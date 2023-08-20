В Минтруда Казахстана назвали средний размер пенсии

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Москва. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С первого сентября в четырех преимущественно мусульманских регионах России - Башкортостане, Дагестане, Татарстане и Чечне стартует двухлетний эксперимент, в рамках которого будет протестирована исламская финансовая модель.





Соответствующий закон, предоставляющий правовую базу для проведения исламских (партнерских) финансовых операций в данных субъектах РФ, в июле приняла российская Госдума, сообщает Sputnik.kz.





Что такое исламский банкинг, для чего данную модель узаконили и начнут тестировать в России, а также какие перспективы эта инициатива открывает для развития отношений РФ со странами мусульманского мира, включая постсоветские государства рассказали эксперты.





Что такое исламский банкинг?





Исламский банкинг - это банковские операции, построенные на соблюдении шариата ("праведный путь"), исламского права, которое определяет поведение человека во всех отраслях его жизни, объяснил в беседе со Sputnik магистр практики исламских финансов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Ильяс Зарипов.





Есть раздел исламского права, регулирующего только религиозные аспекты (ибадат), а есть раздел шариата, координирующий повседневную жизнь мусульманина, включая экономику и финансы (муамалят). В последнем действует постулат: "Разрешено все, что строго не запрещено". То есть, соблюдение шариата в экономических отношениях значит избежание основных запретов ("харам") и, желательно, следование рекомендациям в рамках деловой этики мусульман", - рассказал эксперт.





По его словам, существуют четыре направления запретов: запрет на ростовщичество (одалживание денег под проценты, - Ред.), запрет на любую неопределенность (случайность получения доходов, недостоверные сведения о сроках, характеристиках товара и т.п., - Ред.), запрет на чрезмерный риск (который может привести к чрезмерным потерям и разорению, - Ред.) и запрет на инвестиции в запрещенные отрасли (казино, производство и торговля свининой, алкоголем, табаком и пр., - Ред.).





Все исламские финансовые инструменты, объяснил Ильяс Зарипов, можно условно разделить на несколько типов:





партнерство - взаимодействие инвестора и получателя ресурсов на принципах разделения рисков и прибыли;

торговые операции, в ходе которых одна сторона приобретает товар и передает его с торговой наценкой в пользование другой стороне, которая может его продать или использовать для получения прибыли; заемные средства вторая сторона возвращает частями согласно предварительной договоренности;

беспроцентное финансирование, которое предполагает, но не обуславливает добровольную благодарность от получателя средств инвестору в виде подарка. Часто используется как форма благотворительности;

аренда;

агентские взаимоотношения и другие.





Кроме того, исламский банк проводит и финансовые операции, которые аналогичны традиционным банковским операциям, например, все формы расчетов и платежей, обмен валюты, торговля драгоценными металлами и камнями. Подобные операции не содержат запретных элементов и поэтому разрешены", - рассказал эксперт.





При этом, отметил он, исламская финансовая модель не ограничивается только исламскими банками. Также развивается и "такафул страхование", построенное на принципе взаимного страхования, при котором владельцы полисов являются и акционерами страховщика.





Есть исламские сегменты операций на фондовых рынках. При этом акции проходят тщательный отбор ("скрининг"), во время которого проверяется финансовый профиль компании - вовлеченность в запретные отрасли, финансовая устойчивость, степень долговой нагрузки, а после этого принимается решение о внесении акций проверяемой компании в листинг исламской биржи", - пояснил Ильяс Зарипов.





При этом облигации и другие традиционные долговые бумаги запрещены.





В исламе используется "сукук" - сертификаты долевой стоимости, которые одновременно предоставляют право солидарной собственности на активы, являющиеся базовыми для "сукук", и дают возможность получать денежные выплаты в зависимости от доходов, которые получаются от эксплуатации этих базовых активов", - рассказал эксперт.





У многих сегодня сложилось очень ложное впечатление о том, что исламские финансовые институты - это некие благотворительные организации, в разговоре со Sputnik заявил профессор кафедры макроэкономической политики и стратегического управления МГУ им. М.В.Ломоносова, один из соавторов закона об исламском банкинге в РФ Руслан Мусаев.





Нет, наоборот, они куда более строго относятся к отбору инвестпроектов и к тем средствам, которые приносят вкладчики, нежели традиционные банки, - рассказал эксперт. - Те доходы, какие вы хотите разместить в исламском банке, должны носить прозрачный характер и не должны быть получены "греховным путем", что и отслеживается шариатскими советами".





Вкладчик, по его словам, может принадлежать к любой религиозной конфессии - исламскому банку важно понять источник его денег, поскольку он несет ответственность за приращение этих средств (принесенных вкладчиком на беспроцентной основе). "И если их приращения не произойдет, то пропорционально участию каждой из сторон - вкладчика, банка и инвестора - все будут нести солидарную ответственность", - рассказал эксперт.





