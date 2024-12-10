Вклады в казахстанских банках приближаются к 40 трлн тенге

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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вклады в казахстанских банках к ноябрю достигли рекордных 39,3 трлн тенге - плюс ощутимые 18,7% за год. В том числе вклады населения увеличились на 21%, до 22,7 трлн тенге, а вклады бизнеса - на 15,7%, до 16,6 трлн тенге, сообщает - Вклады в казахстанских банках к ноябрю достигли рекордных 39,3 трлн тенге - плюс ощутимые 18,7% за год. В том числе вклады населения увеличились на 21%, до 22,7 трлн тенге, а вклады бизнеса - на 15,7%, до 16,6 трлн тенге, сообщает ranking.kz





В топовой десятке банков - держателей депозитов в годовой динамике в плюсе оказались 8 фининститутов, а в целом по сектору - 16 БВУ.





Лидером годового роста среди банков страны оказался Bereke Bank: сразу плюс 55%, до 1,4 трлн тенге. В том числе вклады физлиц в фининституте выросли на 61,7% за год, а вклады юрлиц - на 50,4%.





На втором месте по годовому росту вкладов среди крупнейших БВУ - ForteBank: плюс 31,3%, до 2,9 трлн тенге. Вклады физлиц в банке выросли на 19,9% за год, юрлиц - на 38,1%.





Замыкает тройку лидеров "Банк ЦентрКредит": плюс 29,6%, до 4,7 трлн тенге. Депозиты населения в банке выросли на 28,1% за год, бизнеса - на 31,3%.





Также в плюсе такие ведущие фининституты РК, как Kaspi Bank (на 25% за год), Bank RBK (на 20,7%), Halyk Bank (на 17,8%), Jusan Bank (на 7,6%), "Отбасы банк" (на 2,5%).





Примечательно, что в совокупном портфеле вкладов БВУ РК депозиты населения составили уже 57,7% против 42,3% для вкладов бизнеса. Для сравнения: годом ранее соотношение составляло 56,6% против 43,4% соответственно, а в 2018-2022 годах было практически равновесным.





Тем временем до 2018 года вклады населения составляли менее половины общей депозитной корзины БВУ РК.



