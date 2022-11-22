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Введение обязательных пенсионных взносов работодателей хотят перенести на 2024 год

21.11.2022, 10:38 10791
Введение обязательных пенсионных взносов работодателей хотят перенести на 2024 год
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило проект постановления "О внесении изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 14 ноября 2022 года № 897 "Об утверждении Правил и сроков исчисления (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов работодателя в Единый накопительный пенсионный фонд и взыскания по ним". Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
 

Пункт 2 преамбулы изложить в следующей редакции: "2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2024 года и подлежит официальному опубликованию", - говорится в документе.

 
Сообщается, что целью принятия проекта является перенос сроков введения обязательных пенсионных взносов работодателя с 2023 года на 2024 год.
 

Законом РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения" сроки введения обязательных пенсионных взносов работодателя переносятся на 2024 год, в связи с чем сроки введения постановления также необходимо изменить на 2024 год", - говорится в обосновании к документу.

 
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Ранее в Минтруда рассказали о поэтапном введении обязательных пенсионных взносов работодателей.
 

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Всеобщее декларирование: кто будет сдавать декларации о доходах и имуществе в 2023 году

21.11.2022, 19:40 6676
Всеобщее декларирование: кто будет сдавать декларации о доходах и имуществе в 2023 году
Фото: pixabay.com
Алматы. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане продолжается всеобщее декларирование доходов и имущества. В 2023 году оно затронет новые категории граждан, сообщает пресс-служба департамента государственных доходов по Алматы.
 
15 сентября 2022 года завершился первый этап всеобщего декларирования доходов. Второй этап стартует с 1 января 2023 года.
 
Со следующего года отчетность начнут сдавать работники государственных учреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги. По информации ДГД, в Алматы таких насчитывается более 100 тысяч человек.
 
В ДГД Алматы напоминают, что в первоначальной декларации помимо имущества и активов за пределами Казахстана также отражаются доля участия в уставном капитале юридического лица, инвестиционное золото, ценные бумаги и другое имущество гражданина.
 
Также декларированию подлежат и наличные деньги. В декларации нужно указать точную сумму, которая не должна превышать 10 000 МРП (30 630 000 тенге). Если гражданин владеет суммой больше этой, то "излишек" должен быть размещен на банковских счетах до 31 декабря 2022 года.
 

Размеры некоторых соцвыплат повысят в Казахстане

21.11.2022, 17:08 7871
Размеры некоторых соцвыплат повысят в Казахстане
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Алихан Смаилов подписал постановление о повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба главы правительства.
 

С 1 января 2023 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2023 года, на 8,5 процента от размера получаемых социальных выплат", - говорится в тексте постановления.

 
Документ вводится в действие с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.
 

 

Новый механизм кредитования молодежи для открытия своего дела разработали в РК

18.11.2022, 18:04 19641
Новый механизм кредитования молодежи для открытия своего дела разработали в РК
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК разработали проект приказа "О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 7 февраля 2022 года № 47 "Об утверждении правил организации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативе".
 
Согласно тексту документа, порядок микрокредитования на возвратной основе предоставляется через поверенного (агента) - АО "Аграрная кредитная корпорация".
 

Претендентами на получение микрокредитов являются молодежь из числа безработных, предпринимателей, срок государственной регистрации которых в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения к поверенному за микрокредитом составляет менее пяти лет. Возраст претендента для микрокредитования учитывается на момент подачи документов", - сообщается в документе.

 
В целях микрокредитования молодежи уполномоченный орган по вопросам занятости населения предоставляет бюджетный кредит в местный исполнительный орган по вопросам занятости населения на следующих условиях:
 
  • на 10 лет на принципах возвратности, срочности и платности, с годовой ставкой вознаграждения 0,01 процента;
  • целевое назначение бюджетного кредита - микрокредитование претендентов для реализации бизнес проектов;
  • льготный период по погашению основного долга сроком не более 28 месяцев;
  • период освоения бюджетного кредита составляет 12 месяцев и исчисляется с момента перечисления бюджетного кредита местному исполнительному органу по вопросам занятости населения.
 