Узаконивание в России





Первые исламские финансовые институты в России стали создаваться еще в начале 1990-х годов, рассказал Ильяс Зарипов. При отсутствии необходимого законодательства руководители таких компаний старались маневрировать в рамках российского правового поля, соблюдая также и соответствие шариату своих операций, пояснил он.





Необходимость создания законодательной базы исламских финансовых операций обсуждалась в экспертных кругах более 30 лет, - рассказал эксперт. - Но для того, чтобы такая необходимость была признана на высоком государственном уровне, нужна было или масштабность исламских финансовых операций, их заметность и влияние в рамках национальной финансовой системы, или мощное давление многочисленных групп населения на руководство страны, или наличие влиятельного лоббиста на высоком государственном уровне, или внешние обстоятельства. Ни одного из этих факторов не существовало до 2014 года".





По его словам, Москвой был выбран восточный вектор развития, среди которого одними из самых надежных и перспективных партнеров сегодня могут считаться государства Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, обладающие чрезмерной ликвидностью порядка $0,5 трлн, которые могут быть привлечены в российскую экономику.





При этом большинство бизнес-структур данных стран предпочитают использовать именно исламскую финансовую модель, которую нам еще только предстоит полноценно развивать", - заявил эксперт.





Узаконивание исламского банкинга в России произошло только сейчас по той причине, что в начале века у страны был избыток доходов от продажи сырьевых ресурсов, а в таком источнике финансирования, как исламская финансовая модель, острой необходимости в РФ просто не было, продолжил Руслан Мусаев.





Сейчас - в условиях нарастания санкций западных стран и схлопывания источников инвестиций в экономику России - приоритетным для нас, наконец, стали направления Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии. Ведь исламские финансы - это не только возможность привлечения масштабных инвестиций в экономику и финансовую систему страны. Это еще и фактор диверсификации финансового рынка, это фактор, позволяющий развивать отрасли, производящие добавленную стоимость", - рассказал эксперт.





Сегодня в силу сложной геополитической ситуации, разрыва торговых и финансовых отношений с Западом, Россия вынуждена совершить разворот на Восток и фактически заново выстраивать партнерские отношения - в том числе и со странами Организации исламского сотрудничества, согласился эксперт Российского центра исламской экономики и финансов (РЦИЭФ) при Российском исламском университете, шариатский эксперт компании Sahih Invest Руслан Халиуллин.





В этой ситуации, как мне кажется, мы преследуем две цели. Первое - это показать лояльность к традиционно мусульманским регионам, и второе - повысить инвестиционную привлекательность в их глазах", - рассказал он.





Теперь, по мнению Ильяса Зарипова, для комплексной работы с "восточными" партнерами и получения масштабных внешних инвестиций, России необходимо создать правовую основу исламской финансовой модели, развить инфраструктуру исламских финансовых институтов, усовершенствовать систему защиты прав иностранных инвесторов и, может быть, даже "предусмотреть некие привилегии и преференции для них на первом этапе".





Благодаря узакониванию исламского банкинга в РФ, начиная с сентября этого года компании с разными правовыми формами (товарищества, партнерства, потребительские общества, фонды, финансовые компании, традиционные банки), обладающие официальной регистрацией на территории этих регионов или имеющие там свои филиалы, обретут возможность получить лицензию от регулятора (Банк России) и статус "компании партнерского финансирования".





После этого Центробанк РФ включает данную компанию в свой реестр, и она начинает конструировать исламские финансовые продукты и, после получения разрешения от шариатских советников, предлагать их клиентам", - объяснил Ильяс Зарипов.





Говоря об услугах, которые с сентября смогут оказывать исламские финансовые организации в России, старший директор, руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров заявил, что пока речь идет в основном о базовых операциях (аналоги депозитов, инвестиционных счетов, кредитов и т.д.). Данные услуги, по его словам, по большей части будут оказываться населению и компаниям, относящихся к сегменту малого и среднего предпринимательства.





Однако, направлением исламского банкинга интересуются и крупные федеральные и региональные банки, например "Сбер", "АкБарс" и так далее. Полагаю, что именно крупные игроки внесут существенный вклад в становление данного рынка в России", - заявил эксперт.





Перспективы для Казахстана и других стран ближнего зарубежья





Внедрение исламской финансовой модели в России позволит рассчитывать на привлечение в качестве партнеров исламских финансовых институтов из тех стран, где существует соответствующее законодательство и действуют исламские финансовые компании", - считает Ильяс Зарипов.





В Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане такие законы есть, и исламские компании работают, отметил он. Разработан порядок лицензирования, регулирования и надзора, есть шариатские советы, в том числе и на национальном уровне.





Также, заявил эксперт, проект закона об исламским финансах был внесен в Меджлис (парламент) Азербайджана, а государственный Международный банк АР был готов начать проводить исламские финансовые операцию, однако информации о принятии такого закона до сих пор нет.





