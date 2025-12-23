22.12.2025, 12:12 5156

В городах Казахстана зажгли огни на новогодних елках

В преддверии Нового года в городах Казахстана состоялось торжественное зажжение огней на главных новогодних елках. Праздничные церемонии прошли на центральных площадях и в общественных пространствах, собрав тысячи горожан и гостей.

Жителей и гостей городов порадовали световые инсталляции, яркое оформление улиц и праздничная атмосфера. Во многих регионах зажжение елок сопровождалось концертными программами, выступлениями артистов и анимацией для детей.
 
17.12.2025, 20:14 36306

Ключевые направления казахско-японского сотрудничества

Фото: МИД РК
В связи с официальным визитом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Японию Министерство иностранных дел представило инфографику, отражающую ключевые направления казахско-японского сотрудничества, включая взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области ядерного нераспространения.

 
25.11.2025, 11:29 151076

Фотограф показал Келиншектау: горы, которые выглядят как другая вселенная

Фото: dots_foto/instagram
Известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко поразил Казнет яркими снимками гор Келиншектау в Туркестанской области. Он посетил село Абай, которое, по его словам, "укрылось у подножия огромных доломитовых скал". Фотограф поделился кадрами в Instagram.

Небольшое село, укрывшееся у подножия величественных гор Келиншектау - огромных доломитовых скал, которые поражают своей формой, мощью и светлой, почти сияющей фактурой. Эти горы создают ощущение, будто ты стоишь у входа в какую-то другую, древнюю геологическую вселенную. Я искренне люблю это место, как и весь хребет Каратау", - написал Доценко.

 
13.11.2025, 16:08 212351

В Алматы обсудили цифровые инновации на Freedom Lifestyle Talk

Фото: Freedom Finance Global PLC.
В Алматы прошел очередной Freedom Lifestyle Talk, где ведущие специалисты компании и представители экосистемы Freedom Lifestyle поделились планами по развитию цифровых технологий и новых сервисов.

Среди ключевых направлений обсуждения - интеграция сервисов, автоматизация процессов и внедрение искусственного интеллекта. Участники рассказали, как эти решения уже сегодня влияют на качество обслуживания пользователей и упрощают повседневные процессы.

К концу года планируется запуск функций, позволяющих оформлять заказы голосом, автоматически определять адрес доставки и совершать оплату без касания экрана.
 
24.10.2025, 17:34 279026

Музей китайского фарфора в Цзиндэчжэне

Музей фарфора Цзиндэчжэня не просто демонстрирует изделия - он рассказывает целую историю развития китайской цивилизации через призму керамики
Музей китайского фарфора в Цзиндэчжэне - одно из главных мест, где можно прикоснуться к многовековой истории керамического искусства Китая. Расположенный в провинции Цзянси, этот музей находится в сердце города, который на протяжении тысячи лет называют "мировой столицей фарфора". Цзиндэчжэнь славился своими уникальными глинами, богатыми лесами и сетью рек, что создавало идеальные условия для развития керамического производства. Здесь рождались формы, цвета и технологии, определившие мировую историю фарфора, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.

Музей фарфора Цзиндэчжэня не просто демонстрирует изделия - он рассказывает целую историю развития китайской цивилизации через призму керамики. В экспозиции представлены артефакты от ранней керамики эпохи Хань до изысканных произведений династий Мин и Цин. Особое внимание уделено периоду Юань, когда было основано Фулианское фарфоровое бюро - первая официальная государственная организация, контролировавшая производство фарфора. Именно тогда в Цзиндэчжэне был изобретен "двухкомпонентный метод" смешения материалов, позволивший значительно повысить температуру обжига и качество изделий. Эти инновации заложили технологическую основу для дальнейшего расцвета фарфора в эпохи Мин и Цин, когда изделия из Цзиндэчжэня стали предметом экспорта и восхищения во всем мире.

Посетителей встречает монументальный каменный вход с надписью "景德镇" - Jingdezhen, словно напоминая, что это не просто музей, а живая история города, где ремесло стало искусством. В залах можно увидеть подробные схемы печей, инструменты мастеров, реконструкции древних мастерских и десятки образцов знаменитого бело-голубого фарфора, который стал символом китайской утонченности. Отдельная экспозиция посвящена "Обществу изящных искусств Jingdezhen Porcelain", основанному в 1922 году, где мастера занимались исследованием форм, орнаментов и восстановлением древних техник.

