июня состоялось открытие БАКАД, профинансированных ЕАБР. Как вы считаете, является ли БАКАД принципиальным решением трансграничных и логистических проблем?