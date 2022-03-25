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В Казахстане за сутки из снежного заноса спасено и эвакуировано около 700 человек

24.03.2022, 16:36 1926

Фото: telegram/МЧС

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Состав бюро политсовета партии AMANAT

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Состав бюро политсовета партии AMANAT


Мы должны помнить: рисунки детей Донбасса

04.03.2022, 11:52 65671

Фото: ИА REGNUM/8 лет, Торез

8 лет бои на территории ДНР и ЛНР практически не останавливались. За это время, по данным ООН, погибло около 13 тысяч человек, среди них женщины и дети.

Сейчас дети, эвакуированные из ДНР и ЛНР, пошли в российские детские сады и школы, для них организуют культурные программы. Эти дети ждут, когда наступит мир на их родной земле.

ИА REGNUM публикует рисунки детей Донбасса, укрывшихся в России от бомбежек и наступления ВСУ в 2014 году. Мы должны помнить.

Китай опубликовал список подвергшихся бомбардировкам США стран

28.02.2022, 16:09 75906
Китай опубликовал список подвергшихся бомбардировкам США стран

Фото: twitter/Lijian Zhao 赵立坚

Лучшие фотографии церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине

22.02.2022, 13:01 101526

Фото: gazeta.ru

Итоговый медальный зачет на зимних Олимпийских играх в Пекине 2022

20.02.2022, 16:24 110356
Итоговый медальный зачет на зимних Олимпийских играх в Пекине 2022


Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в марте

18.02.2022, 18:30 121111
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в марте

Кто прославил казахстанскую пшеницу

09.02.2022, 19:25 153256

Фото: Пресс-служба Россотрудничества

Казахстан является одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы и муки. Слава казахстанской пшеницы — результат упорного труда множества людей: советских ученых, агрономов, хлеборобов. Навсегда в истории сельского хозяйства Казахстана останется имя селекционера Григория Середы, автора нескольких известных сортов зерновых и кормовых культур. Рассказываем, как создавалась легендарная пшеница «Карагандинская 22» и «Карагандинская 70».

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