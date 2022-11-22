Введение обязательных пенсионных взносов работодателей хотят перенести на 2024 год

Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило проект постановления "О внесении изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 14 ноября 2022 года № 897 "Об утверждении Правил и сроков исчисления (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов работодателя в Единый накопительный пенсионный фонд и взыскания по ним". Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
Пункт 2 преамбулы изложить в следующей редакции: "2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2024 года и подлежит официальному опубликованию", - говорится в документе.
Сообщается, что целью принятия проекта является перенос сроков введения обязательных пенсионных взносов работодателя с 2023 года на 2024 год.
Законом РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения" сроки введения обязательных пенсионных взносов работодателя переносятся на 2024 год, в связи с чем сроки введения постановления также необходимо изменить на 2024 год", - говорится в обосновании к документу.
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Ранее в Минтруда рассказали о поэтапном введении обязательных пенсионных взносов работодателей.