Современное оформление музея подчеркивает идею преемственности и инновации - два ключевых принципа, которыми всегда жила керамическая столица Китая. Цзиндэчжэнь стал городом, где традиция не угасает, а развивается через творчество и новые технологии. Сегодня здесь работают и современные художники, объединяя древние формы с актуальными художественными идеями. Благодаря этому Jingdezhen China Ceramics Museum воспринимается не только как собрание экспонатов, но и как центр живого искусства, где прошлое встречается с будущим.
 
Теги:МузейФарфорКитай
10.10.2025, 17:57 333416

Великая Китайская стена в долине Чанпин

Цзюйюнгуань (居庸关, Juyongguan) - один из самых известных и стратегически важных участков Великой Китайской стены расположен примерно в 60 км к северо-западу от Пекина, в живописной горной долине Чанпин, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.

История

Возведен еще во времена царства Янь (около IV века до н. э.), укреплен в эпоху династии Мин (1368-1644). Был важнейшими "северными воротами" в столицу - через него проходили войска и торговые караваны.

Особенности

Цзюйюнгуань окружен горами и образует естественные оборонительные ворота. Здесь сохранились стены, башни, ворота и сторожевые посты, а также редкая мраморная арка Yun Tai (Юньтай. - Прим. ред.) с резными буддийскими рельефами XIV века.

Сегодня

Один из наиболее посещаемых и хорошо отреставрированных участков стены, удобен для туристов - подъем относительно легкий, есть канатная дорога, музеи и смотровые площадки.
 
01.10.2025, 17:34 370026

Балет Моисеева покорил Алматы

Фото: Пресс-служба ансамбля Игоря Моисеева
В Алматы, на сцене Дворца Республики, состоялось грандиозное выступление легендарного балета Игоря Моисеева с программой "Танцы народов мира".

Зрители стали свидетелями уникального танцевального спектакля: русские пляски, танцы народов Евразии и мира. В программе были представлены знаменитые "Сиртаки", "Яблочко" и "Гаучо". Каждая композиция сопровождалась бурными аплодисментами и криками "браво" и "бис".

Аншлаговый зал Дворца Республики с восторгом принимал артистов, а публика неоднократно вызывала их на повторные выступления. Мастерство, энергия и искренность исполнения сделали вечер по-настоящему незабываемым.
 
01.10.2025, 10:10 365326

Центральный стадион Алматы собрал аншлаг на матче "Кайрат" - "Реал"

Фото: Акимат Алматы
Алматинский "Кайрат" провел историческую встречу против мадридского "Реала" во втором туре Лиги чемпионов, но уступил со счетом 0:5.

Хет-триком отметился Килиан Мбаппе (25-я минута с пенальти, 52-я и 74-я), еще по голу забили Эдуарду Камавинга (83-я) и Браим Диас (90+3).

Для "Кайрата" это второе поражение в основном раунде: ранее команда Рафаэля Уразбахтина уступила "Спортингу" - 1:4. "Реал" же одержал вторую победу подряд после домашнего успеха над "Марселем" (2:1).

На Центральном стадионе Алматы матч собрал почти 23 тысячи зрителей, а вместе с ним в город приехали более 5 тысяч иностранных болельщиков из Китая, России, Испании, Японии, Великобритании, Чехии и других стран.

За порядок отвечали более 2,5 тысячи сотрудников полиции, дежурили медики и спасательные службы.

Несмотря на поражение, матч стал большим событием для Алматы и вызвал огромный интерес далеко за пределами Казахстана.
 
18.09.2025, 21:48 393936

Музей Терракотовой армии в Сиане

Журналисты программы CIPCC посетили Терракотовую армию: музей Сианя демонстрирует новые возможности и прогресс, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.

Сиань (провинция Шэньси), Китай — В рамках программы CIPCC журналистов пригласили в Сиань, где они посетили знаменитый музей Терракотовой армии, часть комплекса Мавзолея императора Цинь Шихуанди. Во время экскурсии им представили не только коллекцию, но и новые меры по развитию музея и обслуживанию иностранных туристов.


Терракотовая армия — одно из крупнейших археологических открытий XX века. Обнаруженный в 1974 году комплекс охватывает несколько ям, в которых находятся тысячи воинов, лошадей и колесниц. Сегодня музей входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из главных культурных символов Китая.
 