Однозначно, создание законодательства об исламских финансах в России - это знаменательный шаг нашей страны, показывающий мусульманским странам - партнерам, входящим в СНГ и ЕАЭС - готовность России сотрудничать и в этой области", - заявил он.





Российские компании по партнерскому финансированию, считает Ильяс Зарипов, могли бы получить опыт работы от своих коллег в других странах, открыть корреспондентские счета, финансировать совместные проекты и т.п.





Сотрудничество на базе исламской финансовой модели открывает новые горизонты и перспективы для российских исламских финансовых институтов, позволяя им быстрее и эффективнее пройти период становления, - поделился мнением эксперт. - Кроме того, развитие исламских финансовых продуктов в России позволит открыть этот сегмент для многочисленных трудовых мигрантов из части республик Центральной Азии, предоставив им не только возможность воспользоваться продуктами, соответствующими их конфессионально-этическим установкам, но и завоевать их лояльность по отношению к государственным структурам России".





По его словам, пионером использования модели исламского банкинга и флагманом по уровню развития исламской финансовой модели на постсоветском пространстве является Кыргызстан.





В настоящее время в республике в соответствии с исламскими принципами функционируют четыре полноценных исламских банка и три микрофинансовые организации. Кроме того, четыре традиционных банка имеют исламские окна. По состоянию на начало 2022 года суммарное значение активов банков, осуществляющих операции по исламским принципам финансирования, составило около 1,5% всех активов банковского сектора, однако доля исламских финансовых активов небанковских финансово-кредитных организаций составила 6% от всех активов сектора небанковских финансово-кредитных организаций Кыргызстана", - рассказал Ильяс Зарипов.





Уровень развития исламской финансовой модели в Кыргызстане позволяет рекомендовать именно исламские финансовые институты из этой республики для первоочередного развития сотрудничества с российскими исламскими финансовыми бизнес-структурами, считает эксперт.





Однако было бы недальновидно ограничиваться сотрудничеством только с этими партнерами, - продолжил он. - Полагаю, было бы целесообразно на базе ЕАЭС создать полноценный план - дорожную карту на длительный срок по развитию объединенной исламской финансовой инфраструктуры стран-участниц Союза, предусмотрев комплексное развитие не только банковского сегмента, но и страхования, фондового рынка, финтеха, совершенствование правовой системы, регулятивных норм, налогового законодательства и систем финансовой и информационной безопасности".





Только совместными усилиями России и стран-партнеров можно будет создать комплексную и развитую исламскую финансовую инфраструктуру, интегрированную в финансовую систему России и обладающую возможностями комфортного взаимодействия с исламскими финансовыми институтами дружественных стран, заключил Ильяс Зарипов.





Рост ВВП постсоветских стран, население которых преимущественно исповедует ислам (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) в последнее время существенно ускорился, в том числе благодаря открывшимся в связи с геополитической ситуацией возможностям в их отношениях с Россией, отметил Руслан Халиуллин.





На сегодняшний день они могут стать трамплином не только для торговли в обход санкций, но и инвестиционной альтернативой для граждан России в качестве инвестиций в недвижимость, "сукук", либо выхода на мировой рынок", - заявил эксперт.





По его словам, в Казахстане именно исламский банкинг является сегодня самым быстрорастущим сегментом банковского сектора.





Это результат законодательных изменений для развития исламских финансов, - рассказал он. - Сотрудничество и обмен опытом с Казахстаном в этой сфере для России будет очень полезен. Например, наша компания - Sahih invest - является партнером новой международной биржи ITS. Благодаря нашей лицензии и шариатской экспертизе, мы вместе создаем Исламский индекс. На подобные инструменты есть спрос, и фондовый рынок является одним из важных механизмов перераспределения финансовых ресурсов".





По мнению Тимура Искандарова, для России, прежде всего, может быть полезным опыт Казахстана в части анализа потенциала исламского банкинга и результатов его внедрения среди мусульманского населения, близкого по менталитету к российским мусульманам, а также эффективности конкретных законодательных инициатив и регулирования.





Возможно и сотрудничество в области "сукук", - заявил он. - Подобный путь, например, независимо друг от друга сейчас проходят Узбекистан и Кыргызстан".





Подобно тому, как в западной системе есть крупные финансовые институты, вроде Международного валютного фонда, Всемирного банка или Европейского банка реконструкции и развития, в исламском мире тоже есть подобные структуры, заявил Руслан Мусаев. Например, Исламский банк развития, саудовские финансовые институты и многие другие.





Все эти институты финансируют различные проекты в рамках Организации исламского сотрудничества, в которой Россия пока является только наблюдателем (с 2015 года, - Ред.). Как только РФ станет полноценным членом этого сообщества - а для этого у России сегодня практически все есть - она получит возможность для привлечения масштабных инвестиций через исламские банки", - рассказал эксперт.





И создание необходимой для внедрения исламского банкинга нормативно-правовой базы в России придаст мощный импульс для дальнейшего развития страны, резюмировал он.