Также поверенный предоставляет микрокредиты претендентам из числа молодежи с соблюдением принципов срочности, платности, возвратности, обеспеченности, целевого использования на следующих условиях:
 
  • срок микрокредита - до 5 лет, срок микрокредита для проектов в сфере животноводства - до 7 лет;
  • максимальная сумма микрокредита - до 5 миллионов тенге;
  • номинальная ставка вознаграждения - не более 2,5 процента годовых;
  • наличие залогового обеспечения;
  • льготный период по погашению основного долга и вознаграждения составляет не более 1/3 продолжительности срока микрокредитования;
  • наличие регистрации в налоговых органах в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

Порядок предоставления микрокредитов, основные условия, способы обеспечения микрокредита устанавливаются договором поручения", - подчеркивается в документе.

 
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
 

Госдолг Казахстана достиг 20 трлн тенге - сенатор

17.11.2022, 18:15 25381
Госдолг Казахстана достиг 20 трлн тенге - сенатор
Фото: Depositphotos
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За последние три года госдолг Казахстана вырос более чем на 6 млрд долларов. По состоянию на 1 января 2022 года он составил свыше 165 млрд, заявил на заседании сената депутат Едил Мамытбеков.
 
По его словам, за 5 лет расходы на обслуживание госдолга вырастут еще в 3 раза.
 

Долг правительства уже достиг 20 трлн тенге. В 2023 году эта сумма вырастет еще на 3,2 трлн тенге. То есть контроль за долгом утерян. А это уже вопрос экономической безопасности страны. Стоимость заимствований, их целесообразность, пусть на длительный срок и по льготным условиям, ее влияние на экономику вызывают много вопросов и требуют анализа", - заявил Мамытбеков.

 
Он также попросил Министерство финансов прокомментировать, проводились ли прогнозно-аналитические исследования по обоснованию соглашения по управлению государственным и валовым внешним долгом, суть которой - установление процедур мониторинга госдолга, отслеживание и контроль процессов формирования, изменения и обслуживания долга.
 

Выбор управляющих инвестиционным портфелем пенсионных активов расширился до пяти

17.11.2022, 17:11 25966
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Выбор управляющих инвестиционным портфелем пенсионных активов расширился. 16 ноября 2022 года заключен договор о доверительном управлении пенсионными активами между АО "ЕНПФ" и АО "ДO "Народного банка Казахстана" Halyk Finance". Банком-кастодианом определен АО "First Heartland Jusan Bank", сообщили в пресс-службе пенсионного фонда.
 

Таким образом, в настоящий момент вкладчик может сделать выбор между пятью управляющими инвестиционным портфелем (далее - УИП), ознакомившись с их инвестиционными декларациями и информацией о комиссионном вознаграждении. Реестр УИП со всеми данными об управляющих компаниях размещен на сайте www.enpf.kz в разделе "Услуги" - "Перевод части накоплений в доверительное управление УИП", - говорится в сообщении.

 
Для передачи пенсионных накоплений УИП вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ с заявлением о выборе УИП.
 
Заявление может быть подано через личный кабинет на сайте ЕНПФ либо при личном обращении в любое региональное отделение фонда.
 
В фонде напомнили, что перевод части пенсионных накоплений, превышающих сумму достаточности, в доверительное управление УИП происходит в течение 30 календарных дней после даты поступления заявления от вкладчика. До момента перевода заявленной суммы управляющему инвестиционным портфелем вкладчик может изменить свое решение о переводе и аннулировать свое заявление.
 

Заявление об изменении УИП и переводе пенсионных накоплений от одного УИП к другому может подаваться не чаще одного раза в год. Заявление на возврат пенсионных накоплений из УИП в доверительное управление Национального банка Республики Казахстан может быть подано не ранее, чем через 2 (два) года после первоначального перевода накоплений в УИП", - отметили в фонде.

 

Банк развития Казахстана возглавил Нурлан Байбазаров

16.11.2022, 13:35 31621
Банк развития Казахстана возглавил Нурлан Байбазаров
Фото: БРК
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" назначил новым председателем правления АО "Банк развития Казахстана" (БРК) Нурлана Байбазарова.
 
