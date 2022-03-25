В Казахстане за сутки из снежного заноса спасено и эвакуировано около 700 человек
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Мы должны помнить: рисунки детей Донбасса
Фото: ИА REGNUM/8 лет, Торез
8 лет бои на территории ДНР и ЛНР практически не останавливались. За это время, по данным ООН, погибло около 13 тысяч человек, среди них женщины и дети.
Сейчас дети, эвакуированные из ДНР и ЛНР, пошли в российские детские сады и школы, для них организуют культурные программы. Эти дети ждут, когда наступит мир на их родной земле.
ИА REGNUM публикует рисунки детей Донбасса, укрывшихся в России от бомбежек и наступления ВСУ в 2014 году. Мы должны помнить.
Китай опубликовал список подвергшихся бомбардировкам США стран
Фото: twitter/Lijian Zhao 赵立坚
Never forget who's the real threat to the world. pic.twitter.com/Giq80iLPMI— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) February 23, 2022
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Фото: Пресс-служба Россотрудничества
Казахстан является одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы и муки. Слава казахстанской пшеницы — результат упорного труда множества людей: советских ученых, агрономов, хлеборобов. Навсегда в истории сельского хозяйства Казахстана останется имя селекционера Григория Середы, автора нескольких известных сортов зерновых и кормовых культур. Рассказываем, как создавалась легендарная пшеница «Карагандинская 22» и «Карагандинская 70».
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