До нынешнего назначения Байбазаров возглавлял АО "Фонд развития промышленности", дочернюю организацию АО "Банк развития Казахстана".
 
Нового главу БРК коллективу представил председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Канат Шарлапаев.
 

Нурлан Байбазаров обладает достаточным опытом работы в финансовых организациях, плодотворно возглавлял Фонд развития промышленности. Хотелось бы отметить сильные управленческие компетенции Нурлана Байбазарова, а также большой опыт работы в экономическом блоке правительства, которые безусловно будут применены в развитии БРК", - отметил глава холдинга.

 
Нурлан Байбазаров родился в 1975 году. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Организация банковского дела".
 
Трудовую деятельность начал в 1997 году в бюджетном департаменте Министерства финансов РК.
 
С 2004 по 2011 годы работал на разных должностях в АО "Банк развития Казахстана", начиная от начальника управления до управляющего директора.
 
С 2013 по 2016 годы занимал должность директора департамента развития отраслей экономики в Министерстве национальной экономики РК.
 
С 2016 года по нынешний день являлся членом совета директоров и председателем правления АО "Фонд развития промышленности".
 
Награжден государственной медалью "Ерең еңбегі үшін".
 

В Казахстане могут вновь повысить базовую ставку - Пирматов

15.11.2022, 16:07 37191
В Казахстане могут вновь повысить базовую ставку - Пирматов
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Базовую ставку снова могут повысить в Казахстане. Все будет зависеть от данных прогнозов, инфляционных ожиданий и других макроэкономических факторов, заявил глава Национального банка Галымжан Пирматов на Х Конгрессе финансистов Казахстана.
 

Сейчас команда (Нацбанка. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) работает над обновлением полноценного прогноза. По его результатам на основании данных и ряда макроэкономических факторов мы примем решение. Если будет необходимость, мы готовы еще раз поднять базовую ставку, и само решение объявим 5 декабря", - цитирует Пирматова kapital.kz.

 
Он обратил внимание, что с момента последнего объявления по базовой ставке ситуация в экономике сильно не изменилась, и подчеркнул, что в краткосрочной перспективе Нацбанк не будет снижать базовую ставку.
 
Также глава Нацбанка отметил, что инфляция в стране будет расти.
 

Мы ожидаем, что до конца года инфляция будет еще расти. По нашему августовскому прогнозу, на следующий год инфляция прогнозируется на уровне 7,5-9,5%. Пятого декабря мы дадим обновленный прогноз. Пока у нас ожидания, что в первом квартале следующего года будет пик инфляции, а потом начнем видеть снижение уровня инфляции", - отметил Пирматов.

 
Напомним, в конце октября Нацбанк повысил базовую ставку до 16% годовых.
 
Позже главный финрегулятор страны объяснил свое решение.
 
Очередное решение по базовой ставке будет принято 5 декабря.
 

Активы Нацфонда с начала года снизились на 5,3%

15.11.2022, 13:25 37116
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Активы Национального фонда увеличились за прошлый месяц на 1,5%, до $52,4 млрд. С начала года фиксируется снижение на 5,3% на фоне превышения использования средств над поступлениями в фонд. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Берик Шолпанкулов в ходе заседания правительства РК.
 

Для выделения трансфертов в республиканский бюджет на сумму 4 трлн тенге с начала года продано валютных активов на $3,8 млрд. На фоне риторики центробанков развитых стран по ужесточению ДКП рынки облигаций и акций продемонстрировали сильное падение с начала года. Однако в октябре был отмечен рост на рынке акций на 7,21%, вследствие чего активы Нацфонда выросли за октябрь на $851 млн", - сказал Берик Шолпанкулов.

 
Валовые международные резервы за октябрь увеличились на $1 млрд, до $85,4 млрд.
 
Золотовалютные резервы выросли за прошлый месяц на 1%, до $33 млрд, и позволяют покрыть порядка 7,1 месяца импорта.
 

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